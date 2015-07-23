Меречет

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

viktor.pepel Просмотров: 159 Комментарии: 6 +5 Вчера, 23:00 by

Вику выгнали из дома. Прежде, после маминых скандалов она убегала сама. Но этой весной ей исполнилось восемнадцать, и одним вечером, мать, в очередном истерическом припадке, выставила дочь за дверь. Ночь девушка провела в Бургер Кинге, лихорадочно рассылая сообщения немногочисленным подругам в мессенджерах и соцсетях.К вечеру второго дня откликнулась только Маша. Жила она в микрорайоне Юность. Вика исходила родной город вдоль и поперек, но те окраинные места всегда избегала. К указанному адресу девушка добиралась из центра два часа. Точка на карте, среди многоугольников, оказалась двором из двух стоявших углом панельных многоэтажек. Их окружал лабиринт из гаражей, сараев, тусклых фонарей, деревьев, а дальше шла железная дорога и лес.– Не замёрзла? – прохрипела Маша над ухом, подкравшись незаметно сзади. – Пошли, что ли, печенек к чаю купим!Вика промолчала. Зубы стучали после поездки в холодном трамвае и блужданий по мартовской слякоти. Молчала она и в ларьке, и в гулком, словно пещера или оперный зал, подъезде, где Маша сунула ей сигарету. Но и в тепле, на маленькой захламленной кухне, девушка никак не могла отыскать слов и лишь смотрела на подругу.– Да, давно я тебя не видела, – Маша не переставала говорить, даже накрывая на стол. – Слушай, что надумала? Свалишь от мамки навсегда?Гостья отвернулась. За последний месяц ее уволили с трех работ подряд и каждый раз не со скандалом, как в фильмах, а со вздохами и ободряющими словами, что она хороший человек, но… там чек не выдала, там заказ спутала… Оставалась надежда на бабушку. Когда Вика убегала из дома раньше, то шла на несколько дней к ней, хоть и воротило от нотаций и постоянно орущего телевизора. Но на этот раз старушка сразу же заявила: «Ты, Викуля, уже взрослая, и должна сама себя обеспечивать, а не сидеть на шее у мамы». Тогда у девушки вспыхнула ярость, но не столько на родственницу, сколько на холодно-безразличную формальную справедливость. После разговора с бабушкой по телефону, Вика минут десять вспоминала папу и сдерживала слёзы. Вот он бы не бросил. Он не обнимал и не слюнявил макушку так, как мама и родня, но и не закатывал истерики. А еще он дарил подарки. Но в один день он вышел из дома и пропал.Бабушка, отец, нищета – все это закружилось в голове Вики. Из ступора она вышла лишь когда Маша щёлкнула перед ее носом.– Буду уроки давать… – прошептала девушка, – готовить к ЕГЭ по русскому…– Так поначалу ты даже на хостел не соберешь. Можешь пожить у меня, но я сама здесь на птичьих правах… Дед квартиру моей маман перед смертью отписал, она хочет ремонт сделать и сдавать. Я еле уговорила меня пустить, она все время сюда забегает… Короче, к делу. Есть один вариант.– На закладки не пойду… И на вебкам тоже…– Какие закладки, – Маша расхохоталась. – Нет, мы вызовем Меречета! Не слышала?Вика еще в детстве поняла: мир серый, а хоть какие-то яркие цвета есть либо в книгах, либо по ту сторону экрана. Так она открыла для себя тамблер, а уже в нем «городские легенды». Какое-то время она проводила то ритуалы по вызову Дарума-сан или «гостей», то спиритические сеансы. Потом же начались выпускные экзамены, а с ними пришло осознание, что все необычное в мире – лишь игра нашего разума.Про Меречета Вика прочла на каком-то анонимном форуме и даже пыталась со знакомыми безуспешно его вызвать. Согласно инструкции, требовалось включить любой старый телевизор между полуночью и тремя часами в темноте, повесить напротив экрана зеркало, переключить канал на какой-нибудь белый шум и ждать. В зеркале бы вместо помех отразился силуэт человека, который мог дать ответы на любые вопросы.– Меречет не пришёл к вам, потому что вы все сделали неверно… Но если бы вы все приготовили как полагается, то вряд ли бы вышло. Короче, Меречет не отвечает на вопросы, а предлагает сыграть в игру. Ставки высоки, но и награда вполне осязаема – хрустящие бумажки. Карточку нечисть пока не освоила. Ну так что, согласна?На веснушчатом лице Маши играла улыбка, словно она предлагала, как на сходках, залезть на крышу или погнать вдаль на электричках. У Вики промелькнула мысль, что ее подруга сошла с ума. Но единственной альтернативой оставалась ночь в кафе. Студентка прошептала: «Да».Единственная комната оказалась лабиринтом из старых вещей. Пахло нафталином, лекарствами и коврами. Машин дедушка был редкостным крохобором, и даже после его смерти семья не решалась выкинуть ненужный скарб. В центре стоял советский телевизор на небольшом столике. Маша начертила около него окружность на линолеуме, а затем плотно задернула шторы и погасила свет.– Вот и весь ритуал. Так, тебе надо снять крестик и отнести на кухню…– Но мне его оставил папа…– Иначе не выйдет. Так, запомни еще несколько правил. Не вслушивайся в радио, раз. Не обращай внимания на стены и ни в коем случае не касайся их, два. Не бери суперприз, три. Я буду держать тебя за руку. Если Меречет предложит тебе ставки, а я сожму один раз, то соглашайся на первую, если же два, то на вторую. Когда я царапну ногтем, то закрой глаза и не открывай, пока снова не царапну. Будем уходить – не смотри назад.Они вернулись в коридор. Маша провела возле порога линию, выключила свет в прихожей и на кухне, опустила жалюзи. Сразу же исчезли все звуки. Только шипела рябь. А потом зазвучала быстрая музыка.Маша толкнула дверь. Вместо ряби телевизор показывал быстро меняющийся фрактальный узор. От него у Вики закружилась голова. Через несколько минут орнаменты сменились чернотой. Лишь в центре экрана корчилась фигурка. Камера приближалась. Уродец с головой старика и телом трехлетнего мальчика заходился в судорожной лихорадочной пляске. Через несколько секунд экран полностью занимало его серое, как старая пленка, морщинистое лицо с белыми глазами и тонкими губами. Музыка ускорялась, все громче звенели тарелки, что-то лязгало, а потом все стихло.Камера медленно плыла вокруг массивного стола с пустыми стульями, приближая крупным планом то книги, то листы бумаг с бессмысленными словами, то треснутые старомодные очки. Вокруг мебели – пустота, словно она парила в темноте.На экране появилась надпись жёлтыми буквами:«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ. МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ИГРЕ.ПРАВИЛА:5 вопросов.60 секунд на размышление.Одно право на ошибку в любом вопросе, кроме пятого.Вы можете прервать игру до четвертого вопроса, если еще не сделали ставку.Принимать подсказки прошлых участников игр запрещены.Вы согласны, Виктория?»– Да, – тихо произнесла Вика.Текст растворился. Тут же возник еще один:«ВОПРОС № 1 – От тех, кто не нашел дороги. Ставка – все содержимое кошелька или ваши волосы».Маша сдавила запястье дважды.– Волосы, – произнесла Вика, хотя ей было и жалко с ними расставаться: они доходили у нее до пояса.«Закончите четверостишье: “Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой”».– К отцу, весь издрогнув, малютка приник! Обняв, его держит и греет старик! – громко крикнула Вика.«ОТВЕТ ВЕРНЫЙ».Телевизор оставался единственным источником света в комнате. Вика огляделась. На стенах возникли тени. Одни передвигались, другие замерли, а одна – сбоку от девушек – заходилась в танце, как тот карлик.«ВОПРОС № 2 – От тех, кого забыли. Ставка: воспоминание из детства или литр крови»Маша сжала руку один раз.«Один военный, другой же крепкий хозяйственник. Но вышло так, что они поручились в дипломатической сфере. Теперь вы о них читаете. Кто это?»Вика перебирала в голове одного персонажа книги за другим. На ум ничего не шло. В левом углу экрана возникли нарисованные песочные часы. Как только струйка песка иссякла, экран заполнили красные буквы: «ВАШЕ ВРЕМЯ ВЫШЛО. ПРАВО НА ОШИБКУ СГОРАЕТ. ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ УХОДИТ НАМ»Зазвучала быстрая музыка, закружились тени. Вика почувствовала, что пол начал теплеть, словно он подогревался, как в бане или в ванной. За считанные секунды в комнате стало жарко. Голова наполнилась тяжестью, пальцы онемели, живот скрутило. Вика схватилась за Машу. Та, не выпуская запястья, обняла ее.«ВОПРОС № 3 – От тех, что знают. Ставка: ваш глаз или пять лет жизни?Одно рукопожатие.– Глаз… – прошептала Вика.«Расстояние между Тверью и Питером по трассе составляет 528 километров. Как Виктория Ласунская в 16 лет смогла преодолеть их на автомобиле?»– Я украла деньги у бабушки! Но я не хотела! Артем сказал, что он работает. Мы хотели повеселиться, а потом бы я вернула! Но он меня бросил! – кричала Вика в экран. Во рту пересохло.«ОТВЕТ ВЕРНЫЙ». Надпись растворилась и появилась следующая. «Рекламная пауза».На экране появился неизвестный город. Среди гигантских прозрачных параллелепипедов шагали стройные колонны людей в серой одежде. В небесах перемещались причудливые геометрические конструкции. Вика даже захотела подойти ближе, но Маша впилась в нее ногтем.Только Вика закрыла глаза, как услышала голос бабушки. Он звучал из угла комнаты, где стояла радиола. «Виктория такой гнилой человек», – хрипела старушка сквозь помехи. Пол стал горячим, как камни пляжа в летний день. Из телевизора доносились то речи на неведомом языке, то музыка, то шипение. Так продолжалось несколько минут, а потом Маша царапнула ногтем.На экране снова плясал серый карлик. На его лице виднелась кровь. А потом телевизор показал стол.«ВОПРОС № 4 – от Меречета. Ставка: ваше тело или жизнь близкого вам человека».– Мое тело, – ответила Вика, хотя Маша сжала руку дважды.«Мать Виктории Ласунской, Надежда Ласунская, боится трех братьев. Первый всегда обещает прийти. Второго уже не найти. И лишь третий всегда с ней. Что это за братья? От кого бы из них хотели получить вопрос?»Три брата. Один все время с ней… Студентка лихорадочно перебирала в памяти олицетворения. Три брата, три измерения, три грации… Или же…– Время… Прошлое, настоящее и будущее, – Вика набрала в легкие горячий пыльный воздух и крикнула: – Я выбираю прошлое!«Ответ верный»Экран моргнул. Теперь телевизор показывал абсолютно пустое помещение. Серые бетонные стены, свет от ламп. Затем камера выхватила крупным планом лицо. Лицо отца.Он постарел. Но Вика узнала сразу и зеленые глаза, и эту слабую улыбку. Камера отъехала, девушка увидела, что отец лежит на каталке. Его грудь в белом халате колыхалась: он спал. А рядом, метрах в двух, дергались связанные люди. Женщина средних лет, забулдыжного вида мужичок, благообразный – как профессор Преображенский – старик. Заметив камеру, они стали кричать, но ни один звук не донесся сквозь экран. А на заднем плане появился мужчина с искорёженным лицом, кустистой бородой и пустыми глазами. В руках он сжимал скальпель.«ВОПРОС №5 – от тех, кто наблюдают. Ставка: ваше тело. Кому вы сохраните жизнь: только вашему отцу или же сразу трем людям – Екатерине Ломаткиной, Юрию Николаеву и Иннокентию Грязнову? Любой ответ выигрышный. Отказ считается проигрышем».– Я выбираю отца! Папа! Папа! Ты меня слышишь?Запястье кольнуло ногтем. Но Вика продолжала смотреть, как бородатый мужчина погружает скальпель старику в горло. Брызнула кровь. И тогда студентка закрыла глаза.В комнате раздались шаги. Что-то заскрипело, зазвучал звон стекла, запахло жжёной пластмассой. Маша схватила подругу и потащила. Та кричала – пол жёг ступни…***Грязный холодный линолеум коридора казался райской прохладной поляной после обжигающего пола комнаты. Гостье хотелось бежать в слякотную ночь марта, лишь бы оказаться подальше от телевизора, теней и хрипящей радиолы. Но сил не осталось. Вика лежала и смотрела на Машу – бледную, со струйкой крови под носом.Когда стрелка старых часов на кухне прошла четверть круга, то Маша поднялась. Посмотрела на подругу и захохотала.– У нас получилось! У нас получилось! Сто тысяч рублей. Половина моя, уж не обессудь. Я тоже рисковала. У тебя они глаз только бы забрали, а у меня, если б узнали про подсказки… Даже не знаю…Вика взяла купюры. Маша зашла в ванную. Раздался шум воды. Вскоре она вышла и помогла умыться гостье. Холодная вода привела студентку в чувство. До кухни девушка дошла сама.– Не бойся, они ушли! Но в комнату лучше не заходить до утра…– Почему я? Так я только для этого нужна была!– Тебе деньги требовались срочно! Когда у человека все хорошо, то он хочет много! Тут один додик хотел рак у своей бабки вызвать, чтоб квартиру отжать… Я его слила на четвертом вопросе.– А меня слила бы?– Тебя? – Маша засмеялась. – Викусь, ну ты чего… Я бы тебя им не отдала, поверь! Ах да… Они будут некоторое время следить за тобой и предлагать суперигру. Не соглашайся! Они отстанут!– Там был мой отец! Там папа! Там… Или это не он?– Ты говорила, что он пропал? Может, и он… Но вряд ли. Я там и умерших видела! И двойников людей, ныне живущих. Только не вздумай искать то место, что показывали, и вообще что-то искать! Вика, слушай, именно в игре Меречета такого никогда прежде не случалось. На пятом вопросе Меречет сам появлялся. Тот карлик, что плясал. Он задавал какой-нибудь вопрос из прошлого твоих родственников, или что-нибудь философское… А тут вот такое… Вика, ну что ты… Если хочешь, то пошли куда-нибудь прочь… Теперь у нас есть деньги!– А откуда этот? Ну, Меречет…Маша рассказывала о Меречете, словно тот являлся ее дальним родственником. С карликом ее познакомил дед. Вначале они смотрели, как играют другие. Старик приучал внучку не бояться пляшущего человечка, хотя от многих зрелищ на экране вырвало бы и взрослого. Незадолго до своей смерти дед сообщил, что приносил карлику в жертву мелких животных. Но в один момент плясун отказался их принимать и предложил приводить зрителей на игру. При этом вызвать его могли лишь члены Машиной семьи, на остальных он не реагировал. Описание ритуалов в интернете девушка назвала «вброшенной кем-то дезинфой».Дед понял, что Меречет как-то слышит звуки в комнате, но слеп. И так он научил внучку секрету подсказок.Машин дед, физик и уфолог-любитель, не рассказывал о том, как столкнулся с Меречетом. «Но он вёл записи, начиная с первой трансляции, как настоящий ученый», – гордо заявила Маша.– А кто такой Меречет?– Дед считал его просто иной формой жизни. Не пришельцами, а неким разумным видом, живущим под Землей. Бабка же нечистой силой. Ну а я и тем, и другим.Маша замолчала. Вдруг завибрировал телефон. «Суперигра. Приз – слава, о которой мечтаете». Вика вздохнула и удалила смс. Ночь кончалась…Сначала Вика жила в хостеле, а потом нашла комнату. Но возвращаться домой студентка не хотела: мать бы закатила долгую истерику, требуя у дочери прощения, или же принялась за допрос с пристрастием. Девушка смогла найти работу и даже одолеть сессию, пусть и с одной пересдачей на осень.К середине лета Вика позволила себе передохнуть. Она решила отыскать Машу и поблагодарить. Но в социальных сетях девушка не выходила на связь больше двух месяцев. Общие знакомые разводили руками. И никто не открыл студентке дверь в том огромном доме на окраине. Сперва Вика хотела отправиться на поиски подруги, надеясь на то, что она приведет ее к отцу. Но страх за свою жизнь остановил ее. А вскоре перестали приходить СМС, и нить, ведущая к той загадочной ночи и пляшущему карлику, оборвалась окончательно.

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