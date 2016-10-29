Адвокаты с того света

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:54 by

Во время студенческих каникул я устроилась на работу. Помещение, где располагалась фирма, мне почему-то не понравилось. Здание мрачное: холодное, кабинеты тёмные, воздух затхлый, отдающий сыростью, кругом пыль, разбросанные бумаги. Но выбора особого не было. Деньги требовались позарез. Весь коллектив — шеф Альберт Эдуардович и завхоз, пожилой подтянутый мужчина, которого я со спины сначала приняла за молодого парня. Но на самом деле ему оказалось чуть больше шестидесяти лет. Вот он и объяснил мне эту странность: что за юридическая контора без адвокатов?— Семён Николаевич, а почему у вас нет других сотрудников? Только я одна …. Странно как-то.— Сашенька, тут такое дело…. Полгода назад у нас работали ещё четыре адвоката…— Их уволили?— Нет... они... они погибли, — на глазах у него заблестели слёзы.— А что с ними случилось?— Автомобиль бывшего шефа, на котором они возвращались с корпоратива, врезался в бетонное ограждение моста — отказали тормоза. Никто не выжил... А контора досталась его двоюродному брату. Моя внучка, Вика, тоже погибла в той аварии…. Зря ты к нам пришла, Сашенька, тут смертью пахнет.— Да я ненадолго, на пару месяцев, а потом уезжаю на учёбу.— Вот и славно. И ещё… ты это…, — Семён Николаевич замялся. — Не сиди допоздна, ладно?Честно говоря, он казался мне странным. Потом со мной поговорил шеф.— Александра! — сказал он. — У меня к вам, так сказать, личная просьба: дело в том, что это помещение стояло закрытым несколько месяцев. Сами видите, что кругом пыль и запустение. Не могли бы вы навести порядок? Естественно, за отдельную плату.Какой студентке помешают деньги?! Правильно! Поэтому днём я выполняла обязанности секретаря, а после работы мыла и драила офис. Единственное место, где мне пришлось убирать в присутствии шефа, это его кабинет. Ключи от всех кабинетов были только у него. Прошло несколько дней.— Александра! Вы не входили в мой кабинет?? — начальник мой был в бешенстве.— Нет! Как бы я в него вошла, ведь ключи только у Вас. А что случилось-то?— Исчезли важные документы! Без них я проиграл один очень серьёзный процесс! Господи! Куда же они могли деться?Через три дня из его кабинета опять пропали документы. Он сменил дверь, установил сигнализацию, но ничего не помогало: документы опять пропадали с периодичностью трёх дней…В один из июльских дней, придя утром на работу, я увидела в приёмной на большом оконном стекле надпись: «Уходи отсюда!». Надпись! На запотевшем стекле! В июле месяце! Я была в шоке… Начальник мой был в отъезде, завхоз ещё не пришёл. Откуда взялась эта странная надпись? Что за мистика здесь творится? Мысли, предположения роились в голове, однако работу никто не отменял. В смешанных чувствах я уселась разбирать почту. И тут новое потрясение! Из одного из писем выпал листок с такими же словами: «Уходи отсюда!»… Из-за этих посланий я нервничала весь день и отвлекалась от работы, поэтому закончила уже затемно. Собираясь уходить, увидела, что на улице идёт дождь, зонта нет, денег на такси тоже. Посомневавшись, я всё-таки решила: «Переночую здесь, транспорт уже не ходит, идти пешком далеко и страшно, и к тому же дождь»… Легла на диване в приёмной, укрылась своей кофточкой и задремала….Проснулась я от подозрительного звука из коридора. Честно говоря, было страшно, но сидеть в незнании ещё хуже. Осторожно вышла посмотреть и впала в ступор от увиденного. Возле окна, между этажами, стояли парень с девушкой. По лестнице шёл ещё кто-то.— Кто вы такие? И как сюда попали? — дрожащим голосом спросила я. — Я уже вызвала полицию!Реакции ноль! … И тут до меня дошло: я уже видела этих людей, на фото, которое показывал мне Семён Николаевич. А эта девушка, его внучка Вика…. «Мамочка! Это ведь погибшие адвокаты из этой фирмы! — пронеслось в голове. — Но как это возможно? Они ведь все погибли!»… Я почувствовала холодок в спину и шёпот: «Уходи отсюда! Или умрёшь вместе с ним!»… Я оглянулась — рядом никого! Страх придал сил и я понеслась прочь из этого жуткого здания. Выбежав во двор, освещённый фонарями, оглянулась. В окне никого не было. И тут за спиной раздался голос. Я подпрыгнула и завизжала.— Тише, тише, успокойся! Это я! Семён Николаевич! Саша, ты тоже их видела? Да?! Это они мстят Альберту за свои смерти, ведь ту аварию он подстроил. Сначала они разорили его, развалили все его дела. А теперь хотят уничтожить! — старик хрипло засмеялся. — Сегодня они пришли последний раз! Сейчас включится сигнализация, приедет охрана, но никого не найдут и вызовут Альберта. Они задержат его в здании, а я подожгу здесь всё. Всё должно быть уничтожено, иначе они не успокоятся! — глаза его блестели безумием и верой в то что он говорил. — Уходи отсюда скорей!…На следующий день, придя на работу, я узнала, что ночью здание сгорело дотла. В огне погиб и хозяин фирмы, только одинокий старик ходил по пепелищу и бормотал о каких-то адвокатах с того света. Официально в этой фирме я не оформлялась, поэтому обо мне никто не знал и не искал. Я этому была только рада.С той истории прошло несколько лет, но я часто вспоминаю о той роковой встрече с призраками…Автор - Александра.

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