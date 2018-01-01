То, что нас поглощает

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:18

Причина: Авторская стилистика сохранена

Антон Марфин Просмотров: 82 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:18 by

Я очень много времени провожу в интернете. По учебе и работе, но в основном, конечно, для развлечения. И однажды со мной произошло что-то очень необычное.Дома я переписывался в «ВК» со своими одногрупниками, когда мне пришло сообщение от какого-то Сергея. Фамилии уже не помню, переписку с ним я впоследствии удалил. Он написал: «Здравствуй! Ты это читаешь? Видишь меня? Пожалуйста, ответь!». Все это уже заранее выглядело подозрительно. Я ответил: «Мы знакомы?». Тут же последовало второе сообщение: «Нет, не знакомы. Я не знаю, как это получилось. Я не знаю, где я! Я как-то попал сюда. Не могу выбраться сам. Пожалуйста, помоги!». Мне стало не по себе. Я подумал, что может этот Сергей попал в какую-то западню, и я - его единственный шанс на спасение. Хотя, конечно, я не исключал возможности, что это - обыкновенный взломщик. Я пару минут пробыл в нерешительности, а потом пришло еще одно сообщение: «Я тебя вижу! Умоляю, помоги мне!». Это меня даже слегка напугало. Видит меня? Где он видит? Странно, очень странно. Я хотел было спросить: «Где ты?». Но что-то остановило меня. Я отбросил мысль, что это нечто серьезное. Думал, может, это, и правда, хакер, только весьма изощренный, или кому-то просто скучно стало.Я продолжил беседу с друзьями, но через двадцать минут мне опять одно за другим пришло несколько сообщений от Сергея. Во всех сообщениях он также говорил, что где-то оказался, просил помощи и говорил, что видит меня. Я переслал все сообщения в конфу моей группы. Ребята все как один написали, чтобы я не отвечал ему и вообще заблокировал. Я сделал так, хотя мне казалось, что это мои друзья и прикалываются надо мной. В «ВК» я просидел еще около часа, а потом зашел на свою электронную почту. Там была пара входящих писем с темами рефератов, изменениями в расписании и всякий спам. Я все просмотрел и уже в момент, когда курсор был наведен на крестик закладки, пришло еще одно письмо от неизвестного пользователя. Мои глаза округлились, когда я его прочитал. Это был тот самый Сергей! Тут я уже ощутил неслабую тревогу. Текст его короткого письма звучал так: «Я же прошу тебя, помоги!!! Почему вы все игнорируете меня? Я не сделал ничего плохого! Просто попал в беду! Я не знаю, как выбраться отсюда!». Да. Он не знал, как выбраться. А я не знал, что предпринять. Сейчас, мне кажется, что все-таки стоило откликнуться на его мольбы. Нужно было разобраться. Но тогда я был в замешательстве. Мне было страшно. Я не знал, чем это еще можно объяснить, кроме как хакерской атакой. Сергей прислал мне еще одно письмо, но я даже не стал его открывать. Я отрубил интернет, а потом вообще компьютер выключил с большой надеждой, что мне не придется обращаться в ремонт.Однако на этом ничего не закончилось. Уже не помню, чем я тогда занимался, но до конца дня в интернет больше не заходил. Только ночью, перед сном, мне захотелось послушать музыку. В сеть я вошел по домашнему wi-fi через телефон. Оказавшись на первом попавшемся сайте, мне наконец-то удалось расслабиться и забыться. В уши текли меланхоличные мелодии Nirvana. Я лежал в кровати и чувствовал, как подступает сонливость. Поэтому не сразу обратил внимание на появившуюся в углу иконку сообщения. Мотая список песен, я увидел ее, но подумал, что это пишет робот с сайта. Какая-нибудь пышногрудая Оксана, желающая со мной познакомится. Но вчитавшись, я чуть телефон не выронил. Адресатом был Сергей, его имя было прописано латинскими буквами и имело непонятную последовательность цифр. Сообщение гласило: «Я останусь здесь навсегда! Разум меня покидает! Господи, помоги!». Это просто ошарашило меня. Я вынул наушники и отключил телефон. После всего случившегося я несколько дней боялся притрагиваться к технике, но корчить пещерного человека долго все равно бы не получилось. Я с опаской пользовался телефоном и компьютером, но вскоре успокоился. Никаких жутких сообщений мне больше не приходило.Я не знаю, что это было. У меня есть пара теорий, но озвучивать их почему-то не хочется. Напоследок скажу лишь одно: не сидите много в интернете. Это вредно.

Ключевые слова: Интернет крик о помощи взаперти компьютер авторская история

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