Когда Леший против
В весеннем лесу было тепло и солнечно. Птицы весело распевали на все голоса, жужжали насекомые. Хвоя в лучах солнца нагревалась и источала аромат. Осторожная лиса вышла на поляну, принюхиваясь и водя острыми ушками…
Как вдруг, тишину нарушил неприятный рёв моторов. Два квадроцикла ехали с максимальной скоростью по извилистой лесной дороге. Загружены они были тремя охотниками и рюкзаками. Охотиться на кабанов ещё было запрещено, но эти охотники занимали достаточно высокое положение и владели достаточными средствами, чтобы откупиться от любых законов и правил. Поддатые ещё с ночи, жаждущие стрельбы и крови, они старались как можно скорее добраться до лабаза.
Как вдруг впереди они увидели женскую фигуру! Это было странно, так как они ехали уже практически по бездорожью, в глухом лесу. А женщина, судя по коротким шортам и рыжей копне волос, была совсем молодой. Она спокойно шла, не оглядываясь, несмотря на то, что на неё неслись квадроциклы.
Охотники молча переглянулись и поняли друг друга без слов. Такая «дичь» да в таком месте была желаннее кабанов. Не сговариваясь, они подъехали к девушке с двух сторон, отрезая ей пути к бегству.
- Привет, красотка! - начал один из них сально улыбаясь. - Садись, покатаем!
Девушка посмотрела на наглецов …И, вдруг…Они начали мотать головами и тереть глаза, не веря увиденному. Перед ними стояла скромная бабушка! И не в коротких шортах, а в стареньком спортивном костюме, и не с рыжими распущенными волосами, а с седой туго заплетённой косой.
- Спасибо, ребятки! - усмехнулась она. - Но я не люблю такую технику.
Охотники были в ступоре, не в силах понять, что произошло. Женщина продолжила:
- А вы на охоту, смотрю.
- Не твоё дело, старая. - огрызнулся один из них.
- Предупредить хочу! Леший наш против таких, как вы.
- Ну вот и иди к лешему! - сказал второй.
Они газанули и поехали дальше. Третий охотник, который сидел на пассажирском месте, оглянулся и, к своему удивлению и страху увидел, что вместо бабули снова была молодая девушка. Она стояла и смотрела им в след. Он оглянулся снова, девушка так и стояла, но он заметил ещё кое-что. Высокие ели за её спиной раздвинулись, словно огромное существо взялось за них своими ручищами. Мороз побежал по коже охотника. Он крепче ухватился за сидушку, не в силах унять сердцебиение.
К нужному месту примчали в назначенное время. До лабаза оставалось километра два пешком. Охотники выгрузились и принялись маскировать квадроциклы, пряча их под ветками.
- М...Мужики! - не выдержал третий. – Может, нам отменить охоту?
- Паш, ты чего?
- Мы к…когда ехали, я оглянулся и такое увидел! Это просто бесовщина какая-то.
Сбивчиво и торопливо Павел описал своим приятелям увиденное диво. Те выслушали его, переглянулись и задумались. Но ненадолго.
- Пашка, ты вчера выпил больше всех, - сказал деловито Роман.
- Вы что, хотите сказать, что я один видел, как девка в бабку превратилась? - защищался Павел.
- Мы, по ходу, все перебрали вчера. И сегодня зря опохмелялись. - вставил молчавший до этого Степан. - А в баню нужно было таки «девочек» вызвать. Тогда бы нам девки не мерещились сегодня.
Павел понял, что переубедить приятелей не сможет, и, взяв свой рюкзак, обречённо поплёлся за ними, периодически испуганно всматриваясь в темноту зарослей и кустов.
Через полчаса троица оказалась в лабазе. Солнце уже зашло за макушки деревьев. Осталось затаиться и ждать. Что они и сделали.
***
Солнце село. Небо всё больше темнело, приобретая глубокий синий цвет. Трое охотников тихо сидели в лабазе, не сводя глаз с просторной поляны, на которой любили кормиться кабаны. Вдруг они услышали вдалеке странный шум. Какой-то стук, словно кто-то что-то разломал. Охотники переглянулись, но не произнесли ни звука. Понять направление шума было сложно. А время кабанов вот-вот должно было наступить.
Что-то шевельнулось в зарослях на противоположном конце поляны. Охотники бесшумным движением привели оружие в боевую готовность. Снова шевельнулись кусты…Вдруг, с диким визгом из кустов вылетел небольшой кабанчик, как торпеда пронёсся через поляну и скрылся в зарослях.
– Что его так напугало? – одними губами прошептал Роман.
- Может медведь? - ответил так же тихо Степан.
Павел молчал. Он спрятал руки, так как они стали дрожать. Перед глазами у него стояла рыжеволосая девушка, которая зловеще усмехалась. Мистический ужас охватил его, парализуя и путая сознание.
Тем временем, с противоположной стороны поляны послышался шум и треск. И это не был треск кустов. Огромная ель вздрогнула и накренилась, за ней следующая. Не успели охотники опомниться, как между деревьями показалось нечто тёмное, огромное, живое. Потом раздался громкий треск и из-за стволов деревьев на поляну вышел зверь.
Это был скорее кабан чем кто-либо другой, но величиной он был с небольшую баню! Зверь повернулся мордой к лабазу и, дико зарычав, понёсся прямо на него.
Охотники выстрелили все одновременно. Но никакие пули не брали чудовище. Он нёсся как торпеда!
Степан и Павел успели спрыгнуть на землю, в тот момент, когда зверь ударил в хлипкое сооружение и разнёс его в щепки. Роман с криком плюхнулся в кусты.
А дальше начался хаос. Охотники бросились кто куда, не думая о вещах, боясь оглянуться.
Степан добежал до квадроциклов, но увидел, что техника вся раскурочена…
Так они и бегали по лесу всю ночь. Потеряв все свои вещи, потеряв из виду друг друга. И каждому слышался за спиной топот гигантского кабана и краем глаза виделась его жуткая тень!
***
Светало. Павел, пошатываясь, вышел на лесную тропинку. Его одежда была изодрана, тело было в кровоподтёках. Он абсолютно потерял ориентацию и не знал куда идти. Вдруг он увидел бабушку, которая медленно шла по лесу.
- Бабуль! - позвал он осипшим голосом. - Подскажите, где я нахожусь!
Бабушка остановилась, повернулась и подняла на него глаза. И сердце остановилось у него в груди…На месте бабули стояла молодая девица в коротких шортах и с копной рыжих волос! Та самая.
- Говорила же я вам, что наш Леший охотников не любит! - сказала девица, недобро улыбнувшись.
Гортань Павла выдала сиплый крик, а ноги выжали из тела последние силы, чтобы быстро стартануть. Так он и бежал, не разбирая дороги, пока не выбежал к деревне. Там он свалился без сил прямо на землю.
Ведунья смотрела ему в след спокойным взглядом. Она приняла свой обычный вид. Она не была ни девушкой, ни бабулей. Ей можно было дать и сорок лет - по взгляду, и двадцать пять - по отсутствию морщин на её лице. Она оглянулась и всмотрелась в гущу леса. Там, в темноте, между стволами, шевелилась огромная тёмная тень. Помахав Лешему рукой, женщина не спеша, пошла домой.
***
Все трое охотников выжили в ту ночь. Видно, у Лешего не было цели их убивать, лишь напугать. Но всё пережитое изменило их жизни навсегда. Роман ушёл с головой в психотропные вещества, в результате чего лишился своего бизнеса и всех сбережений, Степан «утонул» в бутылке и доживал свой век бомжом. Один Павел остался в здравом уме, но лишь потому, что ушёл в монастырь.
Основано на реальных событиях.
Автор - Ирина Шведская.
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Сегодня, 08:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 1
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