Я ВедьмаБезгрешных людей нет, делать ошибки – это нормально, правда, порой эти самые ошибки и стоят нам жизни. Знаете, я всегда была сильной, чёрствой, и привыкла держать всё в себе. Но сейчас внутри меня всё просто кричит от боли! И моя голодная совесть неожиданно проснулась и принялась перемывать мне все косточки, где же ты, моя родная, была раньше.
«Простите, простите меня, пожалуйста!»,- отпечаталось на моём лживом языке, когда я этой ночью молила бога о прощении, но сверху мне никто так и не ответил, зато снизу – меня слышали замечательно и всеми силами хотели заткнуть, и промыть с мылом мой грязный рот. И всё, что я сейчас могу сделать, это рассказать вам историю моей жизни. И будем надеться, что благодаря ей мне удастся замолить мои грехи, а вам - избежать козней ловцов дьявола.
Глава 1: До.
Ещё с детства я была особенной. Я, мама и бабушка – мы все были ведьмами. Только не смейтесь, я не шучу. Меня правда учили магии, готовили занять своё законное место. И эту первую встречу с ангелом во сне, я не забуду никогда в жизни. После, проснувшись, я уже точно знала – мой час пробил, и моя колдовская сила, что досталась мне по наследству - пробудилась. И в тот же день, под строгим надзором бабушки, я и начала постигать ремесло ведьмы на практике:
«Смотри, вон, видишь - дядя идёт. Прошепчи ему в спину, как я тебя учила»,- наставляла меня она, желая проверить, на что способна её внучка. И та - я, без тени сомнения, как хвостик, за дядей тем увязалась и, слышно едва, шептать в спину ему начала… Не думайте плохо, я не такая, все дети хотят похвалы, любви, ласки, семьи. Так взрослые и дрессируют детей, чтобы те выполняли приказы.
Закончив шептать, разволновалась, «Тык», - и носом об этого дядю уткнулась, который почему-то решил не идти. Он обернулся, с улыбкой на меня посмотрев, спросил: «Девочка, ты потерялась?» Я, испугавшись его, сразу заплакала и плюхнулась на твёрдый асфальт. Все вокруг обратили внимание, ведь девочка плачет, а может: «Это дядя её обидел?», - подумалось им.
«Марфа, марфа, ты где?», - крикнула бабушка, пробираясь через толпу зевак. Я оглянулась и, встав, выцепив её глазами, прыгнула к бабушке, обняв её. «Чего, внучка, испугалась? Не убегай так далеко от меня, поняла!», - уверенно разыгрывала сценку бабушка, отчитывая меня. «Да, хорошо», - ответила я, вытирая с лица слёзы, отряхнув юбку. Они (с бабушкой) обменялись взглядами, и дядя ушёл.
Дальше под руку схватила, и к нам во двор. «Вот - видишь, шепоток сработал», - начала объяснять бабушка, а я, широко открыв глаза, непонимающе смотрела ей в рот. И даже сейчас, когда я пытаюсь по памяти вспомнить как она выглядела, я вижу именно то её лицо – в тот самый момент её ответа мне. Её беззубый хохот, этот мясистый нос и, пробирающий до мурашек по коже, жуткий взгляд мутно-зелёных глаз, точно две бездны, что засасывают в себя всё, что они видят.
Вот и сейчас, стоя с матерью над её могилой, я вижу это её лицо перед собой, и мне становится страшно. Не оттого, что это я нашла её тело, а потому, что мне было видно, что и мама вот-вот последует её примеру. Нет, это будет уже не выпитый бабушкой уксус, а что-то более серьёзное. Почему? Не знаю, назовём это просто женской интуицией.
…
Но, «время не лечит, оно просто медленно убивает» - так я и оказалась права. В один из будних дней, собираясь в школу, я, как обычно, любила недолго поболтать с мамой. Но она, после смерти бабушки ушла в себя, медленно угасая, словно огонь внутри неё кто-то тушил. И эти её слова, брошенные мне вслед: «Переночуй сегодня дома у подруги, ночью у меня будут важные клиенты», - не вызвали моих подозрений, такое уже случалось и часто.
«А завтра я возьму выходной, и мы сходим в зоопарк, посмотреть на животных», - предложила она, и я сильно обрадовалась. Редко когда мне удавалось провести время вместе с мамой, её работа ведьмы отнимала много сил и времени. «Я согласна, я люблю тебя, мама», - сказала я ей ответ. «Я тоже люблю тебя», - и она крепко обняла меня, и прошептала на ушко,- «до завтра, хорошего дня», - и отпустила меня в школу. И только после ночёвки у подруги, возвращаясь домой, я поняла, что у меня с собой нет ключей от дома.
Да, вот с чем был связан вчерашний звонок от Папы, и это его неожиданное: «Ты где?» И не раскрывая все карты, скажу так – мамы тоже не стало. И, через много лет после, я поняла почему. Что это была жертва ради меня, ради тех недолгих беззаботных лет, что мне предстояли впереди, пока тот ангел был ещё сыт моей матерью, и ко мне даже не прикасался. «Спасибо, мама. Ты отдала жизнь в обмен на пару лет моей счастливой юности», - но всё хорошее обязательно когда-нибудь, да кончится.
Глава 2: После.
«Со смертью матери моя череда несчастий кончилась», - так мне тогда казалось, и, приложив к ране на сердце лист подорожника, я дала себе право продолжить жить дальше. Школьная пора удивительна, это время, когда могут сбыться все твои мечты, а будучи сильной ведьмой, эти мечты можно легко наколдовать. Магия – она как секс, один раз попробовал, и потом невозможно остановиться. Я была опьянена этой вседозволенностью.
Понравился мальчик – один приворот, и, как волшебству, теперь он мой. Кто-то из класса распускает про меня нехорошие сплетни – раз, и на лице завистницы появились прыщи. Я колдовала, только я одна была королевой этого бала, который некоторые называют серым (как мышка) словом – жизнь. Я была в центре внимания до тех пор, пока вновь ко мне во сне не пришёл ангел и не потребовал с меня - возвращать долги.
«А ты как думала, дорогая? Твой небесный счёт кончился. А если и дальше хочешь жить на широкую ногу, то тебе придётся стать ведьмой и помогать людям. Как это делала твоя мама, бабушка и все женщины до них, в твоём роду», - поставил меня перед фактом Ангел. Он излучал свет и спокойствие, а его слова - будто имели некий вес. Ангел произвёл настолько сильное впечатление, что отказаться было попросту невозможно.
Я, к тому времени, уже закончила институт и, живя с парнем на его квартире, подыскивала постоянную работу. «И вот оно, это то, что мне и было нужно – стать ведьмой», - виделись мне такие радужные перспективы на моё светлое будущее. Ох, как же я тогда ошибалась, что жизнь можно исправить по одному щелчку пальцев, и тебе за это не придётся ничего платить. Ещё как придётся и не раз, и не два, а всю мою оставшуюся жизнь. А частое использование магии, как вы понимаете, сильно укорачивает её.
…
И жила она долго и счастливо и нарожала кучу ребятишек, и умерли они с мужем в один день. «И что, это всё?», - снова, с недоверием в голосе, спросит меня читатель. Нет, нет, нет, даже после моей смерти эта история не заканчивается. Но об этом, немного позже.
По первости, работа ведьмой не отличалась от моих обычных ежедневных хотелок. Людям – моим клиентам, было нужно то же самое, что и всем остальным: Любви, Денег, Власти. Клиентов ко мне приводил сам Ангел, он каким-то образом вочеловечился для меня, чтобы и в повседневной жизни я могла его видеть, а не только в моих снах. Знаете, это было очень удобно, спрашивать его о своих родных, ведь именно он, как позже выяснилось, и служил моей семье все эти годы. И почему Мама и Бабушка, видя и его тоже, продолжали хранить молчание о его существовании?
Скоро боженька послал мне маленький подарочек, нет - вру, сразу два подарка, двойня – две хорошенькие девочки. И что бы вы думали? Конечно, я была рада, но моё материнское чутьё било тревогу! «Опасность, опасность!», - твёрдило оно мне, обращая внимание на ангела, с улыбкой осматривающего моих детей у меня на руках. Муж, без моего ведома, решил дать им имена, и я ещё удивилась, ведь именно так звали мою мать и бабушку! Но муж настоял на своём, и я сдалась.
Глава 3: Истина.
Поток клиентов всё рос и рос, а их желания просто поражали воображение. Нет, конечно, всё было в рамках разумного, но это требовало очень много сил. Сейчас я уже не могла, как и раньше, работать на износ – не жалея себя. У меня ведь были и дети, и муж, а что если я, как и моя мама, тоже закончу так же. Не выдержав довлеющего надо мною напряжения, и буду убита под тяжестью своей же собственной работы. Ангел мой это быстро понял и оттягивал этот, давно назревающий, разговор до последнего.
«Я отказываюсь работать. У меня семья: муж, дети, 2 кошки. Я устала, и ухожу», - поставила я этого заносчивого ангела перед фактом. Его лицо в ответ ни капли не изменилось, и ни одна мышца не дрогнула, и не вышла из-под контроля, он остался так же холоден, с его несмываемой улыбкой. Будто я несерьёзно, и он ждёт, что я вот-вот сознаюсь и скажу, что: «Успокойся, я пошутила». Но нет, «хочешь поиграть Кошки-Мышки?», - давай, я готова к победе.
Неловкое молчание заполнило собой всю пустую комнату. «Никуда ты от меня не денешься», - тем же радостным, я бы даже сказала – торжественным голосом, ответил Ангел. «Твоя бабушка – была моей! Твоя мать – была моей! И ты тоже – Моя», - со стороны это выглядело как угроза. «Ты что, думаешь запугать меня – Ведьму?! Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю!»,- показала я ему свои острые коготки. Это только рассмешило Ангела. «Ну попробуй, кто первее – ты меня или я… твоих дочерей, а?», - надавил на моё слабое место Ангел, и я беспомощно сдалась перед его напором.
…
«Мама, мама, нам сегодня приснился Ангел», - разбудили меня мои дочки. «И мне тоже», - подтвердила вторая, и мне ничего не оставалось, кроме как слово в слово - следуя словам моей матери, которые она сказала мне, когда и мне впервые приснился этот чёртов ангел. «Девочки – поздравляю, ваши ведьмовские силы пробудились», - сказали им я. «Мама, значит, мы тоже станем – Ведьмами, как и ты?», - и я кивнула, в тайне надеясь – что нет! Никогда в жизни!
Скоро, после ещё пары лет игры в ведьму, я наконец-то проснулась полная сил. «В кое-то веки я снова чувствую себя молодой», - пришла в голову первая мысль, но нет – это был мой конец. У кровати, как обычно, уже стоял Ангел, но сегодня он пришёл ко мне с другой целью, чтобы сообщить печальные новости. «Твоё время на земле вышло – сегодня ты умрёшь», - сказал Ангел с той же дьявольской улыбкой, лишив меня дара речи. «Что, уже? Но как, я не готова! А как же дети? С ними всё будет в порядке?!», - я была, правда, шокирована.
«Прощайся со всеми, жди меня этим вечером. Место - выбирай сама», - и Ангел испарился в дымке. Это был мой самый долгий и мучительный день. Теперь-то я понимаю, что чувствовала мама, прощаясь со мной навсегда. «Ага, конечно, давай сходим в зоопарк», - я долго плакала. И, сняв на ночь номер в отеле, я осталась ждать Ангела там. А он и пришёл и забрал мою душу в ад. Все ведьмы, продавшие душу дьяволу, попадают в ад, независимо от того, под каким из обличий дьявол скрывался, пусть даже одев личину Ангела, дьяволом он от этого быть не перестанет.
(…)
Ведьма - это только звучит здорово! Но на деле, Ведьма - сама лишь марионетка. Она призывает сущь, заключает контракт и надеется, что её не обманут. В итоге, сущи, как джинны, исполнив обещанное, становятся свободны. И им больше ничего не мешает выбрать в роли жертвы вас или ваших близких. Ах да, не забывайте, что часто, по контракту, вам придётся отдать вместе со своею душою ещё и свободу. И мучиться потом вечно в аду.
Бывает, от отчаяния, мы призываем эту нечистую силу из минусовых мерностей, в надежде на то, что нам просто не остаётся другого выбора, кроме как сделать это. Но чаще нас толкает вперёд неизвестность, навязанные кем-то мысли или банальная человеческая тупость. И так, найдя какой-нибудь, первый попавшийся на глаза «Кладбищенский ритуал сибирской целительницы», для улучшения финансов, мы делаем его, не думая о том: «А что будет дальше?»
А знаете, в аду не так уж и плохо, как нам рассказывают некоторые. Ну, подумаешь, ты больше никогда не станешь человеком, кого это вообще волнует? Зато, встав на путь тьмы, ты рад и боли, и страху, и мукам других людей. И сама можешь стать тем, кто держит на поводке людей - подобно прошлой мне, кто,Ж как и прошлая я, поддалась на провокации и стала Ведьмой.
При жизни я думала, что делаю благо и работаю на силы света, и Ангелы помогают мне. О, как же я ошибалась, не видя своих истинных исполнителей в лицо. Больших рогатых чертей из минус одиннадцатой мерности. Если у вас ещё есть вопросы, призовите меня и, в обмен на вашу душу, я расскажу всё, что знаю о загробной жизни в аду, и самый скорый способ попасть туда. Не стесняйтесь, я жду.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:27
Причина: Вырезан мат.
Вчера, 21:27 by KamazokПросмотров: 67Комментарии: 1
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