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Творческие истории

Любовный микророман в стиле магического реализма

Работала Лерка в небольшой фирме штатной ведьмой. Обычные колдовские дела: приворотное зелье для перспективного клиента сварить; налоговые ведомости заколдовать; проверяющему из пожарной охраны глаза отвести; работников заворожить, чтобы отпуск летом не брали. Ничем не хуже других профессий, между прочим. Не всем же в бухгалтерии прохлаждаться и на ресепшене глазки строить. А за метлу иностранную кредит платить надо, и бабушке в деревню денег послать, у неё пенсия маленькая.

Так и крутилась Лерка белкой в колесе. Одно расстраивало: молодого человека на горизонте не было и не предвиделось, сколько она на кофейной гуще не гадала. Сбегали все, только узнав, что она ведьма. Никому не хочется в козла превратиться, если в пику жене что-то скажешь. Слабаки! А крутить любовь с мрачными военными колдунами Лерка не хотела — выйдешь за такого, потом всю жизнь мотайся с ним по дальним гарнизонам, пока он зомби ловит. И пьют они, много и только настоенное на мухоморах. Спасибо, не надо. Так и жила Лерка, от работы до дома и обратно. В отпуск ездила к бабушке в деревню, стараясь не замечать, как она расстроенно качает головой.

Но тут сломался у Лерки ноутбук.

— А ты к нашему сисадмину сходи, он вроде может починить, — на обеде сказала Леркина подружка Ната.

Вариант был рассмотрен со всех сторон и признан подходящим: сисадмин был существом нелюдимым и безвредным. Пришлось идти в его кабинет, больше похожий на берлогу.

— Витя, — постучав, Лерка заглянула внутрь.

— А? Чего? Интернет через минут десять заработает.

— Я по другому делу.

— Перезагрузись.

— Да не, у меня дома ноутбук сломался. Можешь посмотреть?

— Приноси.

— Мне срочно надо. Может посмотришь вечером?

Сисадмин Витя снял очки, рассматривая Лерку.

— А ты далеко живёшь?

— Я тебя на метле отвезу. И домой потом подброшу.

— Ладно. Зайди за мной в семь тогда

Ровно в семь Лерка снова постучала в дверь сисадмина.

— Идём?

— Ага, сейчас.

На улице Лерка отстегнула от столба метлу, поставила в боевое положение и кивнула на место позади себя.

— Ты же ведьма, да?

— А по метле не видно?

— Ну, сейчас модно… Девчонки многие себе покупают.

— Я настоящая, не волнуйся.

Парень сел позади неё, ухватился за древко.

— За меня держись, а то свалишься. И шлем одень, а то сам будешь штраф платить.

Стесняясь, Витя взял её за талию как хрустальную вазу. Лерка усмехнулась и завела метлу.

— Ух ты! Класс! А выше можешь? — орал пассажир ей в ухо.

— В городе нельзя, — довольная улыбалась ведьма, — я только в деревне высоко гоняю.

— Супер!

Домчались они быстрее, чем обычно каталась Лерка.

— Ну ты даёшь! Покатаешь меня ещё как-нибудь?

— Если захочешь. Идём.

Метлу Лерка занесла в квартиру — тащить не тяжело, а угоняют с улицы частенько.

— Показывай своего страдальца.

Девушка отвела Витю в комнату. Розовый ноутбук сиротливо лежал на столе.

— Не стой над плечом, — сисадмин нервно поёжился, — это надолго.

Лерка ушла на кухню. Вздохнула и решила пожарить картошку. Задумалась пока чистила и очнулась, когда сделала из неё пюре. Пришлось к нему жарить котлеты.

— Всё, сделал. Живее всех живых твой ноут.

Витя зашёл в кухню и принюхался.

— Как пахнет вкусно!

— Будешь?

— Угу.

Всё приготовленное Лерка скормила гостю. Ей почему-то было приятно смотреть, как он уплетает за обе щеки.

— Давай, отвезу тебя домой.

— Не надо. Мне тут недалеко, прогуляюсь на ночь.

Он обулся, уже одной ногой вышел за порог. Лерка потянулась, чтобы придержать дверь. И тут Витя обернулся, оказавшись лицом к лицу с девушкой.

— Я спросить хотел.

— Что?

— Ты встречаешься с кем-нибудь?

— Какая тебе разница?

— Действительно, — он рассмеялся, — я тебя всё равно отобью.

— Ты чего? Забыл, что я ведьма?

— Да мне всё равно.

Витя подался вперёд и она почувствовала его дыхание.

— Не боишься, — сделала она последнюю попытку, — что в козла превращу?

— У меня дедушка домовой, — он обнял девушку, — на нас это не действует…

Только лет через десять Лерка узнала, что Витя соврал. Никаких домовых у него в роду не наблюдалось.

— Амуры видимо были, — ворчала Лерка, и с напускной строгостью трепала мужа по лысине на макушке, — и сатиры. А они и так козлы наполовину.

Она прекрасно знала, что поводов Витя не давал вовсе не из страха. Но порядочной ведьме положено ворчать. Хотя бы два раза в неделю.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 13:05 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Ведьма метла ноутбук котлеты любовь

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Комментарии

#1 написал: Fantom2015
Сегодня, 15:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 635
Какая милая и уютная история heart_eyes
Повезло Лерке, а сисадмины они в некотором роде тоже к "колдунству" отношение имеют - не зря их шаманами называют и бубны дарят на проф.праздники laughing
Зарегистрирован: 27.10.2015
  
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