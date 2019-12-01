Старый цыган

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:28 by

Могла ли знать маленькая Наташка, как сложится её судьба, когда однажды её, зарёванную и сопливую, остановил на улице старый цыган? Это было в те времена, когда детей не пугали плохими дядьками, которые обижают маленьких девочек, поэтому Наташка с ним разоткровенничалась сквозь слёзы.– Почему она обозвала меня ведьмой и прогнала? Я всего лишь молока купить хотела! – Наташка показала пустую трёхлитровую банку в плетёной сетке.– Это Нюрка, что ли? – спросил незнакомец. – Так ты не слушай её, глупую бабу, везде ей черти мерещатся. Давай-ка я сам к ней зайду.Наташка доверчиво протянула ему сетку с банкой, зажатый в кулаке рубль и присела на лавочку у забора под кустом сирени.Дядька не обманул и деньги не украл. Он вернулся очень скоро, поставил на лавку банку с молоком, присел рядом.– Хочешь, Наташка, я всё про тебя расскажу? – предложил он.– Ой, откуда вы знаете, как меня зовут? – удивилась девочка.– Я всё знаю, я же цыган! Что, не похож?– Совсем не похож, – улыбнулась Наташка и протянула свою ладошку. – На, гадай!Цыган отвёл руку.– Я не гадалка. Покажи-ка мне своё ушко.– Это ещё зачем?– Узор уха так же неповторим, как линии на ладонях. Вот по ушам я и вижу судьбу человека.Наташка послушно повернулась щекой и заложила за ухо русые кудряшки. Много тогда нашептал ей старый цыган: про любовь, про замужество, про двоих детей, про болезни и счастливые годы. Было и такое, что она сразу и не поняла.– Вряд ли тебя ожидает райская жизнь, но у других и хуже случается, – говорил цыган. – Бабка Нюра назвала тебя ведьмой, поскольку чует за тобой беду. Есть с тобой рядом мелкий бес, хитрый и коварный. Тебе от него беды не будет, зато всем, кто станет тебя обижать, он принесёт несчастье через твои обиду и гнев. Никому этим не хвались, не защита это вовсе, а зло. Чтобы оно против тебя не обернулось, умей прощать.Впервые Наташка вспомнила эти слова, когда на перемене одноклассник шутки ради подцепил указкой и высоко задрал подол её платья. Взрыв ребячьего хохота оглушил школьные стены.Тихоня Наташка не умела драться, но и реветь перед всеми не стала, понимала: это ещё сильнее раззадорит пакостников, а её только унизит. Щёки девочки сделались пунцовыми, зубы сжались до боли в скулах, тёмно-карие глаза, ставшие от гнева почти чёрными, полыхнули ненавистью в лицо обидчика. И тут случилось неожиданное.Наташка вдруг увидела, что мир вокруг впервые из цветного стал чёрно-белым, как на экране старого телевизора; картинка мелькнула и сразу пропала.В следующий понедельник обидчик не пришёл в школу, не явился он и во вторник. Его семья хоронила маму, внезапно погибшую в автомобильной аварии. «Так ему и надо! – хмыкнула про себя Наташка. – Пусть попробует ещё что-нибудь плохое мне сделать!»С тех пор она стала замечать, что если её крепко обидят, это никому не сходит с рук. Нет, сам обидчик оставался цел и невредим, но вскоре у него обязательно умирал кто-то из близких и дорогих ему людей.По природе Наташа была вовсе не злым человеком, и каждый раз вспышка гнева становилась неожиданностью для неё самой. Она всё яснее понимала: чужая беда не приносит ей радости, тем более что из жизни уходят ни в чём не повинные люди. Поэтому с возрастом изо всех сил старалась сдерживать себя, и у неё это получалось. Видимо, ангел-хранитель тоже старался.Предсказания старого цыгана сбывались. Пришла пора, и Наташа обзавелась семьёй. Она любила детей и была готова родить хоть пятерых, но лихие девяностые вынудили остановиться на двух. Если раньше семья жила в достатке, теперь денег не хватало даже на необходимое. Самое страшное, что муж Сергей всё чаще стал прикладываться к бутылке, и чем больше худел семейный кошелёк, тем длиннее становились запои. Все невзгоды Наталья переносила стоически, но, отчаявшись найти у супруга поддержку, однажды не выдержала:– Всё, завязывай с пьянкой, найди какую-нибудь шабашку, скоро детей нечем кормить будет. А то разозлишь меня!– Брехня, – отмахнулся муж, с похмелья жадно лакая воду из-под крана. – Будет день, будет и пища.Вечером после работы, когда в очередной раз не выдали зарплату, Наташка села за швейную машинку – только она и выручала в те времена. На кухне варился бульон из единственного оставшегося куриного окорочка. Наташа обжарила его с вермишелью детям на завтрак, а сама вместо ужина выпила полчашки бульона и от усталости провалилась в полуобморочный сон. Она не слышала, как вернулся муж. Во сне видела плясавшего чертёнка, который прыгал вокруг неё, корчил рожи и хлопал в ладоши.Утром она обнаружила на плите пустую сковородку. Сергей валялся пьяным на полу кухни в одних трусах, к щеке прилипла вермишелина.– Будет пища, говоришь? – взорвалась Наташа. Она схватила сковородку и замахнулась, и вдруг весь мир на секунду снова стал чёрно-белым…А дальше женщину понесло. Когда в автобусной давке толстая тётка зацепила её сумкой и порвала единственные колготки, а вместо извинений обматерила, Наташка зло отщёлкнула её через плечо чёрно-белым стоп-кадром. А потом, спеша на работу, подумала, что даже не узнает, какая кара настигнет эту жирную потную хамку. Теперь ей никого не было жаль, ведь и её, Наташку, тоже никто не жалеет.Вскоре муж получил телеграмму: скончался отец, умер от прободной язвы прямо на операционном столе. Наталья поняла, что это только начало. Свёкра она видела всего раз в жизни на своей свадьбе, которую отмечали дома. Гостеприимная Наташа отдала новоявленным родственникам для ночлега лучшее место – двуспальный диван в просторной комнате, предназначенный для новобрачных. Сами молодожёны устроились в соседней комнатке на полу.Утром Наташа застала свекровь на кухне – та, полуодетая и помятая, дрожавшей рукой жадно опрокидывала в себя из фужеров и рюмок остатки недопитого спиртного. В приоткрытую дверь спальни было видно, что её супруг спит, свернувшись калачиком на ковре, как собачонка. Значит, разложенный диван всю ночь оставался полностью в распоряжении пьяной свекрови.Наташка старалась не показывать свою неприязнь к родственникам мужа, тем более что свекровь работала на продуктовой базе, часто приезжала из райцентра с сумками, набитыми ворованными продуктами.Когда у Сергея случился очередной запой, который довёл Наташу до чёрно-белого каления, прилетело новое печальное известие. Смерть свекрови, страдавшей диабетом, была более чем странной: её нашли в туалете, рядом валялся шприц с инсулином, а в крови обнаружили запредельную дозу алкоголя. След от удавки на шее, о котором потом рассказывали свидетели, почему-то остался незамеченным, информация о нём не вошла в милицейский протокол. Оформили как несчастный случай.«Господи, как же остановить весь этот кошмар?» – в ужасе думала Наталья бессонными ночами.В городке, где вырос муж, у него оставались ещё два брата. Со средним, Алексеем, они были так дружны, что с малолетства делили один диван на двоих, пока старший не ушёл в армию. И вот пришла весть: Алёшка умер от передозировки наркотиков. Эта новость прошибла Серёгу настолько, что он скрипнул зубами и отвернулся, чтобы не было видно мокрых глаз. Никто и никогда раньше не видел его плачущим.Младший брат вообще исчез. Впрочем, это было уже неважно. После него самыми близкими родственниками Сергея оставались только Наташа и дети. А что если теперь от её чёрно-белого «кадра» пострадают малыши? Одна неосторожная вспышка гнева – и расплачиваться будут они? Эта мысль сводила Наташу с ума. «Один выход – бежать! – решила она. – Развестись и бежать подальше, пока не поздно».Жизнь развела Наталью с мужем на долгие десять лет. Постепенно всё наладилось, с годами Наташа научилась прощать. Пока ей не позвонили.Наталья сидела перед доктором.– Кто он вам будет? – спросил её врач, глядя поверх очков.– Муж, – Наталья слегка запнулась, – бывший.– У него близкие родственники имеются?– Никого. Есть старый друг, он и сообщил мне, что Сергей очень плох. У мужа даже медицинского полиса не было. Он никогда не болел, а теперь пришлось его по всем больницам на такси возить, кучу анализов сдавать. Две недели никто ничего толком сказать не может. Что с ним, доктор?– Рак четвёртой стадии, неоперабелен.Врач сочувственно посмотрел на Наталью.– Дней десять подержим, а потом забирайте.Нет, к этому Наташа оказалась не готова. Неожиданно свалившийся на её голову бывший муж был ей совершенно не нужен, она и так сделала для него всё, что могла. Не получилось из неё матери Терезы. К счастью, Сергея вызвался забрать неожиданно объявившийся младший брат, который освободился после очередной отсидки.Накануне выписки мужа, Наташа, впервые, с детства, увидела старого цыгана. Во сне он ласково гладил её по голове и шептал на ушко: «Не плачь, он потерял только тех, кем дорожил, а теперь и сам сгорел. Хотя ты этого тогда не понимала».Наталья проснулась в слезах: ей было жалко непутёвого Серёгу. И тут же подумала: «Нужно ребят взять с собой в больницу, пусть попрощаются. Отец всё-таки».Автор - канал Мистические истории из жизни.

Ключевые слова: Судьба старый цыган пророчество мелкий бес несчастные случаи

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