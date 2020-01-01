Сенька - часть 6

Lanass Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:00 by

Жизнь в загородном доме у кладбища шла своим чередом.Михаилу в этом году справили тринадцать лет. Семёну должно было исполниться десять.В школе у ребят проблем не было, находить общий язык с одноклассниками у них получалось хорошо. Учителя, если и не выделяли мальчиков, то и плохих отзывов тоже не оставляли.Мальчишки как мальчишки. Со своими закидонами и маячившим впереди переходным возрастом.Елена, стоя на кухне, размышляла о том, как быстро летит время. Из раздумий её вывел настойчивый звонок в дверь. Стряхнув с себя проблемы дней насущных, девушка пошла открывать. В дверном проёме стояла женщина.Высокая, крупная, со строгим пучком на голове. В Лениной памяти шевелился знакомый образ. Где-то она уже с этой женщиной встречалась. Но вот где - припомнить не могла.- Елена, здравствуйте, - начала женщина, - вы меня не помните?- Простите, но нет, - виновато развела руками Лена.- Меня зовут Галина Анатольевна, я работала в детском доме, откуда вы забрали Семёна.Воспоминания, яркими вспышками возникли в сознании Лены."Фрекен Бок"! Конечно! Вот откуда я её знаю" - подумала она.И перед глазами встала первая картина их знакомства. Когда она уводила маленького Сеньку от забора, защищая его от нападок мелкой девчонки, которая называла сына дурачком.- Признаться, я немного удивлена, - произнесла Лена. - Простите, что не признала. Это было так давно.- Пять лет назад, если быть точными, - сказала Галина Анатольевна. - Ваши сыновья дома? - спросила она.- О, нет! – улыбнувшись, ответила Лена. - Летние каникулы - это то время, когда своих сыновей я вижу лишь с самого утра и второй раз ближе к ужину.- Оно и к лучшему, - произнесла «Фрекен бок», - я могу пройти в дом?- Конечно, - спохватилась Лена, - простите, ваш визит неожидан, я слегка растерялась.Проведя Галину Анатольевну на кухню, Елена налила им обеим чаю и поставила на стол вазу с печеньем.- Угощайтесь, - сказала она, жестом указывая на стол. - Так почему же, спустя столько лет, Вы вдруг решили проверить условия жизни Семёна?- Я здесь вовсе не за этим, - отмахнулась женщина.- Тогда я вообще не понимаю, что Вас привело в наш дом?! - изумлённо произнесла Лена.«Фрекен Бок» добродушно улыбнулась.- Что вы знаете о Семёне? - спросила она.- Только то, что было в его личном деле из детского дома. Ничего нового мне узнать не удалось, да и, по правде сказать, я и не искала.- Мальчик попал в детский дом в ужасном состоянии, - начала Галина Анатольевна. - У него был ужасный стресс. Почти год ребёнок не проронил ни слова.Весь медицинский персонал относился к нему как можно мягче. Только всеобщей любовью и понимаем нам удалось вернуть мальчика к нормальному существованию.- Что же могло вызвать такой стресс?- спросила Лена.- Обстоятельства гибели его родителей, - ответила женщина. - Его мать и отец сгорели в доме. И лишь по счастливой случайности сам Семён остался жив.С дома огонь перекинулся на старый сарай. Один из пожарных, пожелавший потушить разгорающийся пожар изнутри, нашёл мальчика там. Семён забился в угол и от страха не мог пошевелиться.Всё можно было бы списать на несчастный случай, если бы не одно но! Дверь и дома, и сарая была заперта снаружи.- То есть, Вы считаете, что кто-то намеренно сжёг заживо родителей Семёна, и только чудо спасло жизнь мальчика? - спросила Лена. От этого ужасного откровения ей сделалось дурно. - Откуда вы это узнали?- Так уж получилось, что мой племянник в то время работал в органах. И как раз ему пришлось разбираться в обстоятельствах гибели родителей Семёна.Впрочем, разбирательства эти сошли на нет. Никаких улик, и признаков того, что в доме были посторонние, следствие не обнаружило. Кроме запертой двери. Да и какие улики, если дом фактически выгорел дотла. От него остался обугленный остов и чёртова дверь с запертым замком, в который снаружи был выставлен ключ. Видимо те, кто это сделал, не рассчитывали, что дверь устоит под натиском огня. А она назло всему устояла.На двери же сарая, со стороны улицы был накинул обычный крючок. Если бы пожарные промедлили, то Семёна ждала бы участь родителей.Огласку этому происшествию не дали. Комиссия ещё какое-то время наведывалась на пожарище, но толку от этого не было. И постепенно дело убрали в архив. Желающих добиться правды и настоять на дальнейшем расследовании не оказалось. Да и кто бы настаивал.Я с личной инициативой, по старым связям обратилась в ЗАГС, в надежде узнать о родственниках Семёна, но, увы, и это не дало никаких результатов.Мать с отцом сгорели. А родственники старшего поколения уже покоились на кладбище. Из-за отсутствия родни Семёна сразу и определили в детский дом. Именно поэтому вам так легко удалось усыновить мальчика. Нет родственников - нет проблем!Лена сидела, сражённая наповал. Конечно, она понимала, что раз уж ребёнок оказался в детском доме, то с родителями был непорядок. Но чтобы так! Убили! И умерли они страшной смертью.- Вы сказали, Семён почти год не разговаривал. Неужели мальчик что-то видел? - спросила Елена.- Или слышал, - вздохнув, предположила Галина Анатольевна. - Если люди горят заживо, о молчании вряд ли можно утверждать.- Боже, какой ужас, - прошептала Лена. - Интересно, помнит ли Семён хоть что-то о своём прошлом.- Вряд ли, - ответила женщина, - вы усыновили мальчика в возрасте пяти лет. А к нам он попал в возрасте трёх. Память, конечно, штука странная, но не думаю, что она оставит такой стресс на поверхности. Хотя, зная способности Семёна...- Вы знаете о его даре? - спросила Лена.Галина Анатольевна улыбнулась.- Не переживайте, это останется нашей тайной. С ранних лет я страдала страшными мигренями. В дни приступов мне приходилось брать больничный. Я буквально умирала. Находится на свету в эти дни для меня было настоящей пыткой. Как ни странно, но то, что эти приступы прошли, я заметила не сразу. А когда поняла, то проведя логические умозаключения, пришла к тому, что именно Семён был источником их кончины. Вы замечали, что если у вас болит голова, мальчик тут же оказывается у вас на коленях? - спросила она.Лена улыбнулась, вспоминая, сколько раз соломенная шевелюра сына лежала на плече матери.Поняв, о чём думает Лена, Галина Анатольевна тоже улыбнулась.- Воот, - продолжила она, - и я замечала. Мне от души хотелось найти для мальчика самую любящую семью. Бог услышал мои молитвы и в тот день в парке появились Вы, со своим сыном и мужем.Лена снова вспомнила тот день, когда она впервые увидела Семёна.- Да, - задумчиво произнесла она, - дар у Семёна действительно есть, и если бы Вы знали, какие чудеса случались в нашей жизни, то ни за что бы не поверили. Но мне всё равно непонятно, отчего вы пришли сейчас и рассказали мне всё это?- Дело в том, что, как я уже сказала, по своей воле наводила справки о семье Семёна, и на все запросы мне был ответ, что мальчик остался круглой сиротой. Но буквально вчера к нам в детский дом пришла женщина средних лет. Она наводила справки о Семёне. Конечно, наш директор не дала ей ни адреса, ни каких-либо сведений, пока не будет доказано родство. Но эта женщина, она мне совсем не понравилась. Её взгляд, как бы это сказать, она словно рентген. Смотрит в самую душу и от этого взгляда мурашки по коже.- Кто же это может быть? - произнесла Елена, - неужели у сына всё-таки кто-то из родственников остался?- Не могу Вам ничего ответить. Об одном прошу - будьте осторожнее, берегите Семёна. Те, кто убил его родителей, не пожалели тогда и его. Кто-то сверху словно хранит мальчика. Но кто знает, как долго это будет происходить.Галина Анатольевна ушла, а Лена полностью погрузилась в свои мысли. Информация была шокирующей, в глубине души моментально поселился страх. За Семёна, за всю свою маленькую семью.В голове роились разные мысли. Искать Семёна могли как и те, кто когда - то убил его родителей, так и любой человек, который, возможно, имеет с ним родственную связь.От всех этих раздумий у неё нещадно разболелась голова.Открылась дверь и в коридор ворвались мальчишки. Мишка, Семён и их друг Володя.- Мам, можно мы у нас в приставку поиграем? - спросил Миша.- Конечно, дорогой, - ответила Лена.Михаил и Володя скрылись в недрах мальчиковой комнаты, а Семён задержался. Он внимательно разглядывал мать.- Мам Лен, что-то случилось? К нам кто-то приходил? - спросил мальчик.- Да, старая знакомая, мы немного поговорили, вспомнили прошлое, - ответила Лена. - Очень разболелась голова, - сказала она и присела на диван.Семён подошёл к матери и сел совсем близко.- Может, я помогу? - спросил он, прижимаясь своей головой к голове матери.Лена улыбнулась, подумав о том, что прошли те времена, когда Сенька умещался на её коленях. Словно прочитав мысли матери, Семён тоже улыбнулся.- Ничего страшного, - вдруг сказал он, - так тоже удобно, - и запустил пальцы одной руки в волосы девушки. Лена закрыла глаза, мысли в голове замерли...Вечером после ужина, помыв посуду, Елена вышла на улицу. На деревню опускались ночные сумерки. Присев на веранде, Лена задумалась. Из раздумий ее вывело неприятное чувство, когда тебя рассматривают исподтишка. Женщина обвела глазами территорию сначала во дворе, потом за забором. Ничего, что могло бы вызвать опасения, не было. Списав всё на вымысел, она поднялась и уже собралась войти в дом, как вдруг снова почувствовала чей-то взгляд. Лена обернулась. Женщина уже привыкла к соседству с кладбищем и уже давно оно перестало её пугать, но сейчас появилось ощущение, что именно с кладбища на неё кто-то смотрит.Елена сощурила глаза и внимательно всматривалась в сумрак погоста. Там в темноте стоял силуэт. Неподвижно он наблюдал за женщиной. Сердце Лены забилось чаще, где-то в районе солнечного сплетения неприятно задрожало. Повернувшись, она стремительно влетела в дом и, захлопнув дверь, закрылась на все замки.Стараясь не думать о плохом, она пошла к мальчикам в комнату. Миша зависал в телефоне, а Семён, сидя в кресле, читал книгу.- Мама, ты встревожена, - бросил он, взглянув на мать.- Да просто испугалась. Показалось, что на кладбище кого-то увидела. Глупости это.Сенька внимательно глянул на мать и, встав с кресла, подошёл к окну. Отодвинув занавеску, он смотрел на кладбище. В какой-то момент его брови сошлись на переносице, но, словно спохватившись, он вмиг изменил выражение лица и с улыбкой сказал матери:- В сумерках многое кажется страшным.Успокоившись от ответа сына, она, пожелав мальчикам спокойной ночи, отправилась спать.Весь последующий день, проведя в рабочих хлопотах, женщина и думать забыла о силуэте на кладбище.Ближе к ночи она, как обычно, вышла подышать воздухом перед сном. На улице было тихо и безветренно, Лена наслаждалась вечером, как вдруг ей показалось, что на кладбище что-то свекрнуло. Она сосредоточено смотрела в темноту. Вспышка повторилась, и загорелся маленький жёлтый огонёк.- Миша, - громко крикнула Лена не отрывая глаз от огонька, - Миша подойди, пожалуйста.Скрипнула дверь и на порог вышел сын. Повернувшись к нему на долю секунды, женщина снова посмотрела на кладбище. Никакого огонька не было.- Что случилось, мам? - спросил стоящий рядом Михаил.- Мне... мне показалось, что на кладбище... Лена запнулась. - Нет, ничего, дорогой, прости, что потревожила. Отправляйся к себе в комнату.Пожав плечами, Михаил ушёл. Лена бросила взгляд на окно детской комнаты, там, отдёрнув занавеску стоял Семён и напряжённо всматривался во тьму погоста.Рано утром, оставив завтрак на столе, Елена собралась к своей соседке.- Аня, либо я сошла с ума, либо сойду на днях! - протараторила Лена входя в дом подруги.- Что случилось? Вроде предпосылок к психическому расстройству у тебя не наблюдалось. - Попыталась разрядить обстановку Анна.- Дело в том, что на днях ко мне приходила женщина. Она работает в детском доме, из которого я забрала Семёна, - начала Елена. Аня удивлённо вскинула брови. - Она рассказала мне нечто страшное. И теперь мне везде мерещится опасность.- Так, успокойся и давай по порядку, - попросила Анна.Лена выложила ей весь разговор с «Фрекен Бок». Добавив, что вот уже два дня на кладбище ей что-то мерещится.- Ну, во-первых, это может действительно быть какая-то неизвестная и очень дальняя родственница, - переварив информацию начала Анна. - Во-вторых, то, что тебе мерещится, может быть игрой твоего подсознания. Это вполне естественно, ведь ты об этом думаешь. А в-третьих, я предлагаю сейчас же, при свете дня сходить на кладбище и убедиться, что там всё спокойно!- Да, - решительно ответила Лена, - ты права. Ты пойдешь со мной? - спросила она.- Естественно! - Воскликнула Анна.Спустя десять минут они стояли у ворот кладбища.- Если смотреть от моего дома, то огонёк мелькал примерно в том месте, - Лена указала пальцем на старый покосившийся памятник.Пробираясь через могилы и ограды, у девушки неприятно сжималось сердце.Предчувствие её не подвело. Подойдя к нужному месту, женщины остановились с расширенными от страха глазами.Металлическая цветочница, обрамлявшая могилу, была вся в крови. Сам памятник был в каплях крови. А в центре могилы, на земле, лежала мёртвая птица со свёрнутой шеей и вспоротым животом. Наверху памятника стоял огарок свечи.- Значит, не привиделось, - прошептала Елена. - Видимо, огонь от этой свечи я и видела. Это какой-то кошмар!- Да успокойся ты! - произнесла Аня, пытаясь добавить решительности своему голосу. - Может, это к тебе никак не относится! Мало ли дураков на свете! Пришла какая-нибудь дурёха, возомнила себя потомственной колдуньей и балуется.Лена тяжело вздохнула, было видно, что слова Ани её совсем не успокоили.- Ох, Аня, не к добру это. Ума не приложу что делать.- А что тут сделаешь?! Надо надеяться на лучшее, в конце концов, Семён тоже не лыком шит! И наверняка, если что-то ему будет грозить, он это почувствует.Согласившись с логикой Анны, женщины пошли прочь с кладбища.В этот день Лена легла спать рано. Плохие мысли упорно не покидали голову. Женщина забылась тревожным сном...Почувствовав лёгкое прикосновение, Лена открыла глаза. Перед ней стоял седовласый старик. Крупный, широкоплечий. Густая соломенная шевелюра, кудрявая белая борода и глаза, огромные голубые, они казались бездонными. Его одежда тоже была странной. Широкие льняные штаны и такая же льняная бесформенная рубаха белого цвета.Лена не моргая рассматривала человека. Страха не было вовсе, лицо старика смутно кого-то напоминало. Но кого - Лена никак не могла сообразить.Почему-то у девушки не возникло мысли, откуда в доме взялся посторонний человек. От старика веяло уютным теплом и чувством абсолютной защищённости.Молча он протянул ей руку и, встав с постели, Лена пошла за ним. Безропотно, не задавая вопросов, она смотрела в спину могучему старику. "Надо же, босиком" - шевельнулась ленивая мысль. Старик шёл прямиком к двери, распахнул её, и Лена зажмурилась от яркого солнца.Она почти на ощупь вышла из дома, перед ней открылась дивная картина. Девушка словно оказалась в центре полотна, нарисованного художником. Старинные дома, широкая сельская дорога, босоногая малышня. Мимо дома шла женщина с коромыслом, она словно не замечала Елену.- Доброго утречка, Данила Иванович, - произнесла женщина, обращаясь к старику.- Доброе, Любушка, - пробасил старик в ответ.Лена крутила головой во все стороны, вокруг всё было странным - другим, старинным.Меж тем, старик подошёл к одному из домов и вошёл внутрь, поманив Елену за собой. Войдя в дом, он указал ей рукой на стул. Женщина села.В этот момент в комнату вошла старуха. Худая, со злобным лицом, она тоже не замечала Лену.- Ну что, Данила, - спросила она, обращаясь к старику, - может, перестанешь артачиться и посмотришь на моё предложение здраво? Сам посуди, ко времени твой навык перейдёт к сыну, да и я умение своё дочери моей передам. Ты представь, силища какая будет, дел каких наворотить сможем! А и мёртвых поднимать сумеем! Нам и царь тогда не указ станет.- Хватит, Глафира! - пробасил старик, - ни к чему разговоры эти! Не бывать свадьбе! Никогда ворожба чёрная с белым светом не уживутся. Ты себя послушай! Мёртвых поднимать удумала? Бога побойся!- Не указ мне твой Бог, Данила! Знаешь ведь силу мою, не чурайся темноты колдовской. Да отдай сына за дочь мою. Дети народятся, не будет им равных в этом мире. Нас с тобой бессмертными сделают и сами богам равными станут.Лена тихонько сидела на скамеечке слушая этот странный диалог, боясь проронить хоть звук.- Пошла отсюда, ведьма поганая! - пророкотал старик. - Не иметь тебе власти на земле! Сколь жив буду, столько твои дела мерзкие буду рушить.- Ну смотри Данила, - прошипела старуха, - проклинаю тебя! И хоть в могилу лягу, а всё одно, кровь моя твою кровь добудет. Последнего потомка твоего истреблю. И тогда только мой род вечным станет!Сплюнула во злобе старуха на пол и, хлопнув дверью, вылетела из дома.Сидит Лена, в комок сжалась, не знает что сказать, мурашки по телу бегают от такого разговора.Подошёл старик к ней и говорит:- Поколениями род Глафиры крови нашей добивается. Уж и старухи самой в живых нет, а потомки всемогуществом бредят. От того мать отрока сожгли, умертвили, ритуал провели, да не подействовал он. Не знали, что сила крови по мужицкой линии нашего рода передаётся. Думали сгорело всё. А теперь знают, что чадо живо. Сбереги кровь мою.Я за то весь род твой хранить буду, ни одна беда его не коснётся, пока последний потомок своей смертью не умрёт...И вдруг всё исчезло. Лена открыла глаза. Она лежала в своей комнате на кровати, в доме стояла полная тишина."Сон или явь во сне? - думала Лена. - Могут ли быть такие совпадения?"В её голове словно прояснилась какая-то картинка. Она помнила свой сон до мелочей, одного не могла понять, что имела в виду старуха говоря: "кровь моя твою кровь добудет", ведь во сне старик ясно дал понять, что ведьма давно умерла.Неужели действительно кто-то из старухиного рода до сих пор зло таит и хочет убить Семёна, последнего, кто остался из рода старика.Наступало утро. Лена поднялась с кровати в плохом настроении, проснувшись ночью, больше она так и не заснула. В голове постоянно вертелись мысли о сне. Где-то в груди маленькой, испуганной птицей билась тревога.Но вопреки ожиданиям Лены, вот уже несколько дней в их жизни ничего не происходило. Её не мучили кошмары и никакие видения про седого старика её больше не беспокоили. Постепенно мыслями Елены стали вновь завладевать бытовые мелочи.В один из дней Лена приняла приглашение Анны зайти в гости на чай. Женщины сидели на веранде болтая ни о чём.На деревню опускались ночные сумерки, пора было собираться домой.- Хочешь, я попрошу сына, он тебя проводит. - Предложила Анна, видя, что на улице уже довольно темно.- Нет, дорогая, спасибо. Идти пять минут, я дойду одна.Попрощавшись, женщина вышла со двора Ани и пошла в направлении дома.Когда до родной калитки оставалось не больше десяти шагов, Лену вдруг кто-то окликнул. Обернувшись, она увидела незнакомую женщину. Высокая, подтянутая, в чёрном до пола платье. В сумерках из-за такого одеяния она была фактически незаметной.- Я могу быть вам чем-то полезна? - дружелюбно спросила Елена.- Можешь! - ответила женщина и злобно улыбнулась. В ту же секунду в лицо Елене прыснула какая-то жидкость, мир в её глазах померк.Очнулась Лена в незнакомом помещении. Каменные серые стены, низкий потолок. Посреди помещения стояло что-то на подобии большого бетонного стола, на котором теплилась одна свечка.Руки были связаны, ноги затекли от неудобной позы. Елена предприняла попытку пошевелиться. Кое-как она поднялась на ноги, и её сердце заколотилось от страха. То, что девушка посчитала бетонным столом, на самом деле было старинной гробницей, а сама Лена находилась в склепе.Послышалось шуршание, напрягая зрение Елена заметила, что в склепе она не одна. Высокая тень стояла в углу.- Кто здесь? - спросила она.- А кого ты хочешь увидеть? - вопросом ответил женский голос. Из темноты угла вышла женщина, которую Лена встретила вечером у своей калитки. - Меня зовут Калерия, – ледяным тоном произнесла она. – И сейчас мы находимся на прекрасном кладбище рядом с твоим домом. Который, кстати, станет моим. Как только я разделаюсь с этим соплёнышем, ну и с тобой заодно, - засмеялась Калерия.- Что вы хотите? Зачем я здесь? - задавала вопросы перепуганная Лена.- Всё очень просто, - надменно ответила женщина, - этот щенок оказался слишком умным. Так просто заполучить его кровь мне не удастся. Ритуалы на него не действуют. Он не боится за себя. А вот за тебя он очень боится, поэтому самый верный способ поймать его, это - ты. Придёт как миленький!- Я не понимаю. о чём вы говорите, - начала было Лена, но прервав её Калерия рявкнула:- Заткнись! Всё ты прекрасно понимаешь! Не строй из себя дуру! Всю свою жизнь я была уверена, что род этого святоши сгинул! Переживала после их смерти! Не за них конечно, - усмехнулась она. - Ведь с исчезновением последнего из рода их семьи, я потеряла надежду на обретение власти. И вдруг я узнаю, что этот щенок оказывается жив! Хорошо же старик прикрывал его, если столько лет я не могла почувствовать запах его крови.Ведьма подошла ближе к Лене, и теперь она могла рассмотреть Калерию внимательнее. Её глаза горели ненавистью. Тонкие, поджатые губы на бледно-синем лице, заострённый нос, вздёрнутые брови. Высокомерная, было видно, что она очень высоко себя ценит. А ещё она очень была похожа на женщину из Лениного сна.- Моя прабабка хорошо знала своё дело, - продолжала Калерия, - только и сила старика была не меньше. Он очень хорошо хранит свой род, но сегодня я положу этому конец. Я завершу то, что начала Глафира, я буду владеть силой, не имеющей равных!- Но с чего вы взяли, что Семён придёт? Откуда он узнает, где мы находимся?- Ты и правда дура или притворяешься?- с пренебрежением в голосе спросила женщина. - Ты столько лет жила с этим щенком и до сих пор не поняла, каким богатством обладаешь?Ведьма громко и зловеще рассмеялась.- Столько лет, - хохотала она, - сопляк обладает неслыханной силой, а ты даже не подозревала об этом. Да если бы тебе хватило ума, тебе были бы подвластны все богатства мира! Все тёмные силы пали бы к твоим ногам!- А разве все богатства мира смогут заменить тебе семью? - вдруг раздался мальчишеский голос.Ведьма и Елена резко повернулись, у входа в склеп стоял Семён.- Сеня, Сенечка, беги отсюда! - закричала Лена и бросилась на Калерию.Завязанные руки не давали возможности правильно держать равновесие. Ведьма, быстро сориентировавшись, лишь чуть отошла в сторону и Лена, пролетев мимо, ударилась о надгробие и упав, затихла.Семён спокойно стоял и смотрел на Калерию.- Сильно же хранит тебя старик, раз дожил до своего возраста, - щерилась ведьма. - Ещё пяток лет и ты окрепнешь в своём даре, полностью овладев родовым могуществом. И тогда мне было бы бессмысленно тратить на тебя свои силы - не совладала бы! Но сейчас, пока ты ещё можешь только видеть, но не применять силу, я разберусь с тобой! Это будет больно, но быстро.- Расхохоталась она.Заметив, что мальчик попятился к выходу, ведьма спокойно произнесла:- Решишь уйти, я заколю её, - она небрежно толкнула мыском лежащую без сознания Лену.- Я не собирался уходить, - ответил Сенька, смотря на Калерию исподлобья.- Хороший мальчик, - не отрывая взгляда, произнесла женщина, - мамочку надо любить.Она протянула руку к надгробию, взяв лежащий на нём нож.- Мне нужно лишь немного крови и я смогу провести обряд.Ведьма сунула руку за пазуху и сняла с шеи шнурок с кулоном.- В нём кровь Глафиры, - сказала она, - первой из рода наших ведьм, самой сильной! Когда я соединю кровь нашего рода с твоей кровью, я наконец-то буду обладать силой, которую ещё никто не видел на земле!Зловеще рассмеявшись, ведьма пошла на Семёна.Движение за спиной она заметила слишком поздно. Из темноты угла, поднявшись с колен, на неё вылетела Лена, что есть силы толкнув плечом Калерию. Не ожидавшая удара ведьма падала навзничь, выставив вперёд руки. Она разжала пальцы, и кулон с кровью полетел к ногам Семёна. Ударившись головой о пол, она затихла.- Сенечка, разбей его, - заорала Лена, - разбей его, милый! И подкинула сыну камень, валяющийся рядом с ней на полу.Сенька присел перед кулоном на колени. Жидкость внутри казалась чёрной. Взяв в одну руку камень, а второй подняв кулон за верёвку, он подошёл к гробнице. Рядом со свечой кулон заиграл бордово-красными оттенками.Мать заворожённо смотрела на сына. Ей отчаянно хотелось понять о чём он сейчас думает.Послышался шорох, Калерия, пришедшая в чувство, тоже смотрела на мальчика силясь понять мысли мальчика.- Мы можем помочь друг другу, малыш, - вкрадчиво начала она, - мы можем поделить эту силу. Ты молод, тебе не будет равных. Соедини свою кровь с кровью чёрной Глафиры. И я помогу тебе стать великим колдуном. Каким был твой предок!Лена с ужасом слушала речь ведьмы и смотрела на Семёна. В какой-то момент ей показалось, что голубые глаза сына заволокло чернотой.Было видно, что мальчик слушает ведьму. От всполохов свечи на кулоне мелькали тени, рубиново-тёмные искорки завораживали игрой. Ребёнок без отрыва смотрел на него.- Сенечка, - робко подала голос Лена.Семён обернулся посмотрев на мать, и повернув голову к ведьме сказал:- Мой предок никогда не был колдуном! И подняв руку с камнем, с силой опустил его на кулон.Истошно закричала ведьма и словно подземный толчок сотряс землю под склепом.Обернувшись к ней, Семён спокойно произнёс:- У тебя больше нет силы, уходи домой, деда сказал, что отпускает тебя с миром...Они сидели в любимом Сенькином убежище - на чердаке. Крепко обнимая сына, Лена слегка покачивалась:- Сенечка, давно ты понял, что эта женщина тебя ищет?- спросила она.- Почти месяц назад ко мне во сне пришёл деда и всё рассказал.- Что именно он рассказал, дорогой?- Про эту ведьму, и что во мне сила. Что она захочет её забрать, а отдавать нельзя ни в коем случае. А ещё он сказал, что ты меня очень сильно любишь и я не должен ничего бояться.Лена выдохнула, сообразив, что предок не стал будоражить память ребёнка страшной смертью его родителей.- Конечно люблю, дорогой, - сказала ему мать. – А ещё я знаю, что твой род может тобой гордиться…Автор - Юлия Скоркина.

Ключевые слова: Ведьма кровь могущество защита

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