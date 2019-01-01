Вещий сон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:42 by

Юля закрыла глаза и представила, как завтра отправиться в приятное путешествие, о котором так давно мечтала. Завтра у неё начинается отпуск, а то, что зимой, - так даже и лучше.Стоял декабрь, из окна офиса было видно, как он старательно присыпает пушистым снегом улицы, старые крыши домов. Осталось не так уже много до Нового года, и надо сдать свой пост в чистоте и порядке, а потом и на покой, ещё на целый год.Юля вздохнула и с тоской посмотрела на часы, которые висели на стене, возле её стола:- Ну, когда же закончится этот день: как медленно утекают минуты.И тут она подумала: "А ведь уходят не только минуты, но и сама жизнь, точь-в-точь как песок в часах. Каждая ушедшая минута, каждая песчинка, что приближает к той роковой черте..."- Фу, что за нелепые мысли приходят в голову, у меня завтра отдых, свобода, а я о мрачном.Домой с работы Юля всегда ходила пешком. Офис находился совсем рядом, надо только пройти через парк, - и ты уже дома. А там уютная квартира с большой кроватью и рыжим плюшевым мишкой. Жизнь прекрасна. Ипотека выплачена, хорошая работа в престижной фирме, а вот личная жизнь как-то не задалась, да ладно, все ещё впереди.Поужинав, Юля забралась в тёплую постельку, обняла игрушку. Она мечтательно закрыла глаза. Она представила, как будет сидеть завтра у окна вагона и смотреть на проплывающие заснеженные леса, старые деревни. Потом пойдёт другая картинка, другой пейзаж. Волгоградская, Ростовская область, а там уже и юг, где почти никогда не бывает снега, и Чёрное море. Как давно она мечтала увидеть море, пусть даже не искупаться, - руки окунуть, - но в море.Глаза стали закрываться, мысли путаться, и она отправилась в страну снов и грёз, в царство самого Морфея. И каждому, кто находился в его объятиях, он дарил кому сказку, кому предсказание, а кому - предостережение.Юле снилось, что идёт она по большому светлому коридору, где много дверей, и на каждой висит табличка с надписью, но что там написано, она не может прочитать. Девушка открывает первую попавшуюся дверь и попадает в большой светлый офис. Стоя в дверях, видит сотрудников, которые сидят за столами: женщины в белых кофтах, мужчины в голубых рубашках. На окнах стоят горшки с её любимой геранью. Сверху, сверкая миллионами огоньков, падал мягкий голубоватый свет, все это волшебство завораживало, на душе становилось спокойно и тепло.За столом, где она раньше работала, сидел молодой парень и внимательно разбирал деловые бумаги. Юля подошла поближе, но тот не обращал внимания. Её заинтересовали часы на его руке. Это были не обычные часы, они имели форму маленького ромба, с кожаным ремешком, но и сам ремешок тоже не обычен. На нем висели полоски жёлтой кожи и ещё какие-то красивые кожаные украшения, как будто их делали сами индейцы Майя. Юлю поразило такое необыкновенное исполнение и оформление. Протянув руку, она осторожно дотронулась до часов.Парень оторвался от своих бумаг, поднял голову и с улыбкой спросил:- Что, понравились?- Да, такую красоту я ещё не видела!- Тогда я вам подарю своё время.- Но а как же вы?- А мне оно здесь без надобности, а вам ещё пригодится, ведь вы такая молодая.Он снял часы и протянул их Юлии со словами:- Вам пора, уходите, вас там ещё ждут, поторопитесь!Юля сквозь сон слышала звонок будильника, но ей так не хотелось просыпаться, уходить из такой красивой сказки, но будильник все звонил и звонил…Быстро позавтракав, она вызвала такси и спустилась вниз.Таксист автоматически открыл багажник, но помогать с укладкой багажа не стал, что очень раздосадовало Юлию. Усевшись на переднее сиденье машины, Юля хотела уже высказаться по этому поводу, но слова сами повисли в воздухе. На руке водителя она увидела часы с браслетом, что приснились ей сегодня ночью.- Ну что, едем?Она молча кивнула головой. Что это? Продолжение сна или ещё что-то?- Скажите, откуда у вас эти часы?- Мама с экспедиции привезла, она у меня археолог.- Я уже их видела. Но во сне.- Я знаю.Это последние слова, которые услышала Юлия. Большая чёрная машина резко выскочила на встречку. Дальше - удар и темнота. Кто-то кричал:- Скорую! Вызывайте скорую, девушка ещё жива!Она уже ничего не чувствовала, она находилась там, рядом с парнем, держа его за руку. Они плыли над землёй, все дальше удаляясь от мира живых. Парень что-то кричал, но она не слышала, тогда он снял свои часы, сунул ей в руку и приказал:- Возьми моё время, вернись и проживи его за меня и себя, а мне пора! Прощай! И помни, ты должна прожить две жизни!Он резко оттолкнул ее от себя, и она стала падать вниз, а ей так хотелось остаться «там»…Прошло времени, прежде чем Юлия пришла в себя. Первое, что она увидела, это белый потолок палаты. Она снова закрыла глаза, силясь вспомнить, что с ней произошло, почему она здесь. Повернув голову, она увидела на тумбочке такие же часики с кожаным ремешком.Перед выпиской Юля спросила у лечащего врача:- Откуда у меня на тумбочке часики?- Это велели вам передать…Она взяла часики в руку и сжала. Рука почувствовала тепло, которое медленно расходилось по всему телу, наполняя его жизненной энергией.- Если у меня будут дети, и родится сын, я обязательно назову его именем. Да, но я не знаю, как его звали…Автор - Виктор Заворин.

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