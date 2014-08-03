Возраст не помеха

epocht Просмотров: 70 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:56 by

1-90+2-5- 605-8 - 40+8-11-35-4011-15- 25-3515-18- 20-2419-18-20Я живу в двадцатидвухэтажке на последнем этаже. Возвращаясь с работы поздно вечером, ближе к полуночи, я встал у своего подъезда, чтобы покурить. Из-за кустов выскочила девушка и бодро начала подниматься по лестнице, параллельно печатая на телефоне. Её опущенное в экран лицо скрывали ярко-фиолетовые, переливающиеся при свете подъездных лампочек, волосы. Я невольно оглядел ее с ног до головы. На ней была высокая черная шапка, короткая темно-синяя куртка с меховым капюшоном и черные джинсы, которые, наверно, должны были сидеть в обтяжку, но вместо этого висели на ее худых ногах и попе. Мысленно строя хотя и грандиозные, но, как я сам понимал, не особо реалистичные планы на вечер, загасил сигарету и сделал пару шагов навстречу ей. Она резко повернула голову в мою сторону, и я отпрянул. На меня смотрела ужасно страшная старая-престарая бабка. Её лицо было испещрено морщинами больше, чем лицо моей восьмидесятилетней бабушки."Вот это прикол, - подумалось мне. - Нифига себе старушка так вырядилась. А так ведь со спины ни за что не скажешь. Ей же уже за девяносто, что ли, раз она морщинистей моей бабушки, а осанка у неё... лучше, чем у молодой." Бабулька тем временем ловко вытащила домофонные ключи и открыла дверь. Я уже начал подмерзать и проскользнул за ней в подъезд. При свете она уже не показалась мне такой старой. На лицо она, пожалуй, будет ровесницей моей бабушки, нет...помладше даже. Двери лифта с треском отворились, она как-то лукаво заулыбалась и вдруг хитренько подмигнула мне. Я оторопел от такого хода событий (ну ничего себе бабушки-кокетки пошли!) , с раскрытым ртом вошел внутрь лифта и нажал на кнопку. Когда двери закрылись, я бы уже не дал ей больше пятидесяти. "Видать, сам ты стареешь, зрение уже теряешь, раз женщину за дряхлую старуху принял", - пронеслось у меня в голове.Табло показывало пятый этаж. Возраст выдавали нависшие веки, глубокие носогубные морщины и еще парочка на лбу.Восьмой этаж. Кожа на лбу будто растянулась, разгладилась, овал лица стал гораздо более четким..Одиннадцатый. На меня с улыбкой смотрела женщина лет тридцати шести.Пятнадцатый. Я вжался в стенку, а с меня стекает холодный пот. Небольшие морщинки вокруг глаз, а так я еду в лифте с молодой, красивой, по-молодежному одетой женщиной.Девятнадцатый. Приехали. В лифте я и миленькая худенькая девочка с фиолетовыми волосами, которой не больше двадцати.Выйдя на этаж, она оглянулась и с усмешкой спросила: "Ты не выходишь?"Я попытался ответить, но от страха поначалу из горла вырвался только дурацкий хрип. Потом я все же собрался и, вместо того, чтобы быстро нажать на кнопку и попытаться дать деру, вполне серьезно ответил, что живу на последнем этаже.- Не хочешь у меня задержаться? - приподняв бровь, поинтересовалась она.- Ну...мне завтра к маме ехать, - сразу выпалили я. Вообще это было чистой правдой, я действительно собирался ее навещать, но навряд ли при обычных обстоятельствах меня бы это остановило.- Понятно, - немного разочарованно ответила она.- Просто когда мы внизу у двери встретились, ты такого уже нафантазировал. Я для тебя специально уже и преобразилась, как видишь, а то я по вечерам обычно себе возраст накидываю. Ладно, до встречи тогда. Удачно тебе к маме съездить.Я нажал на кнопку и поехал к себе в квартиру. Нет, без таких развлечений я лучше обойдусь.

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