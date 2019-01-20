Ведьмино поселение
Максим вышел на незнакомой станции и, посмотрев карту, побрёл в направлении деревни. Душа его разрывалась на части. Он вспоминал события двухдневной давности.
А именно - как шёл вечером с тренировки и услышал девичий крик, который сразу заглушили. Парень не сомневался в себе, ведь он занимался боксом и довольно успешно. Рванув в направлении крика, он увидел, что двое негодяев зажали девчонку. Максим сразу вырубил одного. Второй же бросился на него с ножом. Всё произошло быстро. Максим отбивал удары и уворачивался от ножа. Удар… Лезвие резануло его по руке… Удар… Он изловчился и схватил противника за руку… Удар… Лезвие торчит в груди противника…
Он сам не понял, как это произошло! Девчонка стояла заплаканная, в разорванном платье, прижимая ладони к лицу. Подельник, пока Максим дрался, оклемался и сбежал.
Максим, трясущимися руками, пощупал пульс, убедился, что раненый мёртв.
- Нужно вызвать милицию! - сказал Максим девушке. - Ты ведь будешь свидетельствовать в мою пользу? Это была самооборона.
- Не делай этого! - девушка вцепилась в его руки. - Это сын местного прокурора! Он мой сосед. Я поэтому и подошла к машине, когда он меня позвал. Думала, что-то спросить хочет. А он…
Девушка снова заплакала, потом взяла себя в руки и продолжила:
- Его папаша огромные связи имеет. Этому подонку многое с рук сходило. Он сразу тебя найдёт. И тогда никакой суд тебя не оправдает. Бежать тебе нужно! Бежать из города!
Максим вывел девушку на дорогу, посадил в такси и отправился домой.
Дома он всё рассказал матери. Она заплакала и долго не могла успокоиться. А потом достала деньги и сказала:
- Я горжусь тобой, сын! Я вырастила тебя мужчиной. Это моя заначка на «чёрный день». Больше нет у меня. Поезжай в глухую деревню, сними дом и отсидись там. Всё хорошо будет! Я тебе помогу…
***
Максим брёл по мокрой от дождя грунтовой дороге и вспоминал глаза матери. Заплаканные, полные боли и печали. Ему самому хотелось плакать.
Наконец, он пришёл в деревню. Домов было совсем немного, по сути, две улицы. Где-то мычала корова. Людей видно не было.
«Где же и у кого я тут найду дом? Куда я приехал? Вот дурак!»
Парень пошёл по улице. Он всё больше понимал, что заехал не туда. Деревню он выбрал наугад, как самую отдалённую от городов.
- Кого ищешь, сынок? - окликнул его старческий голос.
Максим оглянулся и увидел бабулю, которая смотрела на него через забор.
- Да я… Я дом снять здесь хотел… - промямлил Максим. - Пожить хочу на чистом воздухе.
Бабка посмотрела на него внимательно, с прищуром.
- А ты молоток в руках держал? - спросила она.
- Да, конечно. Могу и починить, и по хозяйству помочь!
- Хочешь, у меня остановись. Мне как раз помощник нужен!
Максим не верил своему счастью! Вот так сразу, в первой деревне, куда он попытал счастья заехать, первая бабуля взяла его к себе жить!
Дом у бабушки оказался аккуратным и чистым, пропахший травами и маслами. А хозяйство нуждалось в мужских руках. В первый же день, пообедав, Максим принялся помогать своей хозяйке, которую звали баба Таня.
Дни полетели… Незаметно прошёл месяц. Началось жаркое лето. Утром и вечером Максим работал на огороде или по хозяйству, а в обед шёл на местное озеро: купаться и рыбачить.
Познакомился он и с соседями бабы Тани. Все они были пожилыми. Он с удовольствием помог и паре одиноких бабушек, живущих на соседней улице. К его огромной радости, никто не приставал с расспросами. Его ответ «хочу пожить на свежем воздухе», всех устраивал.
Одно печалило Максима, он переживал за мать, с которой не выходил на связь.
- Чего ты хмурной такой ходишь? - спросила его баба Таня.
- Да… Голова болит, - ответил Максим.
- Эх, сынок… А вот обманывать меня не нужно! Не люблю я этого. Не болит твоя голова!
Максим удивлённо поднял брови, а она продолжила:
- Знаю, из-за матери ты переживаешь. Не переживай, всё хорошо с ней.
Максим с недоверием посмотрел на бабулю и не нашёлся что сказать.
- И знаю, что от закона ты бежишь, хотя преступления не совершал.
Максим совсем опешил. «Откуда она знает? Вдруг сдаст меня!» - думал он. А баба Таня, словно мысли его прочла:
- Не боись! Не сдам я тебя! Мне людской закон не писан. Только один закон уважаю - божий! Скоро всё уладится у тебя. Не кручинься.
Сказав это, она, как ни в чём не бывало, пошла по делам, оставив ошеломлённого Максима в одиночестве.
В ту ночь Максим никак не мог уснуть. Полная луна светила прямо в окно его спальни. Стояла жара, и в доме было душно. Он вертелся, а потом решил подышать воздухом.
Он тихо, чтобы не разбудить бабу Таню, вышел и пошёл на задний двор. Там, под яблоней, была лавка. На ней он и расположился.
Как вдруг услышал лёгкий хлопок входной двери! Он вскочил и присмотрелся. Нет, это была не баба Таня. От дома к калитке шла девушка! Волосы её были распущены, на ней была белая рубаха.
«Как она здесь очутилась? - недоумевал Максим. - Если она в доме была, как я её не видел? Может, к бабе Тане за чем-то ночью приходила? Так кто она такая? В деревне одни старики!»
Максима одолело такое любопытство, что он не выдержал и пошёл за девушкой, держась на приличном расстоянии.
Она легко шла по ночной улице и, к удивлению Максима, свернула не к домам, а на дорогу, ведущую в лес! Её белую рубаху было хорошо видно в лунном свете. Максим следовал за ней, уже не в силах прекратить эту странную погоню.
Девушка шла узкими лесными тропинками и, наконец, вышла на просторную поляну. Приблизившись, Максим увидел там ещё шесть женщин! Все они были молоды, в белых рубахах и с длинными распущенными волосами! Они встретили пришедшую девушку радостными возгласами и принялись оживлённо общаться, как давние знакомые.
Максим пристроился за огромным деревом и стал наблюдать. Женщины долго общались, а потом стали в круг и, подняв руки, начали нараспев проговаривать какие-то слова.
Время шло… Максим наблюдал за ними, не веря своим глазам. Вдруг его щека неприятно зачесалась - присосался комар. По инерции он хлопнул по щеке, издав характерный звук…
Женщины сразу затихли! Они стали прислушиваться, принюхиваться и присматриваться. Максим прижался к дереву и затих. Он не смотрел на них, боясь вздохнуть. Наступила полная тишина! Замолкли даже сверчки! Даже жабы в озёрных зарослях затихли. И комары перестали пищать…
Так сидел Максим минут пять или десять. А потом, наконец, выглянул из-за дерева на поляну. К своему изумлению и страху, он не увидел на поляне женщин. Вместо них были чёрные кошки. И их было семь! Когда он их увидел, они все одновременно посмотрели на него!
Нервы парня не выдержали. Он вскочил и, что было сил, побежал домой.
Остановился Максим только возле калитки. Отдышавшись, он зашёл в дом… И снова опешил. В комнате, за столом сидели семь бабушек. Это были баба Таня и её соседки!
- Подойди, Максим. Не бойся! - подозвала баба Таня. - Утром ты соберёшь вещи и поедешь домой! Ни о чём не переживай, никто искать тебя не будет. Мы всё сделали. Тебе ничто не угрожает! Ты хороший парень и проживёшь благостную жизнь в хорошем здравии и достатке. Не трепись о том, что видел здесь. Хотя… Тебе и так никто не поверит.
После того, что Максим видел, он уже ни в чём не сомневался. И поутру поехал домой.
***
Открыв дверь ключом, Максим зашёл в родной дом. Мать вернулась с работы спустя три часа. Она испугалась, вначале. Максим, как и всегда, всё рассказал ей. И она, как и всегда, всё поняла и поверила. Она благословила семерых ведьм и прижала к себе сына.
***
Максима действительно никто не искал. Он прожил долгую и счастливую жизнь, до глубокой старости не зная, что такое болезни и нужда. Как и напророчила баба Таня!
Автор - Ирина Шведская.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:08
Вчера, 14:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 108Комментарии: 1
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