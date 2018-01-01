Нет ничего вечного

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:57

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:57 by

— Вовка, я наконец нашла покупателя на дом! — голос сестры в трубке звучал взволнованно. — Пришлось, правда, немного скинуть цену, зато рассчитаться готовы сразу.Новость, действительно, была хорошей. После смерти родителей София больше двух лет пыталась продать их дом, да все никак не складывалось.— Слушай, — устало выдохнула сестра, — там много твоих вещей осталось, нужно все забрать.Ехать никуда не хотелось. Не один день и не один месяц у меня ушел на то, чтобы распрощаться со своим прошлым и постараться забыть…Все началось с нее — моей первой любви с огромными карими глазами. Мы познакомились с Катей, когда мне было восемнадцать. Неделя вечерних гуляний в парке и походов в кино — и мы стати официально встречаться. Она была на год меня старше, но это совсем не пугало, наоборот: молчаливая и почти всегда серьезная, Катюша казалась мне, совсем еще пацану, не по годам мудрой и даже какой-то таинственной. Мне нравилось, как внимательно она слушала рассказы о «мужских» подвигах, во всем соглашалась и никогда не устраивала сцен ревности.Единственное, что не давало покоя, — девушка категорически отказывалась проводить время с моими друзьями, как бы сильно я ни упрашивал.— Вам там и без меня есть чем заняться, да и пиво я не люблю, — твердо отвечала, и я понимал — спорить бесполезно…— Она у тебя хотя бы настоящая? — посмеивались надо мной ребята. Или нарочно прячешь, чтобы никто не увел?Я улыбался в ответ, а внутри все закипало от злости. С этим нужно было что-то делать!— Катюша, — я взял руку девушки и накрыл своей ладонью, — у нас же с тобой все серьезно, правда?— Да, — просто ответила Катя, — а почему ты спрашиваешь?— Понимаешь, — я замялся, подбирая правильные слова, — мы с тобой все время проводим вдвоем, ни с кем не встречаемся, ни к кому в гости вместе не ходим. Я даже имен твоих подруг не знаю, ты никогда ничего не рассказываешь.— Разве нам плохо вдвоем? — Катя высвободила свою руку из моей. — Тебе нужен кто-то еще?— Нет, но, — я собрался с духом и выпалил, — мне иногда хочется… ну, знаешь, познакомить тебя с ребятами, сходить куда-то вместе. Так же все делают, это нормально.— А зачем? Похвастаться мной хочешь? — девушка подняла голову и пристально посмотрела на меня.По спине пробежал холодок. Как я раньше не замечал этого тяжелого и такого темного взгляда?— Нет, не поэтому, — ответил и сразу же понял, что соврал.Именно похвастаться, показать друзьям, какая красавица мне досталась! Но продолжать разговор не стал, почему-то отчетливо понимая, что ничем хорошим он не закончится. Да и сама Катя к этой теме больше не возвращалась. Казалось бы, смирись и радуйся жизни, но что-то после того вечера изменилось. Нет, поведение девушки не стало другим — мы все так же встречались, подолгу гуляли вечерами и пили вкусный кофе в парке у набережной. Но я все чаше ловил на себе тот самый странный взгляд, от которого каждый раз становилось не по себе.А спустя несколько недель всерьез начал задаваться вопросом: люблю ли я Катю вообще? Мне уже не было так хорошо и комфортно рядом с ней, как раньше. Она все больше казалась странной и непонятной, а молчаливость, которая так нравилась мне поначалу, теперь откровенно пугала. О решении расстаться я решил сказать девушке прямо. И совсем не удивился тому, что она восприняла все спокойно, без слез и истерик.— А как же твои клятвы в вечной любви? — спросила совершенно ровным голосом, глядя мне прямо в глаза.— Нет ничего вечного, милая, — только и смог сказать, перед тем как собраться с силами, развернуться и уйти.Больше я Катю не видел. И почти забыл о ней, познакомился с однокурсницами и даже начал с одной из них встречаться.Студенческая жизнь быстро затянула меня в омут веселья, гулянок до утра и беспечности. Результатом которой, как и у многих таких же молодых идиотов, как я, стала беременность той самой однокурсницы. Ни о каком аборте девушка даже говорить не хотела. Решив на время отложить учебу, я, как настоящий мужчина, заручился поддержкой родителей, женился и устроился на пусть и не самую высокооплачиваемую, но все же неплохую работу. А через полгода, на месяц раньше положенного срока, у нас родился сынишка — очень похожий на меня. До этой минуты я не очень то хотел становиться отцом, но увидев своего первенца, был на седьмом небе от счастья…Вот только счастье длилось недолго — наш малыш умер там же, в больнице, прожив всего пару дней. Жизнь не готовила меня к такому, я не знал, что делать. Не понимал, как успокоить рыдающую на похоронах внука маму, не осознавал, как жить дальше. И самое главное — не мог понять, как продолжать жить под одной крышей с женой, которая отстранилась от меня, как только вернулась с кладбища. Она не винила, но ей и не нужно было. Я сам себя винил. Спустя несколько месяцев мы развелись, так и оставшись друг для друга чужими людьми. О том, как приходил в себя, помню плохо. Спасибо родителям, настояли на том, чтобы вернулся в университет, поддерживали как могли. И в тот момент, когда казалось, что жизнь понемногу налаживается, произошло то, чего я никогда себе не прощу, сколько бы лет ни прошло…Я убил человека. Случайно. Хотя разве такое происходит случайно? Он возник на дороге перед моим автомобилем внезапно, секунда — глухой удар, я изо всех сил жму педаль тормоза. Поздно! Бедняга скончался еще до приезда скорой, так и не придя в сознание. Позже меня признали невиновным. Папа молча хлопал по плечу, сестра крепко держала за руку. А я боялся поднять голову и встретиться взглядом со вдовой, которая тоже молчала. Может, потому, что вынуждена была оставаться сильной ради оставшихся без отца детей.— Я не хочу жить, — плакал я у Софии на кухне, закрыв лицо руками, как маленький мальчик.«Я не хочу жить», — повторял через пару месяцев у постели больного отца. И снова — через полгода, теперь уже в больнице возле мамы. «Нет ничего вечного», — эти слова пульсом стучали в висках.— Хочу уехать, — сообщил сестре после похорон.— Куда именно? — без особого интереса спросила София.— В Чехию. Друг там обосновался пару лет назад, поможет первое время. Не могу больше быть здесь.Так я оказался в чужой стране, вдали от родного дома. Устроился на работу, снял жилье. Не могу сказать, что было легко. Но именно в тот момент в моей жизни появилась Она. Моя Лили… Я ясно понял, что рядом с этой девушкой смогу пережить все на свете.Родительский дом встретил нас тишиной. Я открыл дверь, пропуская вперед Лили и… Она едва не упала, переступив порог.— Что… что здесь произошло? — лицо любимой стало белым как мел. — Тяжело, дышать нечем!Осторожно усадив ее на стул, я бросился открывать окна, но Лили жестом остановила меня.— Нет. Оно там, я чувствую, — она указала на гору коробок в углу комнаты. — Это твои вещи?Мы начали копаться в этой куче и очень скоро нашли то, чего в ней точно не должно быть — маленькую деревянную фигурку человечка с прядкой светлых, таких же, как у меня, волос.— Нет ничего вечного, — прошептала Лили. — Катерина… Она так и не смогла тебя отпустить.Теперь все встало на свои места! Все то, что со мной происходило после расставания с Катей, не было случайностью. Это была судьба, уготованная мне девушкой, которая не смогла простить того, кто ее бросил. В тот же день за домом развели костер и спалили куклу. И мне стало так легко, как давно уже не было. Я твердо знаю: пока Лили рядом, со мной ничего плохого случиться не может.Автор - Владимир.

Ключевые слова: Родительский дом первая любовь расставание университет смерть сына убийство деревянная фигурка судьба

Другие, подобные истории: