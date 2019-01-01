Черный бор

Estellan Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:20 by

Скотина шел неторопливо, высоко поднимая ноги, переступая змеящиеся по земле черные корни деревьев, и, то и дело, недовольно крутя головой, словно пытаясь что-то стряхнуть. В этом лесу я тоже чувствовал себя неуютно. Постоянно преследовало ощущение взгляда в спину, хотя, по собственным наблюдениям, здесь не было даже насекомых.Черный бор, чтоб его. До последнего времени бор вел себя, как и любой нормальный лес: птицы верещали, насекомые стрекотали, волки подвывали, грибники и прочие сборщики ягод регулярно аукали. Теперь же здесь царила полнейшая тишина, прерываемая только топотом копыт кошмаров и моим недовольным шмыганьем. Аллергия? Чутье на нечисть? Белая, без остановки подшучивавшая над этим с самого начала пути, как-то притихла. Неужели и на нее давит местная атмосфера? Вроде, все как обычно. Черные деревья, такая же черная листва на земле, при почти полном отсутствии травы, змеящиеся по земле черные корни и тишина.- И как давно это началось? – осведомился я, когда тишина стала давить на уши уже совершенно невыносимо.- С месяц назад, - Белая даже не повернула голову в мою сторону, потому осталось только гадать, отвечала она устно или же телепатически. Голос звучал в равной степени глухо. – Сначала из бора отчалили птицы. Ну, знаешь, сезонная миграция как раз в середине лета. С той разницей, что сейчас совсем не сезон, и улетели не только перелетные птахи, но и вездесущие вороны с воробьями. Первые проблески подозрительности у жителей окрестных деревень появились тогда, когда через их деревни, из леса, стройными рядами прошли волки. Потом медведи, куницы и прочие хищники. Другая мелочь то ли мигрировала ночами, то ли выбрала другие пути. Дальше из леса не вернулся грибник, потом другой. Потом люди перестали ходить в лес, зато кто-то стал захаживать к ним в гости.- Кто-то?- Было подозрение, что это бегающие деревья с полуметровой пастью, но, знаешь… как-то не подтвердилось.Между лопатками засвербело как-то совершенно невыносимо. Отвлекшись от дороги, я попытался поскрестись, чтобы избавиться от этого ощущения. Именно этот момент Скотина выбрал для того, чтобы пройти под нависшей над тропой ветвью, наклонив голову. Нет, кошмар прошел вполне себе успешно. А вот я, побарахтавшись, пытаясь уцепиться за ветку, все же шлепнулся на землю, поминая его лошадиных предков до седьмого колена. Если мои проклятия и достигли цели, то должного эффекта не возымели, Скотина остановился в нескольких метрах и, обернувшись, показал мне желтые зубы в ехидной усмешке.- С-с-скотина, - прошипел я и попытался отломать прут от напавшего на меня дерева, чтобы взгреть своенравное непарнокопытное. Прут отламываться отказался, растягиваясь и изгибаясь под немыслимыми углами, но не расставаясь с материнским древом, кошмар коварно ржал.- Ты там надолго? – Белая остановила своего кошмара в десятке метров, так же, не без ехидства, наблюдая за моими потугами. – Смотри, как бы дерево тебя не сожрало. Хотя я все же рекомендую кустики. Они и ниже, можно не опасаться нападения дерева из засады, и, в случае нападения самих кустов, укусы меньше.- Ты сама-то хоть раз видела кровожадное дерево? – догнать Скотину было не сложно. Сложно было вскарабкаться обратно в седло. Только я прицеливался поставить ногу в стремя, как животное, вроде как совершенно случайно, переступало задними ногами, одной умудряясь наступить мне на ногу, а второй делая шаг в сторону.- Знаешь, пообщавшись с тобой последний месяц с небольшим, я начинаю подозревать, что ради тебя оно вполне может появиться, - изображая образец спокойствия и терпения, Белая наблюдала, как мы с кошмаром кружим по тропе ровно до того момента, пока конь вдруг не взбрыкнул, яростно лягнув воздух, взвился на дыбы, откинув меня в сторону, и, хрипло, как-то придавлено заржав, усвистел в обратном направлении со всем моим барахлом в чересседельных сумках.- Что за… - договорить я не успел. Следующим взбесился кошмар Белой.- И часто у них такое?Мы с Белой стояли под сенью деревьев, провожая взглядом оседающую пыль, оставшуюся после побега лошадей.- Если бы это были простые лошади, я бы сказала, что их что-то очень напугало. Но что может напугать кошмара?Слева что-то зашуршало кустами, развернувшись в ту сторону, мне показалось, что я увидел что-то серое и змееобразное, мелькнувшее то ли между деревьями, то ли вверх по дереву. Некоторые ветви еще качались.- Бегающее дерево? – я кивнул в сторону неожиданно активных веток.Несколько минут мы стояли прислушиваясь, но больше ничего не происходило. Пришлось идти проверять.Тропа в этой части леса была весьма условной. Так мы называли то место, где планировали проехать. И все же, в нескольких метрах от нее трава была основательно примята, словно по ней катили нечто большое и тяжелое. След начинался, или заканчивался, у одного из деревьев и уходил вглубь, петляя и выделывая разнообразные коленца.- Такое ощущение, что здесь что-то протащили.- Угу, или что-то проползло… - внезапно осененный догадкой, я задрал голову. Жест оказался заразительным. Правда, распространялся только на людей. Пока мы с Белой смотрели вверх, оттуда на нас тоже пялились… пялилось. Не знаю, на счет дерева с полуметровой пастью, с перепугу мне показалось, что пасть там в два раза больше. Украшенная несколькими сотнями острых игольчатых зубов. Несколько секунд ничего не происходило. Я уже, было, решил извиниться за беспокойство и откланяться, чтобы свинтить и уже с опушки поджечь этот лес к чертовой бабушке, как пасть решилась на более близкое знакомство.Не знаю, чем в нее засветила Белая, а меня хватило только на простейший электрический разряд. Тварь дернулась, щелкнула пастью и свалилась вниз, угрожая погрести нас под собой. Отпрыгнув, мы успели несколько мгновений полюбоваться на неведому зверушку. Неведома зверушка посмотрела на нас, снова щелкнула челюстями, явно изобразив какой-то неприличный жест, и, развернувшись на хвосте, резво умчалась по своим же следам обратно в лес, явно передумав продолжать знакомство. Кинутые вслед заклинания остались без ответа.- И что это было? – я судорожно пытался вспомнить еще хотя бы одно заклинание, одновременно решая броситься за ней в погоню сейчас, или там нас поджидает еще пяток таких же очаровательных зубастиков, с целью разнообразить за нас счет свой рацион?- Не знаю, - моя спутница покусывала ноготь большого пальца через перчатку, что выдавало крайнюю степень волнения. – Тело, как у змеи, но без чешуи, стало быть – не нага. Да и голова не человеческая, а скорее рыбья. Кожа серая, достаточно плотная, чтобы ее не пробила магия, но и не настолько грубая, чтобы оставлять следы на коре дерева. Не знаю, только ли кожа защищает ее от магии или есть еще какая-то защита. Ты успел рассмотреть выросты у нее на голове?- Знаешь, мне хватило того, что у нее три пары рук, несколько сотен зубов, здоровый змеиный хвост и огромные слепые глаза. Что это за животное?- В конклаве о таком не говорили. Возможно, новый вид, а возможно, и какой-то, считавшийся вымершим. Надо ее выследить.- Белая, ты сдурела? Ты же видела, как оно отразило нашу магию. Я вообще не склонен завязывать знакомства с животинками, которые явно жаждут меня сожрать.- Но ведь не сожрала. К тому же, мы лупили первым, что пришло в голову. Не исключено, что против объединенных усилий оно не устоит. Не дрейфь, Синий, ну что может случиться с двумя из девяти самых сильных магов в королевстве?- В самом деле, что может случиться? – шипел я сквозь зубы, подражая порывам ветра, чтобы не привлекать лишнее внимание к засаде, но достаточно громко, чтобы магичка меня слышала и проникалась моим недовольством.В кустах мы залегали уже не первый час, темнело, какой-то камушек больно впивался в живот, отчаянно хотелось жрать, спать, послать ко всем чертям эту работу, засаду, кусты, камни и, особенно, змееподобных тварей, из-за которых я и оказался в этом незавидном положении.- Тихо, смотри, - очаровательная спутница бесшумно, но очень болезненно ткнула меня локтем под ребра, призывая обратить внимание на происходящее.Происходящее мне перестало нравиться еще в тот момент, когда мы, идя по следу, внезапно оказались у почти идеально круглой поляны. Пришлось срочно брякнуться оземь и, прикидываясь деталью ландшафта, переползти в эти самые кусты.Сама поляна была вполне обычной. Необычным было то, что на этой поляне располагалось, а именно: с десяток древних вертикальных камней, образующих круг, разной степени разрушения, еще несколько стоящих и лежащих в траве, на некотором отдалении, и, собственно, круглая дыра в земле, как раз в центре круга из камней.Затихарившись в своем убежище, мы наблюдали, как из дыры появилась пара серых рук, потом еще одна, следом появилось и само чудовище, крепко прижимавшее к груди третей парой рук нечто, больше всего смахивающее на яйцо. Существо издало какой-то горловой звук, щелкнуло по земле хвостом, и следом появилось еще одно такое же. И еще одно, и еще… Всего их оказалось девять. Белая, у меня под боком, сдавленно застонала.- Что?- Первые стражи.- Что???- Ты знаешь легенду про Первую Маску?- Какую еще Первую Маску?Спутница посмотрела на меня, как на сумасшедшего, но убедившись, что я предельно серьезен, продолжила:- В незапамятные времена жил могущественный маг. Настолько могущественный, что о нем говорили, что на самом деле он – божество, принявшее человеческий облик. Как и любому божеству, ему нельзя было показывать свое лицо людям, для их же безопасности. Тогда была создана первая маска. Но даже маска не была в силах удержать и скрыть его суть. Пропитавшись силой, через какое-то время его маска создала еще две. Правду и Ложь. Эти маски сами нашли себе хозяев, появившись у них так же, как и наши маски у нас. Эти двое пришли к создателю первой маски, оставшись в качестве его учеников и помощников.Какое-то время все было хорошо, только Правда и Ложь частенько конфликтовали между собой.А потом была война. Не такая, как сейчас, в той войне не было победителей и побежденных, это было истребление. Тогда и произошел окончательный раскол между двумя младшими. Каждый присоединился к своей армии, и не было пощады противникам.Первый не хотел этого. Маски были созданы не для этого. Но он не мог уничтожить маски. Все, что он мог – призвать младших, вложить всю свою силу, чтобы лишить их и себя силы. Уничтожить носителей и запереть все три маски в своем святилище. Но такая сила не могла быть уничтожена. Тогда он разделил ее. Так были созданы девять масок, чтобы сила никогда не была в руках одного человека, чтобы тот не возомнил себя всемогущим. Чтобы сила не была в руках двоих, и они не пошли друг на друга войной. Были созданы правила, запрещающие Маскам использовать магию друг против друга, а так же, сделавшие Маски неразделимыми.Он же, прежде чем переступить порог вечности, призвал девять Первых Стражей, которые должны были охранять святилище от вторжения людей ищущих ответы на свои вопросы. Единственной силы, что осталась в масках.- Неразделимыми? Погоди-погоди… а как звали того, первого?- Истина.

Ключевые слова: Маги лес святилище существо авторская история

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