"Не трогайте стол"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 177 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:00 by

Пустующая поздней осенью летняя усадьба стояла посреди большого аласа. Дом, обмазанный снаружи глиной и коровьим навозом, дом-балаган с крышей, засыпанной густо землей и поросшей травой, стоял недалеко от дороги, и поэтому компания молодежи приметила его для того, чтобы «гонять стол». Часть ребят решила заняться этим из озорства и, отчасти, чтобы развенчать пустые суеверия темных людей. Часть их побаивалась «гонять стол», потому что верила словам старых людей о том, что это самое греховное занятие.- Вы что! Стол гонять большой грех! - испуганно замахала руками одна девчонка. - Лучше не надо! Давайте чем-нибудь другим займемся и вообще, домой пойдем.- А что? Если ты боишься, то не ходи с нами, - отмахнулись от нее остальные. - А в чем грех-то?- Да как?! Вы что, не слушаете, что говорят старики? - удивилась другая девушка. - Они всегда, когда речь заходит о гаданиях, только и твердят: «Все что угодно, только нельзя стол гонять». Говорят, что стол трогать грех, что тогда недалеко и до несчастья.- Какое несчастье? Мы же только посмотрим, можно ли вообще его гонять, - попытались успокоить двух девчонок парни. - Вот я, например, вообще не верю, что стол может сам топать и тем более бегать. Глупости все это, суеверия! А мы же комсомольцы и должны проявить сознательность в деле развенчания суеверий, - заявил бойкий парнишка, и его поддержали остальные ребята.- Как хотите, но я боюсь, хоть и тоже комсомолка, - предупредила их еще одна, присоединяясь к тем девчонкам, которые не одобряли всеобщего прикола.- Как хотите, а мы будем стол гонять, - решило большинство, и компания вошла в пустующий дом. Девчонки, чтоб не остаться одним на дороге, потянулись за остальными.Внутри была кое-какая неприхотливая обстановка, и объект их интереса - стол был на месте. Простой круглый деревянный стол, сделанный по-старинному, без единого гвоздя, так и стоял с лета на своем месте. Якутские столы в старину делались на трех резных ножках, и ножки эти украшались в виде конских копыт. Ребята встали вокруг этого стола: «Как там было?» - и, вспомнив страшные рассказы стариков, положили руки на столешницу. «Стол, пробудись! Если ты будешь говорить с нами, то топни два раза, если нет, то один раз», - стали повторять они, как заклинание. Девчонки, не хотевшие участвовать в развлечении, тоже присоединились, и их голоса влились в тихое настойчивое повторение.«Да это он!» - показывая глазами на заводилу-парня, засмеялись все девчонки, услышав звук двойного стука деревяшки. «Не я! - стал отнекиваться тот. - Вон, даже стол качается!» А стол действительно качнулся в такт деревянным ударам. «Да не ври, это ты!» «Стол! Скажи, что это ты топаешь! Топни два раза!» - чуть не прокричал парнишка, демонстрируя ладони на столешнице, мол, я стол вообще не могу приподнять. Стол снова качнулся, отсчитав два звонких деревянных удара о замерший глиняный пол. «Вот! Это он сам!» - доказал парень свою невиновность. Ребята стали тоже демонстрировать свои ладони, полностью лежащие поверх столешницы: «Это не я».«Стол, это правда? Ты сам топаешь?» - несколько ударов послышалось из-под стола. Ребята стали наклоняться и наблюдать, как стол, немного покачиваясь, действительно бьет ножками о земляной пол, и никто его не подталкивает снизу, и никто не топает сам, выдавая притопы своей обуви за топот ножек стола. Причем, ведь уже выпал снег, так что все ребята были в унтах на войлочной подошве, и никто бы так громко топнуть и не смог. Три девчонки, боявшиеся этого действа, сейчас, зажмурив глаза, держали ладони на столешнице и не смели, кажется, даже вдохнуть. Другие парни и девушки с интересом задавали вопросы, и стол им отвечал.Покачиваясь из стороны в сторону при ударах ногами, стол передвигался по замороженному дому. Молодежь передвигалась вместе с ним. От обуявшего их интереса и азарта им стало даже жарко. Вопросы сыпались самые разные, и бойкий перестук ножек давал односложные ответы, «да» или «нет». Постепенно азарт нарастал, и ребята заметили, что стол уже скачет, чуть ли не звонким галопом. Первыми это заметили робкие девушки. Уже, перестав поспевать за столом, они стали отпускать ладони и отходить в стороны. «Эгэй, ноги берегите, оттопчет!» - смеялись веселящиеся.И действительно, стол так часто и громко стучал ножками, так быстро передвигался по внутреннему пространству балагана, что у «гоняющих» начала кружиться голова. «Э, что-то стол совсем разошелся!» - стали слышаться вскрики, потому что приходилось повышать голос, чтобы перекрыть грохот. «Давайте его остановим? А как?» Никто точно не знал. «Ребята, как его остановить-то?» Но стол уже перестал отвечать на вопросы. Он просто скакал по дому, подпрыгивая так, что люди вцепились за края столешницы и старались быстро убирать свои ноги, чтоб их не оттоптали деревяшки.Девчонки-трусихи, стоявшие в сторонке, в какой-то момент стали плакать от страха и, не выдержав, выбежали из грохочущего дома. Заметив это, другие тоже стали поддаваться панике. И, поскольку никто не знал, как остановить скачущий стол, многие решили просто отпустить руки и отбежать от разбушевавшейся мебели. Но не тут-то было: «А у меня руки прилипли! У меня тоже!» - послышалось со всех сторон. Это поддало страху молодежи. Кое-как они стали разжимать руки от краев столешницы и тут же отпрыгивать, а потом уже и бежать из дому, перепрыгивая высокий порог.Дом почти опустел. Но за стол все еще держались парень и девушка. Они скакали вместе со столом, не в силах оторвать от него руки, и с ужасом глядели друг на друга выпученными глазами. Они кричали, но их крик только придал скорости убегающим прочь от того дома ребятам. Никто не отозвался на их крики, никого рядом с домом уже не было.Двое не могли оторвать рук от галопирующего стола. Описывая неуклюжие пируэты, трехногий стол стал-таки приближаться к двери. Парень с девушкой почувствовали, что шанс вырваться у них еще есть. Когда стол подскочил к распахнутой двери, они бросились туда, но, столкнувшись в узком проеме, упали на порог. Барахтаясь, они, в панике вопя, стали выползать на запорошенную снегом землю, но тут стол, перепрыгивая через их головы, опустился на них и стал неистово топтаться. Затем он спрыгнул во двор и там развалился на части.Убежавшие ребята пришли в себя, находясь уже на приличном расстоянии от того летника. Собравшись, они не заметили среди них тех двоих и пошли домой, обсуждая происшедшее.Только на следующий день ребята заметили, что нет их товарищей, потому что родные стали их стали искать расспрашивать. Сначала все решили, что те двое решили пожениться и поэтому пошли в другое село, где была контора.Затем, пережившие вчерашнее приключение стали подозревать, что тех двоих, парня с девушкой, кажется, с ними не было на обратном пути. Тогда компания опять собралась и пошла проверить место, где они были накануне.Во дворе, уже присыпанный снегом, валялся рассыпавшийся на доски тот самый стол. Но высокий порог и распахнутую дверь подпирали два замерзших тела с перекошенными от ужаса лицами.«Да, вот дела! А ведь стол можно было остановить, воткнув в него нож»‚ - вздохнул один.«Да стол-то перескочил через них, - заметили ребята. - Ничего себе, как скачет, оказывается! Не зря же старики говорят, что стол «гонять» грех», - заикаясь от страха, выдала одна из суеверных девушек. «А если стол перескочит через голову, то человек умирает тут же на месте, потому что судьба его кончается»‚ - добавила другая, утирая слезы.Автор - Trimid2.

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