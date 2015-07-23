Пробуждение

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Прохожий Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:16 by

Сами по себе знамения – еще полбеды; бедой было то, что они зачастили: то молнии окрасятся в разные цвета, то склон над самой обычной речушкой оползет, и оттого в прибрежной белой взвеси проступают красные пятна.Адепт Зла (сам он предпочитал, чтобы его называли «Черным Владыкой» или хотя бы «Повелителем Тьмы») просматривал сообщения о новостях, когда адъютант-секретарь доложил о гостях в приемной. В планы Адепта Зла не входило встречаться сегодня с кем бы то ни было, но, узнав, кто именно просит об аудиенции, он скомандовал:- Впустить.Все вошедшие были облачены в светлые одежды. В огромном кабинете Адепта им было явно неуютно, но они старались держать себя в руках и даже соблюли правила приличия, поздоровавшись с хозяином. Адепт Зла не ответил на приветствие – не из грубости, а потому, что принципиально не желал здоровья никому.- Предпочитаю сразу перейти к делу, - подал голос Адепт. – Итак, что привело вас ко мне?Пришельцы переглянулись.Один из них – самый благообразный на вид и поэтому, наверное, самый главный – откашлялся.- Мир меняется, - провозгласил Старший Светоч. – Мы в преддверии великих свершений.- Вы снова затеяли какую-то авантюру? – скривился Адепт. – Что на этот раз? Крестовый поход? Борьба за мир во всем мире? Очевидно, мне сейчас опять предложат последний шанс отказаться от моих взглядов?Старший Светоч покачал головой:- Нет. Мы не имеем к происходящему никакого отношения.- Ага, - кивнул Адепт. – Все происходит само собой, потому что люди, наконец, готовы отказаться от зла по собственной воле, и вы всего лишь выражаете их мнение.Ему было скучно.- Нет, - снова возразил Светоч. – Все намного серьезнее.- Хотите убить меня прямо сейчас? – догадался Адепт.- Будет лучше, если вы выслушаете, - сказал Светоч. – Выводы сможете сделать после.Адепт хмыкнул и промолчал.- Как я уже сказал, мы в преддверии великих свершений, - торжественно повторил Светоч. – А именно. Нам достоверно стало известно, что в своем тайном убежище начало пробуждаться Изначальное Добро.У Адепта отвисла челюсть:- Кто начал пробуждаться?!- Добро. Его предвестия повсюду. Грозы напоминают праздничные фейерверки. Известны случаи обращения речной воды в молоко, а берегов – в кисель. Климат становится благодатным.- И?- И это значит, что спавшее Добро, наконец, решило воспрянуть.- Значит, вы все-таки пришли дать мне последний шанс, - пробормотал Адепт.- Нет, - поднял ладони Светоч. – Нам нужна консультация.Адепт впервые за время беседы удивился:- Какая именно?Светоч вздохнул:- Принято было считать, что Добро уснуло в незапамятные времена и пробудится лишь в далеком-далеком будущем. Некоторые из нас даже считали, - он смущенно кашлянул, - что Добро умерло. Мы, разумеется, продолжаем его начинания, но никто всерьез не рассчитывал, что Добро способно очнуться, как это уже делало ваше Зло – ну, вы помните.Адепт машинально кивнул.- Если честно, мы не готовы к этому, - завершил признание Светоч.- Не готовы к Добру? – прищурился Адепт.- Именно. Изначальное Добро – это абсолют, а мы всего лишь люди. Мы радуемся свету и теплу, которые дарит нам солнце, но если б дневное светило вздумало вдруг опуститься на землю – это была бы катастрофа. Посудите сами. Добро не оставит места насилию, и сельское хозяйство в привычном для нас виде исчезнет. А это голод. Да и много еще чего. Например, ласковый теплый дождь над полярными шапками. Представляете, к чему это приведет?- И чем же я могу помочь? – вопросил Адепт.- Советом. Те два раза, когда Древнее Зло пыталось проснуться… Скажите честно, как вам удалось его убаюкать?- Вы считаете, будто я препятствовал пробуждению Зла?! – вскинулся Адепт.- У вас было огромное преимущество перед нами. Мы не успевали. Начинался хаос, а в нем вы ориентируетесь лучше нас. Мы просто физически не могли помешать Злу – и все же оно не выбралось на поверхность. А ведь контроль над ним имеется только у вас. Подозреваю, вы тоже не слишком-то горите желанием освободить Зло из оков. Столкновение с абсолютом штука хлопотная и опасная. Сейчас ситуация чрезвычайная. Поэтому необходимо не бродить вокруг да около, а переходить к делу, как вы это предпочитаете. В противном случае вы просто вынуждены будете обратиться к своему Злу напрямую, когда Добро уже будет стоять на пороге. Хотите их схватки?- Я не сумасшедший, - передернул Адепт плечами. – По мне, пусть спят в своих обителях, а мы тут как-нибудь сами, без них… Что ж, давайте обсудим план действий.Адепт вызвал адъютанта-секретаря и приказал:- Всем кофе. Черного.- Можно, мне с молоком? – взмолился один из сопровождающих Светоча.- Молока не держим, - отрезал Адепт и мстительно добавил: - И сахар у нас только тростниковый, темный.Час спустя встрепанный Адепт расхаживал по кабинету и раздраженно выговаривал:- Я просто с ума схожу от вашей беспечности. При таком подходе к делу я удивлен, почему Добро не вылезло наружу еще сто лет назад. Как у вас поставлена безопасность? А ваши храмы? Они совершенно нефункциональны! Где в них прикажете совершать массовые жертвоприношения?Светоч сидел за столом, обхватив уши ладонями. При упоминании о жертвоприношениях он едва не подпрыгнул на месте:- Но мы не можем!- Научитесь, - отмахнулся Адепт. – Без жертв нельзя. Если не скармливать Злу… или Добру… что-нибудь по мелочам, чтобы утолить его сонный аппетит, то оно очухается и само возьмет все. Вот, держите типовой проект Храма Зла. Возьмите его за основу и найдите подходящую постройку. Монтажников, которые быстро и качественно внесут изменения в существующую конструкцию, я вам порекомендую. Теперь о животных в качестве жертв…***- Извините, у нас тут суматоха, - развел руками Светоч. – Все второпях, на живую нитку.- Ничего, - снисходительно успокоил его Адепт. – Я с неофициальным визитом. Просто хотел посмотреть, как у вас продвигаются дела.Он с любопытством осмотрелся и скривился:- А этот розовый цвет повсюду и лепнина с букетами обязательны?- Мы же все-таки служим Добру, - укоризненно склонил голову Светоч.- Испортить такой проект, - пробормотал Адепт. – Не капище, а балаган.- Хотите пройти в жертвенную? Это наша гордость.- Давайте взглянем.В жертвенном зале было множество народа. Вдоль стен тянулись длинные желобки. Несколько сот человек одновременно держали на коленях по котенку и старательно расчесывали им шерстку. Котята были толстые, ухоженные и с непременным розовым бантиком каждый. Все они мурлыкали.- Меня сейчас стошнит, - зажал рот Адепт.- У вас аллергия на сладкое? – заботливо поддержал его под локоть Светоч.По желобкам тек густой сироп из розовых лепестков.В коридоре Адепт Зла немного отдышался. Лицо у него было – как у человека в очереди к зубному врачу.- И как все это? Помогает? – ткнул в сторону жертвенного зала Адепт.- Немного, - кивнул Светоч. – Но явно недостаточно. Пока мы возились с реконструкцией первого Храма, Добро окрепло. Котята котятами, однако нам потребовалось что-нибудь посильнее.- Имеете в виду…- Да. Человеческие жертвы. Самые действенные – детские.Адепт взглянул на Светоча с невольным уважением:- Вы приносите в жертву детей?- Разумеется, вынужденно. Да вот, посмотрите сами.Он подвел Адепта к двери во внутренний двор. Во дворе гуляли дети. Несмотря на чудесную погоду, каждый ребенок был заботливо облачен в несколько слоев одежды. Всех детей роднили друг с другом с любовью связанные шапочки, шарфики и рукавички.- Все они очень хорошие, - умиленно сложил руки Светоч. – Но на всякий случай мы не разрешаем никому из них играть с другими детьми. Зато после прогулки каждого из них ждет лучшее в мире угощение для ребенка – тарелка манной каши и стакан теплого молока.

Ключевые слова: Зло добро храм жертва авторская история

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