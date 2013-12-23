Моя новая знакомая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 152 Комментарии: 6 +4 Вчера, 08:39 by

Эту историю рассказал мне один давний товарищ, а он в свою очередь услышал ее от однокурсника. Для того чтобы упростить себе задачу, расскажу ее от первого лица.***Начну, пожалуй, с того, что в 8 лет я потерял отца. Мощный взрыв метана и обвал породы на шахте, не оставили шансов на жизнь работягам, находящимся на тот момент в забое.Когда я закончил 9-й класс, мамка снова замуж вышла. С отчимом я не конфликтовал, мужик он нормальный, нашли, значит, общий язык.Вместе с появлением отчима, у меня появилась бабушка. Родных бабушек и дедушек я никогда не видел. Отец детдомовский был, а мамины родители умерли еще до моего рождения.Нина Федоровна, так звали мою новоиспеченную бабулю, не смотря на возраст, а было ей около 80, была довольно веселой и шустрой бабуленцией. Жила она в деревне, километрах в 60-ти от города. Но, тем не менее, находила время, чтобы пару раз в месяц наведаться к нам и испечь своих фирменных пирожков.С бабой Ниной у меня сложились весьма теплые отношения, и уже следующим летом она пригласила меня погостить у нее в деревне. Я с радостью согласился!Поскольку бабуля в деревне была человек весьма уважаемый, заслуженная школьная учительница, то когда местные узнавали, что я внук Нины Федоровны относились ко мне, по меньшей мере, снисходительно.В общем, деревенская молодежь приняла меня в свою дружную компанию, без каких-либо неприятных обрядов посвящения!Днем я помогал бабе Нине по хозяйству и на огороде, вечерами ходил с новыми друзьями на озеро, а после мы устраивали посиделки на какой-нибудь деревенской лавке.Однажды ночью я возвращался домой после очередных таких вот посиделок. Дорога, которой я шел, проходила мимо кладбища и сразу за автобусной остановкой поворачивала направо, откуда я и попадал на улицу, где стоял дом Нины Федоровны.Остановка была достаточно хорошо освещена фонарем, вокруг которого кружила целая стая мотыльков. Проходя мимо, я увидел, что внутри сидит девушка. Она сидела опираясь руками на скамью, опустив лицо вниз и беззаботно побалтывая ногами. Одета была весьма обычно для этого времени года: на ногах кожаные плетенки и джинсовые шорты, на плечи была накинута бордовая толстовка. С опущенной головы свисали черные, цвета воронова крыла, волосы.Я остановился, затем подошел ближе и пожелал доброго вечера. Девушка подняла голову, с ног до головы осмотрела меня своими карими глазками, лицо ее было весьма симпатичным.- Скорее доброй ночи, ведь ночь уже, - слегка улыбнувшись, ответила она.В момент улыбки на ее щеках появились характерные ямочки, они делали ее лицо еще более миловидным. В этот момент мне совсем расхотелось идти домой. Я спросил ее разрешения присесть на скамью.Одобрительно кивнув, она спросила:- А не побоишься ночью напротив кладбища сидеть?Я ответил, что, в случае чего, очень быстро бегаю.Она искренне рассмеялась. На мой вопрос, ждет ли она кого-то, моя новая знакомая отрицательно покачала головой. Она говорила, что иногда, когда ей становиться особенно скучно, она уходит из дома и приходит сюда.Я спросил, не попадет ли ей от родителей?Она ответила, что если узнают, что снова ходила сюда, обязательно отругают.Мы долго разговаривали. Я рассказал ей историю о том, как стал внуком Нины Федоровны, благодаря чему, собственно, и очутился здесь. Затем больше старался шутить, чтобы как можно чаще видеть на ее щечках уже так полюбившиеся мне ямочки. Она смеялась и периодически поправляла рукой пряди своих черных волос.Я потянулся к ней, пытаясь взять ее маленькую изящную ручку в свою ладонь.Заметив это, она резко отдернула свою руку, со словами:- Эй, ты чего? - отстранилась от меня.Я даже вздрогнул, ну никак не ожидая такого поворота событий. Она встала со скамьи, сказала, что ей пора уходить. Я начал оправдываться, извиняться. Говорил, что всего лишь хотел взять ее за руку, и что у меня и в мыслях не было как-то ее обидеть.Она снова улыбнулась, сказав, что я очень хороший, и что ей было приятно со мной общаться.Я спросил, увидимся ли мы завтра, и где она живет. Ведь в деревне я ее до этого не видел. После этого в ее глазах появилась какая-то тоска…Она с грустью, посмотрела на меня. Сказала, что раньше в деревне этой жила, а потом они с родителями переехали.- А ты, правда, хочешь меня еще увидеть? - довольно серьезно спросила девушка.- Да, конечно! - ответил я.- Тогда завтра, как стемнеет, приходи снова сюда. Я буду очень ждать!Она вновь улыбнулась и сказала:- Меня Ира зовут, но ты можешь называть Иришкой!- А я - Иван. Очень рад знакомству!Вдруг, она резко обернулась назад, будто кто-то ее окликнул. Но я ничего не слышал, кроме птиц и кузнечиков. Лишь на горизонте, за спиной Иришки, разгоняя тьму, начал зарождаться новый день.- Ого, уже утро, - сказал я, - попадет же тебе от родителей. Может, тебя до дома проводить?- Ничего страшного, - ответила она, - главное не забудь про меня. Завтра я буду ждать тебя на этом самом месте. Буду ждать до самого рассвета. А сейчас иди домой и не оборачивайся, терпеть не могу прощаний.Я подчинился и отправился домой. Душа моя ликовала, сердце бешено колотилось от восторга. В дверях меня встретила Баб Нина, поругала, так, для порядку, без злости. И сказала, чтоб без телефона за ворота больше не выходил.Я лег отдыхать и проспал буквально часов 5, мне этого хватило.Проснулся и начал помогать бабуле. В этот день у меня все валилось из рук, я был задумчивым и рассеянным. Все мои мысли были о девушке, которая сегодня ночью назначила мне свидание. На вопрос, который поднимался откуда-то из глубины моего подсознания, откуда же все-таки взялась Иришка? Я нашел простой и логичный ответ. Она тоже, скорей всего, приехала к кому-то в гости, с местными не общается, поэтому за неделю моего здесь пребывания я так ни разу с ней и не встретился.Нина Федоровна сказала, что к мужу на могилку собирается, травку прополоть, да цветочки посадить. Поинтересовалась, не желаю ли я составить ей компанию. Я, с радостью, согласился.Мы быстро управились со всеми запланированными делами. Я положил в ведро небольшие грабельки и лопатку, направился к выходу с кладбища. Баб Нина задержалась на могилке покойного супруга. Я шел по кладбищу, без особого интереса осматривая погосты и надгробия. Как и у людей, у могил были разные судьбы. Какие-то аккуратные и ухоженные, какие-то заросшие травой и с перекошенными оградками.Вдруг, я увидел то, отчего по спине пробежал холодок, ноги подкосились, сердце начало бешено колотиться в груди. Я стоял перед могилой, в которой покоилась целая семья. Судя по датам смерти, умерли они в один день, ровно год назад. Фото мужчины и женщины были мне не знакомы, а вот с третьей фотографии на меня, улыбаясь, смотрела Иришка. Я сразу узнал эти милые ямочки на щеках. Ее действительно звали Ирина. Леденящее дыхание страха пронизывало до костей. Голос бабули заставил меня вздрогнуть и обронить ведро с инструментом.- Ванюш, а ты чего тут стоишь?Я повернулся, баб Нина пригляделась…- Батюшки, бледный-то какой! Ты чего, захворал что ли? А ну давай, пошли быстрей до хаты.Я, стараясь не подавать вида, что именно послужило причиной ухудшения моего самочувствия, спросил у бабушки, что произошло с людьми, похороненными в этой могиле.Она вздохнула. Рассказала, что год назад авария страшная случилась, на повороте, что у старой остановки. Легковушка, с целой семьей, под грузовик залетела. Ну, вся семья, значит, насмерть.- Жалко людей, - говорила бабушка, - Борис с Натальей, когда-то моими учениками были. Ира, дочка их, сейчас как ты, в 11-й класс пошла бы.В этот момент, мы как раз подошли к злосчастному повороту. Только сейчас я заметил небольшой крест, который был установлен на месте аварии. Под крестом лежали прошлогодние выцветшие венки, в банке с водой стоял букетик живых цветов.Страх, сожаление, разочарование – множество эмоций свернулись в клубок, задавливая мою грудь и подкатывая комом к горлу. Я с трудом сдерживал слезы. Оставшуюся часть дня я был сам не свой. Тоска, напрочь лишила меня каких-либо эмоций. Вечером я, естественно, никуда не пошел. Испугался, в общем.Бабуля, не понимая, что со мной происходит, весь вечер заваривала разные травки и заставляла меня глотать это пойло. Ночью сна не было. Я ворочался с боку на бок, смог заснуть только под утро.Во сне я увидел Иришку, она стояла у старой остановки, скрестив руки и держась ладонями за плечи, глядя в сторону, с которой я должен был появиться. Вдруг она вздрогнула, обернулась назад, на горизонте начал зарождаться очередной день. Она еще раз взглянула в направлении улицы, на которой жила бабуля, немного улыбнулась, напоследок показав мне так приглянувшиеся ямочки, на ее щеках. Стерев рукавом толстовки катившиеся по щекам слезы, повернулась и пошла в сторону кладбища. Через мгновение ее тело будто растворилось.Проспал я недолго. Открыв глаза, увидел, что за окном светает. Я подскочил и начал судорожно собираться. Бабушка, которая ежедневно вставала на рассвете, смотрела на меня с недоумением. Я буркнул, мол, на рыбалку проспал.- Как проспал-то, только-только рассвет забрезжил, покушай хоть!На бегу запрыгнув в кроссовки, я побежал в сторону кладбища. Естественно, на остановке уже никого не было. Добежав до могилы Иришки, я упал на колени и стал просить прощения за трусость и малодушие. Но мне никто не ответил. Позже, несколько ночей к ряду я ходил и к остановке и на ее могилу, умоляя появиться хоть на секунду и сказать, простилали она меня? Но все без толку. С тех пор каждый год, 25 июня, я беру два букета цветов и отношу их на могилу и к месту гибели семьи Иришки, в надежде снова увидеть ее улыбку и милые ямочки на щеках…***Закончив рассказ, Иван подрагивающими руками прикурил сигарету. Глубоко затянулся, глаза его стали влажными. Было видно, что он с трудом сдерживает слезы.Ни у кого из слушателей не было даже в мыслях усомниться в правдивости этой истории…

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