Я был в прошлом

Я был в прошломБыло теплое сентябрьское утро 1977 года. Я - совсем молодой и зеленый, и единственное, чего мне хотелось просто до безумия, -так это спать.
- Ромка, лодырь этакий, а ну вставай! - мама резко сорвала с меня одеяло.
- Мам, сейчас... - протянул я.
- Ты что, забыл? Дядя Леша нашел для тебя работу. Сегодня ты должен явиться к Алтаеву, директору той фабрики, за городом, - сказала мать твердо. - Отличная работа - секретарь! Сиди себе весь день за столом. В самый раз для тебя.
- Мам, я же говорил, что год после института хочу погулять, хоть немного насладиться жизнью...
- Жизнью ты наслаждался, пока учился. Теперь возьмись за ум, найди хорошую девочку, женись!
При мысли о том, что сейчас мама начнет читать лекцию о том, что не может дождаться внуков, мне стало нехорошо. Нет, лучше уж собираться. Я пошел в ванную, чтобы переодеться. Уже через минуту вышел оттуда нарядный.
- Что это на тебе?! - увидев меня, мама картинно заломила руки.
- Это джинсы, мам! Очень модные. Если я хочу произвести хорошее впечатление, то нужно выглядеть стильно, - убеждал ее.
От моего городка до фабрики нужно идти пять километров по дороге или около трех - через лес. Посмотрел на часы: времени предостаточно, можно спокойно пойти длинным путем и успеть на встречу. Но погода была такая чудесная, что плестись в пыли по жаре не хотелось. Ведь через лес намного приятнее, да и короче. Когда углубился в чащу, решил немного передохнуть, отдышаться. Присел на пенек. И вдруг прямо за спиной услышал громкий треск. Обернулся - никого.
Лишь через мгновение среди деревьев заметил стройную женскую фигурку.
- Эй! - окликнул ее, но девушка не остановилась, наоборот - ускорила шаг, словно испугалась меня. - Стой, я тебе ничего плохого не сделаю! - крикнул я, а потом, не знаю почему, бросился вслед. Я перескакивал через поваленные деревья, обходил овраги и ямы, но все никак не мог сократить расстояние между нами. Уже совсем выдохся, как вдруг беглянка зацепилась ногой за торчащий корень и упала. Но когда я подбежал ближе, она успела встать и теперь смотрела прямо мне в глаза.
- Я тебе ничего... - пробормотал, но, увидев ее лицо, резко замолчал.
Не мог вымолвить ни слова. Передо мной стояла самая красивая девушка на свете. Маленькая, светловолосая, с почти прозрачной фарфоровой кожей и большими ярко-зелеными глазами. Одета в короткое платье, стройные ноги и изящные руки открыты.
- Не бойся, - сказал я, протянув к ней руку. - Не бойся...
Когда я прикоснулся к удивительно холодной коже, полыхнула молния, а через мгновение раздался сильный гром, заставивший меня машинально закрыть уши и пригнуться. За несколько секунд небо затянули тяжелые грозовые тучи.
Я поднял голову - девушки уже не было. Опять убежала!
- Где ты?! - воскликнул я.
Новая вспышка молнии совершенно ослепила меня, и тут же с неба полилась вода. Дождь стоял сплошной стеной. Рубашка, пиджак и джинсы сразу же промокли. Погода становилась все хуже. Но я не собирался сдаваться. Каждый раз, когда меня покидали силы или одолевали сомнения, за деревьями я замечал белое платье незнакомки. Вспоминал ее зеленые глаза... И этого было вполне достаточно, чтобы я продолжал погоню. Стихия разбушевалась не на шутку. Молнии с жутким грохотом били о землю, причем совсем близко. Они ярко освещали все вокруг, и среди чащи я вдруг заметил что-то вроде тропинки. Побежал по ней вперед. Через мгновение надо мной раздался громкий треск, и большая ветка упала на меня...
Сколько прошло времени, прежде чем я очнулся, не знаю. Но солнце снова ярко светило, а голова пульсировала острой болью. Прикоснулся к виску - под пальцами нащупал засохшую кровь. Открыл глаза и огляделся. Я лежал на краю какой-то поляны, а за деревьями уже просвечивали дома. С трудом поднялся с земли и посмотрел на брюки. Мои джинсы, на которые я потратил все свои сбережения, были в грязи.
- Замечательно... - вздохнул я, пытаясь стряхнуть с них комья земли.
Не помогло. Махнув рукой, направился к домам. Когда подошел, заметил, что все они практически одинаковы. Идеально белые стены сияли на солнце, а красные крыши резко выделялись на фоне синего неба. И эта яркая зелень...
Несмотря на то, что был уже конец сентября, тут все цвело, как в мае. Перед одним из домов сидел пожилой мужчина. И он сам, и его одежда, и дом почему-то навеяли мысль о старых фильмах. Мужчина радостно заулыбался, будто именно меня и поджидал.
- Приветствую вас! Я Андрей Никифорович, - он поклонился.
- Здравствуйте, а я Рома, то есть Роман, - ответил ему.
- Ты, кажется, не местный. Что привело к нам?
- Я... Заблудился, - объяснил. - На фабрику шел через лес. Увидел девушку...
- Наверное, Анюта... - негромко пробормотал мужчина. - Это она привела тебя сюда?
- Не совсем... Просто побежал за ней, а потом пошел жуткий дождь с ветром... Меня ударила по голове большая ветка. Очнулся здесь...
- Понятно, - сказал Андрей Никифорович, с улыбкой глядя на меня. - Ну, что же, проходи. Похоже, ты проголодался. Садись за стол. Сейчас сам убедишься, что никто не умеет готовить так хорошо, как моя Антонина!
Мы прошли в дом. Мужчина поставил передо мной глубокую тарелку с горячей картошкой и большим куском жареного мяса.
- Объедение! - признался я, едва проглотив первый кусочек, потому что такой вкуснятины я ещё никогда в своей жизни не ел.
- Ха! А я тебе что говорил?! - обрадовался хозяин, подсунув мне под нос кружку с отличным пивом.
Под конец трапезы я начал задавать хозяевам вопросы:
- У вас тут в деревне есть телефон? Мне нужно позвонить матери, сказать, что со мной все в порядке.
- Чего нет, того нет, - мужчина развел руками. - До нас техника еще не добралась. Ты можешь передать письмо почтальону, когда он зайдет, но, если честно, это бывает редко.
- Жаль! Мама волнуется...
- Ничего. С тобой же все в порядке, - ответил он и посмотрел куда-то поверх моей головы. - А вот и виновница твоих приключений. Анюта, деточка, подойди к нам.
Я встал со стула и обернулся. Да, это была она - девушка из леса. Такие глазищи невозможно ни забыть, ни спутать с другими. Правда, теперь волосы она собрала на затылке, а стройные ноги закрывала длинная юбка.
- Простите, - прошептала она, очаровательно прикусив нижнюю губу. - Я не хотела вас сюда приводить. Я... Просто... так вышло...
- Ничего страшного, - уверил я ее с улыбкой, но хозяин дома, по всей видимости, так не считал.
- Лучше расскажи, что ты делала одна в лесу, да еще во время грозы? - спросил у нее хозяин.
- Не знаю, дедушка... - ответила Анюта неуверенно. - Приснился снова тот ужасный сон. Мне снился... огонь.
После того, как она произнесла это слово, вся семья вздрогнула.
- Это было так реально... - сказала девушка, а ее совсем недавно спокойный голос преобразился, стал дрожать от волнения. - И я побежала... Лишь бы подальше отсюда да побыстрее... Так надеялась, что в этот раз все-таки смогу убежать, - закончила она рассказ.
- Ладно, ладно, - дедушка обнял внучку. - Это всего лишь глупый сон, деточка. Такое бывает. А ты, Рома, не обращай внимания. Такая уж она у нас. Чересчур чувствительная... - тихо сказал он мне.
- Ничего страшного, для девушек это вполне нормально.
- Анютка, а ты не кисни, лучше покажи Роме нашу деревню. Пусть он посмотрит, как тут красиво. Ведь такие гости к нам заглядывают очень редко, так что нужно принимать их достойно.
Анюта посмотрела на меня блестящими от слез глазами. И такой, заплаканной, она казалась мне еще красивее.
- Идем? - позвала она.
- С удовольствием!
- Подождите! - хозяйка дома остановила меня. - Я не выпушу дорогого гостя в таком виде. Идите быстрее на задний двор, там есть горячая вода и чистая одежда.
Только теперь я вспомнил, что изрядно испачкался. Сразу стало неловко. Ещё бы, в таком виде стоять перед девушкой, которая тебе нравится! Через минуту я погрузился в большую бадью, наполненную горячей водой. Смыл с себя грязь и воспоминания не очень удачного утра. Хозяйка дала мне чистые, хоть и не новые штаны и рубаху.
Мы с Анютой отправились на прогулку.
- Красиво тут, да? - сказала девушка с гордостью.
- Красивая... - ответил я, пытаясь заглушить биение сердца.
Она смущенно покраснела.
- Ну, деревня... - объяснил я ей. - Такая же красивая, как и ты...
Девушка улыбнулась. Она провела меня по всей деревне, познакомила с жителями. Всего их было человек тридцать. Люди встречали меня искренними улыбками, приглашали к себе, пытались угостить. Раз или два я согласился, потому что запахи, доносившиеся из кухонь, просто сводили с ума. Анюта радовалась, видя, как мне здесь нравится, и все время смотрела мне в глаза.
Через два часа, когда уже мы обошли всю округу и вернулись к ее дому, я напомнил своей очаровательной проводнице, что мне нужно связаться с родными.
- Это очень трудно сделать...
- Послушай, а может, я быстренько к ним смотаюсь и вернусь к тебе еще до заката? - спросил, прикоснувшись к ее руке. - Только покажи мне дорогу.
- Я не могу..., - ответила она грустно. - Когда мы встретились, я заблудилась...
- Так, может, я сам поищу?
Неожиданно Анюта изо всех сил прижалась ко мне всем телом.
- Не уходи, - умоляла она со слезами на глазах. - Останься!
- Ну, хорошо, - успокоил ее. - До утра останусь.
Бывало такое, что я уходил в загул на пару дней, так что дома никто особо не удивится. Девушка сразу же повеселела и потянула меня к большому зданию, стоявшему в центре деревни.
- Идем, дед приготовил сюрприз.
Действительно, когда мы пришли туда, оказалось, что жители деревни уже нас ждали. Они устроили самый настоящий праздник, отмечая мое прибытие. Все были так милы и добры, что я впервые почувствовал себя у чужих людей как дома. Когда заиграла музыка, Анюта потянула меня танцевать. Веселились мы до упаду, и, когда я уже ложился спать, был уставшим, но необыкновенно счастливым.
Утром меня разбудил аппетитный запах яичницы с салом. Живот немедленно откликнулся на призыв, громко заурчав. Я мигом спрыгнул с кровати. А когда вышел из спальни, Андрей Никифорович с Аней и женой уже сидели за столом.
- Прошу! - воскликнул хозяин.
- Вы простите... что я свалился вам на голову, навязываюсь вот... - начал я, но он перебил меня:
- Не говори глупостей, мальчик. Мы очень рады, что в нашу глушь пришел такой гость, как ты.
После завтрака мы с Анютой пошли гулять. Погода была такая же замечательная, как и вчера. Мы провели вместе весь день, разговаривали обо всем и ни о чем. Под вечер я снова сказал, что мне нужно попасть ненадолго домой, но Аня, как и вчера, была против.
- Останься со мной, ты мне так нужен, - прошептала она, нежно и стыдливо целуя меня в щеку. Что ж... Не смог я ей отказать. Я провел там еще несколько дней. Каждое утро меня встречали вкусные запахи из кухни и прекрасная погода.
Но спустя десять дней я осознал, что не могу тут оставаться. Нужно все объяснить маме. Бедная, она там уже с ума сходит от волнения. Как я мог...
- Мне нужно срочно вернуться домой, - сказал я решительно.
- Но ты не можешь! Я тебя люблю и не хочу с тобой расставаться даже на минуту. Прошу тебя... - шептала она, обняв меня за шею.
- Я тоже тебя люблю, - признался искренне. — Я вернусь. Честно!
- Не вернешься... - Анюта вдруг стала грустной. - Сюда еще никто никогда не возвращался...
Я обнял погрустневшую Анюту.
- Вернусь. Обещаю!
- Нет! Не обещай, я знаю, что не вернешься... - она в отчаянии впилась в мои губы.
Я прижал девушку к себе, стал целовать, постепенно снимая с нее одежду. Она не протестовала - прикасалась ко мне, целовала, а ее огромные изумрудные глаза говорили, что она хочет меня...
- Подожди! Давай лучше не будем спешить, вот вернусь, тогда и...
- Неужели ты меня не хочешь?
- Хочу, но не так! - объяснил я.
Я прекрасно знал, что, если мы проведем ночь вместе, то уже не смогу оторваться от нее ни на минуту... Аня расплакалась и, вырвавшись, убежала в дом. А я понял, что нужно уходить: рассказать маме, что произошло, - и назад. Я прошел всего несколько метров по лесу, как вдруг загремел гром, а небо осветила молния. Пришлось бежать. В какой-то момент я запнулся о корень дерева и упал, ударившись головой. Придя в себя, понял, что лежу на дороге, ведущей домой...
Увидев меня, мама разрыдалась, а потом спросила, где я пропадал целый год. Вначале я не сообразил, о чем она, но когда увидел на столе газету за 25 сентября 1978 года, все понял. Непонятным образом один день в деревне равнялся одному месяцу в жизни моего города.
Мама не поверила моему рассказу, сказала, что у меня просто была амнезия, а теперь память вернулась, и я пришел домой. На следующий день я возвратился в лес, обошел его, но деревни не нашел...
Пару лет спустя в одном архиве я нашел старые газеты. Из заметки пятидесятилетней давности узнал, что в наших краях сгорела маленькая лесная деревушка. Погибли все ее жители. На одной чудом сохранившейся фотографии до пожара я узнал Андрея Никифоровича и Аню. Сердце сжалось от боли. Девушка знала, что вернуться к ней невозможно...
Автор - Роман.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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