Влюбленный колдун

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:52 by

Каждый из нас с детства знает, что в любой деревне, на самом ее краю, всегда живет колдун. Так уж повелось, что представители этой профессии избегают общества людей, и если есть возможность поселиться как можно дальше от них, то они так и поступают. Но не все готовы жить в темных непроходимых лесах или ущельях среди скалистых гор. А вдруг заболит зуб? Или, к примеру, захочется выпить молока? Где его взять? Колдовство колдовством, но все же лучше жить поближе к людям, которые всегда смогут прийти на помощь. Именно поэтому колдуны, как правило, выбирают место для жительства хоть и на отшибе, но все же в пределах деревни.С этим мы разобрались. Впрочем, как я уже говорил, каждый и так знает это с детства, ведь о необщительных деревенских колдунах написано огромное количество книг, сказок и легенд. Но никто никогда не задумывается о том, каково это - быть соседом колдуна и жить в предпоследнем доме? А ведь это совсем непросто и я сейчас расскажу вам почему.***Григорий проснулся пораньше, чтобы прополоть грядки на своем огороде до наступления изнуряющей июльской жары. Сунув ноги в обрезанные с пяток калоши, он прошаркал в них до сарая, взял тяпку, придирчиво осмотрел ее режущую кромку и, удовлетворившись увиденным, направился на прополку. Открыв скрипнувшую калитку, отделявшую внутренний дворик от огорода, он замер на месте. Вместо его любимых грядок он увидел огромную яму, диаметром, без малого, во весь огород. Хотя, сложно было назвать это ямой. У ям, как ни крути, а все же есть дно, здесь же Григорий увидел перед собой бездонную пропасть, в глубине которой растворялись яркие солнечные лучи, превращаясь в кромешную тьму.На всякий случай Григорий поднял с земли крупный камень, который служил упором для калитки и, аккуратно склонившись над краем пропасти, бросил его вниз. Прождав несколько минут и, так и не услышав никакого звука падения, он плюнул в темноту и, поудобнее перехватив тяпку, зашаркал обратно.- Сосед! - кричал Григорий, стоя у ворот последнего дома и сдержанно колотя тяпкой в калитку. - Сосед, мать твою!Через несколько минут он услышал, как дверь дома открылась и к воротам стали приближаться торопливые шаги. Наконец, открылась калитка и перед взором Григория предстал его сосед.Заспанное и помятое лицо обрамляла длинная седая борода, конец которой совсем немного не доставал до земли. На голове бородача возвышалась остроконечная шляпа с широченными полями, а сам он был завернут в длинный плащ, полы которого, в отличие от бороды, все же до земли доставали, из-за чего придавали ему весьма потрепанный вид.- Чего? - щурясь от солнечного света, поинтересовался колдун.- Сейчас как дам! - замахнулся на него тяпкой Григорий. - Где мои патиссоны?- А я почем знаю?- Я тебе сейчас покажу - почем!Григорий взялся поудобнее за держак тяпки и, как заправский игрок в лапту перед ударом по мячу, отвел ее за спину. Колдун отступил на шаг, а затем, оценив длину тяпки, отступил еще на два.- Да что случилось, Гриш?- Я тебе сейчас покажу, что случилось.Пострадавший огородник опустил тяпку и, схватив колдуна за бороду, потащил его за собой во двор, не обращая внимания на его вопли и угрозы расправы. Дотянув его до края пропасти, Григорий отпустил бороду и кивнул в сторону отверстия в земле.- Твоя работа?- Охохо... - покачал головой колдун и виновато посмотрел на Григория. - Гриш, тут, видимо, недоразумение какое-то вышло...- Сейчас это недоразумение в тебя войдет, - снова намекнул на тяпку пострадавший. - Ты чего творишь, болезный? Что мне теперь с этой ямкой делать?- Нехорошо получилось, - согласился колдун, задумчиво приглаживая бороду.- Нехорошо получилось в прошлом году, когда у меня на грядках вместо огурцов змеи выросли. И прошлой осенью тоже нехорошо получилось, когда комары увеличились в сто раз. Помнишь? Окна в доме все поразбивали и меня сдули на полтора литра крови. И месяц назад тоже нехорошо получилось, когда вместо дождя с неба перец молотый посыпался. Вот всё это было нехорошо, а это, - Григорий указал на пропасть, - это уже совсем нехорошо. Что я тебе плохого сделал-то?Колдун приподнял шляпу и почесал седую голову.- Гриш, ничего ты мне плохого не сделал. Да и я тебе зла не желаю.- О как! Выходит, что ты все эти напасти из чистого человеколюбия на меня насылаешь?- Нет, там другое... - замялся колдун и отвел взгляд.- Какое еще другое?- Да там...Григорий приподнял тяпку и, как посохом, стукнул ею по земле. Поняв намек, колдун снова заговорил.- Вряд ли ты поймешь, Гриш. Это такие тонкие материи, которые неподвластны человеческому разуму.- Моему подвластны. Давай уже, излагай.Колдун пожал плечами.- Слышал что-нибудь про обережное пространство? Вот, к примеру, наколдую я, чтобы у тебя волосы все из головы выпали, а ты, к примеру, тоже колдун. И ты себе пространство обережное наколдовал. И тогда все мое колдовство не на тебя подействует, а, наоборот, ко мне вернется. Но я же тоже не дурак. Я подготовился, и чтобы мое же колдовство на меня не подействовало, я себе тоже такое пространство задействовал. Вот и носится заклинание туда-сюда, пока где-нибудь посередине не осядет. Проснется какой-нибудь обычный человек с утра - глядь, а волос-то и нет. Лысый, что тыква. И знать не знает он, что это колдуны силой меряются.- Очень всё это интересно, - кивнул Григорий. - но как это связано с моим огородом? Я же не колдун.- Ты - нет.- А кто да?Колдун снова замялся.- Говори уже, нечисть!- Да там... Вальку знаешь с той стороны деревни?- Ведьму что ли? Ну?- Да, ведьму. Она же жена моя бывшая. Семьдесят лет вместе прожили. А вот ты, Гриша, как думаешь? У какого человека терпения хватит на столько лет совместной жизни? Не будь я колдуном, помер бы уже давно благополучно и всего делов. Да не могу. Разбежались, в конце концов. Я себе этот домик справил подальше от нее, на другом конце деревни, вот с тех пор и живу здесь.- Ну и?- Вот тебе и «ну и»... Тоскую я по ней, Гриша. Сил нет. Валька хоть и ведьма, а все же девка хорошая.Григорий скривился, вспомнив эту «девку», которая по его детским воспоминаниям, была дряхлой старухой еще лет тридцать назад.- Очень печальная история, только я не пойму - как это связано с дыркой в моем огороде?- Никому не расскажешь, Гриш?- Да говори уже.- Хочу я, чтобы снова мы с ней вместе жить начали. Как раньше. Очень уж я по ней скучаю.- Так это... Погоди, - прищурился Григорий, начиная соображать, - ты все эти заклятия на нее насылал что ли, а они ко мне прилетали?- Да, - кивнул колдун, - думал я, как бы мне ее вернуть и придумал. Понадеялся, что невмоготу ей станет жить в том доме, если всякие странные дела будут в нем твориться. Вот и напридумывал разных заклятий. То со змеями, то с перцем, то с комарами. А она, видимо, тоже не дура. Обережное пространство себе наколдовала и все мои старания коту под хвост. Точнее, на твой дом. Вчера как взяла меня тоска, подумал - раз так, то не доставайся же ты никому. Наколдовал, чтобы провалился ее дом под землю, а оно видишь как вышло...- Слушай, дед, ты совсем на старости лет ополоумел что ли? - покачал головой Григорий. - На кой черт ты эти заклятия выдумываешь? Возьми, да сходи к ней. Скажи - так, мол, и так, люблю не могу. Давай вместе жить. Бабке уже двести лет в обед. Неужели ты думаешь, что откажет?- Это не по-колдунски, Гриш. Как-то это слишком... по-человечески, что ли.- А ты что, не человек что ли? Сейчас как дам тяпкой по темечку, и никакие заклятия тебя не спасут - мигом ласты склеишь. Потому как против тяпки колдовство не работает. Как и против любви.- А это мысль, Гришка! - то ли обрадовался, то ли испугался колдун. - Так я мигом!Приподняв полы своего плаща, колдун шустро засеменил по улице на другой конец деревни, оставив Григория наедине с бездонной пропастью.Уже на следующий день колдун вместе со своими пожитками переехал к своей любимой ведьме Вальке, которая, хоть и повыделывалась для виду, но все же согласилась снова жить вместе с колдуном, в очередной раз доказав миру, что любовь, - она как тяпка, - не подвержена никакому волшебству, потому что она сама и есть волшебство.Яму, кстати, колдун заколдовал обратно, и с тех пор на огороде Григория вырастали самые большие овощи и самые вкусные фрукты. Ну, хоть какой-то прок от этих колдунов.Автор - Евгений ЧеширКо.

Ключевые слова: Колдун деревня сосед яма ведьма тяпка любовь

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