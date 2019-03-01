Барабашка

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:24 by

Я был очень трусливым ребёнком. Боялся буквально каждого шороха. А шорохов в нашем доме было много и лишь малая часть из них являлась плодом моего воображения. Частенько сами по себе открывались двери, скрипели табуретки на кухне, а со столов падали тарелки, если их там оставляли на ночь. Папа находил этому логичное объяснение: мол, полы тут кривые, стены набекрень - вот оно и скрипит, валится. Ему было проще так смотреть на это. И сейчас я его понимаю.Но не тогда. Тогда я знал: все эти ночные «происшествия» - это не следствие кривых полов, вовсе нет. Всё было гораздо проще, но намного страшнее. У нас дома жил кто-то кроме нас троих. Жил в шкафу в моей комнате. Мне очень везло, если я успевал заснуть до того, как он выбирался оттуда. Если же не успевал... Дверь шкафа, чуть скрипнув, открывалась, и начиналось. Его шажки отчётливо были слышны в тишине ночи. Он редко ходил в комнату к родителям - чаще бренчал на кухне или оставался у меня. Открывал ящички письменного стола, шуршал книжками. А я в это время лежал в своей кровати, накрывшись с головой одеялом и поджав его концы под себя, только бы не встретиться с этим существом лицом к лицу. Тогда я не знал, как он выглядит и как его зовут. А рассказала мне моя собственная бабушка.Тогда это слово плотно засело у меня в голове. Тихонько, стараясь, чтобы никто не услышал, я произносил его вслух. И этим привлёк к себе внимание.В ту ночь мне снова было не уснуть. С замиранием сердца я услышал, как в соседней комнате щёлкнул свет: мама с папой легли в постель. Дом утонул во тьме. А значит, скоро должен был выйти он.Так и произошло: скрипнула дверь шкафа, и я услышал, как маленькие ножки начали топать по полу. Впервые за всё время он подошёл к моей кровати, остановился у её подножия. Потом - прыг - я почувствовал, как матрац под ногами чуть промялся. Барабашка подошёл прямо к подушке и... начал стаскивать моё одеяло. Я и моргнуть не успел, как увидел два больших жёлтых глаза прямо перед собой. Он пришёл ко мне в обличие кошки. Любопытной чёрной кошки. А ведь кошек у нас в доме отродясь не было - у мамы была аллергия.Папа всегда очень злился, если среди ночи я прибегал к ним, испуганный. В тот день они сами прибежали ко мне. "Барабашка!", - кричал я, пока мать пыталась меня успокоить, а отец, ворча что-то под нос, осматривал шкаф. "Нет тут никакого сраного Барабашки", - сказал он в конечном счёте. В следующие месяцы папа стал намного раздражительнее. А ночи стали ещё шумнее.Потому что Барабашка обиделся. Дома начали пропадать вещи, мои заводные машинки стали сами по себе разъезжали по полу, люстры на потолке странно покачивались, а тарелки на кухне бились одна за другой. Скоро подобное начало происходить и днём. Он не скрывался: периферией зрения я видел этот пушистый комок то здесь, то там.Всё это сказалось нашей жизни. У мамы всё чаще стала проявляться её аллергия, да и вообще они с папой стали нервными, чаще начали ссориться. Мать верила, что в доме твориться что-то неладное, а отец продолжал придерживаться своей логики. Правда, во время ругани они никогда этой темы не касались, но я и так всё видел и понимал.Однажды к нам в квартиру пришла какая-то женщина. Вроде как она очищала дома от нежити. Походила по комнатам, что-то побормотав про себя, но по итогу не сделала ничего. Той же ночью мы проснулись от шума воды, потому что Барабашка открыл все краны в доме. Тогда мы так толком и не поспали. Втроём сидели в гостиной, слушая, как с кухни то и дело доносятся всякие пошаркивания. Когда папа ходил проверить, то они затихали, но ненадолго.Как бы это не прозвучало, но спасла нашу семью внезапная смерть бабушки. После этой трагедии родители стали как-то добрее друг к другу, а через некоторое время мы переехали на её квартиру. В нашей семье вновь воцарилось спокойствие. Барабашка отстал от нас.Но почему же я сейчас вспоминаю об этом? Прошло уже очень много лет: я женился, с горем по полам мы купили собственную квартиру, завели кота. У нас вроде бы всё хорошо. Мы с женой ладим, год назад она родила мне сына. Практически идиллия.Кроме одного. Последнее время я всё чаще замечаю, как кот... будто следит за кем то. Порой подолгу смотрит в одну точку, а иногда как-то настороженно бегает туда сюда. Да и малыш наш стал плохо спать. Бяка, говорит, и тычет пальчиком по углам. А вчера... Вчера я услышал как в соседней комнате, в которой пока никто не живёт, скрипнула дверь шкафа...Что же, где-то я читал о том, что эти существа бывают и добрыми. Положу ему какое-нибудь угощение. Кто знает, может на этот раз и пронесёт.Автор - Sneikooo.

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