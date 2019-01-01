Агинеры

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:50

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

Лю-Дрейк Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:50 by

Что такое сон?Это проводник в безумие, которое поглощает твой разум, искажая реальность.Эта история сильно повлияла на мою жизнь, и многие сочтут меня за психа. Все началось еще с детства, когда мне было 6 лет, я тогда сильно заболел, и температура моя достигала 39°. Была ночь, я никак не мог уснуть. Через какое-то время я начал слышать непонятные голоса в своей голове, а моя комната начала видоизменяться. Я не стал паниковать и просто старался уснуть, но не получалось, что-то шептало мне на непонятном языке, после я все-таки уснул. Наутро было много вопросов в голове, и я спросил у своей мамы, что это могло быть. Она сказала, что такое возможно при высокой температуре, и я успокоился.Прошло лет 13, но тот момент никак не вылетал из моей головы. Когда я сидел один в комнате и рисовал, я услышал снова эти голоса, это было странно, так как я уже не болел, и меня это сильно напугало. Меня начало клонить в сон, и на меня нахлынула сильная усталость, я упал на пол. Открыв глаза, я уже не был в своей комнате, все, что меня окружало, не было мне знакомым, сердце стучало, и страх наполнял меня. Местность была похожа на огромную пещеру с зелёным ярким налётом на стене, стена была исписана странными иероглифами (я не могу их до сих пор забыть), моё состояние было странным, и я своё тело практически не чувствовал, будто его у меня и нет. Долго не стал задерживаться на одном месте и решил пойти дальше, странные фигуры были высечены из камня, и я вновь услышал голоса, на этот раз они были сильнее. Они взывали меня, мое тело не хотело меня слушаться и само по себе шло на зов. Голоса напоминали песню или молитву, их было так много…Моё тело продолжало идти против моей воли, яркий зелёный свет на стенах становился с каждым разом все ярче и ярче. Я увидел их, этих страшных существ, которые все время меня звали. Они окружили меня вокруг, это был обряд, на полу были высечены символы и резкие линии, сплетавшиеся друг с другом. Один из них подошёл ко мне вплотную, он отличался от всех своим видом. Встав передо мной, он начал говорить, но я не мог понять этого языка. Его клешни вокруг рта передвигались, щупальца были вместо рук и ног, а своим видом голова напоминала муравья и ящера. Оно начало лезть ко мне в голову и пытаться со мной контактировать, мои виски взрывались от боли, я думал, это конец. Через какое-то мгновение боль прошла, и он заговорил в моей голове, на этот раз я его уже понимал. Они называли себя агинерами, живущие в недрах земли в другом времени и в другой искаженной реальности под названием Нерастрьх. У них были все знания разных измерений (я бы назвал их хранителями). После недолгого разговора о том, кто они, я спросил, что им от меня нужно.Пауза… и резкий шёпот распространился вокруг меня.Глава, что стоял передо мной, сказал, что хочет предложить знания взамен на служение и распространение этого культа. Я испытывал панику на протяжении всего разговора, и эта фраза меня выбила из себя, я не знал, что ответить. Тишина нахлынула на окружающую местность, они стояли в предвкушении моего ответа. Я боялся сказать "нет", ибо я не знал последствий того, что может произойти (каким же я был дураком…). Я согласился, все вокруг меня начали на своём языке петь, символы и линии, на которых я стоял, заполыхали зелёным светом, меня насквозь пробило этим лучом, и я открыл глаза в своей квартире.Я думал, что это сон, но это была правда, сном это не назовешь. Я чувствовал страх и боль во сне, и это меня пугало, я взял листок бумаги, первый попавшийся мне на глаза, и начал рисовать то, что видел, но руки меня не слушали, и они сами по себе начали рисовать символы и портрет на протяжении 5 минут, пока это не закончилось. Я до сих пор слышу эти голоса, а спать я никак не могу, ибо я их вижу и слышу, как они взывают меня.

Ключевые слова: Странность монстр звук сон авторская история

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