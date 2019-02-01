На смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marina_So Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:19 by

Эту историю рассказала мне давняя знакомая, с которой мы около 10 лет проработали на одном предприятии. Зовут ее Оксана, девушка она общительная, абсолютно не завистливая, весьма милая и добродушная, за всякого рода сплетнями и грязными интригами замечена не была, поэтому охотно верю в правдивость ее слов.Так уж сложилось, что замуж моя вышеупомянутая знакомая вышла рано, ей едва исполнилось 18, когда на своем пути она повстречала мужчину мечты, этакого принца из девичьих грез и, как часто это бывает с молоденькими девочками, окунулась в море страсти и любви с головой, полностью посвятив себя этим отношениям. Ее не смущала ни серьезная разница в возрасте, ни дурацкие сплетни о его бывших пассиях, которые якобы бежали прочь от него в ужасе, выставляя его чуть ли не Синей Бородой из одноименной сказки.Мужчина баловал ее, исполнял любой каприз, души в ней не чаял и, конечно же, поступившее от него предложение руки и сердца, Оксана приняла с огромной радостью и предвкушением долгой и счастливой жизни.Но, все хорошее когда-то заканчивается, и, вместо обаятельного принца из сказки, девушка получила в мужья настоящего тирана, собственника и ревнивца, регулярно поколачивающего молодую жену по пустяковым бытовым причинам, или случайный взгляд на проходящего мимо совершенно незнакомого мужчину. Но даже и тогда ей казалось, что это не навсегда, это пройдет, и с ней снова будет рядом тот самый герой ее романа, в которого она была когда-то так влюблена. Последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стала звонкая оплеуха от мужа, которую она получила, будучи на 7 месяце беременности. Удар был такой силы, что пытаясь сохранить равновесие, девушка замахала руками, дабы нащупать хоть что-то, что сможет ее удержать в вертикальном положении, и, зацепив скатерть на столе, упала, потянув на себя все то, что стояло сверху. Ее мечты, как и эти милые чашки из тончайшего фарфора, со звоном слетевшие со стола, рассыпались на тысячи осколков, и именно в тот момент она твердо решила навсегда покинуть этого монстра и начать жизнь с чистого листа ради себя и еще не родившегося малыша.Опущу подробности того, как же ей все-таки удалось вырваться из цепких лап уже бывшего возлюбленного, но жизнь девушки потихоньку стала налаживаться. Родилась здоровая девочка, не без помощи родных и друзей, Оксане удалось устроить ребенка в ясли и найти хорошую работу, при этом поступив учиться на заочное отделение экономического факультета. За ней даже начал ухаживать коллега, но отвечать взаимностью девушка не торопилась.Вот только бывший супруг сдаваться не привык. Все такой же властный и беспощадный, он, во что бы то ни стало, хотел вернуть Оксану в свой дом. Впадая из крайности в крайность, он то угрожал, то просил прощения, присылал букеты и подарки, от которых Оксана неизменно отказывалась, тем самым приводя его в настоящее бешенство. Было ли это раскаяние – сложно поверить, скорее всего злость и отчаяние человека, который привык подчинять и побеждать всеми возможными способами и путями.И вот, однажды Оксана вдруг занемогла. Сильный упадок сил и полнейшая апатия, постоянные головные боли и ночные кошмары – все это обрушилось на девушку в один момент. Испугавшись, она немедленно обратилась к врачам, но все как один только разводили руками – полностью здорова. Однако Оксана угасала. Сильно похудевшая, с синяками под глазами и желтушной кожей, она походила на мумию, не было желания жить, работать и радоваться успехам подрастающей дочки, из нее словно вынули душу, оставив лишь слабую беспомощную оболочку. Кошка Муся, ласковое мурчащее создание, так и норовящее занять теплое местечко на коленках у хозяйки, вдруг изменила свое поведение, шипя и царапаясь каждый раз, когда девушка пыталась взять ее на руки. Тревогу забила мама Оксаны, видя состояние дочери и бессилие медицины, она решила обратиться к медицине нетрадиционной. После долгих расспросов и поисков, ей все же удалось найти адрес травницы-ведуньи, которая, по слухам, людей лечит заговорами да травами, денег не берет, но и принимает не каждого. У кого мысли злые и душонка гнилая – того насквозь видит и на порог не пускает. Отчаянно цепляясь за последнюю надежду, к ней они и направились.Ведунья эта, как ни странно, жила не в покосившейся избушке на окраине леса возле кладбища, как это обычно бывает в сказках или историях про колдунов и нечистую силу, а во вполне себе добротном симпатичном домике, аккуратно устроившемся по соседству с небольшим прудиком, на котором весело гоготали гуси, и плескалась ребятня.Сама же ведунья походила на этот домик – такая же чистенькая и опрятная. Но, только завидев гостей, она всплеснула руками и запричитала: «Дочка, за что же тебя так!», - чем изрядно напугала своих посетителей. Спешно позвав Оксану в дом, матери велела оставаться снаружи и ждать. Девушка послушно поплелась вслед за старушкой и, закрыв за собой дверь, направилась вглубь большой комнаты.Что именно там происходило, какие ритуалы и слова произносила ведунья – Оксана не помнит. За время поисков человека, способного ей помочь, девушка ослабла настолько, что еле переставляла ноги, ее совсем одолели ночные кошмары, и даже стали появляться суицидальные мысли. Только вот сказала ей бабушка это такое, отчего Оксану как ледяной водой окатило. «Заговорили тебя, деточка, на смерть заговорили», - вещала травница онемевшей девушке. - «Злой это человек, отчаянный, только вот глупый», - продолжала старушка, внимательно глядя на нее. - «Он же тебя приворожить хотел, присушить, чтобы жить без него не могла и вернулась к нему, только вот исполнили его просьбу по словам его, точь-в-точь – жить без него не сможешь, если к нему не вернешься, не приворот это даже, а смертный приговор тебе, деточка. Приворот-то он как действует – тянет к человеку, не хочешь, душой сопротивляешься, а тянет, а заговор-то смертный, он редкий, но страшнее в разы, и не думаешь ни о ком, а жизнь как будто высасывают из тебя». Велела она тогда Оксане вспомнить не оставляла ли вещицу какую в доме мужа, личную, чем сама пользовалась постоянно, как-то с тобой связанную. На тот момент, как ни силилась она – ничего в голову не приходило, потому как собирая свои вещи из ставшего ненавистным дома, все свое забрала, чтобы даже духу ее там не было, ничего не хотела оставлять. «Найди, вспомни, что оставила, без этого я не смогу помочь», - мягко, но настойчиво продолжила старушка, держа Оксану за руку и, глядя куда-то в сторону, задумчиво произнесла. – «Вещичку найдешь – вдвоем ко мне приезжайте, вместе с глупцом этим, не хотел он тебя до могилы довести, обманули его, дурака несведущего». Девушка попробовала слабо сопротивляться, очень уж не хотелось ей снова видеть своего мучителя, но, конечно, спорить с ведуньей она не стала и, поблагодарив ее, покинула домик.На следующий день, как им было велено, направились они в дом бывшего мужа Оксаны, поговорить, так сказать, по душам и выяснить, не обращался ли он к гадалкам или ведьмам каким. Им повезло, бывший оказался дома, и на его лице даже нарисовалось победно-злорадное выражение, как только он распахнул двери, которое тут же сменилось на удивленно-испуганное, когда он, наконец, разглядел мертвенно-бледную Оксану, повисшую на руке своей матери. Девушка молчала, а мужчина пролепетал: «Ч-что с тобой?» Все так же молча, девушка, чуть потеснив мужчину, вошла в дом. После недолгих расспросов мужчина признался, да, мол, обращался он к ведьме, по объявлению нашел, да и поехал. Только вот не сама ведьма ритуал творила, а ему самому велела все провести и сделать это нужно с помощью фотографии. Весь дом обойти, слова особенные читая, и во время обхода уголки фотографии свечкой подпаливать, а лист со словами потом над этой же свечкой и сжечь. Даже сбегал в комнату и принес свадебное фото Оксаны, края которого были подпалены, его-то она и забыла в этом доме, это та самая вещица, про которую говорила ведунья. Вспомнила девушка, что хотела это фото к другим фотографиям в альбом положить, да только никак руки не доходили, да так и забыла о нем, закинув на полку.Уж не знает она, то ли колдун из него никакой и во время ритуала что-то пошло не так, или ведьма та осознано людям вредит, но воздействие колдовское она испытала на себе в полной мере. К ведунье той они съездили вместе, не забыв прихватить злополучную фотографию. Мужчину и уговаривать не пришлось, он и сам не рад был, хоть и жесткий он человек, но смерти он ей не желал и искренне хотел все исправить.А вот сам ритуал тот ведуньи она в секрете держит, говорит молчать о таком нужно, велено ей рот на замке держать и в церковь ходить почаще, чтобы ни одна зараза магическая к ней не цеплялась. Здоровье Оксаны пошло на поправку, муж бывший, горьким опытом наученный, девушку преследовать перестал и зажил собственной жизнью, оставив в прошлом опасные игры с колдовством и магией.

Ключевые слова: Приворот магия ведьма заговор авторская история

Другие, подобные истории: