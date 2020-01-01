Нарисованные крылья

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 05:32 by

Все мы любим рассматривать альбомы с фотографиями. Открываешь, слышишь как хрустит старая обложка, смахиваешь пылинки с давно тебе знакомых улыбающихся лиц. Вспоминаешь тех, кто изображён на фото, улыбаешься, грустишь или безразлично переворачиваешь страницу за страницей. Иногда останавливаешься, задумываясь о том, что чувствовал этот человек на фото, что видели его глаза, о чём он думал в тот момент, когда раздался щелчок камеры, и ярко блеснула вспышка.Многие народы верят, что по изображению человека или любого живого существа можно узнать о нём все, увидеть душу и тайные желания, познать его прошлое и будущее.Я родила Пати, когда мне было двадцать три года. В то время я закончила университет и вышла замуж, кстати сказать, вполне удачно.Появлению ребёнка мы с мужем радовались так, будто мы тоже дети, получившие долгожданный подарок. Мы сразу решили, что у нашего ребёнка будет всё, что можно было бы пожелать.После успешных родов, мне вручили маленький пищащий розовый комок, неумело двигающий ручками. Я взяла её, и в голову сразу пришло имя: Пати.Моя малышка росла. Что за ребенок! Похожа на ангела, спустившегося с небес и оставшегося погостить. Огромные синие глаза на маленьком круглом личике, пухлые губки, непрестанно улыбающиеся. Пати стала для меня всем.Она любила рисовать. Лица, цветы. Вот только у лиц она рисовала лишь контур и улыбку, и никогда — глаза.Всё началось тогда, когда мы с моей уже подросшей пятилетней дочкой открыли альбом с фотографиями. Пати уютно устроилась у меня на коленях. Её глазки ловили лица, а я с удовольствием рассказывала ей о тех, кто изображён на фото.Мы дошли до фотографии, где при выпуске из одиннадцатого класса нашей школы был запечатлён весь мой класс и учительница. Я, переполнившись воспоминаниями о том минувшем теплом дне, когда я впервые попробовала шампанское, закрыла глаза. Я заметила, что Пати соскользнула у меня с колен и подошла к письменному столу, но не придала этому значения. Но тут я услышала скрежет ручки о бумагу и открыла глаза.Пати усердно рисовала что-то на фото.— Пати, что ты делаешь! Нет!Я выхватила у дочки фото. О, нет! У троих моих бывших одноклассников красной ручкой были нарисованы крылья. Фото было безнадёжно испорчено.— Что такого, мама? Они ведь ангелы, а у ангелов всегда есть крылья.Я отругала дочь и ушла в другую комнату. Нужно было собираться, так как сегодня как раз состоится встреча выпускников. Пока я надевала вечернее платье, меня мучил один вопрос: что значат эти крылья? Что значит «они ведь ангелы»? Пати заставила меня задуматься, но ненадолго. Вскоре я уже села в такси, громко хлопнув дверью, из-за чего водитель сказал несколько плохих слов себе под нос.На встрече было весело. Одна из одноклассниц привезла фото. То самое, сделанное на выпускном.— А моя дочь испортила сегодня утром это фото, — пожаловалась я. — Нарисовала на нем какие-то крылья.— Дети! — рассмеялась та. — Ну, не беда. Сделаю тебе копию. А знаешь, трое наших одноклассников погибли недавно. Так жаль! Вот эти… Саша, Сергей и Боря.Я смотрела на фото и не верила своим глазам. Это были те самые люди, которым Пати нарисовала крылья и назвала их ангелами!Дома я ещё раз взяла испорченное фото. Да, всё сходится… Случайность?Пати больше не брала альбом, да и я сама его спрятала, чтобы лишний раз не тревожить себя ненужными мыслями.Через несколько дней я застала мою дочь за рисованием. Удивительно, как реалистично выглядели картины этой малышки! Как фотографии.Я взглянула на лист и увидела портрет молодой девушки с веснушками и вздернутым носиком. К моему изумлению, Пати нарисовала ей даже глаза.— Очень красиво. Но ты же говорила, что не рисуешь глаз, — обратилась я к Пати и погладила её по волосам.— Она станет ангелом уже совсем скоро. Ей больше нечего скрывать, — ответила дочка и, к моему теперь уже ужасу, нарисовала ей красной ручкой крылья.Моя рука на её волосах дрогнула, и Пати это почувствовала.— Не волнуйся, мама. У неё будут чудесные крылышки!Я выскочила на улицу под предлогом, что мне надо в магазин. Пати проводила меня задумчивым взглядом.Я шла по улице, но ничего перед собой не видела. Теперь я понимала, что крылья на фото и на картине были не случайны. Только кто же та девушка с веснушками?Визг тормозов, удар, крики. Из роскошного автомобиля выбежала испуганная блондинка и набрала скорую. Перед её машиной лежал человек. Боясь увидеть то, о чем я думала, я подошла ближе. Это была та самая девушка с веснушками.Я побежала домой, решив напрямую спросить у дочери всё!Ключ долго не входил в замок. Я нервничала, поворачивая его и резко выдергивая.Пати сидела на полу в комнате, а вокруг неё лежали вырванные из фотоальбома странички.Пати молча протянула мне фото девушки с нарисованными крыльями. Я узнала себя. По спине пробежал холодок.— Не волнуйся, мама. Ты получишь самые прекрасные крылья.Автор - Шепот дождя.

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