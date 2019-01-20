Ведьмино поселение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 108 Комментарии: 1 +4 Вчера, 14:08 by

Максим вышел на незнакомой станции и, посмотрев карту, побрёл в направлении деревни. Душа его разрывалась на части. Он вспоминал события двухдневной давности.А именно - как шёл вечером с тренировки и услышал девичий крик, который сразу заглушили. Парень не сомневался в себе, ведь он занимался боксом и довольно успешно. Рванув в направлении крика, он увидел, что двое негодяев зажали девчонку. Максим сразу вырубил одного. Второй же бросился на него с ножом. Всё произошло быстро. Максим отбивал удары и уворачивался от ножа. Удар… Лезвие резануло его по руке… Удар… Он изловчился и схватил противника за руку… Удар… Лезвие торчит в груди противника…Он сам не понял, как это произошло! Девчонка стояла заплаканная, в разорванном платье, прижимая ладони к лицу. Подельник, пока Максим дрался, оклемался и сбежал.Максим, трясущимися руками, пощупал пульс, убедился, что раненый мёртв.- Нужно вызвать милицию! - сказал Максим девушке. - Ты ведь будешь свидетельствовать в мою пользу? Это была самооборона.- Не делай этого! - девушка вцепилась в его руки. - Это сын местного прокурора! Он мой сосед. Я поэтому и подошла к машине, когда он меня позвал. Думала, что-то спросить хочет. А он…Девушка снова заплакала, потом взяла себя в руки и продолжила:- Его папаша огромные связи имеет. Этому подонку многое с рук сходило. Он сразу тебя найдёт. И тогда никакой суд тебя не оправдает. Бежать тебе нужно! Бежать из города!Максим вывел девушку на дорогу, посадил в такси и отправился домой.Дома он всё рассказал матери. Она заплакала и долго не могла успокоиться. А потом достала деньги и сказала:- Я горжусь тобой, сын! Я вырастила тебя мужчиной. Это моя заначка на «чёрный день». Больше нет у меня. Поезжай в глухую деревню, сними дом и отсидись там. Всё хорошо будет! Я тебе помогу…***Максим брёл по мокрой от дождя грунтовой дороге и вспоминал глаза матери. Заплаканные, полные боли и печали. Ему самому хотелось плакать.Наконец, он пришёл в деревню. Домов было совсем немного, по сути, две улицы. Где-то мычала корова. Людей видно не было.«Где же и у кого я тут найду дом? Куда я приехал? Вот дурак!»Парень пошёл по улице. Он всё больше понимал, что заехал не туда. Деревню он выбрал наугад, как самую отдалённую от городов.- Кого ищешь, сынок? - окликнул его старческий голос.Максим оглянулся и увидел бабулю, которая смотрела на него через забор.- Да я… Я дом снять здесь хотел… - промямлил Максим. - Пожить хочу на чистом воздухе.Бабка посмотрела на него внимательно, с прищуром.- А ты молоток в руках держал? - спросила она.- Да, конечно. Могу и починить, и по хозяйству помочь!- Хочешь, у меня остановись. Мне как раз помощник нужен!Максим не верил своему счастью! Вот так сразу, в первой деревне, куда он попытал счастья заехать, первая бабуля взяла его к себе жить!Дом у бабушки оказался аккуратным и чистым, пропахший травами и маслами. А хозяйство нуждалось в мужских руках. В первый же день, пообедав, Максим принялся помогать своей хозяйке, которую звали баба Таня.Дни полетели… Незаметно прошёл месяц. Началось жаркое лето. Утром и вечером Максим работал на огороде или по хозяйству, а в обед шёл на местное озеро: купаться и рыбачить.Познакомился он и с соседями бабы Тани. Все они были пожилыми. Он с удовольствием помог и паре одиноких бабушек, живущих на соседней улице. К его огромной радости, никто не приставал с расспросами. Его ответ «хочу пожить на свежем воздухе», всех устраивал.Одно печалило Максима, он переживал за мать, с которой не выходил на связь.- Чего ты хмурной такой ходишь? - спросила его баба Таня.- Да… Голова болит, - ответил Максим.- Эх, сынок… А вот обманывать меня не нужно! Не люблю я этого. Не болит твоя голова!Максим удивлённо поднял брови, а она продолжила:- Знаю, из-за матери ты переживаешь. Не переживай, всё хорошо с ней.Максим с недоверием посмотрел на бабулю и не нашёлся что сказать.- И знаю, что от закона ты бежишь, хотя преступления не совершал.Максим совсем опешил. «Откуда она знает? Вдруг сдаст меня!» - думал он. А баба Таня, словно мысли его прочла:- Не боись! Не сдам я тебя! Мне людской закон не писан. Только один закон уважаю - божий! Скоро всё уладится у тебя. Не кручинься.Сказав это, она, как ни в чём не бывало, пошла по делам, оставив ошеломлённого Максима в одиночестве.В ту ночь Максим никак не мог уснуть. Полная луна светила прямо в окно его спальни. Стояла жара, и в доме было душно. Он вертелся, а потом решил подышать воздухом.Он тихо, чтобы не разбудить бабу Таню, вышел и пошёл на задний двор. Там, под яблоней, была лавка. На ней он и расположился.Как вдруг услышал лёгкий хлопок входной двери! Он вскочил и присмотрелся. Нет, это была не баба Таня. От дома к калитке шла девушка! Волосы её были распущены, на ней была белая рубаха.«Как она здесь очутилась? - недоумевал Максим. - Если она в доме была, как я её не видел? Может, к бабе Тане за чем-то ночью приходила? Так кто она такая? В деревне одни старики!»Максима одолело такое любопытство, что он не выдержал и пошёл за девушкой, держась на приличном расстоянии.Она легко шла по ночной улице и, к удивлению Максима, свернула не к домам, а на дорогу, ведущую в лес! Её белую рубаху было хорошо видно в лунном свете. Максим следовал за ней, уже не в силах прекратить эту странную погоню.Девушка шла узкими лесными тропинками и, наконец, вышла на просторную поляну. Приблизившись, Максим увидел там ещё шесть женщин! Все они были молоды, в белых рубахах и с длинными распущенными волосами! Они встретили пришедшую девушку радостными возгласами и принялись оживлённо общаться, как давние знакомые.Максим пристроился за огромным деревом и стал наблюдать. Женщины долго общались, а потом стали в круг и, подняв руки, начали нараспев проговаривать какие-то слова.Время шло… Максим наблюдал за ними, не веря своим глазам. Вдруг его щека неприятно зачесалась - присосался комар. По инерции он хлопнул по щеке, издав характерный звук…Женщины сразу затихли! Они стали прислушиваться, принюхиваться и присматриваться. Максим прижался к дереву и затих. Он не смотрел на них, боясь вздохнуть. Наступила полная тишина! Замолкли даже сверчки! Даже жабы в озёрных зарослях затихли. И комары перестали пищать…Так сидел Максим минут пять или десять. А потом, наконец, выглянул из-за дерева на поляну. К своему изумлению и страху, он не увидел на поляне женщин. Вместо них были чёрные кошки. И их было семь! Когда он их увидел, они все одновременно посмотрели на него!Нервы парня не выдержали. Он вскочил и, что было сил, побежал домой.Остановился Максим только возле калитки. Отдышавшись, он зашёл в дом… И снова опешил. В комнате, за столом сидели семь бабушек. Это были баба Таня и её соседки!- Подойди, Максим. Не бойся! - подозвала баба Таня. - Утром ты соберёшь вещи и поедешь домой! Ни о чём не переживай, никто искать тебя не будет. Мы всё сделали. Тебе ничто не угрожает! Ты хороший парень и проживёшь благостную жизнь в хорошем здравии и достатке. Не трепись о том, что видел здесь. Хотя… Тебе и так никто не поверит.После того, что Максим видел, он уже ни в чём не сомневался. И поутру поехал домой.***Открыв дверь ключом, Максим зашёл в родной дом. Мать вернулась с работы спустя три часа. Она испугалась, вначале. Максим, как и всегда, всё рассказал ей. И она, как и всегда, всё поняла и поверила. Она благословила семерых ведьм и прижала к себе сына.***Максима действительно никто не искал. Он прожил долгую и счастливую жизнь, до глубокой старости не зная, что такое болезни и нужда. Как и напророчила баба Таня!Автор - Ирина Шведская.

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