Страшная сила талисмана

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:34 by

Из отпуска подруга привезла на память талисман в виде ящерицы. С того дня в доме начались несчастья…Бабушка когда-то научила:— Если что-то потерялось в доме, скажи такие простенькие слова: «Домовичок, домовичок, помоги отыскать,» — и найдешь!— Бабуля, а разве домовые по-настоящему бывают? — возражала я, — они только в сказках и мультиках!— А ты попробуй и убедишься! — хитро щурилась старушка.Я проводила летние каникулы у нее в деревне. Однажды, когда все собирались на лесное озеро, я не смогла найти свой тапочек. Где только не искала — все напрасно.— Домовичка попроси, — тихо посоветовала хозяйка.Я попросила. И правда, нашлась тогда обувка!Когда мне исполнилось пятнадцать, бабуля подарила мне оберег в виде симпатичного добродушного домовёнка с веничком в руках. Я поставила его в своей комнате и всегда мысленно обращалась, когда нужно было что-то отыскать. С появлением у меня сыновей количество пропавших вещей стало расти в геометрической прогрессии: носки, книжки, игрушечные машинки, иголки исчезали, словно в Бермудском треугольнике. Но я заметила: стоило произнести нехитрое «заклинание» — и искомое обнаруживалось в самых неожиданных местах.И я уверовала в силу талисманов. В их исключительно благотворное воздействие. Но не знала, что предметы могут быть заговорены и на плохое…Стала интересоваться оберегами и амулетами, нести их в дом. Надеялась, что помогут, принесут удачу и счастье. Мне этого очень не хватало в жизни. Я знаю, что невезучая. Меня бросили два бойфренда и муж. Дважды увольняли с работы по той причине, что конторы, в которых я трудилась, закрывались. Случались и другие неприятности. То на сухой дороге откуда ни возьмись появится лужа и проезжающая мимо машина обрызгает только меня. То деньги перед дверью автобуса, куда хочу войти, рассыплю, а пока соберу, транспорт уйдет. А уж если стою в очереди к кассе супермаркета или банка, к гадалке не ходи — у кассирши зависнет компьютер, закончится бумажная лента или деньги для сдачи. Именно на мне! Надо же было как-то со всем этим бороться. И я решила собирать всевозможные обереги.Друзья стали привозить мне их из путешествий, дарить ко дню рождения или просто так. Милых зверушек, статуэтки, браслеты, «волшебные» камешки…После бабушкиного домовичка я была убеждена, что обереги бывают только добрые и сделаны для позитива. Как же я ошибалась! Однажды подружка Полина приволокла веник из сухой травы и торжественно водрузила на мой кухонный стол.— Это что? — спросила я.— Ты говорила, тебе не везет, все теряешь, везде опаздываешь, болеешь, — завела подруга.— Ну… бывает, — осторожно заметила я.— Так вот, это от негативной энергии, — со знанием дела заявила Полина. — К тебе народ разный шляется с амулетами, а ты уверена, что только счастливые обереги тебе тащат и все тебя очень любят? Сама подумай — попадется кому-то талисман на счастье, на деньги, на удачу — так он тебе подарит или себе оставит?— Действительно… Не подумала об этом.— Я о том и говорю, — энергично подхватила Полина.— А в доме, где происходят конфликты и выбросы негативной энергии, куда приходят завистливые люди, надо делать энергетическую чистку. Периодически! Иначе жилище накапливает «плохую» энергию.— Где накапливает? — обалдела я.— Везде! На стенах, окнах, потолке, на вещах. В таком месте становится тяжело находиться, домочадцы ссорятся, у них болит голова, нет сил, нет настроения. Есть такое? — вопрошала подруга.— Точно! Это про меня!— Вот я и принесла тебе на помощь полынь, — она ткнула пальцем в свою «икебану», — мы сейчас ее подожжем, окурим квартиру, и весь негатив уйдет.После «процедуры» стало легче. Не поверите, но в углу, где стоял наш с мужем диван, из полынного веника повалил темный дым. У меня запершило в горле, я закашлялась, голова закружилась…Значит, столько негатива ко мне в дом с оберегами принесли.— Ну вот, вся гадость выходит, — шептала в суеверном ужасе Полинка.Ссоры и мелкие неприятности в доме после этого прекратились, но ненадолго.Мне подарили небольшую куколку с зелеными глазами. Она была похожа на ящерицу, одновременно в ней было что-то человеческое: то ли взгляд, то ли поза. А сама вся болотно-лягушачьего цвета.— Она помогает защитить дом от зла, это древний скандинавский оберег, еще со времен викингов, — уверяла приятельница, недавно посетившая Швецию.— Где ты ее взяла? — спросила я, повертев в руках игрушку.Сувенир мне не понравился. Выражение лица у ящерки какое-то недоброе.— В сувенирной лавке, хозяйка уверяла, что все обереги освящены магами и белыми колдуньями.— Только магов мне не хватало, — проворчала я.Но подарок взяла. Не обижать же человека, который вез эту безделицу издалека специально для меня? Посадила зверушку в сервант. И внезапно упали и разбились два маминых любимых бокала.— Что ты наделала, — ахнула мамуля.— Клянусь, я не прикасалась к ним, — пыталась я оправдаться.Не задела руками, точно помню. Но отчего они вдруг разлетелись вдребезги?Потом меня бросил любимый человек — Игорь, с которым мы планировали сыграть свадьбу. Только что мы спокойно разговаривали, вдруг он как с цепи сорвался. Припомнил все обиды и ушел, хлопнув дверью. А мне подумалось: наливаться злобой и кричать он стал, постояв около серванта с зеленой куклой.— Не знаю, что на меня нашло, какая-то беспричинная злость, как будто рассудок помутился, — извинялся Игорь через два дня.В злополучном серванте в хрустальной розетке лежало несколько маминых украшений. Однажды оттуда пропало кольцо с изумрудом. Все призывы к домовичку помочь с поиском оставались без ответа. Ночью я проснулась от маминого крика. Хорошо, мои мальчишки были в летнем лагере, а Игорь в ночной смене. Встрепанная, ничего спросонок не понимая, я влетела в гостиную. Там горел свет. И стояла мама, бледная как полотно.— Она… она двигается! — дрожащий палец указывал на злосчастную скандинавскую «колдунью».— Померещилось, — выдавила я из себя, спешно выискивая в домашней аптечке валерьянку.Саму заколотило, словно в ознобе. Давно я подозревала, что с этой фигуркой что-то не так. Мамуля уверяла меня, что именно ящерка съела ее изумруд. Как такое возможно?— Эту ящерку надо выкинуть. Только несчастья приносит, она — сатанинский артефакт, — заявила мать, — когда я вошла ночью в комнату, хотела взять таблетку от головной боли, увидела, что эта зеленая тварь ходит по серванту!Мы приблизилось к стеклянной "горке" и с опаской взяли игрушку. Мордочка ее была покрыто изумрудной пылью.— Теперь все ясно: она съела мое кольцо! Вот куда оно исчезло! — заголосила родительница.И на разбившихся бокалах был зеленоватый рисунок…Игорь мой, когда у него случился приступ ярости, надел толстовку цвета морской волны. Я поняла: зверушка с глазами оттенка молодой травы плохо влияет на все зеленое. Или, вернее, приближение предмета подобного оттенка плохо действует на нее! Может, там, в Скандинавии, обитают злые болотные духи или гномы, а один из них вселился в сувенир? Мама заявила, что ящерку, как злую ведьму, надо сжечь. Она, мол, ни минуты не останется в доме с эдакой адской дрянью. Но не на газовой же конфорке эту пакость поджаривать!Мы вышли во двор, развели небольшой костерок и кинули «сувенир» туда. Если нас кто-то увидел той ночью во дворе — двух растрепанных теток в халатах и с безумными глазами, колдующих над огнем, точно вызвал бы психиатрическую неотложку. Честно скажу, у меня поджилки затряслись. Какой-то мистический ужас обуял. А если то, из чего сделана эта дрянь, не горит? И существо продолжит свои козни? И тут из пламени послышался явственный стон. У меня волосы на голове зашевелились. Тотем трещал и долго не сгорал. Я подкидывала сучки, валявшиеся под деревьями, поддерживала огонь, пока не остались одни головешки. Потом еще затоптала пепелище… Вернувшись в квартиру, мы освободили посудный шкаф, в котором стоял злосчастный талисман. Не жалея, отнесли на помойку все его содержимое. Местным бомжихам велели не брать чашки с блюдцами. Где там — растащили…Пришедшему с работы Игорю сразу дали задание — вынести из дома сервант. Так я избавилась от зеленого демона.Но на этом беды не закончились. Все, что имело контакт с зеленым демоном, мы вынесли из нашей квартиры. Мама заболела и вскоре умерла. Это тотем ей отомстил — она же первая его разоблачила и решила сжечь. А я думаю, что надо поменять квартиру. Но кто пойдет сюда? Соседи расскажут потенциальным обменщикам или покупателем ужасы про «зеленую ящерку», еще приукрасят. Наша сумасшедшая ночь во дворе над костром не осталась незамеченной… А я все время болею. Сколько еще будет продолжаться действие этого древнего колдовства? Может, в сувенирной лавке для туристов, среди сотни подделок, затесался настоящий тотем, а я по незнанию неправильно с ним обошлась? С моей «везучестью» не удивлюсь, если это так… Или Танька, купившая «подарочек», хотела извести соперницу, положив глаз на моего Игоря.Автор - Валентина.

Ключевые слова: Отпуск подруга талисман оберег невезучая подарок

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