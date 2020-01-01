Морок от бабы Зои

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:18 by

Много лет прошло с той бессонной ночи. Я сидела на кровати и смотрела на пустую дорогу. Летние сумерки в июне тянутся всю ночь. Мои глаза бегали по пыльным плитам и спящим окнам соседнего дома, а уши внимали тихую беседу за тонкой стеной. Бабушка Надя рассказывала моей тётке о своей молодости. В доме, на который я поглядывала из окна, жила баба Зоя.Бабушка Надя и баба Зоя всю жизнь друг друга терпеть не могли. Моя бабушка кое-что умела по части исцеления. От неё моей маме достались по наследству полезные записи. А баба Зоя была посильнее и повреднее. Она любила подгадить, особенно моей бабушке.На заре бабушка Надя взяла провизии и пошла в поле, где её старшие дети готовили сено. Мимо неё спешно пролетела баба Зоя, выдавив из себя “здрасьте“ с двусмысленной улыбкой. У бабушки такое приветствие ничего не вызвало, кроме отвращения и тревоги. В её голову стали ползти дурные мысли, и присутствовало неприятное ощущение в груди. Поработав на поле, бабушка повернула домой, чтобы встретить корову с пастбища и подоить её. Она прочесала лес по просеке и вышла на большую поляну, которую пересекла и снова попала в лес. За этим лесом уже начинался посёлок.Когда бабушка преодолела чащу, то вместо привычных домиков увидела большую поляну, которую давно оставила позади. Небо было ясным, а посёлок расположен на юге, поэтому бабушка пошла на солнце. Минув лес повторно, она опять ступила на большую поляну. Тогда бабушка стала волноваться, ведь время почти обед, и скоро коров пригонят. Но её путь сомкнулся на большой поляне, и в третий раз она не увидела посёлок. Сообразив, что будет ходить по кругу целую неделю, если не обратится за помощью, она присела на тёплую траву и, спокойно помолившись, предприняла четвёртую попытку попасть домой, и у неё получилось.Когда она была уже на краю села, то встретила довольную бабу Зою, которая, смеясь, спросила:— Ну что, Семёновна, накачала себе ноги?Тут бабушка и поняла, кто ей голову заморочил.Автор - Дикая.

Ключевые слова: Летние сумерки ночь воспоминания молодость бабушка лес поляна морок

Другие, подобные истории: