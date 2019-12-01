Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Старый цыган

Старый цыган


Могла ли знать маленькая Наташка, как сложится её судьба, когда однажды её, зарёванную и сопливую, остановил на улице старый цыган? Это было в те времена, когда детей не пугали плохими дядьками, которые обижают маленьких девочек, поэтому Наташка с ним разоткровенничалась сквозь слёзы.

– Почему она обозвала меня ведьмой и прогнала? Я всего лишь молока купить хотела! – Наташка показала пустую трёхлитровую банку в плетёной сетке.– Это Нюрка, что ли? – спросил незнакомец. – Так ты не слушай её, глупую бабу, везде ей черти мерещатся. Давай-ка я сам к ней зайду.

Наташка доверчиво протянула ему сетку с банкой, зажатый в кулаке рубль и присела на лавочку у забора под кустом сирени.

Дядька не обманул и деньги не украл. Он вернулся очень скоро, поставил на лавку банку с молоком, присел рядом.

– Хочешь, Наташка, я всё про тебя расскажу? – предложил он.

– Ой, откуда вы знаете, как меня зовут? – удивилась девочка.

– Я всё знаю, я же цыган! Что, не похож?

– Совсем не похож, – улыбнулась Наташка и протянула свою ладошку. – На, гадай!

Цыган отвёл руку.

– Я не гадалка. Покажи-ка мне своё ушко.

– Это ещё зачем?

– Узор уха так же неповторим, как линии на ладонях. Вот по ушам я и вижу судьбу человека.

Наташка послушно повернулась щекой и заложила за ухо русые кудряшки. Много тогда нашептал ей старый цыган: про любовь, про замужество, про двоих детей, про болезни и счастливые годы. Было и такое, что она сразу и не поняла.

– Вряд ли тебя ожидает райская жизнь, но у других и хуже случается, – говорил цыган. – Бабка Нюра назвала тебя ведьмой, поскольку чует за тобой беду. Есть с тобой рядом мелкий бес, хитрый и коварный. Тебе от него беды не будет, зато всем, кто станет тебя обижать, он принесёт несчастье через твои обиду и гнев. Никому этим не хвались, не защита это вовсе, а зло. Чтобы оно против тебя не обернулось, умей прощать.

Впервые Наташка вспомнила эти слова, когда на перемене одноклассник шутки ради подцепил указкой и высоко задрал подол её платья. Взрыв ребячьего хохота оглушил школьные стены.

Тихоня Наташка не умела драться, но и реветь перед всеми не стала, понимала: это ещё сильнее раззадорит пакостников, а её только унизит. Щёки девочки сделались пунцовыми, зубы сжались до боли в скулах, тёмно-карие глаза, ставшие от гнева почти чёрными, полыхнули ненавистью в лицо обидчика. И тут случилось неожиданное.

Наташка вдруг увидела, что мир вокруг впервые из цветного стал чёрно-белым, как на экране старого телевизора; картинка мелькнула и сразу пропала.

В следующий понедельник обидчик не пришёл в школу, не явился он и во вторник. Его семья хоронила маму, внезапно погибшую в автомобильной аварии. «Так ему и надо! – хмыкнула про себя Наташка. – Пусть попробует ещё что-нибудь плохое мне сделать!»

С тех пор она стала замечать, что если её крепко обидят, это никому не сходит с рук. Нет, сам обидчик оставался цел и невредим, но вскоре у него обязательно умирал кто-то из близких и дорогих ему людей.

По природе Наташа была вовсе не злым человеком, и каждый раз вспышка гнева становилась неожиданностью для неё самой. Она всё яснее понимала: чужая беда не приносит ей радости, тем более что из жизни уходят ни в чём не повинные люди. Поэтому с возрастом изо всех сил старалась сдерживать себя, и у неё это получалось. Видимо, ангел-хранитель тоже старался.

Предсказания старого цыгана сбывались. Пришла пора, и Наташа обзавелась семьёй. Она любила детей и была готова родить хоть пятерых, но лихие девяностые вынудили остановиться на двух. Если раньше семья жила в достатке, теперь денег не хватало даже на необходимое. Самое страшное, что муж Сергей всё чаще стал прикладываться к бутылке, и чем больше худел семейный кошелёк, тем длиннее становились запои. Все невзгоды Наталья переносила стоически, но, отчаявшись найти у супруга поддержку, однажды не выдержала:

– Всё, завязывай с пьянкой, найди какую-нибудь шабашку, скоро детей нечем кормить будет. А то разозлишь меня!

– Брехня, – отмахнулся муж, с похмелья жадно лакая воду из-под крана. – Будет день, будет и пища.

Вечером после работы, когда в очередной раз не выдали зарплату, Наташка села за швейную машинку – только она и выручала в те времена. На кухне варился бульон из единственного оставшегося куриного окорочка. Наташа обжарила его с вермишелью детям на завтрак, а сама вместо ужина выпила полчашки бульона и от усталости провалилась в полуобморочный сон. Она не слышала, как вернулся муж. Во сне видела плясавшего чертёнка, который прыгал вокруг неё, корчил рожи и хлопал в ладоши.

Утром она обнаружила на плите пустую сковородку. Сергей валялся пьяным на полу кухни в одних трусах, к щеке прилипла вермишелина.

– Будет пища, говоришь? – взорвалась Наташа. Она схватила сковородку и замахнулась, и вдруг весь мир на секунду снова стал чёрно-белым…

А дальше женщину понесло. Когда в автобусной давке толстая тётка зацепила её сумкой и порвала единственные колготки, а вместо извинений обматерила, Наташка зло отщёлкнула её через плечо чёрно-белым стоп-кадром. А потом, спеша на работу, подумала, что даже не узнает, какая кара настигнет эту жирную потную хамку. Теперь ей никого не было жаль, ведь и её, Наташку, тоже никто не жалеет.

Вскоре муж получил телеграмму: скончался отец, умер от прободной язвы прямо на операционном столе. Наталья поняла, что это только начало. Свёкра она видела всего раз в жизни на своей свадьбе, которую отмечали дома. Гостеприимная Наташа отдала новоявленным родственникам для ночлега лучшее место – двуспальный диван в просторной комнате, предназначенный для новобрачных. Сами молодожёны устроились в соседней комнатке на полу.

Утром Наташа застала свекровь на кухне – та, полуодетая и помятая, дрожавшей рукой жадно опрокидывала в себя из фужеров и рюмок остатки недопитого спиртного. В приоткрытую дверь спальни было видно, что её супруг спит, свернувшись калачиком на ковре, как собачонка. Значит, разложенный диван всю ночь оставался полностью в распоряжении пьяной свекрови.

Наташка старалась не показывать свою неприязнь к родственникам мужа, тем более что свекровь работала на продуктовой базе, часто приезжала из райцентра с сумками, набитыми ворованными продуктами.

Когда у Сергея случился очередной запой, который довёл Наташу до чёрно-белого каления, прилетело новое печальное известие. Смерть свекрови, страдавшей диабетом, была более чем странной: её нашли в туалете, рядом валялся шприц с инсулином, а в крови обнаружили запредельную дозу алкоголя. След от удавки на шее, о котором потом рассказывали свидетели, почему-то остался незамеченным, информация о нём не вошла в милицейский протокол. Оформили как несчастный случай.

«Господи, как же остановить весь этот кошмар?» – в ужасе думала Наталья бессонными ночами.

В городке, где вырос муж, у него оставались ещё два брата. Со средним, Алексеем, они были так дружны, что с малолетства делили один диван на двоих, пока старший не ушёл в армию. И вот пришла весть: Алёшка умер от передозировки наркотиков. Эта новость прошибла Серёгу настолько, что он скрипнул зубами и отвернулся, чтобы не было видно мокрых глаз. Никто и никогда раньше не видел его плачущим.

Младший брат вообще исчез. Впрочем, это было уже неважно. После него самыми близкими родственниками Сергея оставались только Наташа и дети. А что если теперь от её чёрно-белого «кадра» пострадают малыши? Одна неосторожная вспышка гнева – и расплачиваться будут они? Эта мысль сводила Наташу с ума. «Один выход – бежать! – решила она. – Развестись и бежать подальше, пока не поздно».

Жизнь развела Наталью с мужем на долгие десять лет. Постепенно всё наладилось, с годами Наташа научилась прощать. Пока ей не позвонили.

Наталья сидела перед доктором.

– Кто он вам будет? – спросил её врач, глядя поверх очков.

– Муж, – Наталья слегка запнулась, – бывший.

– У него близкие родственники имеются?

– Никого. Есть старый друг, он и сообщил мне, что Сергей очень плох. У мужа даже медицинского полиса не было. Он никогда не болел, а теперь пришлось его по всем больницам на такси возить, кучу анализов сдавать. Две недели никто ничего толком сказать не может. Что с ним, доктор?

– Рак четвёртой стадии, неоперабелен.

Врач сочувственно посмотрел на Наталью.

– Дней десять подержим, а потом забирайте.

Нет, к этому Наташа оказалась не готова. Неожиданно свалившийся на её голову бывший муж был ей совершенно не нужен, она и так сделала для него всё, что могла. Не получилось из неё матери Терезы. К счастью, Сергея вызвался забрать неожиданно объявившийся младший брат, который освободился после очередной отсидки.

Накануне выписки мужа, Наташа, впервые, с детства, увидела старого цыгана. Во сне он ласково гладил её по голове и шептал на ушко: «Не плачь, он потерял только тех, кем дорожил, а теперь и сам сгорел. Хотя ты этого тогда не понимала».

Наталья проснулась в слезах: ей было жалко непутёвого Серёгу. И тут же подумала: «Нужно ребят взять с собой в больницу, пусть попрощаются. Отец всё-таки».

Автор - канал Мистические истории из жизни.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Судьба старый цыган пророчество мелкий бес несчастные случаи

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.