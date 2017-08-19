Я Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:27

Причина: Вырезан мат.

Kamazok Просмотров: 67 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:27 by

Безгрешных людей нет, делать ошибки – это нормально, правда, порой эти самые ошибки и стоят нам жизни. Знаете, я всегда была сильной, чёрствой, и привыкла держать всё в себе. Но сейчас внутри меня всё просто кричит от боли! И моя голодная совесть неожиданно проснулась и принялась перемывать мне все косточки, где же ты, моя родная, была раньше.«Простите, простите меня, пожалуйста!»,- отпечаталось на моём лживом языке, когда я этой ночью молила бога о прощении, но сверху мне никто так и не ответил, зато снизу – меня слышали замечательно и всеми силами хотели заткнуть, и промыть с мылом мой грязный рот. И всё, что я сейчас могу сделать, это рассказать вам историю моей жизни. И будем надеться, что благодаря ей мне удастся замолить мои грехи, а вам - избежать козней ловцов дьявола.Глава 1: До.Ещё с детства я была особенной. Я, мама и бабушка – мы все были ведьмами. Только не смейтесь, я не шучу. Меня правда учили магии, готовили занять своё законное место. И эту первую встречу с ангелом во сне, я не забуду никогда в жизни. После, проснувшись, я уже точно знала – мой час пробил, и моя колдовская сила, что досталась мне по наследству - пробудилась. И в тот же день, под строгим надзором бабушки, я и начала постигать ремесло ведьмы на практике:«Смотри, вон, видишь - дядя идёт. Прошепчи ему в спину, как я тебя учила»,- наставляла меня она, желая проверить, на что способна её внучка. И та - я, без тени сомнения, как хвостик, за дядей тем увязалась и, слышно едва, шептать в спину ему начала… Не думайте плохо, я не такая, все дети хотят похвалы, любви, ласки, семьи. Так взрослые и дрессируют детей, чтобы те выполняли приказы.Закончив шептать, разволновалась, «Тык», - и носом об этого дядю уткнулась, который почему-то решил не идти. Он обернулся, с улыбкой на меня посмотрев, спросил: «Девочка, ты потерялась?» Я, испугавшись его, сразу заплакала и плюхнулась на твёрдый асфальт. Все вокруг обратили внимание, ведь девочка плачет, а может: «Это дядя её обидел?», - подумалось им.«Марфа, марфа, ты где?», - крикнула бабушка, пробираясь через толпу зевак. Я оглянулась и, встав, выцепив её глазами, прыгнула к бабушке, обняв её. «Чего, внучка, испугалась? Не убегай так далеко от меня, поняла!», - уверенно разыгрывала сценку бабушка, отчитывая меня. «Да, хорошо», - ответила я, вытирая с лица слёзы, отряхнув юбку. Они (с бабушкой) обменялись взглядами, и дядя ушёл.Дальше под руку схватила, и к нам во двор. «Вот - видишь, шепоток сработал», - начала объяснять бабушка, а я, широко открыв глаза, непонимающе смотрела ей в рот. И даже сейчас, когда я пытаюсь по памяти вспомнить как она выглядела, я вижу именно то её лицо – в тот самый момент её ответа мне. Её беззубый хохот, этот мясистый нос и, пробирающий до мурашек по коже, жуткий взгляд мутно-зелёных глаз, точно две бездны, что засасывают в себя всё, что они видят.Вот и сейчас, стоя с матерью над её могилой, я вижу это её лицо перед собой, и мне становится страшно. Не оттого, что это я нашла её тело, а потому, что мне было видно, что и мама вот-вот последует её примеру. Нет, это будет уже не выпитый бабушкой уксус, а что-то более серьёзное. Почему? Не знаю, назовём это просто женской интуицией.Но, «время не лечит, оно просто медленно убивает» - так я и оказалась права. В один из будних дней, собираясь в школу, я, как обычно, любила недолго поболтать с мамой. Но она, после смерти бабушки ушла в себя, медленно угасая, словно огонь внутри неё кто-то тушил. И эти её слова, брошенные мне вслед: «Переночуй сегодня дома у подруги, ночью у меня будут важные клиенты», - не вызвали моих подозрений, такое уже случалось и часто.«А завтра я возьму выходной, и мы сходим в зоопарк, посмотреть на животных», - предложила она, и я сильно обрадовалась. Редко когда мне удавалось провести время вместе с мамой, её работа ведьмы отнимала много сил и времени. «Я согласна, я люблю тебя, мама», - сказала я ей ответ. «Я тоже люблю тебя», - и она крепко обняла меня, и прошептала на ушко,- «до завтра, хорошего дня», - и отпустила меня в школу. И только после ночёвки у подруги, возвращаясь домой, я поняла, что у меня с собой нет ключей от дома.Да, вот с чем был связан вчерашний звонок от Папы, и это его неожиданное: «Ты где?» И не раскрывая все карты, скажу так – мамы тоже не стало. И, через много лет после, я поняла почему. Что это была жертва ради меня, ради тех недолгих беззаботных лет, что мне предстояли впереди, пока тот ангел был ещё сыт моей матерью, и ко мне даже не прикасался. «Спасибо, мама. Ты отдала жизнь в обмен на пару лет моей счастливой юности», - но всё хорошее обязательно когда-нибудь, да кончится.Глава 2: После.«Со смертью матери моя череда несчастий кончилась», - так мне тогда казалось, и, приложив к ране на сердце лист подорожника, я дала себе право продолжить жить дальше. Школьная пора удивительна, это время, когда могут сбыться все твои мечты, а будучи сильной ведьмой, эти мечты можно легко наколдовать. Магия – она как секс, один раз попробовал, и потом невозможно остановиться. Я была опьянена этой вседозволенностью.Понравился мальчик – один приворот, и, как волшебству, теперь он мой. Кто-то из класса распускает про меня нехорошие сплетни – раз, и на лице завистницы появились прыщи. Я колдовала, только я одна была королевой этого бала, который некоторые называют серым (как мышка) словом – жизнь. Я была в центре внимания до тех пор, пока вновь ко мне во сне не пришёл ангел и не потребовал с меня - возвращать долги.«А ты как думала, дорогая? Твой небесный счёт кончился. А если и дальше хочешь жить на широкую ногу, то тебе придётся стать ведьмой и помогать людям. Как это делала твоя мама, бабушка и все женщины до них, в твоём роду», - поставил меня перед фактом Ангел. Он излучал свет и спокойствие, а его слова - будто имели некий вес. Ангел произвёл настолько сильное впечатление, что отказаться было попросту невозможно.Я, к тому времени, уже закончила институт и, живя с парнем на его квартире, подыскивала постоянную работу. «И вот оно, это то, что мне и было нужно – стать ведьмой», - виделись мне такие радужные перспективы на моё светлое будущее. Ох, как же я тогда ошибалась, что жизнь можно исправить по одному щелчку пальцев, и тебе за это не придётся ничего платить. Ещё как придётся и не раз, и не два, а всю мою оставшуюся жизнь. А частое использование магии, как вы понимаете, сильно укорачивает её.И жила она долго и счастливо и нарожала кучу ребятишек, и умерли они с мужем в один день. «И что, это всё?», - снова, с недоверием в голосе, спросит меня читатель. Нет, нет, нет, даже после моей смерти эта история не заканчивается. Но об этом, немного позже.По первости, работа ведьмой не отличалась от моих обычных ежедневных хотелок. Людям – моим клиентам, было нужно то же самое, что и всем остальным: Любви, Денег, Власти. Клиентов ко мне приводил сам Ангел, он каким-то образом вочеловечился для меня, чтобы и в повседневной жизни я могла его видеть, а не только в моих снах. Знаете, это было очень удобно, спрашивать его о своих родных, ведь именно он, как позже выяснилось, и служил моей семье все эти годы. И почему Мама и Бабушка, видя и его тоже, продолжали хранить молчание о его существовании?Скоро боженька послал мне маленький подарочек, нет - вру, сразу два подарка, двойня – две хорошенькие девочки. И что бы вы думали? Конечно, я была рада, но моё материнское чутьё било тревогу! «Опасность, опасность!», - твёрдило оно мне, обращая внимание на ангела, с улыбкой осматривающего моих детей у меня на руках. Муж, без моего ведома, решил дать им имена, и я ещё удивилась, ведь именно так звали мою мать и бабушку! Но муж настоял на своём, и я сдалась.Глава 3: Истина.Поток клиентов всё рос и рос, а их желания просто поражали воображение. Нет, конечно, всё было в рамках разумного, но это требовало очень много сил. Сейчас я уже не могла, как и раньше, работать на износ – не жалея себя. У меня ведь были и дети, и муж, а что если я, как и моя мама, тоже закончу так же. Не выдержав довлеющего надо мною напряжения, и буду убита под тяжестью своей же собственной работы. Ангел мой это быстро понял и оттягивал этот, давно назревающий, разговор до последнего.«Я отказываюсь работать. У меня семья: муж, дети, 2 кошки. Я устала, и ухожу», - поставила я этого заносчивого ангела перед фактом. Его лицо в ответ ни капли не изменилось, и ни одна мышца не дрогнула, и не вышла из-под контроля, он остался так же холоден, с его несмываемой улыбкой. Будто я несерьёзно, и он ждёт, что я вот-вот сознаюсь и скажу, что: «Успокойся, я пошутила». Но нет, «хочешь поиграть Кошки-Мышки?», - давай, я готова к победе.Неловкое молчание заполнило собой всю пустую комнату. «Никуда ты от меня не денешься», - тем же радостным, я бы даже сказала – торжественным голосом, ответил Ангел. «Твоя бабушка – была моей! Твоя мать – была моей! И ты тоже – Моя», - со стороны это выглядело как угроза. «Ты что, думаешь запугать меня – Ведьму?! Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю!»,- показала я ему свои острые коготки. Это только рассмешило Ангела. «Ну попробуй, кто первее – ты меня или я… твоих дочерей, а?», - надавил на моё слабое место Ангел, и я беспомощно сдалась перед его напором.«Мама, мама, нам сегодня приснился Ангел», - разбудили меня мои дочки. «И мне тоже», - подтвердила вторая, и мне ничего не оставалось, кроме как слово в слово - следуя словам моей матери, которые она сказала мне, когда и мне впервые приснился этот чёртов ангел. «Девочки – поздравляю, ваши ведьмовские силы пробудились», - сказали им я. «Мама, значит, мы тоже станем – Ведьмами, как и ты?», - и я кивнула, в тайне надеясь – что нет! Никогда в жизни!Скоро, после ещё пары лет игры в ведьму, я наконец-то проснулась полная сил. «В кое-то веки я снова чувствую себя молодой», - пришла в голову первая мысль, но нет – это был мой конец. У кровати, как обычно, уже стоял Ангел, но сегодня он пришёл ко мне с другой целью, чтобы сообщить печальные новости. «Твоё время на земле вышло – сегодня ты умрёшь», - сказал Ангел с той же дьявольской улыбкой, лишив меня дара речи. «Что, уже? Но как, я не готова! А как же дети? С ними всё будет в порядке?!», - я была, правда, шокирована.«Прощайся со всеми, жди меня этим вечером. Место - выбирай сама», - и Ангел испарился в дымке. Это был мой самый долгий и мучительный день. Теперь-то я понимаю, что чувствовала мама, прощаясь со мной навсегда. «Ага, конечно, давай сходим в зоопарк», - я долго плакала. И, сняв на ночь номер в отеле, я осталась ждать Ангела там. А он и пришёл и забрал мою душу в ад. Все ведьмы, продавшие душу дьяволу, попадают в ад, независимо от того, под каким из обличий дьявол скрывался, пусть даже одев личину Ангела, дьяволом он от этого быть не перестанет.(…)Ведьма - это только звучит здорово! Но на деле, Ведьма - сама лишь марионетка. Она призывает сущь, заключает контракт и надеется, что её не обманут. В итоге, сущи, как джинны, исполнив обещанное, становятся свободны. И им больше ничего не мешает выбрать в роли жертвы вас или ваших близких. Ах да, не забывайте, что часто, по контракту, вам придётся отдать вместе со своею душою ещё и свободу. И мучиться потом вечно в аду.Бывает, от отчаяния, мы призываем эту нечистую силу из минусовых мерностей, в надежде на то, что нам просто не остаётся другого выбора, кроме как сделать это. Но чаще нас толкает вперёд неизвестность, навязанные кем-то мысли или банальная человеческая тупость. И так, найдя какой-нибудь, первый попавшийся на глаза «Кладбищенский ритуал сибирской целительницы», для улучшения финансов, мы делаем его, не думая о том: «А что будет дальше?»А знаете, в аду не так уж и плохо, как нам рассказывают некоторые. Ну, подумаешь, ты больше никогда не станешь человеком, кого это вообще волнует? Зато, встав на путь тьмы, ты рад и боли, и страху, и мукам других людей. И сама можешь стать тем, кто держит на поводке людей - подобно прошлой мне, кто,Ж как и прошлая я, поддалась на провокации и стала Ведьмой.При жизни я думала, что делаю благо и работаю на силы света, и Ангелы помогают мне. О, как же я ошибалась, не видя своих истинных исполнителей в лицо. Больших рогатых чертей из минус одиннадцатой мерности. Если у вас ещё есть вопросы, призовите меня и, в обмен на вашу душу, я расскажу всё, что знаю о загробной жизни в аду, и самый скорый способ попасть туда. Не стесняйтесь, я жду.

Ключевые слова: Ведьма жизнь работа авторская история

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