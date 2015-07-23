В погоне за спасением: Глава 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:08 by

Итак, с чего бы начать? Ну, я - выпускник 2-о курса, зовусь Алексей, и мне 19. И я не могу не рассказать обо всём, что случилось со мной и моим другом, Димой, за последнее лето. После тех событий, я до сих пор рад тому, что остался с ним в живых. Только не стану сгребать всё в кучу, а сразу начну сначала.Экзамены сдал я хорошо (хоть и поблажки были), поэтому за аттестацию не было нужды беспокоиться. Учёба была проплачена, так что работать особо не приходилось. Дима - мой верный друг и товарищ, так же аттестовался. После Мая началась "летняя лихорадка", как мы с другом любим называть это время - тусовались, загорали, рубили в игры, короче - наслаждались жизнью. Одногруппники тоже любили отрываться с нами, так что время мы проводили не зря. Опыт в вечеринках у меня был довольно солидный - недавно получил опыт Ди-джея и бармена. Эти качества всегда поднимали тусовки на новый уровень, и это только радовало. Но так длилось до начала Июля, когда начались самые необъяснимые события, которые вряд ли кто-нибудь сможет объяснить.Однажды я спросил у Димы, чем бы заняться в субботу, поскольку в тот день большинство наших друзей были заняты, из-за чего вечеринку устроить не получится. Он предложил сходить к Вике - нашей бойкой одногруппнице, таскавшейся за нами ещё с первого класса (мы с ней втроём были похожи на троицу друзей из Гарри Поттера). Идея была довольно недурной (Вика предпочитает устраивать пикники), так что, собравшись, мы потопали к ней. Но, как оказалось, в тот день подружка простудилась, а потому не могла пойти на пикник с нами. Это, однако, всё же не помешало нам обсудить события последней недели. Её родители были в командировке в другом городе, так что у неё дома были только я, Дима, Вика и её кот. Мы мило поболтали, попили чаю и, уже только к вечеру, разошлись мы с Димкой по домам.Летом темнеет поздно, поэтому пока я шёл знакомой тропой к дому, вокруг ещё не было достаточно темно. Тут и там проезжали машины, гудели провода над головой. Изредка кто-нибудь проезжал мимо меня на велике. Пройдя в свой переулок, я дошёл до своего подъезда и достал ключи. И как только я открыл массивную дверь, краем глаза уловил странный силуэт в тёмном месте, где росли деревья. Это было похоже на человека в костюме... Когда я развернулся, чтобы разглядеть его, силуэт пропал. Посчитав это обычным глюком, я зашёл в подъезд.Весь следующий день я откровенно мучился скукой. Не было желания делать что либо, я просто валялся на кровати и размышлял. Только потом вспомнил, что Валера (старый знакомый из Питера) попросил меня на днях принести ему магнитолу для одного торжества. Ну, не насовсем, а только на пару дней. Я решил пойти к нему сейчас, ибо всё равно нечем было заняться. Оделся легко (Июль ведь), прошагал пару кварталов и дошёл до подъезда Валеры. Стоит отметить, что двор, где он живёт, выглядит довольно необычно. Он окружён тремя семиэтажками, каждая из которых примыкает друг к другу, и между ними совсем небольшие промежутки, около 70 см в диаметре. Вообще, через них можно пролезть, чтобы путь сократить, хотя и для прохода во двор есть специальная дорога, соединяющаяся с автотрассой (я названия района не помню, знаю только, как визуально туда попасть).Так вот, я позвонил Валере в домофон, но он почему-то не открывал. Я подумал, что он на тренировку пошёл (занимался единоборством), поэтому решил прийти сюда в другой раз. Уже отойдя на некоторое расстояние, я обернулся, чтобы посмотреть на окно его квартиры на 3-м этаже. И тут я увидел, что оно открыто. Обычно это означает, что Валера дома, поскольку всегда перед уходом он закрывает окна, а при приходе открывает (только не зимой и осенью). Я подумал, что он просто по ошибке забыл закрыть одно окно, но всё же решил позвонить ему на мобильный. Однако вместо ответа надоедливый голос женщины ответил, что абонент недоступен. Тогда-то я растерялся и взволновался, поскольку раньше с таким не сталкивался.Однако я не стал поддаваться панике, а решил прийти сюда чуть позже. Уже были сумерки, когда я снова пришёл к его дому. Подойдя к подъезду, я уже потянул руку к кнопке, как вдруг дверь открылась, и оттуда вышел мужик 30-и лет, с забавными усами. Воспользовавшись представленной возможностью, я юркнул внутрь и потопал до этажа Валерки. Я бывал у него часто, поэтому запомнил номер квартиры.Дойдя до нужной двери, я с решимостью нажал кнопку звонка. Я стал жать. Ждал... ждал... Прошло, наверно, минут 15, я ещё раз позвонил. Это так же не увенчалось успехом. Совершенно ничего не понимая, я достал, было, свой мобильник, как вдруг обратил внимание на странный запах, который никогда не ощущал здесь. Очень... странный, едкий аромат, больше похожий на просроченное мясо, которое надолго оставили на свежем воздухе... К горлу подступила тошнота, поэтому я решил отойти от двери. Тут же запах перестал ощущаться. Он будто исходил из квартиры Валеры на определенном диапазоне. Меня это насторожило, я невольно подошёл поближе. Да, источник запаха точно был там. К горлу подкатил ком, казалось, запах немного усилился. В какой-то момент я осознал, что кто-то ходит там, с той стороны. Я прислонился к двери - запах был чертовски жутким. Я расслышал шаги, тихие, будто крадётся кто-то. Я же решил, что так Валера надо мной прикалывается, так что крикнул ему в дверь: "Слышь, харэ пугать меня, блин!"Правда, потом понял, что это не в духе Валеры - он так никогда не делал. Тут шаги стихли. Я зажал нос пальцами - было чувство, что в замочную скважину просто кусок гнили просунули, настолько сильным уже был запах. Я прождал минуты 3, а потом плюнул и пошёл обратно к лестнице. Ступил на первую ступеньку, как внезапно услышал его - крик. Из квартиры Валеры. У меня всё сжалось внутри, словно высосало пылесосом всю душу. Я обернулся на дверь в квартиру Валеры и понял, что что-то там случилось плохое. Первая мысль - воры! Я набрал ментам, а заодно и скорой, сами понимаете - было стрёмно. Ведь Валера тоже был моим другом, и я боялся за него.Когда дверь вскрыли, всё в квартире было вверх дном: обои в клочья разодраны, мебель расцарапана, а в комнате мы нашли Валеру без сознания на полу. На его майке были видны кровавые разводы, что не на шутку испугало меня. Медики забрали его и увезли, а меня, ясный пень, стали расспрашивать. Рассказал всё в деталях. Криминалисты ничего больше не нашли, зато были обнаружены следы на светлом ковре, словно оставленные мужским каблуком 42-о размера. Взяли образцы земли со следов, сложили в пакетики и поехали, а меня отправили домой, сказав, что сообщат о результатах анализа скоро.Через час я позвонил Вике и Диме и рассказал про сегодняшнее происшествие. Они удивились и сказали, что мы сможем встретиться вместе с Валерой в больнице, через пару дней. Я согласился с ними.На следующей неделе мы пришли к Валере в нужную больницу. Врачи сказали, что он ещё спит, поэтому попросили подождать какое-то время. Через полчаса нас впустили, и мы встретили Валеру, почти по горло перебинтованного, но всё же ещё способного говорить. Вот наш с ним диалог:- Ребят, кого угодно, а вас я не ожидал! - с удивлением и радостью сказал Валера.- Блин, Валер, ты заставил вчера меня кирпичный театр собрать! - заявил я.- Это точно! Уж прости, просто вещь странная случилась.- Это ещё какая, если не секрет? - спросила Вика.- Да я бы хотел узнать тоже. Ты меня жёстко поволноваться заставил! - согласился я с Викой.- Э-э... даже с чего начать не знаю...- Ну, что ты делал до того дня, например? - спросил Дима.- Ну-у... Ах, вспомнил. Это было где-то полмесяца назад. Я как-то шёл к Стасу, ну, помните Шуикова? Что со второго курса?- Угу, - промычали мы втроём.- Ну так вот. Иду я к нему, флешку забрать, и тут вижу кассету на асфальте, возле помойки. Наверно, не добросили, вот и валяется тут. Я её подобрал и вижу, написано кривыми буквами: "На.Це.3212 - Записи 22", короче, белиберда какая-то. А ведь кассета как раз для моей камеры была. Ну, я и взял её себе, мало ли: может, там что-нибудь интересное будет. Но, чёрт, как же я был не прав...- И что дальше было? - спросили мы. Уже как-то интересно стало.- Да вы не торопите. Мне и так трудно. Ладно, пришёл я к вечеру, поел и душ принял. Потом про кассету вспомнил и пошёл за ней. Вставил в камеру и стал смотреть видео. Жесть, вы не поверите, что там было... Сначала экран был синим, а снизу были цифры с датой и временем: 12.06.2001 23:43. Экран стоял долго, поэтому я перемотал, и, уже через год, судя по числам, появилась картинка. Это была фотография... Эм, мужчины или парня, непонятно. Она стояла пару минут, после чего картинка сменилась... и... - он нервно сглотнул и продолжил. - Он был там... Он висел под потолком, этот мужчина. А рядом стояли какие-то люди в коричневых костюмах и очках... - при этих словах у меня всё съёжилось, поскольку я вспомнил один вечер, где мне привиделось что-то тоже в костюме. Но я продолжил слушать.- Один что-то записывал в блокнот, а другие снимали тело с петли. Это было страшно и жутко, я тогда весь вспотел... Потом карды сменились, и показалось другое фото. Теперь там была девушка лет 25. И снова показали то место с петлёй, и снова она висела. Люди в костюмах опять снимали тело. Я был так шокирован, что с трудом дышал. Так повторялось несколько раз: фото, человек повешен, его снимают и опять. Они были все взрослые и отличались только лицами и одеждой. Но, в один момент показали... по... п… - тут слеза скатилась из его глаза, - ...показали девочку. Ей было около 10 лет, на вид. То, что сделали дальше... - он замолчал и не мог дальше говорить, лишь пуская свежие слёзы из своих глаз. Мы попытались его утешить.- Если вы не верите, то доказательство у меня дома. Вот, - он протянул нам ключи от своей квартиры, которые достал из штанов свободной рукой.- Вы сами её увидите. Она спрятана в книжной полке, решил, что так будет лучше, если что-то произойдёт. Я вас умоляю только об одном - не смотрите её! Лучше поскорей отдайте её ментам, иначе с вами будет то же самое, что и со мной.- Валер, даже не знаю, что ответить... - только и сказал я.- А почему ТЫ полицейским не дал её? Они бы разобрались в этом, - спросила Вика.- Я просто был под сильным впечатлением после просмотра. Поэтому даже не сообразил, что так надо поступить, - признался Валера. - А когда понял, было поздно. ОН помешал мне выйти из квартиры. И ещё, просто смял телефон, как бумажку. Из-за НЕГО я чуть не погиб.- И кто это был? - с испугом спросил Дима.- Это был...- Всё, приёмное время окончено. Давайте, давайте! - наш разговор прервала полненькая медсестра, неожиданно вошедшая к нам в палату. - Ему ещё перевязку бинтов и укол делать, всё, все сво-бод-ны! - по слогам добавила она.- Лады, Валер, выздоравливай. Мы разберёмся как-нибудь с этим дерьмом.- Спасибо вам, ребят. Удачи вам.- Пока.- Увидимся!Мы вышли втроём на свежий воздух. Уже вечерело, а мы всё никак не могли поверить в рассказ Валеры.- Так что же это было? - негодующе спросил Дима.- Я вообще без понятия... - вздохнула Вика.- Я-то знаю Валерку, он у нас на крипоте особо не помешан, да и врать он не стал бы... - задумался Дима.- Думаю, ответ находится у него в квартире, - Придя к такому выводу, я демонстративно повертел ключами перед лицами друзей.- Не думаю, что это правильно, - Вика слегка поджала губы.- Вик, знаешь, а Алекс (моё прозвище) то прав. Как мы поймём, правда ли это или нет, если не получим доказательств? - Дима развёл руками.- Хм-м... Ладно, но только не говорите, что я вас не предупреждала!- Давайте не будем задерживаться, - поторопил я друзей. После недолгой паузы мы решились и вместе пошли к дому Валеры, чтобы узнать всю правду.Продолжение следует...

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