Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Смертельные объятия

…Два трупа. Соседка, ведущая на прогулку собаку, заметила, что двери открыты. Заглянула — она хозяина квартиры знала с детства. Ну и увидела…

Сидорчук осматривал комнату, криминалисты занимались телами.
— Посмотрите, шеф, этот мужик вел дневник или блог… — Сидорчук изучал то, что видел на экране ноута. — Похоже, он нам оставил послание.
Я подошел к столу. Да, нам явно оставили письмо.

«Сегодня я снова сделаю это. Голод выворачивает кишки. Пробовал пить кошачью кровь или собачью — сразу начинается рвота. Мне нужна кровь человека. Теплая, прямо из вены! Самое ужасное — насыщения хватает на неделю-две. А раньше интервалы были длиннее… Времена, когда я мог не питаться по полгода, вспоминаю как счастливые. Не хочу убивать, но голод сильнее. Все, что могу сделать для них, — избавить от боли, чтобы засыпали счастливыми…»

Парень был красив, но красотой какой-то зловещей, неприятной…
— Бли-и-ин, — протянул за моим плечом Сидорчук. — Шеф, вы помните то дело с обескровленным трупом девочки? Убийцу так и не нашли. Похоже, вот он, красавчик. Георгий Савенко, почти Дракула.
— Знаешь, Сидорчук, смерть — не повод зубоскалить.
— Виноват… Но этот Савенко себя ведь вампиром считал. Крыша у него поехала. Любовнице кровь выпустил, а себе — пулю в лоб.

— Кровь не выпустил, а выпил, — поправил Сидорчука криминалист. — И пулю себе в сердце пустил. Аккуратненько.
— Серебряную? — спросил я.
— Вскрытие покажет. Но почему-то думаю, что так оно и есть. Хотя если стрелять с такой точностью, то без разницы — серебряная она или деревянная. Результат один.
Я поднялся:
— Пойду пообщаюсь с соседкой. Надеюсь, она уже пришла в себя.
У постели убитых остановился.

Они лежали, обнявшись. Красивая блондинка, с идеальным телом, обнаженная. Личность пока не установлена. Документов при девушке не обнаружено. Неизвестная удовлетворенно, даже счастливо улыбалась. Будто спала. Впрочем, она, наверное, и правда спала в момент убийства. Мужчина прокусил ей артерию и пил кровь. Когда бедняжка умерла, лег рядом и застрелился. Бред полный! Фото на буфете — счастливая пара. Красивые. Но вот взгляд у парня… Точно вампирский.

— Смотрите, Юрий Николаевич, что этот псих пишет, — Сидорчук продолжал читать записи убийцы. — «Я люблю Леночку, жить без нее не могу. Мы должны слиться. Она мечтает о свадьбе, о детях! Не ведает, что у нас могут родиться только монстры, убийцы. Нет, я не могу такого допустить! Не знаю, живут ли вампиры по триста лет, но то, что существуют, — это правда. Я знаю, что я вампир. Как и мой отец. Мама не случайно попала под грузовик. Она покончила с собой. Узнала всю правду. А может, отец убил ее. Уже никогда этого не узнаю. Я помог ему уснуть. Он сам попросил. Но я должен остановить наш род чудовищ…»
— Вот ведь сволочь, — прокомментировал криминалист. — Ну и подох бы сам, вампир недорезанный. Зачем девушку угробил?
— Это болезнь. Порфирия, — сказал я. — Парня лечить надо было. А папаша, который тоже этим страдал, верил в графа Дракулу…

Соседка рассказала, что семья Савенко поселилась здесь лет пятнадцать назад. Отец и сын-подросток. Мать мальчика трагически погибла. Других родственников не было. Люди приветливые, хотя и мало общительные. Но если надо было что-то помочь по-соседски, то они никогда не отказывали. Соседке казалось, что в квартире соседей происходит что-то странное. Когда парень окончил институт, его отец внезапно скончался.

— Вообще-то странная история, — соседка всхлипнула. — Гоша невесту в дом привел, красивую девушку. У него вообще было много их, после того как из армии вернулся. Ведь настоящий красавец… был… Правда, он подолгу ни с кем не встречался. Пару раз домой приведет, потом месяцами никого. Тем вечером, когда его отца Макара не стало, они ссорились. Шумно было. А утром парень зашел ко мне и сказал, что его отец умер.
— И что же странного?
— Ну… я не видела, чтобы невеста Георгия от них уходила. И во время похорон не видела ее. А ведь это логично, чтобы она поддержала любимого в горе. А еще той ночью Гоша выносил какой-то мусор. В таком большом черном мешке… Может быть, они убили ее? Я хотела Леночку, его новую девушку, предупредить. Не успела… Несколько дней назад Гоша меня спросил, верю ли я в вампиров. Я ответила, что это выдумки киношников. А он рассмеялся. Нехорошо так… Мрачно…

Автор - Юрий.
Источник.
Сегодня, 13:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 53Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Соседка криминалисты трупы кровь вампиры

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.