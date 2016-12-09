Посылочка с того света

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:38 by

У подруги собачка умерла возрастная. Со щеночка вынянченная. Любимая. Половина сердца, считай, умерла, и подруга моя от горя слегла: заболела так, что помирать собралась. А дети ее в шоке, конечно. Матери хуже и хуже, а чем помочь? Врачи только руками разводят, мол, она сама себя изводит... А та реально уже отходит! Лежит, в стенку уставилась, ни на что не реагирует, не ест и даже уже не встаёт... Что делать?Вот тогда-то дочь подруги и пошла на то место под берёзой в саду, где пёсоньку схоронили, расплакалась, разговорилась с собакой, как с живой, и давай её упрекать: что ж ты делаешь? Как мы тебя любили! Мама ещё такая молодая - жить да жить... Как же мы без неё? Не забирай ее с собою, будь человеком!.. А сама плачет, урыдалась вся. Вечером мне все рассказывает по телефону и говорит, что раз уж сама пошла к собаке на могилу с уговорами, значит и у неё тоже крыша едет. Ну, а что я? Дежурные фразы понимания, сочувствия... Что ж мы ещё можем?Через несколько дней, чуть свет - дочери звонок в дверь. Кто там? Мама! Собственной персоной - бодрая, деловая, весёлая, помирать вдруг напрочь раздумала...Так, говорит, дети, сегодня ночью ко мне во сне приходила Эвочка. Сказала, что она к нам возвращается. Сказала, что через месяц нужно каждое воскресенье ездить на птичий рынок и искать женщину со щенками. Женщину зовут Эмма, а ее суку - Эва. Порода? Не сказала. Главное: хозяйка Эмма, а сука - как нашу звали, такая же кличка...Вывалила моя подруга детям все это, переоделась, собралась и понеслась по делам, как будто и не болела, и суицидом не увлекалась... Дети снова в шоке! Дочь звонит мне: помогите мать уговорить психиатру показаться... у неё явно крыша поехала: умершая собака во сне ЦУ раздаёт... А я уж к тому времени всю историю про сон из первых рук услышала, подругу своими глазами вижу - живую и здоровую, слава тебе, господи! Ну и говорю девчонке: вам не угодишь! Умирает мать - плохо. Носится как шувей - опять нехорошо. Уже определитесь, как вам лучше? Нормальная твоя мать, угомонись! Не дурнее, чем всю жизнь была...Ну, а дальше, как месяц пролетел, каждое воскресенье подруга с утра и до ночи на десять рядов базар обходит. Когда одна, когда со мною, когда с дочерью... Нет этого сочетания Эмма/Эва, хоть ты стреляйся ... Опять раскисать начала, а я ей: чё ты раньше времени?.. тебе ж соба русским языком сказала: ждать! Думаешь, так легко с того света вернуться?..... В тот день пошли мы с ней на последний круг, под конец базара. Все те же самые стоят, а время обеда уже давно прошло... Я подругу за шкварник и затащила в кафе. Сели, я в меню воткнулась. Глаза поднимаю, а подруга мне за спину смотрит и в лице меняется. Господи, привидение что ли увидела? Глянь, а позади меня на стене объявление приклеено: предварительная запись на щенков Эвы-Эриты-и ещё две строчки имён всяких через чёрточку. А ниже телефон и имя - Эмма. Нас как подкинуло. Какой там обед? Звоним туда сразу: Эмма? Отвечает: Эмма. А собака Эва? Точно. А щенки уже есть? Нет, говорит, уже всех продали.Тут у подруги реально начинается истерика:Как продали? А я? Там была моя... мне моя собака во сне сказала... мой щенок... с того света ... И рыдать в голос.Я перепугалась, трубку выхватила. Говорю: извините, не обращайте внимания: у нас тут мистическая история, а в объявлении имена - ваше и собаки вашей - совпали как во сне... а собака в больнице приснилась и сказала...Ну вы поняли - я тоже «внесла ясность»! Переговорщик, блинА трубка помолчала, а потом вдруг говорит: пишите адрес, приезжайте. Есть один щеночек. Себе оставили...Господи! Не чуя под собою ног, прыгнули в машину и несёмся по адресу. Нашли. Зашли. Стоит дама полтора метра в высоту и в ширину тех же полтора - квадратно- гнездовая такая тётка, на шее цепь золотая, шириной в три пальца, в парике и темных очках, глубоко за пятьдесят, но в модном прикиде. Ага, в квартире пустой. Ни здрасьте тебе, ни других реверансов. Молча ткнула пальцем в сторону комнаты. В комнате стоял стол и стулья. Мы сели...... и тут начался допрос с пристрастием: кто такие, откуда, зачем? Тётка вокруг нас кругами носится и орет: «Правду говорите! Я знаю, кто вас подослал!»Я уже начала потихоньку поглядывать в сторону входной двери, когда тётка, заметив мой взгляд, рявкнула слово, и из соседней комнаты вышла огро-омная собака и молча легла поперёк дверного проема в коридор, неприветливо глядя в нашу сторону. Я поняла, что живыми нам отсюда не выйти... Не убьют, так сожрут.И вот, только когда в сотый раз, в мельчайших подробностях, мы, каждая по очереди, пересказали всю историю от начала и до конца, включая сон и номер палаты в больнице, где подруга его увидела, и с топографической точностью описали птичий рынок изнутри, квадратная тетка встала и, повинуясь ее еле уловимому движению, огромная собака молча ушла, как мне показалось, с некоторым разочарованием, что не пришлось попробовать нас на вкус.Затем тётка достала бутылку коньяка из бара и посуду, налила нам по рюмке, плеснула полстакана себе и сказала, что хоть она не верит ни в бога, ни в черта, но другого объяснения этому нет...Короче: хозяйская сука Эва оказалась пёса жутко дорогих кровей, которых на весь мир по пальцам можно перечесть. Сводится всегда только с одним кобелем, у которого в родословной все короли, принцы крови и ниже герцога даже челяди нет никого.Специально за кучу денег этого пса привозят к ней из... И всегда все в идеале! Щенки - все как на подбор, и стоит каждый целого состояния, все бэсты забэбэсты, запись за год вперёд... И вот, как положено, три месяца назад собака ощенилась, и…Та-даам: среди всех тёмных щенков вдруг оказалась одна белая девка. Это как? Это невозможно! Никак! Наука опровергает!С их кровями не может быть белого цвета нигде, даже если их наизнанку вывернуть...Что делать? Если кто-нибудь узнает, что такое произошло, собаку лишат всех званий и исключат из разведения, щенков её прошлых тоже. Решили молчать. Но что же делать с этой белой?Тётка снова махнула полстакана конька, как я сорок капель корвалола, и покаялась:- Ну да, хотела я её усыпить, даже доверенного ветеринара вызвала... Но только ночью снится мне сон:Иду я по пустой улице, на которую выходят много дверей. И все они закрыты. Вдруг одна открывается, и в проёме стоит собака - не моя, не знаю такую. Посмотрела на меня, зубы страшно оскалила и исчезла, а с этого места ко мне на дорогу выпрыгнул белый щенок, а во рту мячик. Щенок мячик передо мною положил, сел и смотрит на меня серьёзно, по-взрослому. В этот момент та дверь захлопнулась, да так громко, что я и проснулась...Утро уже. Целый день из головы сон не идёт. А сама жду, должен вот-вот коновал приехать. А тут дверь из соседней комнаты открывается и шлепает ко мне это белобрысое чудо, хвостиком виляет, мячик во рту несет, кладёт прямо передо мною, садится и смотрит мне в глаза. Один в один как во сне. И взгляд такой же - не щенячий. Меня мороз по коже продрал, аж заколотило всю. Молитву никакую вспомнить не могу, а сердце из груди чуть не выскочит...Схватила я щенка, унесла в дальнюю комнату. Ну, думаю, будь, что будет. Чувствую, нельзя этого щенка усыплять.Беда будет мне. Не зря же та чужая собака во сне зубы скалила... Ветеринару заплатила за ложный вызов, что-то наплела, благо, про усыпление предварительно разговора не было.Ну, думаю, ладно, завтра утром решу.А тут под вечер ваш звонок... Ну, а как эта - кивок в сторону подруги - рыдать начала, что ей щенок должен достаться, да про сон, да про собаку свою умершую...Стало мне ясно! - здесь голос хозяйки обрушился на нас как Ниагарский водопад. - Ясно мне стало, что это из-за вас – ненормальных, мне ТАМ (пальцем в небо!) брак в мою красавицу засунули.Женщина резким движением плеснула себе ещё коньяк, выдала:- Значит так! Щенка вы сейчас забираете и про меня забываете. Тем более что я через несколько дней уезжаю с собакой и сюда уже точно никогда не вернусь.Все, что я вам рассказала, считайте вашим ночным бредом про вашу умершую собаку...Тут тётка шарахнула кулаком по столу и как заорёт:- Знакомиться будете? Или просто заберёте свою посылочку с того света?Мы ошарашено переглянулись в попытке заземлиться. Стало понятно, что от невероятности происходящего мы обе уже реально начали терятьсвязь с действительностьюА тётка махом вылила в себя оставшийся коньяк и выскочила в другую комнату. Теперь я знаю, как выглядят волосы, вставшие дыбом. Услышанное не лезло ни в какие ворота, но с точки зрения сна подруги - все было вполне логично, особенно цвет щенка. Уж это была гарантия, что его никому не продадут и даже не покажут, кроме нас...В эту минуту в комнату вошёл щенок - абсолютно белый, что, действительно, для этой породы просто невероятно. Щенок стоял перед нами на пороге комнаты и какое-то время внимательно рассматривал нас обеих, переводя взгляд с одной на другую, потом смело двинулся в сторону подруги и улегся у ее ног. Подруга растерянно посмотрела на щенка, в котором не было даже отдаленного сходства с ее умершей собакой, потом подняла глаза на меня и робко улыбнулась...Вышла тётка с коробкой, помещённой в сумку. Посмотрела на щенка, на подругу, выругалась под нос, но аккуратно посадила малышку в коробку с уже сделанными дырками по бокам, молча вручила сумку подруге и жестом указала нам на дверь. Подруга попыталась поблагодарить, на что тётка издала такой рык, что мы кубарём выкатились из квартиры, и дверь за нами с грохотом захлопнулась...Сели в машину, едем, молчим, а тут коробка набок повалилась, открылась, щенулька вылезла и давай скулить, да так громко! Аж плачет, аж слёзки капают! Типа обидно ей, что ее не узнали. Тут и подруга как схватит ее в охапку и давай ее целовать тоже плакать. Я машину остановила, потому как с таким количеством слез ехать опасно, а эти две дурочки уже смеются, вернее, подруга смеётся и плачет одновременно, а белая щенулька невероятной красоты, ей слезы языком утирает. Ну, что, говорю, девушки, встретились?Ну, не так уж и надолго вы расставались! А ты мне не верила, что они всегда возвращаются к тем, кого любят...Автор - Любовь Снежко.

Ключевые слова: Подруга смерть собачки сон щенок с того света

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