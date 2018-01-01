Изгоняющий бесов

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 11:15 by

Нет, это ж надо — в родном лесу на мертвяка полузарытого наткнуться! «Вот и сходила за грибочками», — мелькнула мысль. Ужас накрыл меня и пригвоздил к месту…Тем летом мы с мужем и дочкой гостили у моей матери в селе. Собрались в лес по грибы. Но благоверный накануне так на грудь принял, что поутру я его добудиться не могла. Только глаза приоткрыл, послал меня куда подальше и опять захрапел. С дочкой — та же история. Хоть не послала, и то спасибо. До поздней ночи где-то болталась. Дашке уже 16 лет, у них тут в селе каждый год компания собирается.«Ну и фиг с вами!» — сказала я в сердцах. И пошла в лес одна. Только перед этим еще выслушала поток мамочкиных излияний: и дочку я воспитала никакущую, и муж у меня пьяница и дебошир. И вообще, не о такой судьбе для дочери она мечтала. Я не сдержалась: «Мам, ну почему в тебе столько злобы?». Схватила корзину, хлопнула дверью. И побрела в лес — восстанавливать психическое равновесие, порушенное моей семейкой. Сначала восстановила, а потом порушила еще больше. Вообще чуть с ума не сошла! А было так.Походила пару часов, грибов набрала. «Эх, — думаю, — хорошо все-таки жить на белом свете! Красотища-то какая вокруг!». Присела отдохнуть. И вдруг смотрю — в нескольких метрах от меня из земли чье-то лицо торчит! Практически только нос и видно. А сверху — как могилка насыпана. Я как заору! А уж когда трупешник этот заворочался и стал из земли вылезать, я завопила еще громче. А встать и убежать не могу — ноги будто отнялись. Прям к земле приросла пятой точкой. Вот так сижу и ору. А этот сел, землю из волос вытряхивает и говорит:— Вы не бойтесь! Я не труп и не привидение! Вы отвернитесь или глаза закройте, а то я голый. Сейчас оденусь и все вам объясню.Я глаза ладошкой прикрыла, а сама думаю — ну все, смерть моя пришла. Сейчас тюкнет по башке — и прощай, Маша! Тут и зароет — в той же могиле, где сам лежал…Тут «мертвяк» сказал, что он уже готов к общению. Ага, а меня спросил, готова ли я?— Не подходи! — завопила я. — А то щас корзиной по голове схлопочешь!Он сел на траву поодаль. Сказал, что его зовут Александром. Снова попросил меня не бояться — он мне ничего плохого не сделает. А в земле он лежал для профилактики — чтобы бесы не одолели. Понятно, он еще и сумасшедший! Собеседник будто мои мысли прочитал. Заявил, что он в своем уме, все с ним нормально. Просто он умеет изгонять бесов из людей. И после каждого сеанса зарывается в землю:— Бесы-то могут с того человека, с которым я работал, на меня переметнуться. Вот я землю-мать и прошу меня от них уберечь и очистить. И энергию мою восполнить.Господи, да что он несет? Какие бесы?— И какие же они? С хвостами и рогами? — язвительно спросила я.И тут Александр прочитал мне целую лекцию.Это раньше, давным-давно, бесов представляли такими несимпатичными существами. Но бесы — и не существа вовсе, а сущности астральные. Сгустки энергии, которые прилепляются к человеку. Питаются его энергией, могут захватить контроль над его разумом. А жертва может и не знать, что в него бес подселился. Ну, подумаешь, характер изменился в худшую сторону!— И сколько этих сгустков может прилепиться? — спросила я, начав заикаться от ужаса.— Да их немерено, этих бесов! — воскликнул Александр. — Каждый за свою пакость отвечает. Один — за зависть, второй — за пьянство, третий — за разврат…Странно вообще, что я слушала Александра и даже воспринимала всерьез его слова.— А у меня муж недавно пить начал, — грустно сказала я. — И меня обижает. А до этого не пил. Такой хороший был! Может, этот… в него вселился? Ой, а мать злится все время… А дочка учиться совсем не хочет… Что же мы все — с бесами?Александр заявил, что вполне возможно. И предложил меня проводить, а заодно на мою семью взглянуть.— А вы их как изгоняете? — поинтересовалась я. — Молитвами, небось, как в церкви? Так я видела как-то по телеку, что там творится: все визжат, хрюкают, в конвульсиях бьются…Александр засмеялся:— Нет, я борюсь с нечистью более занимательными методами. Я разговариваю с бесами. Даже не разговариваю — ругаюсь с ними!Я почему-то прониклась доверием к этому незнакомцу.— Ну, пошли, — говорю, — провожайте.По дороге я выяснила, что Александр живет в соседнем селе, но частенько бывает в нашем и хорошо знает мою маму. Когда мы подошли к дому, Вова, муж мой, сидел на крыльце. Увидев меня, закричал:— А! Это ты в лесу умудрилась еще и кобеля подцепить?Тут вылетела моя мать и напустилась на зятя:— Да что ж ты орешь на все село?Увидела меня со спутником и расцвела:— Ой, Сашенька, здравствуй!А Саша медленно пошел к моему мужу, тот с него глаз не сводил. И вдруг вскочил и припустил бегом за угол дома. Александр сказал, что бес точно в моем супруге есть. Потому Владимир так Сашиного взгляда испугался. Ну, в общем, погонялся Александр по всему участку за моим Вовкой, поймал, припер к забору. Уставился ему в глаза, посмотрел пару минут и произнес грозно:— Выйди вон, бес пьянства! Выйди вон! Изыди!И добавил такую матерную тираду, что у меня уши в трубочку свернулись. А потом Александр поднял глаза к небу и сказал нараспев:— Сла-а-а-во-о-о!У Вовки закатились глаза, он согнулся, и его стошнило — прямо на мамину любимую клубнику! Потом он начал неудержимо зевать и, шатаясь, побрел к дому.Александр сказал, что моему мужу сейчас поспать надо. А потом добавил:— Вы извините, Мария, за мат. Но я же вас предупреждал, что я с бесами ругаюсь!И объяснил, что наши предки еще задолго до христианства матом боролись с нечистой силой.— Это же язык бесов! Они на нем между собой разговаривают. А брани в свой адрес от человека боятся, просто не выносят! И предпочитают удалиться.Но матерными словами, как объяснил Александр, можно обращаться только к нечистой силе, к бесам, но ни в коем случае не к другому человеку.— А что это за слово — «славо»?» — спросила я.И узнала, что это древнеславянская агма, что в переводе означает «заклинание». Все агмы были коротенькими, из одного-двух слов. И «славо» — это агма, изгоняющая нечистую силу. Изгоняющий бесов засобирался. Наотрез отказался от чая:— Мне срочно закопаться надо! А то начну пить вместо вашего мужа! Бес, хоть меня и испугался, мог зацепиться… И вообще, надо от земли подзарядиться.Нет, чудной он все-таки. А зайти обещал на следующий день — посмотреть маму и дочку. Я забеспокоилась — а как же он из женщин бесов прогоняет? Тоже матерится? Оказывается, сам человек, из которого изгоняют беса, мата не слышит. Действительно, Вовка мой не слышал — это он мне сам рассказал, когда проснулся.Когда Александр пришел снова и пообщался с мамой и Дашкой, бесов в них не обнаружил. Сказал, что у Дашки это — возрастное, а мама злится, потому что за меня переживает. Уж не знаю, как Саша определяет наличие нечисти. Но вот мужу-то точный диагноз поставил! Благоверный мой уже год не пьет. Не могу сказать, что капли в рот не берет — но все в меру. И мирный стал, и нежный. Мама злиться перестала. У меня все хорошо, она и радуется. Да и Дашка за ум взялась. Прав был Александр. Я к нему еще весной подружку посылала — ее ни с того ни с сего обуял чрезмерный сексуальный аппетит. Любовника завела, потом второго. А любит мужа. Вернулась она прежней — всех мужиков своих левых разогнала.— Где ты, — говорит, — этого Александра откопала?Ой, я так смеялась! Я ведь его в прямом смысле слова откопала. В лесу!Автор - Мария Кузовкина

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