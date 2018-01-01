Я тебя ждал

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:28 by

Смотреть на Павла, обнимающего другую женщину, было просто невыносимо. И зачем я поехала на эту дачу? Валька достала… Сидишь, говорит, в четырех стенах, пора развеяться. Сколько можно страдать? И, правда, ведь полгода почти прошло. Сознание, стараясь уберечь меня, вытеснило боль куда-то в глубину, откуда она временами вырывается, погружая в безысходность. Если бы я знала, что Пашка тоже будет здесь…Раньше все было не так… Раньше одиночество не разъедало моя душу. Мама и Павел – два самых родных и любимых человека, которых я потеряла в одночасье. Мама умерла от продолжительной болезни, а Паша… Он просто не стал ждать, когда я выберусь из нескончаемой депрессии, не захотел возиться со мной. Его новая девушка красива и уверена в себе, и проблем наверняка с ней нет… Сама не знаю, почему я до сих пор не ушла отсюда. Почему я все еще сижу за столом и смотрю на свою неудавшуюся любовь?Опрокинув в себя очередную порцию коньяка, я нетвердой походкой отправилась на второй этаж, в надежде найти укромный уголок и остаться наедине с проснувшейся болью. В коридоре царил полумрак. Я ввалилась в первую попавшуюся комнату. Сегодня было полнолуние, а потому мне без труда удалось разглядеть обстановку. Шкаф, столик, кровать… Кровать! Вот что мне сейчас необходимо! Я сделала пару шагов и вскрикнула от неожиданности. В углу виднелся силуэт человека. Готова поклясться, что секунду назад там никого не было! Кажется, с алкоголем я перебрала."Извините, я думала, что комната свободна" - поспешила объяснить я.Человек ничего не ответил и даже не пошевелился. Это явно был мужчина. Он молча сидел в углу, прямо на полу. В этом было что-то странное, но в моем состоянии чувство страха отсутствовало.Я потерла глаза ладонями, а когда вновь взглянула в угол, оказалось, что человек исчез. Еле передвигая ноги, доползла до кровати и рухнула на нее. Несмотря на усталость, количество выпитого и душевное состояние, заснуть никак не получалось. Я вновь взглянула в угол…Он сидел там и смотрел на меня. Мне не было страшно ни капли. Была твердая уверенность, что ночной гость не опасен. Наоборот, я даже чувствовала благодарность за то, что в такую ужасную ночь не осталась одна. Что хоть кому-то есть до меня дело, пусть даже это призрак. Пусть даже это всего лишь плод моей больной фантазии. Заснуть удалось лишь под утро.Через пару дней, вернувшись с работы домой, я вновь увидела своего странного ночного гостя. Он сидел в углу гостиной и смотрел на меня. Его фигура была размыта, так что я с трудом могла разглядеть короткие взъерошенные волосы, белую рубашку и джинсы. Еще пронзительные голубые глаза… Призрак то появлялся, то исчезал. Я занималась домашними делами, поглядывая в облюбованный им угол. Он наблюдал за мной, а мне не было страшно, как и в ту ночь. Даже наоборот. Его присутствие почему-то успокаивало и отвлекало от мрачных мыслей."Понравилась я тебе, что ли?" - с улыбкой спросила я.Призрак улыбнулся в ответ. Я это скорее почувствовала, чем увидела."Хочешь, оставайся. Места у меня много. Если, конечно, безобразничать не будешь".Призрак едва заметно кивнул и исчез. Так и стали мы жить вдвоем. Надо сказать, что странное соседство меня ничуть не угнетало. Наоборот, мой новый друг даже помогал. Он искал вместе со мной потерянные вещи, отгонял соседских кошек от моей двери. А однажды у жильцов сверху случился потоп. Моя квартира нисколько не пострадала. Уверена, это призрак постарался.Сосед часто брал мои книжки, а потом возвращал с загнутыми страничками. Я стала покупать новые и оставляла их на столе в гостиной, когда заканчивала читать. Они исчезали на некоторое время, а потом появлялись на том же месте. По вечерам призрак любил шуршать шторами и играть со звенящим брелком на моих ключах. Я засыпала под шорох и тихое позвякивание. Мне было спокойно… Иногда меня одолевали сомнения в собственной вменяемости, но ради спокойствия я готова была пожертвовать разумом. Часто я даже разговаривала с призраком, рассказывала о событиях прошедшего дня, делилась радостями и горестями. Сосед внимательно слушал меня, появляясь то там, то тут, участливо смотря голубыми глазами. Незаметно прошел год…Однажды, возвращаясь домой, я встретила Павла. Он явно поджидал меня.- Здравствуй, Катя, - тихо поздоровался он.- Здравствуй.Я смотрела на мужчину и с трудом узнавала его. Некогда красивый и эффектный, он превратился в небритого лохматого пьянчужку. Да и характерный запах спиртного выдавал его. Похоже, жизнь с новой женой не задалась.- Как поживаешь, Катюша? – спросил Паша.Сердце мое екнуло. Когда-то давно он меня так называл… Когда-то в другой жизни.- Все хорошо, Паша, - уверенно ответила я.- Я рад, - сказал он и улыбнулся, напомнив мне себя прежнего. – Может, встретимся... Прогуляемся по старой памяти, поговорим?- Нет, Паша, не стоит. Извини, мне пора.Я быстро пошла прочь, а некогда самый дорогой на свете человек еще долго смотрел мне вслед. И тут я поняла, что боль ушла, растворилась, будто и не было ничего. Время залечило рану.Остановившись около двери подъезда, я стала рыться в сумке в поисках ключей. Услышав шаги, я отодвинулась, намереваясь пропустить прохожего. Неожиданно меня грубо дернули за руку. Я обернулась и увидела нынешнюю жену Павла. Как же зовут ее? Забыла… Белокурая красавица смотрела на меня с ненавистью, больно сжимая руку.- Что тебе надо? – спросила я, пытаясь вырваться.- Ты! Я так и знала! – прорычала женщина. – Сначала бросил, а потом бегать начал!- О чем ты? – закричала я в ответ. – Никто ко мне не бегал!Женщина продолжала говорить, не обращая внимания на мои оправдания.- Вышла замуж… Думала, хорошая партия… А он пить начал и гулять, сволочь! Значит, это ты, мерзкая дрянь! О чем вы там мило беседовали, а? Свидание, небось, назначал? Урод! Ненавижу!Я хотела объяснить, что сегодня увидела Павла первый раз за год, что ни в чем не виновата, но… Живот пронзила острая боль. Я опустила глаза и увидела нож в руке жены Павла, с которого капала кровь.- Сдохни, гадина! – выкрикнула она и принялась бить меня ножом в грудь.Я не чувствовала боли. В голове была лишь одна мысль: я ведь ни в чем не виновата! За что мне все это? Моя убийца убежала, оставив меня наедине с холодом. Пошел сильный дождь. Вода стекала по бетонным ступенькам, смешиваясь с кровью. Мне не больно…Я медленно встала и вошла в подъезд. Металлические двери, от которых я так и не успела отыскать ключ, больше не были преградой. Мне навстречу бежали встревоженные соседи. Выбежав на улицу, они с охами и ахами склонились над окровавленным телом…Осторожно постучалась в дверь своей квартиры. На пороге появился он, мой призрак. Он больше не исчезал и стал абсолютно четким. Высокий мужчина с короткими взъерошенными волосами и пронзительными голубыми глазами. Одет в джинсы и светлую рубашку… Он улыбался. Теперь я это видела."Здравствуй, - произнес он. – Я так долго ждал тебя".Автор - Dell.

Ключевые слова: Развод депрессия боль призрак бывший муж ревность убийство смерть творческая история

Другие, подобные истории: