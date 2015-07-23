Пробуждение

ПробуждениеСами по себе знамения – еще полбеды; бедой было то, что они зачастили: то молнии окрасятся в разные цвета, то склон над самой обычной речушкой оползет, и оттого в прибрежной белой взвеси проступают красные пятна.
Адепт Зла (сам он предпочитал, чтобы его называли «Черным Владыкой» или хотя бы «Повелителем Тьмы») просматривал сообщения о новостях, когда адъютант-секретарь доложил о гостях в приемной. В планы Адепта Зла не входило встречаться сегодня с кем бы то ни было, но, узнав, кто именно просит об аудиенции, он скомандовал:
- Впустить.
Все вошедшие были облачены в светлые одежды. В огромном кабинете Адепта им было явно неуютно, но они старались держать себя в руках и даже соблюли правила приличия, поздоровавшись с хозяином. Адепт Зла не ответил на приветствие – не из грубости, а потому, что принципиально не желал здоровья никому.
- Предпочитаю сразу перейти к делу, - подал голос Адепт. – Итак, что привело вас ко мне?
Пришельцы переглянулись.
Один из них – самый благообразный на вид и поэтому, наверное, самый главный – откашлялся.
- Мир меняется, - провозгласил Старший Светоч. – Мы в преддверии великих свершений.
- Вы снова затеяли какую-то авантюру? – скривился Адепт. – Что на этот раз? Крестовый поход? Борьба за мир во всем мире? Очевидно, мне сейчас опять предложат последний шанс отказаться от моих взглядов?
Старший Светоч покачал головой:
- Нет. Мы не имеем к происходящему никакого отношения.
- Ага, - кивнул Адепт. – Все происходит само собой, потому что люди, наконец, готовы отказаться от зла по собственной воле, и вы всего лишь выражаете их мнение.
Ему было скучно.
- Нет, - снова возразил Светоч. – Все намного серьезнее.
- Хотите убить меня прямо сейчас? – догадался Адепт.
- Будет лучше, если вы выслушаете, - сказал Светоч. – Выводы сможете сделать после.
Адепт хмыкнул и промолчал.
- Как я уже сказал, мы в преддверии великих свершений, - торжественно повторил Светоч. – А именно. Нам достоверно стало известно, что в своем тайном убежище начало пробуждаться Изначальное Добро.
У Адепта отвисла челюсть:
- Кто начал пробуждаться?!
- Добро. Его предвестия повсюду. Грозы напоминают праздничные фейерверки. Известны случаи обращения речной воды в молоко, а берегов – в кисель. Климат становится благодатным.
- И?
- И это значит, что спавшее Добро, наконец, решило воспрянуть.
- Значит, вы все-таки пришли дать мне последний шанс, - пробормотал Адепт.
- Нет, - поднял ладони Светоч. – Нам нужна консультация.
Адепт впервые за время беседы удивился:
- Какая именно?
Светоч вздохнул:
- Принято было считать, что Добро уснуло в незапамятные времена и пробудится лишь в далеком-далеком будущем. Некоторые из нас даже считали, - он смущенно кашлянул, - что Добро умерло. Мы, разумеется, продолжаем его начинания, но никто всерьез не рассчитывал, что Добро способно очнуться, как это уже делало ваше Зло – ну, вы помните.
Адепт машинально кивнул.
- Если честно, мы не готовы к этому, - завершил признание Светоч.
- Не готовы к Добру? – прищурился Адепт.
- Именно. Изначальное Добро – это абсолют, а мы всего лишь люди. Мы радуемся свету и теплу, которые дарит нам солнце, но если б дневное светило вздумало вдруг опуститься на землю – это была бы катастрофа. Посудите сами. Добро не оставит места насилию, и сельское хозяйство в привычном для нас виде исчезнет. А это голод. Да и много еще чего. Например, ласковый теплый дождь над полярными шапками. Представляете, к чему это приведет?
- И чем же я могу помочь? – вопросил Адепт.
- Советом. Те два раза, когда Древнее Зло пыталось проснуться… Скажите честно, как вам удалось его убаюкать?
- Вы считаете, будто я препятствовал пробуждению Зла?! – вскинулся Адепт.
- У вас было огромное преимущество перед нами. Мы не успевали. Начинался хаос, а в нем вы ориентируетесь лучше нас. Мы просто физически не могли помешать Злу – и все же оно не выбралось на поверхность. А ведь контроль над ним имеется только у вас. Подозреваю, вы тоже не слишком-то горите желанием освободить Зло из оков. Столкновение с абсолютом штука хлопотная и опасная. Сейчас ситуация чрезвычайная. Поэтому необходимо не бродить вокруг да около, а переходить к делу, как вы это предпочитаете. В противном случае вы просто вынуждены будете обратиться к своему Злу напрямую, когда Добро уже будет стоять на пороге. Хотите их схватки?
- Я не сумасшедший, - передернул Адепт плечами. – По мне, пусть спят в своих обителях, а мы тут как-нибудь сами, без них… Что ж, давайте обсудим план действий.
Адепт вызвал адъютанта-секретаря и приказал:
- Всем кофе. Черного.
- Можно, мне с молоком? – взмолился один из сопровождающих Светоча.
- Молока не держим, - отрезал Адепт и мстительно добавил: - И сахар у нас только тростниковый, темный.
Час спустя встрепанный Адепт расхаживал по кабинету и раздраженно выговаривал:
- Я просто с ума схожу от вашей беспечности. При таком подходе к делу я удивлен, почему Добро не вылезло наружу еще сто лет назад. Как у вас поставлена безопасность? А ваши храмы? Они совершенно нефункциональны! Где в них прикажете совершать массовые жертвоприношения?
Светоч сидел за столом, обхватив уши ладонями. При упоминании о жертвоприношениях он едва не подпрыгнул на месте:
- Но мы не можем!
- Научитесь, - отмахнулся Адепт. – Без жертв нельзя. Если не скармливать Злу… или Добру… что-нибудь по мелочам, чтобы утолить его сонный аппетит, то оно очухается и само возьмет все. Вот, держите типовой проект Храма Зла. Возьмите его за основу и найдите подходящую постройку. Монтажников, которые быстро и качественно внесут изменения в существующую конструкцию, я вам порекомендую. Теперь о животных в качестве жертв…
***
- Извините, у нас тут суматоха, - развел руками Светоч. – Все второпях, на живую нитку.
- Ничего, - снисходительно успокоил его Адепт. – Я с неофициальным визитом. Просто хотел посмотреть, как у вас продвигаются дела.
Он с любопытством осмотрелся и скривился:
- А этот розовый цвет повсюду и лепнина с букетами обязательны?
- Мы же все-таки служим Добру, - укоризненно склонил голову Светоч.
- Испортить такой проект, - пробормотал Адепт. – Не капище, а балаган.
- Хотите пройти в жертвенную? Это наша гордость.
- Давайте взглянем.
В жертвенном зале было множество народа. Вдоль стен тянулись длинные желобки. Несколько сот человек одновременно держали на коленях по котенку и старательно расчесывали им шерстку. Котята были толстые, ухоженные и с непременным розовым бантиком каждый. Все они мурлыкали.
- Меня сейчас стошнит, - зажал рот Адепт.
- У вас аллергия на сладкое? – заботливо поддержал его под локоть Светоч.
По желобкам тек густой сироп из розовых лепестков.
В коридоре Адепт Зла немного отдышался. Лицо у него было – как у человека в очереди к зубному врачу.
- И как все это? Помогает? – ткнул в сторону жертвенного зала Адепт.
- Немного, - кивнул Светоч. – Но явно недостаточно. Пока мы возились с реконструкцией первого Храма, Добро окрепло. Котята котятами, однако нам потребовалось что-нибудь посильнее.
- Имеете в виду…
- Да. Человеческие жертвы. Самые действенные – детские.
Адепт взглянул на Светоча с невольным уважением:
- Вы приносите в жертву детей?
- Разумеется, вынужденно. Да вот, посмотрите сами.
Он подвел Адепта к двери во внутренний двор. Во дворе гуляли дети. Несмотря на чудесную погоду, каждый ребенок был заботливо облачен в несколько слоев одежды. Всех детей роднили друг с другом с любовью связанные шапочки, шарфики и рукавички.
- Все они очень хорошие, - умиленно сложил руки Светоч. – Но на всякий случай мы не разрешаем никому из них играть с другими детьми. Зато после прогулки каждого из них ждет лучшее в мире угощение для ребенка – тарелка манной каши и стакан теплого молока.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:16 by ПрохожийПросмотров: 26Комментарии: 1
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