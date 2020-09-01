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Творческие истории

Как моя бабушка Лесовика пирогом угощала…

Как моя бабушка Лесовика пирогом угощала…


Слышала я эту историю в глубоком детстве. Бабушка рассказывала кому-то из взрослых, а я уши развесила. Тогда она меня очень впечатлила. Всплывала она у меня в памяти и в подростковые годы, тогда я воспринимала её как сказку. Но теперь, когда я начала собирать мистические истории, я восприняла рассказ моей бабушки иначе.

А было вот что. Бабуле моей было лет четырнадцать. В её домашние обязанности входило пасти коз. Обычно она гуляла с козами по лугам, но иногда, заходила и в лес - грибов поискать.

В тот день она пошла в лес. Начало осени - тишь, благодать, всё золотое. Села она на ствол упавшей берёзы, перекусить и отдохнуть. Достала бабушка кусок пирога, домашнего, ещё тёплого. Козы рядом паслись. Как вдруг козы жалобно заблеяли и забежали к ней за спину! (Три, вроде, козы она пасла). Смотрит, из-за деревьев вышел старичок, а за ним две большие собаки. Она удивилась, так как козы её ни людей, ни животных не боялись.

А старичок прямо к ней идёт и говорит:

- День добрый, девонька!

- И Вам доброго дня! - отвечает она.

- А не угостишь ли меня пирогом?

Бабушка очень удивилась, но, как воспитанная девушка, приветливо улыбнулась и отломила деду большую часть пирога.

- Конечно, берите!

Как моя бабушка Лесовика пирогом угощала…


Дед взял пирог, к удивлению бабушки, сначала дал, по кусочку, собакам. Когда они съели, дал ещё. Бабушка недоумевала: неужели он попросил у неё пирог, что бы скормить его собакам?

Но тут дед повернулся, и она удивилась ещё больше - в руках у него был кусок такой же величины, как она ему дала! Бабушке стало не по себе! Воспитанная в атеистической стране, она просто подумала, что ей привиделось.

Дед же сел рядом с ней и принялся с аппетитом уминать пирог.

- А Вы грибы собираете? - спросила бабушка, чтобы заполнить неловкую паузу.

- Нет… Пасу…

- Кого?

- Та, этих, - дед, небрежно показал на своих собак. - И всех остальных…

Доев, дед поднялся и внимательно посмотрел на мою бабулю.

- Благодарю за угощение! Если ты когда-нибудь встретишь волков в лесу, скажи им так: «Я вашего отца и братьев кормила, не троньте меня!» А если собаки на тебя нападут, так скажи: «Я вашего деда кормила, не гневите его!»

С этими словами, дед повернулся и пошёл. Бабуля не знала, что и сказать. Она молча проводила его взглядом, и… Вдруг, глядя ему в спину, она увидела, что и дед, и его «собаки» изменились! Одежда деда стала другая - будто сотканная из листьев и коры, а рядом с ним шли не собаки, а два матёрых волка!

Бабуля долго никому не рассказывала эту историю. И, лишь когда пришла религиозная свобода, начала делиться со знакомыми.

А заговор, которому научил её этот странный дед, всё-таки, однажды её спас. Шла она, как-то с работы. И на пустыре её окружила стая собак. Все рычат, зубы скалят, пытаются сзади обойти. Она возьми и скажи: «Я вашего деда кормила, не гневите его!» И собаки после этих слов начали пятиться и разбежались!

Вот такая история. Кстати, я тоже попробовала эту фразу на собаках. Не сработало. Я не угощала их «деда»…

Автор - Ирина Шведская.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка детство рассказ лес старичок угощение заговор

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