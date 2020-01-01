"Мама, собака!.."

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pluto_ Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:09 by

Апрельская погода неустойчива: то с утра солнышко светит, а после обеда соберутся плотные свинцовые тучи и польётся дождь на слежавшиеся клочья грязного снега, на влажную после зимы землю, на такие уязвимые ветки голых деревьев. А то и вовсе посыплется мокрый комковатый снег, который через пару часов обязательно растает, лишь добавив улице ещё больше мокротели и грязи. Не люблю апрель, не доверяю ему: ни теплу, ни холоду. Я пью чай и смотрю в окно на немного подсохшую улицу. На детской площадке перед домом несколько мутных луж талой воды. Бурые стебли прошлогодней травы свалянной мочалкой торчат из обнажившейся земли.- Мама, мамочка, пошли гулять! Мама!Звонкий и чистый голосок дочки вырывает меня из задумчивости:- Сейчас, моя принцесса.Быстро споласкиваю чашку под краном, надеваю растянутый свитер и джинсы и приступаю к облачению моей королевны: плотные колготочки с рисунком из весёлых сине-розовых кошек, непромокаемые штанишки, её любимый тёплый пуловер с нашитым на животе кружевным карманчиком. Затем такая же непроницаемая курточка и довершает убранство миленькая весенняя шапочка, которая чуть тоньше зимней. Затем, надев резиновые сапожки на её маленькие ножки, я беру с коридорного столика ключи и, быстренько напялив куртку, открываю дверь и, несколько секунд повозившись с замком, почти бегом догоняю дочурку. Катюша очень хочет гулять. Вместе мы вызываем лифт. Пара минут - спуститься с третьего на первый этаж и вот мы уже на свободе: светит яркое солнышко, и доченька со всех ног бежит к детской площадке. Но сейчас там никого - пустые врытые в землю колёса, качели с облупившейся краской, покосившаяся и кажущаяся такой ненадёжной горка. А главное, здесь нет других детей.- Мама, мама, пойдём туда!Я прослеживаю взглядом направление, что указывает маленький пальчик, и в один прыжок оказываюсь рядом с дочей:- Нельзя, нельзя, малыш... Тётя будет ругаться, - я несу первый пришедший в голову бред, на ходу выдумывая какую-то несуществующую тётю. Моя Катюша надула губки, готовясь расплакаться:- Мама, но собака! Там собака!- Нет там никакой собаки, - шепчу я плохо слушающимися губами. И крепко хватаю дочку за капюшон курточки одной рукой и за маленькую розовую ладошку другой. Потом торопливо приседаю перед ней на корточки, стремясь утешить, - Катюш, а поехали в парк? В "Детский мир" хочешь? Только домой вернёмся, мама денежку возьмёт...- Не хочу в парк, там нет собаки! - моя пятилетняя умница-дочка разревелась на улице прямо как маленькая.- Катя, ну послушай...- Я хочу туда!Маленькие кулачки размазывают по лицу слезинки. И мне так хочется объяснить дочке, что я с удовольствием бы её туда отвела, но там небезопасно... Дочка продолжает хныкать, пока я насильно утаскиваю её от детского садика, что беззаботно раскинулся у нас во дворе. Точно также, неделю назад, доча запросилась туда, за ограду, где больше качелек, беседок и фигурок мультяшных героев. Вместе мы нашли какую-то щель в заборе, где был отогнут один прут, и будучи миниатюрной комплекции, я пролезла в неё без труда. Катенька, шлёпая ножками, бросилась играть. Я же присела на скамейку у входа, чтобы видеть и наблюдать, как резвится моя дочурка. Через некоторое время меня отвлекла смс-ка от мужа. Едва успев ему ответить, я услышала весёлый катин смех. Обрадовавшись про себя, что доченьке так хорошо, я перевела взгляд от телефона к источнику звука и обомлела, сердце словно перестало биться. Моя крошка, моя милая крошка в весёлых жёлтеньких сапожках, такой же жёлтой курточке с надетым на головку и завязанным под подбородком капюшоном стоит и тянет сложенные ладошки к жуткому созданию: как мне показалось в тот момент, ростом со среднего слона, покрытое густой тёмной шерстью, свалянными клоками свисающей до самого асфальта, оно смотрело на дочурку огромными и круглыми, как чашки, глазами и тянулось к протянутым ладошкам похожей на лошадиную огромной головой.Воздух застрял в горле, меня захлестнули паника и ужас: боже, боже, что это за тварь? Мамонт? А может, оно хищное??? Целый вихрь мыслей, одна другой страшнее, захватил меня. Первым желанием было побежать и, схватив дочку, унести её отсюда, но с другой стороны, вдруг я спровоцирую его своей беготнёй?!- Мама, собака, смотри, собака! - и Катя снова весело засмеялась. Тут я заметила, что взгляд твари сфокусировался на ней. Огромный мясистый язык высунулся между толстых губ и принялся лизать дочкины ручки. Дольше я не могла медлить. Как можно быстрее, на негнущихся ногах, я пошла к ним. "Только не бежать, не спровоцировать тварь..." Десять метров, пять, два. Здесь я не выдержала и кинулась бегом. Наперерез жуткой твари. У неё из-под чёрного мокрого носа я выхватила свою малышку и, не оглядываясь, бегом понеслась прочь.- Мама, мама, ну собака! Собака же! - дочурка разревелась у меня на руках. Не обращая внимания на её плач, я дотащила её до той самой щели и, быстро протолкнувшись, одним рывком вытащила её следом. Дальше я помню обрывками. Вот мы всё также на всех парах несёмся к подъезду. Вот я трясущейся рукой вынимаю из кармана ключи. Дрожащие пальцы не слушаются, и с вялым звяканьем вся связка падает на землю. Пока я наклоняюсь, другой рукой удерживая ревущую дочку, в уме проносятся картины одна ужаснее другой: вот чудовище, в один прыжок перескочив низенький для него забор, подбегает ко мне сзади и ударом исполинской лапы с когтями ломает мой позвоночник. Что дальше происходит с Катей, я представить не успела. Схватив ключи и ребёнка, я наконец-то открыла чёртову дверь, и мы снова понеслись по ступенькам вверх, в свою квартиру.Весь день меня трясло. Я то плакала, то, уставившись в одну точку, сидела, то пыталась хоть как-то осмыслить случившееся. Про себя я точно знала, что не употребляю и никогда не употребляла никакие вещества, вообще не курю и только по праздникам вроде Нового года или дня рождения кого-то из очень близких людей могу позволить себе пару бокалов шампанского. Ведь я мать, и у меня ребёнок! Так, значит, я схожу с ума?! Но как же, моя дочка... Она тоже видела ЭТО...Так ничего не придумав, я наконец-то дождалась вечера, когда вернулся мой муж. В полном душевном раздрае, я не знала, что ему говорить, не говоря уже о том, чтобы сготовить ужин, как следовало бы нормальной жене. Кроме того, в том садике я потеряла телефон и точно не знала, когда он вернётся. А уж о том, чтобы вернуться самой и забрать сделанный им подарок к рождению дочурки, не было и речи. Напуганная и пристыженная, я плела что-то о бродячей собаке, что она напугала малютку, и мне пришлось полдня успокаивать Катюшу. Правдой из этого была только половина. После нашего возвращения Катя и правда долго куксилась и дулась на меня за то, что я забрала её от такого шикарного большого друга.На следующее утро Кирилл перед работой зашёл в тот садик и, поспрашивав сотрудников, разыскал-таки мой телефон. С разбитым экраном, но вполне рабочий.За неделю мои страхи немного поутихли. Район у нас тихий, про растерзанные неведомым монстром тела никто не слыхал. Люди спокойно ходят на работу и с работы. Да и в садике том шесть дней в неделю играют ребятишки со всех окрестных домов. Но снова я ни за что не поведу туда дочку! Катюша продолжает хныкать на ходу. Я оборачиваюсь на оставшийся позади огороженный садик. Качельки, песочница с мокрым песком. Апрельский ветер вращает скрипучую карусельку. Вроде садик как садик. И никаких чудовищ. Качелька поскрипывает. Но что будет, когда и если мы туда зайдём?

Ключевые слова: Детский садик чудовище существо авторская история

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