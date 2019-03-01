БарабашкаЯ был очень трусливым ребёнком. Боялся буквально каждого шороха. А шорохов в нашем доме было много и лишь малая часть из них являлась плодом моего воображения. Частенько сами по себе открывались двери, скрипели табуретки на кухне, а со столов падали тарелки, если их там оставляли на ночь. Папа находил этому логичное объяснение: мол, полы тут кривые, стены набекрень - вот оно и скрипит, валится. Ему было проще так смотреть на это. И сейчас я его понимаю.
Но не тогда. Тогда я знал: все эти ночные «происшествия» - это не следствие кривых полов, вовсе нет. Всё было гораздо проще, но намного страшнее. У нас дома жил кто-то кроме нас троих. Жил в шкафу в моей комнате. Мне очень везло, если я успевал заснуть до того, как он выбирался оттуда. Если же не успевал... Дверь шкафа, чуть скрипнув, открывалась, и начиналось. Его шажки отчётливо были слышны в тишине ночи. Он редко ходил в комнату к родителям - чаще бренчал на кухне или оставался у меня. Открывал ящички письменного стола, шуршал книжками. А я в это время лежал в своей кровати, накрывшись с головой одеялом и поджав его концы под себя, только бы не встретиться с этим существом лицом к лицу. Тогда я не знал, как он выглядит и как его зовут. А рассказала мне моя собственная бабушка.
Барабашка
Тогда это слово плотно засело у меня в голове. Тихонько, стараясь, чтобы никто не услышал, я произносил его вслух. И этим привлёк к себе внимание.
В ту ночь мне снова было не уснуть. С замиранием сердца я услышал, как в соседней комнате щёлкнул свет: мама с папой легли в постель. Дом утонул во тьме. А значит, скоро должен был выйти он.
Так и произошло: скрипнула дверь шкафа, и я услышал, как маленькие ножки начали топать по полу. Впервые за всё время он подошёл к моей кровати, остановился у её подножия. Потом - прыг - я почувствовал, как матрац под ногами чуть промялся. Барабашка подошёл прямо к подушке и... начал стаскивать моё одеяло. Я и моргнуть не успел, как увидел два больших жёлтых глаза прямо перед собой. Он пришёл ко мне в обличие кошки. Любопытной чёрной кошки. А ведь кошек у нас в доме отродясь не было - у мамы была аллергия.
Папа всегда очень злился, если среди ночи я прибегал к ним, испуганный. В тот день они сами прибежали ко мне. "Барабашка!", - кричал я, пока мать пыталась меня успокоить, а отец, ворча что-то под нос, осматривал шкаф. "Нет тут никакого сраного Барабашки", - сказал он в конечном счёте. В следующие месяцы папа стал намного раздражительнее. А ночи стали ещё шумнее.
Потому что Барабашка обиделся. Дома начали пропадать вещи, мои заводные машинки стали сами по себе разъезжали по полу, люстры на потолке странно покачивались, а тарелки на кухне бились одна за другой. Скоро подобное начало происходить и днём. Он не скрывался: периферией зрения я видел этот пушистый комок то здесь, то там.
Всё это сказалось нашей жизни. У мамы всё чаще стала проявляться её аллергия, да и вообще они с папой стали нервными, чаще начали ссориться. Мать верила, что в доме твориться что-то неладное, а отец продолжал придерживаться своей логики. Правда, во время ругани они никогда этой темы не касались, но я и так всё видел и понимал.
Однажды к нам в квартиру пришла какая-то женщина. Вроде как она очищала дома от нежити. Походила по комнатам, что-то побормотав про себя, но по итогу не сделала ничего. Той же ночью мы проснулись от шума воды, потому что Барабашка открыл все краны в доме. Тогда мы так толком и не поспали. Втроём сидели в гостиной, слушая, как с кухни то и дело доносятся всякие пошаркивания. Когда папа ходил проверить, то они затихали, но ненадолго.
Как бы это не прозвучало, но спасла нашу семью внезапная смерть бабушки. После этой трагедии родители стали как-то добрее друг к другу, а через некоторое время мы переехали на её квартиру. В нашей семье вновь воцарилось спокойствие. Барабашка отстал от нас.
Но почему же я сейчас вспоминаю об этом? Прошло уже очень много лет: я женился, с горем по полам мы купили собственную квартиру, завели кота. У нас вроде бы всё хорошо. Мы с женой ладим, год назад она родила мне сына. Практически идиллия.
Кроме одного. Последнее время я всё чаще замечаю, как кот... будто следит за кем то. Порой подолгу смотрит в одну точку, а иногда как-то настороженно бегает туда сюда. Да и малыш наш стал плохо спать. Бяка, говорит, и тычет пальчиком по углам. А вчера... Вчера я услышал как в соседней комнате, в которой пока никто не живёт, скрипнула дверь шкафа...
Что же, где-то я читал о том, что эти существа бывают и добрыми. Положу ему какое-нибудь угощение. Кто знает, может на этот раз и пронесёт.
Автор - Sneikooo.
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Сегодня, 08:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 0
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