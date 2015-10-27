Любовный микророман в стиле магического реализма

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:05 by

Работала Лерка в небольшой фирме штатной ведьмой. Обычные колдовские дела: приворотное зелье для перспективного клиента сварить; налоговые ведомости заколдовать; проверяющему из пожарной охраны глаза отвести; работников заворожить, чтобы отпуск летом не брали. Ничем не хуже других профессий, между прочим. Не всем же в бухгалтерии прохлаждаться и на ресепшене глазки строить. А за метлу иностранную кредит платить надо, и бабушке в деревню денег послать, у неё пенсия маленькая.Так и крутилась Лерка белкой в колесе. Одно расстраивало: молодого человека на горизонте не было и не предвиделось, сколько она на кофейной гуще не гадала. Сбегали все, только узнав, что она ведьма. Никому не хочется в козла превратиться, если в пику жене что-то скажешь. Слабаки! А крутить любовь с мрачными военными колдунами Лерка не хотела — выйдешь за такого, потом всю жизнь мотайся с ним по дальним гарнизонам, пока он зомби ловит. И пьют они, много и только настоенное на мухоморах. Спасибо, не надо. Так и жила Лерка, от работы до дома и обратно. В отпуск ездила к бабушке в деревню, стараясь не замечать, как она расстроенно качает головой.Но тут сломался у Лерки ноутбук.— А ты к нашему сисадмину сходи, он вроде может починить, — на обеде сказала Леркина подружка Ната.Вариант был рассмотрен со всех сторон и признан подходящим: сисадмин был существом нелюдимым и безвредным. Пришлось идти в его кабинет, больше похожий на берлогу.— Витя, — постучав, Лерка заглянула внутрь.— А? Чего? Интернет через минут десять заработает.— Я по другому делу.— Перезагрузись.— Да не, у меня дома ноутбук сломался. Можешь посмотреть?— Приноси.— Мне срочно надо. Может посмотришь вечером?Сисадмин Витя снял очки, рассматривая Лерку.— А ты далеко живёшь?— Я тебя на метле отвезу. И домой потом подброшу.— Ладно. Зайди за мной в семь тогдаРовно в семь Лерка снова постучала в дверь сисадмина.— Идём?— Ага, сейчас.На улице Лерка отстегнула от столба метлу, поставила в боевое положение и кивнула на место позади себя.— Ты же ведьма, да?— А по метле не видно?— Ну, сейчас модно… Девчонки многие себе покупают.— Я настоящая, не волнуйся.Парень сел позади неё, ухватился за древко.— За меня держись, а то свалишься. И шлем одень, а то сам будешь штраф платить.Стесняясь, Витя взял её за талию как хрустальную вазу. Лерка усмехнулась и завела метлу.— Ух ты! Класс! А выше можешь? — орал пассажир ей в ухо.— В городе нельзя, — довольная улыбалась ведьма, — я только в деревне высоко гоняю.— Супер!Домчались они быстрее, чем обычно каталась Лерка.— Ну ты даёшь! Покатаешь меня ещё как-нибудь?— Если захочешь. Идём.Метлу Лерка занесла в квартиру — тащить не тяжело, а угоняют с улицы частенько.— Показывай своего страдальца.Девушка отвела Витю в комнату. Розовый ноутбук сиротливо лежал на столе.— Не стой над плечом, — сисадмин нервно поёжился, — это надолго.Лерка ушла на кухню. Вздохнула и решила пожарить картошку. Задумалась пока чистила и очнулась, когда сделала из неё пюре. Пришлось к нему жарить котлеты.— Всё, сделал. Живее всех живых твой ноут.Витя зашёл в кухню и принюхался.— Как пахнет вкусно!— Будешь?— Угу.Всё приготовленное Лерка скормила гостю. Ей почему-то было приятно смотреть, как он уплетает за обе щеки.— Давай, отвезу тебя домой.— Не надо. Мне тут недалеко, прогуляюсь на ночь.Он обулся, уже одной ногой вышел за порог. Лерка потянулась, чтобы придержать дверь. И тут Витя обернулся, оказавшись лицом к лицу с девушкой.— Я спросить хотел.— Что?— Ты встречаешься с кем-нибудь?— Какая тебе разница?— Действительно, — он рассмеялся, — я тебя всё равно отобью.— Ты чего? Забыл, что я ведьма?— Да мне всё равно.Витя подался вперёд и она почувствовала его дыхание.— Не боишься, — сделала она последнюю попытку, — что в козла превращу?— У меня дедушка домовой, — он обнял девушку, — на нас это не действует…Только лет через десять Лерка узнала, что Витя соврал. Никаких домовых у него в роду не наблюдалось.— Амуры видимо были, — ворчала Лерка, и с напускной строгостью трепала мужа по лысине на макушке, — и сатиры. А они и так козлы наполовину.Она прекрасно знала, что поводов Витя не давал вовсе не из страха. Но порядочной ведьме положено ворчать. Хотя бы два раза в неделю.Автор: Александр Котобус Горбов.

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