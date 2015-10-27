Любовный микророман в стиле магического реализма

Любовный микророман в стиле магического реализмаРаботала Лерка в небольшой фирме штатной ведьмой. Обычные колдовские дела: приворотное зелье для перспективного клиента сварить; налоговые ведомости заколдовать; проверяющему из пожарной охраны глаза отвести; работников заворожить, чтобы отпуск летом не брали. Ничем не хуже других профессий, между прочим. Не всем же в бухгалтерии прохлаждаться и на ресепшене глазки строить. А за метлу иностранную кредит платить надо, и бабушке в деревню денег послать, у неё пенсия маленькая.
Так и крутилась Лерка белкой в колесе. Одно расстраивало: молодого человека на горизонте не было и не предвиделось, сколько она на кофейной гуще не гадала. Сбегали все, только узнав, что она ведьма. Никому не хочется в козла превратиться, если в пику жене что-то скажешь. Слабаки! А крутить любовь с мрачными военными колдунами Лерка не хотела — выйдешь за такого, потом всю жизнь мотайся с ним по дальним гарнизонам, пока он зомби ловит. И пьют они, много и только настоенное на мухоморах. Спасибо, не надо. Так и жила Лерка, от работы до дома и обратно. В отпуск ездила к бабушке в деревню, стараясь не замечать, как она расстроенно качает головой.
Но тут сломался у Лерки ноутбук.
— А ты к нашему сисадмину сходи, он вроде может починить, — на обеде сказала Леркина подружка Ната.
Вариант был рассмотрен со всех сторон и признан подходящим: сисадмин был существом нелюдимым и безвредным. Пришлось идти в его кабинет, больше похожий на берлогу.
— Витя, — постучав, Лерка заглянула внутрь.
— А? Чего? Интернет через минут десять заработает.
— Я по другому делу.
— Перезагрузись.
— Да не, у меня дома ноутбук сломался. Можешь посмотреть?
— Приноси.
— Мне срочно надо. Может посмотришь вечером?
Сисадмин Витя снял очки, рассматривая Лерку.
— А ты далеко живёшь?
— Я тебя на метле отвезу. И домой потом подброшу.
— Ладно. Зайди за мной в семь тогда
Ровно в семь Лерка снова постучала в дверь сисадмина.
— Идём?
— Ага, сейчас.
На улице Лерка отстегнула от столба метлу, поставила в боевое положение и кивнула на место позади себя.
— Ты же ведьма, да?
— А по метле не видно?
— Ну, сейчас модно… Девчонки многие себе покупают.
— Я настоящая, не волнуйся.
Парень сел позади неё, ухватился за древко.
— За меня держись, а то свалишься. И шлем одень, а то сам будешь штраф платить.
Стесняясь, Витя взял её за талию как хрустальную вазу. Лерка усмехнулась и завела метлу.
— Ух ты! Класс! А выше можешь? — орал пассажир ей в ухо.
— В городе нельзя, — довольная улыбалась ведьма, — я только в деревне высоко гоняю.
— Супер!
Домчались они быстрее, чем обычно каталась Лерка.
— Ну ты даёшь! Покатаешь меня ещё как-нибудь?
— Если захочешь. Идём.
Метлу Лерка занесла в квартиру — тащить не тяжело, а угоняют с улицы частенько.
— Показывай своего страдальца.
Девушка отвела Витю в комнату. Розовый ноутбук сиротливо лежал на столе.
— Не стой над плечом, — сисадмин нервно поёжился, — это надолго.
Лерка ушла на кухню. Вздохнула и решила пожарить картошку. Задумалась пока чистила и очнулась, когда сделала из неё пюре. Пришлось к нему жарить котлеты.
— Всё, сделал. Живее всех живых твой ноут.
Витя зашёл в кухню и принюхался.
— Как пахнет вкусно!
— Будешь?
— Угу.
Всё приготовленное Лерка скормила гостю. Ей почему-то было приятно смотреть, как он уплетает за обе щеки.
— Давай, отвезу тебя домой.
— Не надо. Мне тут недалеко, прогуляюсь на ночь.
Он обулся, уже одной ногой вышел за порог. Лерка потянулась, чтобы придержать дверь. И тут Витя обернулся, оказавшись лицом к лицу с девушкой.
— Я спросить хотел.
— Что?
— Ты встречаешься с кем-нибудь?
— Какая тебе разница?
— Действительно, — он рассмеялся, — я тебя всё равно отобью.
— Ты чего? Забыл, что я ведьма?
— Да мне всё равно.
Витя подался вперёд и она почувствовала его дыхание.
— Не боишься, — сделала она последнюю попытку, — что в козла превращу?
— У меня дедушка домовой, — он обнял девушку, — на нас это не действует…
Только лет через десять Лерка узнала, что Витя соврал. Никаких домовых у него в роду не наблюдалось.
— Амуры видимо были, — ворчала Лерка, и с напускной строгостью трепала мужа по лысине на макушке, — и сатиры. А они и так козлы наполовину.
Она прекрасно знала, что поводов Витя не давал вовсе не из страха. Но порядочной ведьме положено ворчать. Хотя бы два раза в неделю.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 13:05 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 1
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