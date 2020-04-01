Белый человек

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:21

astrelez Просмотров: 181 Комментарии: 6 +6 Вчера, 07:20 by

Бабушка частенько попадала в разные истории, а дедушка объяснял это ее доверчивостью и наивностью, склонностью к мистицизму и вообще тем, что она была женщиной. Сам же дедушка был безбожником, коммунистом и работником органов, а потому все иррациональное объяснял воспаленной фантазией и несварением. Однако и у него в загашнике была пара историй, объяснить которые он не мог с точки зрения физики и рациональности, а потому он их никогда не рассказывал. Узнали мы их от бабушки, с которой он все-таки делился своими сомнениями, и которой доверял в решении вопросов, связанных с миром потустороннего, с которым ему иногда приходилось сталкиваться.Одна такая история произошла с ним на охоте, одной из его страстей, которой он посвящал свободное от работы время, или совмещал, если его командировали в места, где была хорошая охота.В тот раз дедушка был на коротких выходных, которыми его премировали за отличную работу для поправки здоровья. Бабушка осталась дома, заниматься детьми и домашним хозяйством, а дедушка уехал на свою малую родину. Там он остановился у своего двоюродного брата, которого звали Афанасий, но который был больше известен по своему прозвищу "Острый". Прозвище ему было дано за его острый язык, и не менее острый нож, который он носил постоянно подвешенным на поясе. Вот с этим Острым Афанасием дедушка и пошел на охоту.В тот год стояла необычайно теплая осень. Дедушка с кузеном быстро двигались на своих двоих вдоль речки Нравной, которая текла недалеко от села. Пройдя километров пятнадцать верх по течению, они остановились передохнуть. Афанасий отошел по нужде в кусты и вдруг оттуда закричал дедушке, чтобы он быстро шел к нему. Подошедшему дедушке открылась странная картина. В неглубокой впадине, которая осталась от поваленного бурею дерева, лежал белый человек. Белый не в смысле русский, а белый в самом прямом смысле этого слова, белый, как снег, как сахар, как облако, как молоко - в общем, он был белый. Белым было все: кожа, волосы, даже вены на руках были выпуклыми, но белыми. И человек этот не дышал. Во всяком случае так показалось дедушке издалека, однако, подойдя к нему ближе, он увидел, что человек дышит. Грудь его слабо поднималась и опадала. "Кто это такой?" —спросил дедушку Афанасий. "Не знаю, - ответил дед, - но ему явно нужна помощь, надо отнести его в село". Однако кузен наотрез отказался прикасаться к незнакомцу, честно говоря, дедушка тоже не слишком рьяно рвался притронуться к белому человеку. В общем, спустя минуту, дедушка быстрым шагом направлялся в сторону села, оставив Афанасия сторожить белого человека.В пути ничего не случилось, и примерно через пять часов дедушка вернулся верхом и с подводой к тому месту, где он оставил брата с белым человеком. Место было то самое, ошибиться дед не мог, однако ни брата, ни белого человека, на месте не было. Не было и следов борьбы, как, впрочем, и следов, указывающих в каком направлении могли удалиться либо оба, либо хотя бы один из пропавших. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, отыскать следы ни Афанасия, ни белого человека, не удалось. Возвращался дедушка в село в хмуром настроение. Его расстраивало то, что он не смог уберечь своего кузена, а к тому же предстоял нелегкий разговор с теткой, матерью Афанасия.Однако первого, кого увидел, зайдя в дом тетки, дедушка, был Афанасий собственной персоной. Он сидел за столом и за обе щеки уминал пирожки с потрохами, готовить которые тетушка была мастерица. Изумлению и радости дедушки не было конца. Когда ,наконец, они оба успокоились, дедушка попросил Афанасия рассказать ему, куда делся белый человек, и где был он сам. Однако вскоре он узнал, что куда делся белый человек Афанасий не знает, так как минут через десять после того как дедушка уехал, Афанасий решил закурить трубку. Пока он набивал трубку, кто-то, Афанасий не уверен точно, но думает, что сам белый человек, ударил его чем-то тяжелым по голове. Когда он очнулся, белого человека не было, и он решил вернуться домой, а так как он был пешком, то вернулся тем же маршрутом, которым они и шли туда, а дедушка, будучи верхом, ехал по лошадиной тропе - потому они и разминулись.Весь оставшийся день и до поздней ночи только и было разговоров о белом человеке. Утром дедушка принял решение ехать домой. Афанасию он сказал, что должен доложить о неизвестном в районный орган безопасности, так как белый человек может быть иностранным шпионом или еще хуже - вредителем-троцкистом.Простившись с родней, дедушка оседлал лошадь, Афанасий вызвался его проводить часть пути. В пути дедушка еще раз попросил брата вспомнить, не было ли чего странного в этом белом человеке, кроме его белизны. Однако Афанасий не очень охотно поддерживал беседу, когда ее темой становился белый человек и все события с ним связанные.Около полудня дедушка распрощался с братом и продолжил свою дорогу к райцентру. Он рассчитывал к вечеру быть там, переночевать, утром доложить районному начальству о происшествии, а дальше действовать по обстоятельствам.Может, все бы так и случилось, но ближе к вечеру, на ровной дороге, его лошадь вдруг понесла. Если бы дедушка не был хорошим наездником, ему пришлось бы трудно, но он сумел с большим трудом остановить лошадь и спрыгнуть с нее. Однако, несмотря на все его попытки успокоить ее, она храпела, нервно прядала ушами, косила глазом и била копытом. А затем дико заржала и поднялась на задние ноги. Дедушке пришлось бросить поводья и лошадь тут же воспользовалась случаем - в мгновение ока растворилась в наступающих сумерках. Единственное, что утешало дедушку, это то, что лошадь поскакала в направлении районного центра, и он очень наделся на то, что кто-нибудь встретит ее и не даст ей пропасть. Так как все его вещи, кроме пистолета и удостоверения, были в переметных сумках, то он решил продолжить движение в сторону райцентра. Он, конечно, уже не надеялся сегодня там быть, но не ждать же, когда кому-то взбредет в голову ехать в райцентр.Но далеко уйти ему не было суждено. Буквально через пару десятков метров он уловил боковым зрением какое-то движение в придорожных кустах. Только хорошо развитая ловкость позволила ему остаться в живых, когда мимо головы просвистел топор. Следом за топором из кустов буквально вылетел белый человек, он набросился на дедушку и стал его душить; дед пытался его остановить, но у него не получалось. Лишь провидение спасло дедушку: на последнем издыхании он нашарил рядом огромный сук и приложил его, что было сил, к голове белого человека. Вопреки ожиданиям дедушки, белый человек не потерял сознания, хотя и был на несколько мгновений дезориентирован. Этого, впрочем, хватило, чтобы дедушка заученным движением достал из кобуры револьвер и выстрелил в белого человека. Но, к удивлению дедушки, выстрел не убил белого человека, тот встал, и дедушке пришлось еще пару раз выстрелить, чтобы убить белого человека. Дальше было самое странное, белый человек упал на колени и схватился за горло, он хрипел и булькал, как будто хотел что-то сказать, а затем упал лицом вниз и затих. В неверном свете сумерек дедушка заметил, что белый цвет кожи стал стремительно меняться, как будто краска слезала с кожи человека. Дедушка, не теряя из виду тело белого человека, зажег смолистый сук, превратив его в подобие факела. Источник света был так себе, но и в его неверном освещении дедушка увидел, что перед ним на том самом месте, где упал белый человек, лежит тело самого обыкновенного человека. Дедушка нашел еще одну палку и с ее помощью перевернул тело, не прикасаясь к нему. Перед ним лежал его двоюродный брат Афанасий. Отойдя от изумления, которое охватило его при виде родича, дедушка, удостоверившись, что Афанасий мертв, быстро зашагал в сторону деревни.Когда рано утром он достиг деревни, там было тихо, только было слышно, как позвякивали время от времени колокольчики на шеях у коров, которые возвращались к утренней дойке с ночного выпаса. Дойдя до дома тетки, дедушка вытащил револьвер и прислушался, но все было тихо, слишком тихо. Обойдя дом кругом и убедившись, что занавески задернуты и в дом все равно придется войти, он осторожно приоткрыл дверь, которая как всегда предательски скрипнула. Вскоре, приобретя, как он говорил, пару седых волос, дедушка убедился, что в доме пусто. Ни крови, ни следов борьбы - просто нет никого. Еще через час дед убедился в том, что кроме него и домашней живности в деревне никого нет. Раздумывать о том, что с ними случилось, дедушка не стал, он оседлал лошадь соседей тетушки и поскакал в райцентр. Там он сообщил о случившемся в райотделе НКВД. Оттуда сразу выдвинулся в деревню отряд, сопровождать который было приказано и деду.Тело Афанасия на том месте, где он напал на деда, не нашли, хотя остались следы крови на земле. Старший группы предположил, что Афанасий остался жив и сбежал. Несмотря на то, что дедушка не сомневался в том, что он убил Афанасия, ему пришлось с этим согласится, так как бойцы отряда уже перешептывались, что дед, наверное, перепил сильно, и у него были галлюцинации. Однако, после того, как отряд прибыл в деревню, дедушка был «реабилитирован» в глазах бойцов, так как в деревне никого не было, в этот раз там даже не было домашней живности, словно люди вернулись и забрали с собой и скотину тоже. После короткого осмотра на местности, отряд вернулся в райцентр.На следующее утро, после короткого формального совещания на имя начальника ГУ НКВД Коростина, была послана служебная записка о том, что органами НКВД Н-ского района, благодаря бдительности сотрудника НКВД, тов. П-ва, была выявлена ячейка контрреволюционной троцкистско-зиновьевской направленности, которая ставила своей целью свержение советской власти в районе и устранения советских и партийных лидеров района. При проведении спецоперации по задержанию, члены ячейки оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Потерь со стороны сил НКВД нет. Вместе со служебной запиской было отправлено представление к государственной награде моего деда, за бдительность и мужество. Которая и была вручена ему через месяц, после прибытия в город.Что же случилось на самом деле с жителями того населенного пункта, так и осталось тайной. Сейчас на том месте растет лес, который за прошедший почти век уничтожил практически все следы существования деревни.

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