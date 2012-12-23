Странная вспышка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 2 +2 Вчера, 23:18 by

Мне с моим парнем предстояло большое испытание — встреча с родителями. На этот раз с моими. В прошлом месяце мы с Вовкой посетили его предков, поэтому я понимала переживания любимого по поводу нынешнего визита. Конечно, он нервничал, но чувств своих не выказывал. Мы надумали к лету пожениться, и вот теперь ехали за родительским благословением. Оно нам, в принципе, было не к чему, но все-таки традиция есть традиция…Я сама родом из небольшого поселка, и к таким вещам у нас относятся строго и с почтением. Поэтому, по всем правилам, мы должны были бухнуться моим папеньке с маменькой в ноги и приложиться к фамильной иконе. Нам не хотелось терять время, поэтому мы выехали на Вовкиной машине поздно ночью. Рассчитывали уже к пяти утра быть дома…Шоссе было пустым. Где-то на полпути радио начало шипеть, я взглянула на экран мобильного.— Черт! — выругалась от досады.— Что такое? — спросил Вовка.— Покрытия нет. Одно деление…— Зачем тебе ночью телефон? Лучше поговори со мной, а то я что-то засыпаю, — зевнул он.— Может, музыку поставить?— Только что-нибудь веселое.Я поставила дискотечную подборку и уставилась в окно. А вокруг темень такая, что, если бы не свет фар, мы бы точно сбились с пути.Мне стаю жутко, передернув плечами, я поежилась.— Замерзла? — спросил Володя и включил подогрев сиденья.Я спиной ощутила тепло, однако это не согревало. Меня то и дело бросало в дрожь. Глаза болели, откуда-то навалилась страшная усталость, которая свинцом вжала меня в сиденье.— Лена, что-то я себя неважно чувствую, — пожаловался Вовка, прикоснувшись к своей голове. — В этой точке очень сильно болит. Прямо давит.Он свернул на обочину и притормозил. Я с тревогой посмотрела на любимого. Действительно, вид у него был неважнецкий.— Может, сядешь за руль?— Хорошо, — согласилась я.Когда мы вышли из машины, чтобы поменяться местами, Вова заметил в небе над шоссе странные мигающие огни. Они пронеслись слишком быстро — это точно не мог быть самолет. Вспышки завораживали. Глядя на них, Володя, не говоря ни слова, отошел от авто и направился в сторону леса. Я решила, может, он пошел по зову природы. Но когда через пять минут парень так и не появился, не на шутку испугалась.— Вовка! — крикнула, однако из лесу не донеслось ни звука.Я пошла на поиски, но мне вдруг стало так плохо — перед глазами поплыли желтые круги, дико заболело в затылке, к горлу подступила тошнота. Сделав пару шагов, я рухнула на асфальт.Не знаю, сколько прошло времени, пока я очнулась. Огляделась по сторонам, Володи нигде не было. Закрыв машину, бросилась в темную чашу. Раз десять, наверное, набирала его мобильный, но тщетно — сеть на телефоне так и не появилась. Я пересекла небольшой участок леса и очутилась в поле. На вспаханной кромке чернозема без движений лежал мой жених. Подбежав к нему, начала трясти за плечи, бить по щекам, чтобы он пришел в сознание. Вова с трудом открыл глаза и слабым голосом произнес:— Лена, что случилось?Я рассказала ему все, что помнила, а затем помогла подняться и довела до машины. Его бил озноб, хотя тело горело. Он все время твердил, что слышал зовущий голос, но не понимал, куда идет.— Нет, это даже был не голос, а магнит, который тянул за собой.И хотя мне самой было очень плохо, пришлось сесть за руль.Мы приехали к моим родителям гораздо позже, чем предполагали. Вовка был уставший и разбитый, поэтому после короткого приветствия сразу отправился спать. Помню, мама тогда осторожно спросила, уж не пьяный ли он. Однако когда я рассказала о происшествии, она перестала его подозревать.Володька проснулся только вечером, температура спала. Он выпил бульон, который мама приготовила для будущего зятя. Удивительно, но после этого случая она сразу прониклась к Вовке симпатией и стала называть «сынок».— Ну, как ты? — спросила я. прикоснувшись к его теплому лбу.— Вроде бы ничего, голова немного побаливает, но я совершенно без сил. Руки и ноги — ватные. Пытаюсь вспомнить хоть что-то, а в голове — провал. Вот только спина немного болит.— Дай посмотрю, — я задрала его рубаху и замерла.В районе лопаток было две отметины.— Ого! — воскликнула я, легонько дотронувшись до раны.— Что там? — всполошился он.Мы подошли к трюмо и с помощью еще одного зеркальца Вова смог разглядеть на своей спине небольшие красные рубцы. К утру воскресенья мой парень почувствовал себя немного лучше. Наверное, это был самый удачный момент, чтобы наконец-то объявить родителям о нашей свадьбе.За столь радостными разговорами мы немного забыли о случившемся, однако по приезде домой я залезла в Интернет и начала собирать информацию о светящихся огнях. Многие факторы указывали на их связь с НЛО. Исследователи считали, что это «дело рук» пришельцев и огни — их шпионы. В свою очередь скептики предполагали, что вспышками могли быть обычные шаровые молнии. Некоторые очевидцы вообще заявляли, что таинственные движущиеся объекты появляются в глухих малонаселенных местах, парализуют сознание человека и уводят его за собой, после чего он исчезает бесследно. Невероятно, но уфологи считали это одним из распространенных способов похищения людей. Информация была противоречивой, и я не знала, чему верить.Прошел год с той ужасной ночи. Вовку до сих пор мучают головные боли, а мне снятся огненные вспышки. Все, кому я об этом рассказываю, по всей видимости, считают меня сумасшедшей. Хотя я точно знаю, что тогда прикоснулась к чему-то неизведанному…Автор - Елена.

Ключевые слова: Традиция шоссе странные огни отметины в районе лопаток неизведанное

Другие, подобные истории: