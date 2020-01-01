История про русалок

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:47 by

Наташина бабушка была большая мастерица сказывать сказки. Ближе к вечеру, когда все основные дела были переделаны, усаживались они рядышком на диване и бабушка заводила очередную историю про зверей, что умнее иных людей, про царскую дочку, залившую слезами весь дворец, про Ивана-дурака, искавшего счастье за тридевять земель, да всё понапрасну…Но более всего Наташе нравились волшебные сказки про неведомую силу. Былички - называла их бабушка, да приговаривала, что название у них такое потому, как правдивые они и случались с людьми на самом деле. Бабушка рассказывала всё обстоятельно и с такими подробностями, словно сама была участницей происходящих событий.Из множества историй выделяла Наташа рассказы про русалок.Настоящие русалки, объясняла бабушка, это вовсе не длинноволосые девушки в белых одеждах, и рыбьих хвостов у них тоже нет. Это злые и ненавидящие людей сущности, которые обречены влачить жизнь в тёмных озёрных глубинах. Всё внимание и любовь отдают они особым водяным цветам - кувшинкам, высаживая их на дне и тщательно оберегая от людей. Эти цветы служат русалкам глазами. С их помощью следят они за происходящим вокруг! Летними ночами любят русалки бродить по земле - ватажатся по полям да лугам, качаются на ветвях деревьев, забредают в лесную чащобу. С прочей нечистью русалки не особо ладят, держатся от той особняком. А некоторых, полевика да лешака, боятся. И как заслышат вдалеке свист, хлопки или пение неразборчивое, так спешат укрыться от назойливого внимания природных духов. Боятся русалки и солнца. С первыми лучами его погружаются в толщу вод, посылая на поверхность своих верных помощниц – кувшинок да водяных лилий.Наташа слушала с восторгом, неясные образы таинственных существ рождались в её воображении:- Ба, ты знаешь, как выглядят русалки на самом деле? – интересовалась девочка.Бабушка только качала головой:- Истинный вид этих существ никому неведом, потому что способны русалки людей морочить, представать перед ними в образе зверином или же человеком прикидываться. Да и увидеть их не всякий может, только избранный.- Избранный?..- Да. Тот, кого они жертвой наметили.- Почему русалки так не любят людей? – расстраивалась Наташа.- Потому что у людей есть сокровище, о котором русалки мечтают, которым тщетно стремятся завладеть. Это душа. Из-за неё водяные сущности стараются заманить к себе под воду случайных путниц. Они надеются, что смогут получить их души и обратиться в людей. Надеются, что смогут покинуть постылые тёмные глубины и поселиться на земле, поближе к солнечному свету. Да только всё напрасно. Не подвластна им душа человеческая.- А что происходит с их пленницами?- Сами становятся нечистью…Если только не отбить их у русалок в течение четырёх недель.Сказывают, что есть один особенный дом – нечистое место. Поначалу пленённые девушки томятся в нём, лишь ночами покидая его. Тогда они становятся так же опасны для людей, как и русалки! Так и скитаются каждую ночь по окрестным местам – видимые для всех, сохраняющие человеческий облик, но способные причинить вред. Им ещё можно помочь – обратить, перевязав полынным поясом. Но сделать это трудно – пленницы ничего и никого не помнят и могут сильно навредить смельчаку. Память возвращается к ним днём, когда они заперты в доме. Тогда они страдают и мучаются от собственного бессилия и безысходности, бедняжки. А как минует четвёртая неделя со дня полона, так полностью происходит превращение их в русалок, и, покинув тот дом, они скрываются в озере навсегда.- А как же их души?- Не знаю, милая. Говорят, что русалки способны отнять человеческую душу, но удержать её не в силах. Душа просто растворяется, исчезает без следа.- А почему не все люди могут видеть этих страшных существ? – немного испуганная историей, Наташа придвигалась поближе к бабушке.– Сущности иного мира очень опасны. Лишь немногие, обладающие оберегами люди, могут видеть их и противостоять им.- А что такое…оберег? – переспрашивала девочка.И вот ведь странно - ни разу бабушка так и не ответила ей на этот вопрос. Только гладила по голове и смотрела ласково, с печальным сожалением покачивая головой.Автор - Елена Ликина.

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