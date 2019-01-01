Смертельные объятия

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:12 by

…Два трупа. Соседка, ведущая на прогулку собаку, заметила, что двери открыты. Заглянула — она хозяина квартиры знала с детства. Ну и увидела…Сидорчук осматривал комнату, криминалисты занимались телами.— Посмотрите, шеф, этот мужик вел дневник или блог… — Сидорчук изучал то, что видел на экране ноута. — Похоже, он нам оставил послание.Я подошел к столу. Да, нам явно оставили письмо.«Сегодня я снова сделаю это. Голод выворачивает кишки. Пробовал пить кошачью кровь или собачью — сразу начинается рвота. Мне нужна кровь человека. Теплая, прямо из вены! Самое ужасное — насыщения хватает на неделю-две. А раньше интервалы были длиннее… Времена, когда я мог не питаться по полгода, вспоминаю как счастливые. Не хочу убивать, но голод сильнее. Все, что могу сделать для них, — избавить от боли, чтобы засыпали счастливыми…»Парень был красив, но красотой какой-то зловещей, неприятной…— Бли-и-ин, — протянул за моим плечом Сидорчук. — Шеф, вы помните то дело с обескровленным трупом девочки? Убийцу так и не нашли. Похоже, вот он, красавчик. Георгий Савенко, почти Дракула.— Знаешь, Сидорчук, смерть — не повод зубоскалить.— Виноват… Но этот Савенко себя ведь вампиром считал. Крыша у него поехала. Любовнице кровь выпустил, а себе — пулю в лоб.— Кровь не выпустил, а выпил, — поправил Сидорчука криминалист. — И пулю себе в сердце пустил. Аккуратненько.— Серебряную? — спросил я.— Вскрытие покажет. Но почему-то думаю, что так оно и есть. Хотя если стрелять с такой точностью, то без разницы — серебряная она или деревянная. Результат один.Я поднялся:— Пойду пообщаюсь с соседкой. Надеюсь, она уже пришла в себя.У постели убитых остановился.Они лежали, обнявшись. Красивая блондинка, с идеальным телом, обнаженная. Личность пока не установлена. Документов при девушке не обнаружено. Неизвестная удовлетворенно, даже счастливо улыбалась. Будто спала. Впрочем, она, наверное, и правда спала в момент убийства. Мужчина прокусил ей артерию и пил кровь. Когда бедняжка умерла, лег рядом и застрелился. Бред полный! Фото на буфете — счастливая пара. Красивые. Но вот взгляд у парня… Точно вампирский.— Смотрите, Юрий Николаевич, что этот псих пишет, — Сидорчук продолжал читать записи убийцы. — «Я люблю Леночку, жить без нее не могу. Мы должны слиться. Она мечтает о свадьбе, о детях! Не ведает, что у нас могут родиться только монстры, убийцы. Нет, я не могу такого допустить! Не знаю, живут ли вампиры по триста лет, но то, что существуют, — это правда. Я знаю, что я вампир. Как и мой отец. Мама не случайно попала под грузовик. Она покончила с собой. Узнала всю правду. А может, отец убил ее. Уже никогда этого не узнаю. Я помог ему уснуть. Он сам попросил. Но я должен остановить наш род чудовищ…»— Вот ведь сволочь, — прокомментировал криминалист. — Ну и подох бы сам, вампир недорезанный. Зачем девушку угробил?— Это болезнь. Порфирия, — сказал я. — Парня лечить надо было. А папаша, который тоже этим страдал, верил в графа Дракулу…Соседка рассказала, что семья Савенко поселилась здесь лет пятнадцать назад. Отец и сын-подросток. Мать мальчика трагически погибла. Других родственников не было. Люди приветливые, хотя и мало общительные. Но если надо было что-то помочь по-соседски, то они никогда не отказывали. Соседке казалось, что в квартире соседей происходит что-то странное. Когда парень окончил институт, его отец внезапно скончался.— Вообще-то странная история, — соседка всхлипнула. — Гоша невесту в дом привел, красивую девушку. У него вообще было много их, после того как из армии вернулся. Ведь настоящий красавец… был… Правда, он подолгу ни с кем не встречался. Пару раз домой приведет, потом месяцами никого. Тем вечером, когда его отца Макара не стало, они ссорились. Шумно было. А утром парень зашел ко мне и сказал, что его отец умер.— И что же странного?— Ну… я не видела, чтобы невеста Георгия от них уходила. И во время похорон не видела ее. А ведь это логично, чтобы она поддержала любимого в горе. А еще той ночью Гоша выносил какой-то мусор. В таком большом черном мешке… Может быть, они убили ее? Я хотела Леночку, его новую девушку, предупредить. Не успела… Несколько дней назад Гоша меня спросил, верю ли я в вампиров. Я ответила, что это выдумки киношников. А он рассмеялся. Нехорошо так… Мрачно…Автор - Юрий.

Ключевые слова: Соседка криминалисты трупы кровь вампиры

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