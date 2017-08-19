Талион. Глава третья

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:17

Леонид 79 Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:17 by

Александр выстрелил. И предсказуемо промахнулся. Нетвердая рука дрогнула, пуля ушла влево и застряла в дверном косяке. Грохот выстрела оглушил, казалось, разорвал барабанные перепонки. Отдача вибрацией прошла по руке, собравшись в плече тугим клубком ноющей боли.Призрак бесшумно скользнул в кабинет. Не влетел с жутким воем и не переместился из одного места в другое, как любят показывать в фильмах ужасов. Просто перешагнул через порог. Двигался он при этом совершенно обычно, как человек, и издалека никто бы не подумал, что видит призрака.Александр лихорадочно передернул затвор, досылая новый патрон в ствол пистолета.- Обломись, сукин сын! - разозленно произнес он, направил пистолет на призрака и спустил курок. - Меня ты не прикончишь!Звук выстрела эхом прокатился по пустым коридорам - и стих. Пуля прошила призрака насквозь и вонзилась в стену напротив дверного проема. Призрак остался невредим, ведь мертвого убить невозможно.- Угребывай! - яростно закричал Александр и выстрелил в третий раз. - Проваливай вон!Призрак и не подумал исчезнуть. Он обошел стол крадущейся походкой хищника и наступал на Александра, широко размахивая рукой-пилой. Того обдавало волнами холодного воздуха, а еще Александр мог поклясться, что от призрака веяло запахом сернистых испарений и головокружительно сладким запахом озона.Гроза тем временем достигла апогея: молнии разрезали тучи, раскаты грома слились в оглушающую канонаду. Дождь уже не просто лил - вода падала сплошным потоком, подобно гигантскому водопаду. Из водосточных труб на мостовую изливались ручьи мутной серой воды. У забитых стоков ливневки бурлили грязные водовороты, несущие мешанину мелкого мусора из окурков, помятых сигаретных пачек и изорванных полиэтиленовых пакетов.Появление призрака в разгар ненастья до смерти напугало Александра. Он бросил бесполезный пистолет и выбежал из кабинета. Темнота коридора окутала его, яркие вспышки света от полыхающих молний туда не проникали. Александр побежал вперед, ориентируясь вслепую. «Какой же я дурак! - думал он на бегу. - Остался один в супермаркете после закрытия! Ужасная глупость!»Призрак неотступно преследовал Александра, держась на короткой дистанции. Вырвавшись из коридора в опустевший торговый зал, залитый чернильной темнотой, он отчаянно прокричал:- Охрана! Охрана! Немедленно ко мне! В здании посторонний! Мне нужна помощь!Никто не отозвался на его призыв и не пришел выручать. Охранники ночной смены наотрез отказались выходить на дежурство. Дневное происшествие в кондитерском цехе напугало всех не на шутку.Призрак появился из заполненного темнотой коридора, прожег Александра мертвым взглядом и остервенело ринулся на него. Взмахнув сращенной с пилой рукой, он навел на загнанную жертву еще большего страху. Александр попятился, наткнулся спиной на стеллаж и испуганно вжался в холодный металл - понимая, что не сможет спастись бегством. Преимущество было на стороне призрака, о противостоянии ему речь не шла. У Александра не имелось на это ни сил, ни знаний.Оставалось смириться с поражением и принять смерть без сопротивления.К потрясению Александра призрак не стал нападать. Он вдруг лишился четкости очертаний, сделавшись прозрачным, почти невидимым. Аморфный силуэт воспарил в воздухе, а затем резко рванулся вперед и прошел сквозь тело Александра. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны. На мгновение Александр ощутил сильный холод, будто погрузился в ледяную прорубь или вышел на лютый мороз легко одетым. Его забила крупная дрожь, ноги подкосились и стали ватными. От внезапно нахлынувшей слабости Александр чуть было не упал и схватился рукой за стеллаж, удерживая равновесие.Александр простоял согбенным ровно десять минут. Зрение у него замутилось, в ушах стоят непонятный гул и звон. Его сильно трясло, лихорадочная дрожь понемногу охватывала все тело. Александр судорожно вцеплялся пальцами в стеллаж, дергал головой и скрежетал зубами. Изо рта мужчины обильно текли слюни.Спустя десять минут странный припадок Александра закончился. Он выпрямился, постоял немного на месте - и направился в противоположном прежнему направлении. К разделочному цеху.Там все началось. Там и закончится.***Электричество в супермаркет подали ровно в тот момент, когда Александр переступал порог разделочного цеха. Пройдя через двустворчатые двери, он нащупал на стене выключатель и включил свет. Загудели, промаргиваясь, люминесцентные лампы - и осветили небольшое, компактно обустроенное помещение. Над входом в цех висела, неизменно имеющаяся в подобных местах, бактерицидная лампа. У левой стены располагались двухсекционные раковины, моечные ванны для мяса, стеллажи и навесные полки. Вдоль правой стены шеренгой выстроились вместительные холодильники и дефростеры, по разделочному цеху распространялся низкий гул двигателей.Александр прошел мимо широких и длинных металлических столов, на которых рубили и разрезали туши. Размещались они посередине зала, оставляя по обе стороны довольно узкие проходы - больше двух человек там бы не разминулись. Аккурат перед столами, на противоположной входу стене, висела большая схема разделки туш. За холодильниками скрывался невысокий стеллаж: на нем были разложены топоры, ножи и пилы, составляющие весь арсенал раздельщиков мяса. Там же стоял интересующий Александра агрегат - ленточная пила, идеальный инструмент для продольной распилки цельных туш.Проведя пальцем по остро заточенным зубьям пилы, Александр довольно усмехнулся, вставил штепсель в розетку и включил пилу. Зубчатое лезвие пришло в движение, к гудению холодильников добавился неприятный жужжащий звук. Александр неторопливо снял пиджак, закатал рукава рубашки и подставил правую руку под лезвие пилы. Сталь жадно вгрызлась в плоть чуть выше запястья. Кровь сперва брызнула, а затем полилась непрерывным потоком, пачкая корпус пилы, стеллаж и кафельный пол. Боль наверняка была нестерпимой, невыносимой. Любой человек, оказавшийся на месте Александра, уже орал бы благим матом и давно отдернул руку. Александр, напротив, молчал. Руку он так и не убрал - до тех пор, пока пила не довершила дело, и отрезанная ладонь не шлепнулась на столешницу. Зона вокруг пилы была щедро залита кровью, темно-алые струйки стекали на пол по ножкам стеллажа, густые красные капли срывались с его краев на кафель.Александр выключил пилу быстрым касанием левой руки, склонил голову и посмотрел на сильно кровоточащий обрубок, словно оценивая свое мастерство. Удовлетворившись увиденным, он сел на пол - прислонившись спиной к разделочному столу, и удобно вытянул ноги, будто собрался отдохнуть после тяжелой работы. Жить ему оставалось недолго: сердце разгоняло кровь по венам, выталкивая ее на холодный кафель, и чем больше крови теряло тело - тем сильнее оно слабело. Александр оставался в сознании до последней минуты. В миг предсмертной агонии он был ужасно бледен, лицо стало неживым, восковым. Только серо-голубые глаза светились мрачным торжеством - и этот страшный взгляд принадлежал не ему.Призрак Валерия отомстил.***Вот и наступил конец. Самое время положить на холст истории последние штрихи.Труп Александра нашли утром. Обнаруживший его уборщик, проблевавшись в туалете, вызвал полицию. К прибытию патруля он пришел в себя, но не отошел от шока, и толку от него было не много. Как и от полицейских. Молоденькие парень и девушка, только недавно окончившие курсы обучения, оказались не готовы увидеть грязную картину смерти. Все, на что их хватило - вызвать на место убийства следственно-оперативную группу. По ее прибытии полицейские уехали.Оперативники пробыли в супермаркете до позднего вечера. Эксперты-криминалисты тщательно отфотографировали место преступления, следователи опросили всех сотрудников “Щедрой нивы”, пересмотрели записи камер наблюдения и пришли к предварительному заключению: Александр Венедиктов покончил с собой. Версия самоубийства была удобной всем, а главное - подтверждалась собранными на месте уликами. Нашелся и мотив. Суицид Валерия Климова ощутимо ударил по репутации Александра Венедиктова, затеянная родственниками погибшего обвальщика судебная тяжба нависла над ним Дамокловым мечом. Смерть Валентины Петровны, по заключению патологоанатома, вызванная естественными причинами, тоже внесла весомую лепту в случившийся у Александра нервный срыв.Нервным срывом объяснили и странный приступ, случившийся у Александра в торговом зале, момент его начала зафиксировала камера наблюдения на резервном питании. В кабинете жертвы были найдены недопитая бутылка коньяка и пустой стакан, покрытые ее отпечатками. Из дверного косяка и стены напротив, криминалисты извлекли по пуле, выпущенные из принадлежавшего Александру пистолета, также обнаруженного в кабинете. В магазине недоставало трех пуль, на полу кабинета были обнаружены три гильзы - и ни следа третьей пули. Предположение о самоубийстве Александра, на фоне сильного стресса и нетрезвого состояния, сходились идеально. Единственной нестыковкой оставалась распиленная дверь. На эту деталь было решено закрыть глаза. Не рушить же безупречно выстроенное дело из-за одного противоречия.Смерть Александра Венедиктова разрушила его бизнес. Персонал переманили конкуренты, после всех происшествий им и стараться особо не пришлось. Павел Мельников перебрался в областной центр, по старым связям получил работу в управлении полиции, проработал там до пенсии, и был с почетом препровожден на заслуженный отдых. Вдова Александра Венедиктова продала два супермаркета и тоже уехала из города - подальше от личной трагедии и связанных со случившимся неприятных воспоминаний. Третий супермаркет, где все и происходило, продать не удалось. Желающих владеть местом с дурной славой не нашлось.Зато нашлись другие. Оккультисты. Охотники за привидениями. Любители заброшенных мест. Всех их манили слухи о обитающих в супермаркете привидениях. Трех. Говорят, в разделочном цехе часто слышно визжание пил, хотя там не осталось ничего, только голые стены. В одном из коридоров первого этажа можно встретить призрак женщины - она доходит до женского туалета, скрывается внутри, криком зовет на помощь и исчезает. Грозовыми ночами в кабинете на втором этаже грохочут выстрелы, сопровождаемые пьяной руганью.Эти явления пугают, однако нет от них ни вреда, ни пользы. Если привидения там и обитали, они давно покинули заброшенный супермаркет. А все звуки и видения - фантомная проекция прошлого на настоящее. Отголосок разыгравшейся здесь драмы.Все.Автор - A.Norton.

Ключевые слова: Ночь призрак нападение возмездие рассказ творческая история

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