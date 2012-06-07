Обитель загубленных душ

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:36

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:36 by

Наш с Димой роман был внезапным, страстным и бурным. Через три месяца любимый предложил переехать в его загородный дом. Я поделилась своей радостью со старшим братом Ильей.— Катя, а не слишком ли рано? Вы всего три месяца знакомы. Мало ли, что он за человек… Не нравится мне все это, — недовольно буркнул братец. — Сама знаешь, перед смертью мамы, я обещал ей, что выдам тебя замуж… Что ты знаешь о прошлом Дмитрия? О его родителях? И вообще, откуда он взялся в твоей жизни?В тот момент даже не задумалась о том, что ничего не знаю о своем избраннике, а познакомились мы случайно: я проголосовала на дороге, а он остановился.— Я люблю его, Илья, так что вопрос решен!— Ох и упрямая ты! Ладно, мне завтра в поездку на три недели. Поселок-то как называется? Ясно… у черта на Куличках.Дом мне понравился, от него веяло стариной: мебель, зеркала, столик с витыми ножками, мягкие стулья, картины на стенах — все середины двадцатого века.— Дим, а кто предыдущая хозяйка дома? — поинтересовалась я.— Если честно, то не знаю, продавался через посредника. Кажется, он говорил, что владелица уехала куда-то за границу на ПМЖ. Да и какая разница? Главное, что здесь очень красиво и уютно!— Интересно, а что за дама на фотографии? Красивая…Дима ничего не ответил.В тот же вечер меня немного удивил наш разговор:— Милая, хочу здесь быть только с тобой, понимаешь? Очень устаю за день в больнице, ведь знаешь, работа врача — не из легких. Давай договоримся: никаких гостей, а? Очень тебя прошу!«Хм… а как теперь объяснить Илье, почему он не может приехать?»В первую ночь в новом доме, где-то около полуночи, почувствовала странный холод, затем услышала тихие шаги и скрип открывающейся двери. Я подскочила на кровати — Димка спал, оглянулась: поблизости никого не было. Мало того: окно закрыто, да и дверь в комнату тоже.— Дим, Димка! — начала будить любимого. — Проснись! Здесь кто-то есть! Я слышала шаги! Мне страшно!— Катенька, вероятнее всего, это сквозняк, вот дверь и хлопнула, а ты, моя радость, вчера перебрала с мартини! Спи! — он поцеловал меня и захрапел.Сон не шел, было как-то не по себе…Наутро от ночных страхов не осталось и следа. Дмитрий уехал на работу, а я решила осмотреть дом, да и немного прибраться. Вытерла пыль на столике, сложила журналы и газеты, удивившись, что все они двадцатилетней давности. Вечером позвонил ненаглядный и сообщил, что машина поломалась, он отвез ее в автосервис, приедет ближе к ночи. Это не радовало, но что поделать? Набрала ванну, налила бокал вина и решила расслабиться…Как оказалось, я задремала. Сквозь сон почувствовала, как кто-то коснулся плеча. В ужасе открыла глаза и увидела мелькнувшую тень. Обеспокоенная, накинула халат, вышла из ванной проверить, кто же это был. Внезапно во всем доме погас свет. Мне стало страшно. Включила фонарик на мобильном и пошла в гостиную. Спускаясь по лестнице, услышала стон. Внезапно лампы загорелись каким-то неестественным светом, и я увидела сидящую на полу в коридоре рыжую девушку. Она рыдала, на лице ее были синяки и кровь, а нога неестественно вывернута в сторону. Когда подошла поближе, незнакомка повернулась, откинула с лица спутанные окровавленные волосы и протянула ко мне руки. Самым ужасным в этом видении были ее пустые глазницы… Я закричала и бросилась прочь, за спиной стоял жуткий вой и плач. Зацепилась за порог, упала, больно ударившись головой, потеряла сознание.Пришла в себя уже в спальне, рядом стоял обеспокоенный Дима:— Милая, что случилось?Я рассказала ему о кошмарном призраке.— Пей меньше мартини, да и фильмы ужасов прекрати смотреть и мистические романы читать, а то вовсе свихнешься, — холодно ответил он.Не хотелось спорить, но я точно знала, что видела рыжеволосую красавицу! Ночью мне приснилось, как я куда-то падала. Тишина звенела в ушах. Я посмотрела на свое отражение в зеркале и с ужасом увидела, что мое лицо в крови. Повеяло холодом, по телу пробежал озноб, и я услышала шепот:— Ты будешь следующей… Берегись… Найди нас, а то сгинешь!Я с криком проснулась. Дима спал как ни в чем ни бывало. Не имела желания его будить, ведь все равно не поверит!А утром в голову пришла жуткая мысль: может, я схожу с ума? Откуда эти видения и голоса? Что за чертовщина происходит? Я целыми днями сидела одна: муж все время на работе, а мне было скучно. Как-то спустилась в подвал, честно говоря, сама не знаю зачем. Из-под полки что-то блеснуло. Наклонилась — красивый медальон с надписью на обратной стороне: «Любимой Инне». Может быть, он принадлежал дочери предыдущей владелицы? Я вспомнила, что, кажется, на журнальном столике среди прессы видела записную книжку. Решила поискать телефон посредника по продаже квартиры или самой хозяйки.Перебирая старые газеты, машинально открыла одну из них. На последней странице — статья о пропавшей без вести женщине и фотография несчастной. Лицо показалось знакомым. Я перевела глаза на портрет на стене: это точно была она — Анна Кирилова.«Хм… снова какие-то тайны и непонятки. Нужно расспросить обо всем Диму!»Но нужных мне телефонов я так и не нашла.… Однажды ночью меня разбудил какой-то шорох. Звук вроде бы раздавался со стороны открытого окна. Подошла к нему, стараясь не разбудить Диму, выглянула и опешила: совсем недалеко от дома на траве сидела девушка, темные волосы распущены по плечам, силуэт ее словно светился в предрассветных сумерках. Незнакомка указала рукой на землю, и я услышала ее голос:— Ищи меня здесь… — затем она повернула лицо в профиль, и на ее виске я увидела кровавую рану. — Ты следующая! — добавила брюнетка и растворилась в воздухе.Снова я не сомкнула глаз до рассвета. Если в доме действительно обитают призраки, то, скорее всего, они не хотят причинить мне зла, иначе бы давно это сделали.… В тот день Дима сказал, что его попросили подменить другого врача в ночную смену. Я боялась оставаться дома одна, но что-то мешало поделиться с ним своими страхами. Ближе к вечеру вспомнила, что брюнетка накануне указывала на землю в саду, пошла туда и стала копать. Там оказался полуразложившейся труп девушки. Судя по остаткам одежды, она была совсем юной. Я в ужасе смотрела на свою находку, как вдруг почувствовала удар и потеряла сознание.Очнулась в спальне, в кровати. Дима был рядом.— Димочка, а что это за труп? Кто эта девушка?— Катенька, о чем ты? Никакого трупа нигде нет! Это тебе привиделось. Думаю, нужно некоторое время попринимать успокоительные таблетки, сделать несколько уколов. Увидишь, станет легче.Я находилась в полубреду, муж вышел из комнаты, а я присмотрелась и снова увидела тех девушек: рыженькую и брюнетку.— В заброшенном погребе и в саду, — шепнула одна из них. — Доказательства в сундуке на чердаке. Прощай. Учти, ты следующая!Утром Дима снова уехал по делам. Я же, несмотря на жуткую головную боль, пробралась на чердак. В старом пыльном сундуке нашла фотографии тех девушек. Стало жутко от догадки, от кого именно они меня предостерегали! От моего любимого! Ведь, судя по всему, это он их убил. «Что делать? Бежать? Но ведь Дима может найти меня и расправиться. Муж явно догадался, что я что-то заподозрила». Я не успела спрятать свою страшную находку, как в комнату вошел Дмитрий:— Что ж, теперь обо всем знаешь. Придется и тебя, милая, отправить к тем двоим. Не хотел убивать, но свидетели мне не нужны. Не стоило совать нос куда не следует.Он стал приближаться. Я даже зажмурилась от страха, бежать ведь некуда…Вдруг раздался грохот, крики и вопль Димы:— Не подходи! Остановись! Мне нужно выговориться!Он явно с кем-то разговаривал! Я открыла глаза: в конце комнаты стоял, сжав кулаки, Илья, а Дима забился в угол, по его лицу блуждала жуткая улыбка.— У тебя в телефоне есть камера? Прекрасно. Записывай! Отца своего я никогда не знал, а вот мать боготворил. Когда поступил в мединститут, мы с ней поехали в пансионат на морское побережье. Там мама и сообщила новость: собирается выйти замуж. Но как же я? Она предала любовь своего мальчика! Пришлось столкнуть ее со скалистого обрыва в море. Тело так и не нашли. А «безутешный сын» вернулся домой. Всю жизнь люблю ее и ненавижу!Долго был один. Только плоть все равно брала свое. Я встретил рыжеволосую красавицу Инну. И вскоре заметил, как барышня строила глазки моему приятелю. Тогда я убил развратницу и предал тело земле… Следующей была Ирина. Ветреная девица. Таким не место в этом мире. Потом я познакомился с тобой, Катя. Ты очень похожа на мою маму. Не стоило лезть куда не просят… А теперь прощайте. Этот укол предназначался тебе, Катя, но придется уколоть самому, чтоб одним разом все закончить! Я врач и знаю: умру быстро!Через минуту его не стало…Несчастных девушек похоронили на кладбище. К сожалению, их настоящих имен и фамилий никто не знал. Иногда я прихожу навестить две безымянные могилы…Автор - Екатерина.

Ключевые слова: Загородный дом странный холод призрак рыжей девушки видения и голоса труп кладбище

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