Рыжик

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:09

Phantom666 Просмотров: 68 Комментарии: 2 +1 Вчера, 16:09 by

Этим прозвищем я прозвал котёнка, которого мне подарили при институте. Понятное дело, звался он так из-за характерного рыжего цвета шерсти. Он был очень игривым и ласковым, всё время лез на колени, даже спал на них иногда. Предпочитал спать со мной на кровати ночью, поскольку не любил одиночество. Чтобы уделять работе и ему достаточно внимания, я стал работать дома за ноутбуком, благо для кота это польза (как я говорил, он не любил сидеть один дома).И вот прошло 6 лет с того дня, как Рыжик появился дома. Жилось хорошо, никаких инцидентов не было. Кот стал крупнее и толще, но ещё не утратил своего игривого нрава. Пока я работал, он любил долго таращиться на меня своими зелёными глазами, а иногда лежать на коленях и мурчать от удовольствия. Казалось, что там мы проживём вдвоём долгую, хорошую жизнь...Как-то в июне меня жёстко завалили работой - в ящике была целая гора заказов. Успеть сделать я смог только ближе к двум часам ночи. Устав от работы, я вместе с котом поплелся к спальне, по пути немного перекусив. Почистив зубы и раздевшись, я лёг в постель. Рыжик устроился у меня возле головы, свернулся в калачик и почти сразу засопел. Через пару минут и я заснул.Но где-то через час я проснулся от сильной жажды. Вот что следовало ждать от душного вечера. Я приоткрыл глаза и в полном мраке пошёл знакомой дорогой к кухне. Рыжик же крепко спал. Дойдя до кухни, я налил себе воды из фильтра, выпил и, почувствовав лёгкую эйфорию от сладкого привкуса воды, пошёл обратно к кровати. Увидев кота, я слегка напрягся - он стоит на лапах, хвост поднят, а глаза неотрывно смотрят на один из углов комнаты, к которому был припёрт письменный стол. Я был этому удивлён и напуган, ведь раньше кот так себя не вёл. Я позвал его, но он не отреагировал на голос, а всё так же пялился на этот угол. Он будто высматривал там кого-то или что-то. В мистику я не особо верил, но то, что коты и кошки могут видеть духов, это я точно слышал. И от этой мысли мне стало немного не по себе. Я аккуратно сел на кровать и погладил кота по голове. Только после этого Рыжик повернул голову ко мне и заурчал. Я успокоился, ещё погладил его, и он обратно улёгся. Я тоже лёг, и глаза сразу закрылись.Всё это я и забыл бы, вот только ещё пару дней спустя кот опять повёл себя странно, в этот раз вечером. Пока я работал, он смотрел не на меня, как обычно, а на тот угол. И не издавал звуков. Вообще. Только шерсть медленно подымалась и опускалась от ритмичного дыхания. Меня это уже беспокоило, я уже подумывал рассказать кому-нибудь из знакомых об этом.Спустя день я пошёл забрать документы у Павла - он финансировал одно дело, которое потом помогло мне с доходами (огромное спасибо ему за помощь). Я заодно объяснил ему про необычное поведение Рыжика, и он мне вот что мне рассказал.Был у него тоже кот (породу не назвал, только сказал, что он большой был), который выделялся тем, что часто валялся на диване и часто дремал аж полдня. И этот кот иногда ночью также на что-то таращился, не отводя глаз. А когда Павел с женой переехали, тогда то кот и перестал так чудить. Ещё он сказал, что их бывшая соседка видела нового хозяина той квартиры, сказала, переехал почти сразу после их отъезда. Он прожил там всего неделю - в один день он выпал из окна (этаж третий был) и чуть не погиб. Он сейчас в травмпункте лечится.Что странно: после падения эксперты нашли на его спине два едва видимых отпечатка ладоней, словно кто-то с силой толкнул человека в открытое окно, пока тот стоял на балконе и сушил вещи. При этом дверь в квартиру была закрыта, на замок и никто не мог просто так проникнуть, не взломав дверь...После рассказа я почувствовал себя не комфортно и пошёл домой. Не знаю, правда это или нет, но звучало вполне убедительно. Рыжик же всё ещё иногда смотрел на тот угол и продолжал пугать меня своим поведением. Одним днём я решил поискать другую квартиру - последовать примеру Павла. Может, только после переезда странности прекратятся и можно будет спокойно жить дальше с Рыжиком. Думаю, стоит ещё будет свою девушку там устроить, чтоб совсем было хорошо.Неделю спустя я нашёл квартиру в многоэтажке и поехал смотреть её, закрыв кота в своей квартире и пообещав, что скоро приеду. Квартира была двухкомнатной и довольно недурной. Балкон, широкие окна, арочки в коридоре, 7-й этаж - то что надо. Я сказал владельцам, что подумаю над предложением, записал их телефон и поехал домой. Зашёл в подъезд и достал ключи, открыв ими квартиру.А в квартире случилось то, к чему и вела вся эта история. Случилось с Рыжиком. Нет, он не заболел и не умер - внезапно пропал. Его не было нигде: ни в кухне, ни в спальне. Вообще нигде. Ну не мог же крупный кот куда-нибудь деться из однокомнатной квартиры на 4-м этаже!С того дня прошло уже 3 месяца, а Рыжик всё не объявился. Заявления о пропаже ничего не дают. Меня ещё не покидает ощущение, что кот ещё жив, просто он как-то спрятался. Я очень хочу вернуть его, поэтому до сих пор продолжаю искать своего друга.Но знайте: ещё меня всё чаще посещает чувство, будто я не один в квартире. За мной будто что-то следит, что-то невидимое. Что-то, что может в один самый обычный вечер толкнуть меня с балкона, когда я буду курить там, вспоминая своего питомца...

Ключевые слова: Кот друг странность квартира авторская история

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