Когда Леший против

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В весеннем лесу было тепло и солнечно. Птицы весело распевали на все голоса, жужжали насекомые. Хвоя в лучах солнца нагревалась и источала аромат. Осторожная лиса вышла на поляну, принюхиваясь и водя острыми ушками…Как вдруг, тишину нарушил неприятный рёв моторов. Два квадроцикла ехали с максимальной скоростью по извилистой лесной дороге. Загружены они были тремя охотниками и рюкзаками. Охотиться на кабанов ещё было запрещено, но эти охотники занимали достаточно высокое положение и владели достаточными средствами, чтобы откупиться от любых законов и правил. Поддатые ещё с ночи, жаждущие стрельбы и крови, они старались как можно скорее добраться до лабаза.Как вдруг впереди они увидели женскую фигуру! Это было странно, так как они ехали уже практически по бездорожью, в глухом лесу. А женщина, судя по коротким шортам и рыжей копне волос, была совсем молодой. Она спокойно шла, не оглядываясь, несмотря на то, что на неё неслись квадроциклы.Охотники молча переглянулись и поняли друг друга без слов. Такая «дичь» да в таком месте была желаннее кабанов. Не сговариваясь, они подъехали к девушке с двух сторон, отрезая ей пути к бегству.- Привет, красотка! - начал один из них сально улыбаясь. - Садись, покатаем!Девушка посмотрела на наглецов …И, вдруг…Они начали мотать головами и тереть глаза, не веря увиденному. Перед ними стояла скромная бабушка! И не в коротких шортах, а в стареньком спортивном костюме, и не с рыжими распущенными волосами, а с седой туго заплетённой косой.- Спасибо, ребятки! - усмехнулась она. - Но я не люблю такую технику.Охотники были в ступоре, не в силах понять, что произошло. Женщина продолжила:- А вы на охоту, смотрю.- Не твоё дело, старая. - огрызнулся один из них.- Предупредить хочу! Леший наш против таких, как вы.- Ну вот и иди к лешему! - сказал второй.Они газанули и поехали дальше. Третий охотник, который сидел на пассажирском месте, оглянулся и, к своему удивлению и страху увидел, что вместо бабули снова была молодая девушка. Она стояла и смотрела им в след. Он оглянулся снова, девушка так и стояла, но он заметил ещё кое-что. Высокие ели за её спиной раздвинулись, словно огромное существо взялось за них своими ручищами. Мороз побежал по коже охотника. Он крепче ухватился за сидушку, не в силах унять сердцебиение.К нужному месту примчали в назначенное время. До лабаза оставалось километра два пешком. Охотники выгрузились и принялись маскировать квадроциклы, пряча их под ветками.- М...Мужики! - не выдержал третий. – Может, нам отменить охоту?- Паш, ты чего?- Мы к…когда ехали, я оглянулся и такое увидел! Это просто бесовщина какая-то.Сбивчиво и торопливо Павел описал своим приятелям увиденное диво. Те выслушали его, переглянулись и задумались. Но ненадолго.- Пашка, ты вчера выпил больше всех, - сказал деловито Роман.- Вы что, хотите сказать, что я один видел, как девка в бабку превратилась? - защищался Павел.- Мы, по ходу, все перебрали вчера. И сегодня зря опохмелялись. - вставил молчавший до этого Степан. - А в баню нужно было таки «девочек» вызвать. Тогда бы нам девки не мерещились сегодня.Павел понял, что переубедить приятелей не сможет, и, взяв свой рюкзак, обречённо поплёлся за ними, периодически испуганно всматриваясь в темноту зарослей и кустов.Через полчаса троица оказалась в лабазе. Солнце уже зашло за макушки деревьев. Осталось затаиться и ждать. Что они и сделали.***Солнце село. Небо всё больше темнело, приобретая глубокий синий цвет. Трое охотников тихо сидели в лабазе, не сводя глаз с просторной поляны, на которой любили кормиться кабаны. Вдруг они услышали вдалеке странный шум. Какой-то стук, словно кто-то что-то разломал. Охотники переглянулись, но не произнесли ни звука. Понять направление шума было сложно. А время кабанов вот-вот должно было наступить.Что-то шевельнулось в зарослях на противоположном конце поляны. Охотники бесшумным движением привели оружие в боевую готовность. Снова шевельнулись кусты…Вдруг, с диким визгом из кустов вылетел небольшой кабанчик, как торпеда пронёсся через поляну и скрылся в зарослях.– Что его так напугало? – одними губами прошептал Роман.- Может медведь? - ответил так же тихо Степан.Павел молчал. Он спрятал руки, так как они стали дрожать. Перед глазами у него стояла рыжеволосая девушка, которая зловеще усмехалась. Мистический ужас охватил его, парализуя и путая сознание.Тем временем, с противоположной стороны поляны послышался шум и треск. И это не был треск кустов. Огромная ель вздрогнула и накренилась, за ней следующая. Не успели охотники опомниться, как между деревьями показалось нечто тёмное, огромное, живое. Потом раздался громкий треск и из-за стволов деревьев на поляну вышел зверь.Это был скорее кабан чем кто-либо другой, но величиной он был с небольшую баню! Зверь повернулся мордой к лабазу и, дико зарычав, понёсся прямо на него.Охотники выстрелили все одновременно. Но никакие пули не брали чудовище. Он нёсся как торпеда!Степан и Павел успели спрыгнуть на землю, в тот момент, когда зверь ударил в хлипкое сооружение и разнёс его в щепки. Роман с криком плюхнулся в кусты.А дальше начался хаос. Охотники бросились кто куда, не думая о вещах, боясь оглянуться.Степан добежал до квадроциклов, но увидел, что техника вся раскурочена…Так они и бегали по лесу всю ночь. Потеряв все свои вещи, потеряв из виду друг друга. И каждому слышался за спиной топот гигантского кабана и краем глаза виделась его жуткая тень!***Светало. Павел, пошатываясь, вышел на лесную тропинку. Его одежда была изодрана, тело было в кровоподтёках. Он абсолютно потерял ориентацию и не знал куда идти. Вдруг он увидел бабушку, которая медленно шла по лесу.- Бабуль! - позвал он осипшим голосом. - Подскажите, где я нахожусь!Бабушка остановилась, повернулась и подняла на него глаза. И сердце остановилось у него в груди…На месте бабули стояла молодая девица в коротких шортах и с копной рыжих волос! Та самая.- Говорила же я вам, что наш Леший охотников не любит! - сказала девица, недобро улыбнувшись.Гортань Павла выдала сиплый крик, а ноги выжали из тела последние силы, чтобы быстро стартануть. Так он и бежал, не разбирая дороги, пока не выбежал к деревне. Там он свалился без сил прямо на землю.Ведунья смотрела ему в след спокойным взглядом. Она приняла свой обычный вид. Она не была ни девушкой, ни бабулей. Ей можно было дать и сорок лет - по взгляду, и двадцать пять - по отсутствию морщин на её лице. Она оглянулась и всмотрелась в гущу леса. Там, в темноте, между стволами, шевелилась огромная тёмная тень. Помахав Лешему рукой, женщина не спеша, пошла домой.***Все трое охотников выжили в ту ночь. Видно, у Лешего не было цели их убивать, лишь напугать. Но всё пережитое изменило их жизни навсегда. Роман ушёл с головой в психотропные вещества, в результате чего лишился своего бизнеса и всех сбережений, Степан «утонул» в бутылке и доживал свой век бомжом. Один Павел остался в здравом уме, но лишь потому, что ушёл в монастырь.Автор - Ирина Шведская.

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