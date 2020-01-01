Заброшенная трасса

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 14:18 by

Пять лет Сергей крутил баранку большегруза. Работа ему нравилась, а по окончании этого рейса его ждал отпуск. Который он с женой и сынишкой планировали провести на морском побережье. Поэтому Сергей спешил поскорее разгрузиться и вернуться на базу.Вечером, остановившись на ужин в придорожном кафе, он узнал не очень приятную новость.Трасса впереди была перекрыта из-за серьезной аварии, для ликвидации последствий которой требовалась тяжелая техника. Водители других фур, чертыхаясь, решили ночевать на парковке возле кафе.— Объехать-то нельзя этот участок? - спросил Серега у работницы кафе.Та не знала, поскольку совсем недавно переехала в поселок неподалеку из ближнего зарубежья.У парковки Сергей увидел дворника. Спросил и у него на всякий случай про объездной путь.— Есть тут дорога. Только по ней в ночь лучше не ехать. Переночуй здесь. А утром, коли не растащат фуры на дороге, можно и по заброшенной дороге махнуть. Ночью неспокойно там, наши местные не ездят.Серега залез в кабину и включил навигатор. Никаких путей объезда на карте он не обнаружил. Подумал, снова к дворнику пошел. Тот объяснил, где поворот нужный будет. Только снова посоветовал до рассвета подождать.Серега согласился для вида, но, сев в кабину, завел мотор и уехал. В зеркало заднего вида он заметил смотрящего ему вслед дворника...Нужный поворот он приметил издалека. Он сразу за мостом через речку был. Сергей ехал и удивлялся, нормальная дорога, покрытие в порядке, чего тут не ездит никто...Стемнело как-то быстро. Через некоторое время парень заметил, что на дороге совершенно нет машин. Если в начале пути попадались легковушки, то с наступлением темноты движение на трассе прекратилось.Сергей не был суеверным. Включив погромче радио, он продолжал движение. Дорога шла то лесом, то полем. Изредка из придорожных кустов свет фар выхватывал пару горящих глаз.— Лис, видно, много здесь, - решил парень...Чем дальше он ехал, тем чаще из темноты виделись ему горящие глаза. В некоторых местах их обладатели собирались группами.— Никогда не видел ничего подобного. Видно, животных здесь много из-за отсутствия людей, - решил Серега.И тут только понял, что за весь проделанный путь он ни разу не увидел человеческого жилья. Ни деревни, ни поселка, на заправки не попалось ему за три часа путешествия.Краем глаза парень стал замечать какие-то тени, мелькавшие по сторонам. Потом впереди показался бледный свет. Посередине дорожного полотна навстречу многотонной фуре двигался какой-то автомобиль, еле освещая дорогу слабым светом фар. Выругавшись, Серега едва избежал лобового удара, проскочив по самому краю дороги.— Заснул что-ли? Чуть не ушел в канаву из-за него!Парень продолжил путь. Перед глазами стояло лицо водителя встречной машины, бледное, как у покойника. Он ведь даже голову не повернул, когда многотонная фура в сторону ушла. И глазом не моргнул. Да и машина какая-то старая, как из довоенного кино...Затем события начали развиваться с невероятной быстротой. Сергей глянул в зеркало заднего вида и не увидел в нем задних фонарей грузовика, с которым он сумел таки разъехаться. С правой стороны что-то мелькнуло, и парень услышал удар по крыше кабины. Такой, будто на нее сверху что-то упало. Или кто-то прыгнул.В жизни Серега так не водил свой автопоезд. Он выжал из двигателя все, что можно, выписывая по дороге сложную змейку.Парень пытался сбросить с крыши машины того, кто там находился.А тот, судя по скрежету, цеплялся за металл изо всех сил...Неверующий ни во что парень вспомнил все молитвы, какие только в жизни слышал. Сколько времени он гнал по дороге, он уже не знал...Неожиданно впереди показался поворот. И мост через какую-то речушку. Сергей резко затормозил, затем резко вывернул руль, входя в поворот, и дал газу.Чудом не опрокинув на бок свою фуру, вошел в поворот, заметив, как большая черная тень мелькнула в стороне. Послышался плеск воды. Был он, этот плеск, или померещилось, напуганный Серега не понял...Мчался он до тех пор, пока на рассвете не выехал наконец-то на оживленную трассу. Солярки хватило до ближайшей заправки.Выходя из помещения АЗС к колонкам с топливом, Серега увидел разорванный возле крыши кабины тент полуприцепа.Сергей заправился, выехал с заправки и остановился. Открыв дверь, он ухватился за ее край, встал на сиденье и заглянул на крышу.Вся поверхность была покрыта длинными царапинами, краска содрана... А в двух местах железо имело вмятины, будто по нему били кулаком...С тех пор Сергей не ездит по заброшенным трассам, не отмеченным в навигаторе, не только ночью, но и днем.Автор - неизвестен.

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