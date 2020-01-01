Друг (1 часть)

Negryotm Просмотров: 61 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:13 by

Ночной город. Легкий ветер поднимает шторы. Чувствуется начало капризного женского месяца.Сон – это великий дар и величайшее проклятье. Почему? Да все просто, поскольку всем известно наслаждение прекрасным сновидением и отвращения кошмаром, но бывает немного иначе, и к этому мы вернемся немного позже.Сон идет с человечеством рука об руку уже с незапамятных времен, но в осознании самой сути мы не продвинулись ни на йоту. Пожалуй, для человечества как раз остаются два интересных вопроса:Что же такое смерть и что есть сон?Так вот, вернемся к началу. Как я уже писал, сны не однозначны, в них есть какая-то часть неизведанного, в какой-то степени даже мистического. Вы, видно, задаетесь вопросом, а к чему все это было написано? Понимаете, я подводил вас до начала одной истории, в которой я сильно сомневаюсь, но порой с подобным сталкиваюсь. В ней, как нигде прежде, вы поймете уникальность явления под названием сон.- Слишком много воды. Подумал Егор. – Но что же, если ей так нужно, чтобы все было готово до утра, то пускай не жалуется. Во всяком случае, мне и без того хватает дел, а тут ещё всю ночь возиться с сочинением. Егор с раздражением продолжал думать, о чем бы ему написать дальше. Он сильно не хотел подвести свою сестру, но по ряду причин приступил только ночью. У него осталось не так уж и много времени.Пролистав кучу сайтов, он разочаровался в мудрости, дарованной ему интернетом, и обратился к фильмам. В надежде что-то найти, Егор словно машинально стал искать фильмы ужасов, основанных на психических расстройствах. Разумеется, времени пересматривать, тем более желания, у него не было, поэтому он читал лишь комментарии и рецензии.- Так тут не плохо, можно перефразировать немного и пойдет. Егор понимал, что красть чужие идеи всегда проще, чем придумывать что-то свое, поэтому был очень рад огромному количеству комментариев.Его рассказ значительно набрал в весе. Он понял, что может передохнуть. Включив музыку в наушниках, он опустил руки на стол, а зачем положил на них голову.– Как же болят глаза, немного прикрою их, мне ведь ещё до утра тут работать.Где-то вдалеке слышится дождь. Егор поднимает голову, но понимает, что находиться не в своей комнате, даже не у себя дома. Это какой-то старый подвал. Он пытается подняться, но ватные ноги предательски складываются с каждой попыткой. Осмотревшись, Егор начинал паниковать, он слабо проглядывал мелочи и детали таившиеся в темноте этого подвала, а та слабая ниточка света, тянувшаяся из заколоченного окна, не позволила бы ему успокоиться, будь он даже вооружен и полон сил. На секунду он попытался взять себя в руки, но этому помешало скрежетание открывающейся двери. По телу пробежали мурашки, холодный пот стекал по лбу, будто хотел полностью залить собой глаза. Егор вскочил, теперь-то ноги на его стороне, но что за звук? Где тут дверь? И, о господи, кто-то зашел?Егор пытался вновь всматриваться по сторонам, но это попытка снова не принесла никаких плодов. Наконец он услышал и шаги. Достаточно быстрые, четкие, но не сильно громкие. Он вновь запаниковал, началась сильная одышка, мурашки никуда не делись. Ему стало так страшно, как не было ещё никогда! Парень из последних сил испугался и начал кричать что есть сил, но тут выясняется, что у него пропал голос, и он не смог издать ни малейшего звука. Интуитивно он чувствовал чье-то присутствие. Он чувствовал чей-то взгляд на себе. Затем заколоченное окно отворилось и Егор увидел перед собой виновника его ужасов. Это был низенький мужичек, острые черты лица которого удивляли Егора.- Ну что, дружище, мало того, что заблудился, так ещё и кричишь тут? Ты как сюда попал?Пока незнакомец говорил, Егору казалось, что этому человеку можно доверять, но все же что-то его смущало. Мужичек, не дождавшись ответа, улыбнулся и сказал Егору:– Знаешь, не правильно все это. Давай я представлюсь, может, так разговор пойдет. Меня зовут Олег Степаныч. Я местный сторож.Егор в таком же непонимании стоял на том же месте. Он бы и рад был что-то сказать, но голос так и не появился. Присмотревшись, парень был ошарашен улыбкой сторожа. Она показалась ему искренней и добродушной, словно ребенок застрял в теле взрослого мужчины, и единственное, чем он мог выдать свое присутствие, и была эта самая улыбка. Олег Степанович стоял спокойно и, непринужденно улыбаясь, он смотрел исподлобья точно в глаза Егора.Начала играть музыка. Гримаса Олега перекосилась, словно он был удивлен не меньше Егора. Тогда, наклонив голову набок, он произнес:- Знаешь, ты неплохой парень, мы с тобой могли бы подружиться. Ну что же, тебе пора. До встречи.Играющая песня все набирала обороты и становись все громче и громче, из-за чего последние слова, сказанные сторожем Егору, с трудом удалось понять.Было ужасно холодно. Егор поднял голову и понял, что он задремал. Закрыв окно, он посмотрел на часы. Понимая, что он потерял много времени, он поторопился к ноутбуку. Всячески исхитряясь, он все-таки закончил сочинение, и когда все было готово, остановился в пронзительной тишине.- Что это было? Такие сны мне ещё не снились. Быстрее бы забыть это и к этому никогда не возвращаться.Телефонный звонок перебил раздумье и Егор вскоре переключился на дела насущные. Звонила сестра. Из разговора Егор понял, что она наконец-то приезжает в город, и сегодня вечером она оценит его творение по достоинству. Парень с нетерпением ждал этого момента, но работа его ждала не меньше, поэтому, быстро собравшись, он отправился на склад.Будний день прошел черезчур обыденно, никаких потрясений не было. Даже на работе, как ни странно, его отпустили пораньше. Казалось, сегодня определенно его день. Из-за специфики работы ему было одиноко, так как на складе почти всегда был только он один, но именно сегодня ему было не до печали, так как он желал поскорее увидеться с сестрой. Собрав вещи, Егор полетел на всех парах домой, в надежде уже там встретить Вику.- Странно, - подумал Егор, - Сегодня пятница, а машин вообще не видно, словно, все покинули город.Только бабульки, сидевшие на остановке, портили общее впечатление опустевшего города.- Наверное, начался конец света и всех эвакуировали, а они, пока собирались, просто не успели на автобус, - язвительно подумал Егор.Немного усмехнувшись, он увидел зеленый свет светофора и поехал домой.Открыв дверь, он увидел женские сапожки и сразу понял, что Вика уже в квартире. Пройдя в свою комнату, он увидел читающую его сочинение сестру. Кратко повстречавшись, они начали разговаривать о литературе. Егор ещё с детства помнил ее постоянно что-то пишущую, сочиняющую и фантазирующую, но кто-бы мог подумать, что она станет настоящим писателем. Но и как каждый настоящий творец она попала на мель, мешающую сдвинуться с места. Ей нужно было вдохновение, поэтому она попросила Егора написать что-нибудь о сне, желательно что-то пугающее. Смотря на ее лицо, он понял, что она удивлена. Вика отвела взгляд и посмотрела на брата.– Знаешь, неплохо для начала, даже очень как, но я вижу, что тут многое не твое. Послушай, это важно, ну напиши ты ради меня ещё что-нибудь, но только ты, сам.Егор согласился, а после того как они поужинали, он отвел ее в зал, где она и легла спать. Егор понимал, что работа требует достаточно много сил, но и при этом он понимал, что скоро уедет сестра. Разрываемый дилеммой, Егор решил покурить, но посмотрев в пачку, понял, что ему срочно нужно в магазин. Ларек был не так далеко, поэтому он решил, что сходит быстро в магазин, а потом все решит.Придя в ларек Егор по привычке рукопожатием поздоровался с местным продавцом-владельцем ларька Константинычем.- Дмитрий Константинович, как обычно, будьте добры, - добавил Егор. Дедушка тут же наклонился и взял пачку сигарет из коробки и протянул парню.- Ну раз как обычно, значит и с тебя как обычно, - улыбнулся Константиныч.Егор начал прощупывать мелочь, поэтому, занятый поискам мелочи не смотрел на дедушку во время обращения к себе, но в знак уважения усмехнулся. Наконец он нашел не хватающую мелочь и протянул ее деду. На что дед улыбнулся, кивнул головой и добавил:- Знаешь, ты неплохой парень, мы бы с тобой могли бы подружиться. Ну что же тебе пора. До встречи.По телу Егора пробежали холодные мурашки. Он молча обернулся и пошел в сторону дома. Идя, он курил одну сигарету за другой. Он понял, что улыбка старого доброго Константиныча стала точно такой же, как и у мужичка из сна. А те слова не давали ему покоя и вовсе. Егор не из пугливых и всегда старался скептически относиться к мистике, но сейчас не он, а сам его организм не мог перенести такого животного страха.Придя домой, Егору понадобилось ещё много времени, чтобы успокоиться. Он понял, что лучше напишет второе сочинение попозже и расскажет его сестре по телефону. А сейчас лучше наберется сил и поспит перед работой. Завтра обещала приехать проверка из регионального управления, поэтому ему лучше быть бодрым и во всеоружии.Он завел будильник и лег спать.

Ключевые слова: Сон сочинение сестра авторская история

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