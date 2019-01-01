Я был в прошлом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:58 by

Было теплое сентябрьское утро 1977 года. Я - совсем молодой и зеленый, и единственное, чего мне хотелось просто до безумия, -так это спать.- Ромка, лодырь этакий, а ну вставай! - мама резко сорвала с меня одеяло.- Мам, сейчас... - протянул я.- Ты что, забыл? Дядя Леша нашел для тебя работу. Сегодня ты должен явиться к Алтаеву, директору той фабрики, за городом, - сказала мать твердо. - Отличная работа - секретарь! Сиди себе весь день за столом. В самый раз для тебя.- Мам, я же говорил, что год после института хочу погулять, хоть немного насладиться жизнью...- Жизнью ты наслаждался, пока учился. Теперь возьмись за ум, найди хорошую девочку, женись!При мысли о том, что сейчас мама начнет читать лекцию о том, что не может дождаться внуков, мне стало нехорошо. Нет, лучше уж собираться. Я пошел в ванную, чтобы переодеться. Уже через минуту вышел оттуда нарядный.- Что это на тебе?! - увидев меня, мама картинно заломила руки.- Это джинсы, мам! Очень модные. Если я хочу произвести хорошее впечатление, то нужно выглядеть стильно, - убеждал ее.От моего городка до фабрики нужно идти пять километров по дороге или около трех - через лес. Посмотрел на часы: времени предостаточно, можно спокойно пойти длинным путем и успеть на встречу. Но погода была такая чудесная, что плестись в пыли по жаре не хотелось. Ведь через лес намного приятнее, да и короче. Когда углубился в чащу, решил немного передохнуть, отдышаться. Присел на пенек. И вдруг прямо за спиной услышал громкий треск. Обернулся - никого.Лишь через мгновение среди деревьев заметил стройную женскую фигурку.- Эй! - окликнул ее, но девушка не остановилась, наоборот - ускорила шаг, словно испугалась меня. - Стой, я тебе ничего плохого не сделаю! - крикнул я, а потом, не знаю почему, бросился вслед. Я перескакивал через поваленные деревья, обходил овраги и ямы, но все никак не мог сократить расстояние между нами. Уже совсем выдохся, как вдруг беглянка зацепилась ногой за торчащий корень и упала. Но когда я подбежал ближе, она успела встать и теперь смотрела прямо мне в глаза.- Я тебе ничего... - пробормотал, но, увидев ее лицо, резко замолчал.Не мог вымолвить ни слова. Передо мной стояла самая красивая девушка на свете. Маленькая, светловолосая, с почти прозрачной фарфоровой кожей и большими ярко-зелеными глазами. Одета в короткое платье, стройные ноги и изящные руки открыты.- Не бойся, - сказал я, протянув к ней руку. - Не бойся...Когда я прикоснулся к удивительно холодной коже, полыхнула молния, а через мгновение раздался сильный гром, заставивший меня машинально закрыть уши и пригнуться. За несколько секунд небо затянули тяжелые грозовые тучи.Я поднял голову - девушки уже не было. Опять убежала!- Где ты?! - воскликнул я.Новая вспышка молнии совершенно ослепила меня, и тут же с неба полилась вода. Дождь стоял сплошной стеной. Рубашка, пиджак и джинсы сразу же промокли. Погода становилась все хуже. Но я не собирался сдаваться. Каждый раз, когда меня покидали силы или одолевали сомнения, за деревьями я замечал белое платье незнакомки. Вспоминал ее зеленые глаза... И этого было вполне достаточно, чтобы я продолжал погоню. Стихия разбушевалась не на шутку. Молнии с жутким грохотом били о землю, причем совсем близко. Они ярко освещали все вокруг, и среди чащи я вдруг заметил что-то вроде тропинки. Побежал по ней вперед. Через мгновение надо мной раздался громкий треск, и большая ветка упала на меня...Сколько прошло времени, прежде чем я очнулся, не знаю. Но солнце снова ярко светило, а голова пульсировала острой болью. Прикоснулся к виску - под пальцами нащупал засохшую кровь. Открыл глаза и огляделся. Я лежал на краю какой-то поляны, а за деревьями уже просвечивали дома. С трудом поднялся с земли и посмотрел на брюки. Мои джинсы, на которые я потратил все свои сбережения, были в грязи.- Замечательно... - вздохнул я, пытаясь стряхнуть с них комья земли.Не помогло. Махнув рукой, направился к домам. Когда подошел, заметил, что все они практически одинаковы. Идеально белые стены сияли на солнце, а красные крыши резко выделялись на фоне синего неба. И эта яркая зелень...Несмотря на то, что был уже конец сентября, тут все цвело, как в мае. Перед одним из домов сидел пожилой мужчина. И он сам, и его одежда, и дом почему-то навеяли мысль о старых фильмах. Мужчина радостно заулыбался, будто именно меня и поджидал.- Приветствую вас! Я Андрей Никифорович, - он поклонился.- Здравствуйте, а я Рома, то есть Роман, - ответил ему.- Ты, кажется, не местный. Что привело к нам?- Я... Заблудился, - объяснил. - На фабрику шел через лес. Увидел девушку...- Наверное, Анюта... - негромко пробормотал мужчина. - Это она привела тебя сюда?- Не совсем... Просто побежал за ней, а потом пошел жуткий дождь с ветром... Меня ударила по голове большая ветка. Очнулся здесь...- Понятно, - сказал Андрей Никифорович, с улыбкой глядя на меня. - Ну, что же, проходи. Похоже, ты проголодался. Садись за стол. Сейчас сам убедишься, что никто не умеет готовить так хорошо, как моя Антонина!Мы прошли в дом. Мужчина поставил передо мной глубокую тарелку с горячей картошкой и большим куском жареного мяса.- Объедение! - признался я, едва проглотив первый кусочек, потому что такой вкуснятины я ещё никогда в своей жизни не ел.- Ха! А я тебе что говорил?! - обрадовался хозяин, подсунув мне под нос кружку с отличным пивом.Под конец трапезы я начал задавать хозяевам вопросы:- У вас тут в деревне есть телефон? Мне нужно позвонить матери, сказать, что со мной все в порядке.- Чего нет, того нет, - мужчина развел руками. - До нас техника еще не добралась. Ты можешь передать письмо почтальону, когда он зайдет, но, если честно, это бывает редко.- Жаль! Мама волнуется...- Ничего. С тобой же все в порядке, - ответил он и посмотрел куда-то поверх моей головы. - А вот и виновница твоих приключений. Анюта, деточка, подойди к нам.Я встал со стула и обернулся. Да, это была она - девушка из леса. Такие глазищи невозможно ни забыть, ни спутать с другими. Правда, теперь волосы она собрала на затылке, а стройные ноги закрывала длинная юбка.- Простите, - прошептала она, очаровательно прикусив нижнюю губу. - Я не хотела вас сюда приводить. Я... Просто... так вышло...- Ничего страшного, - уверил я ее с улыбкой, но хозяин дома, по всей видимости, так не считал.- Лучше расскажи, что ты делала одна в лесу, да еще во время грозы? - спросил у нее хозяин.- Не знаю, дедушка... - ответила Анюта неуверенно. - Приснился снова тот ужасный сон. Мне снился... огонь.После того, как она произнесла это слово, вся семья вздрогнула.- Это было так реально... - сказала девушка, а ее совсем недавно спокойный голос преобразился, стал дрожать от волнения. - И я побежала... Лишь бы подальше отсюда да побыстрее... Так надеялась, что в этот раз все-таки смогу убежать, - закончила она рассказ.- Ладно, ладно, - дедушка обнял внучку. - Это всего лишь глупый сон, деточка. Такое бывает. А ты, Рома, не обращай внимания. Такая уж она у нас. Чересчур чувствительная... - тихо сказал он мне.- Ничего страшного, для девушек это вполне нормально.- Анютка, а ты не кисни, лучше покажи Роме нашу деревню. Пусть он посмотрит, как тут красиво. Ведь такие гости к нам заглядывают очень редко, так что нужно принимать их достойно.Анюта посмотрела на меня блестящими от слез глазами. И такой, заплаканной, она казалась мне еще красивее.- Идем? - позвала она.- С удовольствием!- Подождите! - хозяйка дома остановила меня. - Я не выпушу дорогого гостя в таком виде. Идите быстрее на задний двор, там есть горячая вода и чистая одежда.Только теперь я вспомнил, что изрядно испачкался. Сразу стало неловко. Ещё бы, в таком виде стоять перед девушкой, которая тебе нравится! Через минуту я погрузился в большую бадью, наполненную горячей водой. Смыл с себя грязь и воспоминания не очень удачного утра. Хозяйка дала мне чистые, хоть и не новые штаны и рубаху.Мы с Анютой отправились на прогулку.- Красиво тут, да? - сказала девушка с гордостью.- Красивая... - ответил я, пытаясь заглушить биение сердца.Она смущенно покраснела.- Ну, деревня... - объяснил я ей. - Такая же красивая, как и ты...Девушка улыбнулась. Она провела меня по всей деревне, познакомила с жителями. Всего их было человек тридцать. Люди встречали меня искренними улыбками, приглашали к себе, пытались угостить. Раз или два я согласился, потому что запахи, доносившиеся из кухонь, просто сводили с ума. Анюта радовалась, видя, как мне здесь нравится, и все время смотрела мне в глаза.Через два часа, когда уже мы обошли всю округу и вернулись к ее дому, я напомнил своей очаровательной проводнице, что мне нужно связаться с родными.- Это очень трудно сделать...- Послушай, а может, я быстренько к ним смотаюсь и вернусь к тебе еще до заката? - спросил, прикоснувшись к ее руке. - Только покажи мне дорогу.- Я не могу..., - ответила она грустно. - Когда мы встретились, я заблудилась...- Так, может, я сам поищу?Неожиданно Анюта изо всех сил прижалась ко мне всем телом.- Не уходи, - умоляла она со слезами на глазах. - Останься!- Ну, хорошо, - успокоил ее. - До утра останусь.Бывало такое, что я уходил в загул на пару дней, так что дома никто особо не удивится. Девушка сразу же повеселела и потянула меня к большому зданию, стоявшему в центре деревни.- Идем, дед приготовил сюрприз.Действительно, когда мы пришли туда, оказалось, что жители деревни уже нас ждали. Они устроили самый настоящий праздник, отмечая мое прибытие. Все были так милы и добры, что я впервые почувствовал себя у чужих людей как дома. Когда заиграла музыка, Анюта потянула меня танцевать. Веселились мы до упаду, и, когда я уже ложился спать, был уставшим, но необыкновенно счастливым.Утром меня разбудил аппетитный запах яичницы с салом. Живот немедленно откликнулся на призыв, громко заурчав. Я мигом спрыгнул с кровати. А когда вышел из спальни, Андрей Никифорович с Аней и женой уже сидели за столом.- Прошу! - воскликнул хозяин.- Вы простите... что я свалился вам на голову, навязываюсь вот... - начал я, но он перебил меня:- Не говори глупостей, мальчик. Мы очень рады, что в нашу глушь пришел такой гость, как ты.После завтрака мы с Анютой пошли гулять. Погода была такая же замечательная, как и вчера. Мы провели вместе весь день, разговаривали обо всем и ни о чем. Под вечер я снова сказал, что мне нужно попасть ненадолго домой, но Аня, как и вчера, была против.- Останься со мной, ты мне так нужен, - прошептала она, нежно и стыдливо целуя меня в щеку. Что ж... Не смог я ей отказать. Я провел там еще несколько дней. Каждое утро меня встречали вкусные запахи из кухни и прекрасная погода.Но спустя десять дней я осознал, что не могу тут оставаться. Нужно все объяснить маме. Бедная, она там уже с ума сходит от волнения. Как я мог...- Мне нужно срочно вернуться домой, - сказал я решительно.- Но ты не можешь! Я тебя люблю и не хочу с тобой расставаться даже на минуту. Прошу тебя... - шептала она, обняв меня за шею.- Я тоже тебя люблю, - признался искренне. — Я вернусь. Честно!- Не вернешься... - Анюта вдруг стала грустной. - Сюда еще никто никогда не возвращался...Я обнял погрустневшую Анюту.- Вернусь. Обещаю!- Нет! Не обещай, я знаю, что не вернешься... - она в отчаянии впилась в мои губы.Я прижал девушку к себе, стал целовать, постепенно снимая с нее одежду. Она не протестовала - прикасалась ко мне, целовала, а ее огромные изумрудные глаза говорили, что она хочет меня...- Подожди! Давай лучше не будем спешить, вот вернусь, тогда и...- Неужели ты меня не хочешь?- Хочу, но не так! - объяснил я.Я прекрасно знал, что, если мы проведем ночь вместе, то уже не смогу оторваться от нее ни на минуту... Аня расплакалась и, вырвавшись, убежала в дом. А я понял, что нужно уходить: рассказать маме, что произошло, - и назад. Я прошел всего несколько метров по лесу, как вдруг загремел гром, а небо осветила молния. Пришлось бежать. В какой-то момент я запнулся о корень дерева и упал, ударившись головой. Придя в себя, понял, что лежу на дороге, ведущей домой...Увидев меня, мама разрыдалась, а потом спросила, где я пропадал целый год. Вначале я не сообразил, о чем она, но когда увидел на столе газету за 25 сентября 1978 года, все понял. Непонятным образом один день в деревне равнялся одному месяцу в жизни моего города.Мама не поверила моему рассказу, сказала, что у меня просто была амнезия, а теперь память вернулась, и я пришел домой. На следующий день я возвратился в лес, обошел его, но деревни не нашел...Пару лет спустя в одном архиве я нашел старые газеты. Из заметки пятидесятилетней давности узнал, что в наших краях сгорела маленькая лесная деревушка. Погибли все ее жители. На одной чудом сохранившейся фотографии до пожара я узнал Андрея Никифоровича и Аню. Сердце сжалось от боли. Девушка знала, что вернуться к ней невозможно...Автор - Роман.

Ключевые слова: Мистика необъяснимое параллельные миры перемещение во времени

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