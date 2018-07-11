Пропавшие в тумане

Пропавшие в туманеС утра лил дождь. А потом солнышко решило взять власть в свои руки. Вот в такое время мне всегда везет. Этот денек не оказался исключением. Только я вышел из подъезда — навстречу Серега, знакомый, с каким-то мужиком.
— Григорич, привет! Знакомься — Николаем зовут, — похлопал он по плечу своего товарища. — Родственник мой, я даже и не знаю, кем ты мне приходишься? — засмеялся Серега, глядя на незнакомого мне мужчину.
— А, так, седьмая вода на киселе, — ответил тот.
— Ну и ладно, вода так вода, дело не в этом. Ты же, Анатолий, собираешь истории, как их… мистические вроде, правильно?
— Есть такое дело, — ответил я.
— Ну вот Никола такую историю тебе расскажет — пальчики оближешь! Я тогда вас оставляю, меня Валька в магазин послала за продуктами. Если задержусь — она мне такую историю устроит — мама не горюй! Бывайте, я полетел.
Николай оказался человеком общительным, и через полчаса я уже знал о нем почти все. Родился Коля в деревеньке с интересным названием — Баклуши. Почему Баклуши? Ни один краевед ответить не сможет. Ну ладно, бес с ним, с этим названием. Дела творятся в той местности, прямо скажем, диковинные — одним словом, просто жуть! Деревня затерялась в лесном краю: как дожди пройдут — добраться до нее дело сложное. А народ как живет — скотину держит, охотой промышляет, ягоды-грибы.
Так вот, я про жуть: километрах в пяти от селения речка протекает Баклушинка, крохотная, а берега высокие, крутые, как у полноводной реки. Живности в речке никакой. Мертвая вода — иначе не скажешь. И самое главное: как только ночью на небе полная луна, днем зарождается странный, грязного цвета туман. Выходит из своей домовины, набирается сил и начинает расползаться по округе. Чудно то, что туманы обычно появляются ранним утром или вечером, когда температура понижается — закон физики, против него не попрешь. А этот — днем: солнце в зените, теплынь, а на тебе — туман. Да еще какой! Попадись на его пути живая душа, все — была и нету — проглотит туманище и не поперхнется.
Деревенские сами боятся туда ходить и живность в той стороне не пасут. Много людей сгинуло в тумане, не сосчитать. Николай рассказал, как по делу о пропаже человека приехала из города группа из органов. Местное население давай расспрашивать, по деревне бегать, следственные варианты выдвигать. Не верят, что в тумане люди пропадают. Не бывает такого! Что за байки? Поехали в то место, а обратно не вернулись. Прибыли другие — неделю жили, обшарили всю местность на десять километров в округе — ни следочка от их коллег, как в воду канули.
О зловещем тумане упоминать в отчете не стали — так и работой поплатиться можно за непрофессионализм. Скорее всего, народ гибнет от серного газа, что исходит от болот. Зачем людям лезть в болота летом, когда ягодная пора начинается осенью, полковник полиции объяснить не мог.
— Интересно, очень интересно! Спасибо, Николай, такую историю ты мне подарил, прямо руки чешутся, так хочется её записать!
— Запиши, Анатолий, история стоящая, а еще лучше приезжай ко мне в гости. Буду рад видеть тебя в моем доме, а желание будет — сам туман увидишь.
Всю неделю не выходил у меня из головы рассказ деревенского мужика. Решил все-таки я воспользоваться его приглашением, узнать правду об этом тумане. Взял на работе недельку за свой счет и на своей «Ниве» поехал в Баклуши. Добрался к вечеру — хозяин встретил радушно: обнялись, как близкие люди.
— А я знал, что ты приедешь, туман манит, правильно я говорю? — Николай заглянул мне в глаза.
— Таиться не буду, хочется хоть одним глазком на этого страшного убийцу взглянуть.
— Приехал ты вовремя, этой ночкой луна полной силой нальется. Завтра днем, часиков в одиннадцать, выйдет туман на охоту. Не боишься, Толя? Дело серьезное — жизнью поплатиться за любопытство можешь.
— Да особо поджилки не трясутся, но инстинкт самосохранения заставляет сердечко биться учащенно.
— Ничего, Анатолий, это опасно только для дураков, которым руками своими все пощупать нужно. А ты мужчина с головой, знаешь, что красную линию переступать нельзя. Я тебя понимаю, пока своими глазами не увидишь — не успокоишься. По себе знаю, как будто черт в спину толкает — так охота встретиться с монстром этим. Не оговорился я, точно это монстр. У всех, кто с ним встречался, сложилось мнение, что туман — это живое, зловещее, умеющее мыслить существо. Как объяснить, для чего оно существует? И почему убивает? Какова природа eго и откуда оно берется?
— Хватит тебе человека запугивать! — супруга Николая оборвала речь мужа. — Садитесь за стол, Анатолий, я картошечки отварила, отведайте с молочком. А насчет тумана я бы вам не советовала так рисковать — опасно это очень.
Была ли эта ночь полнолунной, сказать не смогу, потому что спал как убитый — чистый деревенский воздух лучше всякого снотворного. Утром Николай на тетрадном листке нарисовал план, как добраться до интересующей меня местности. А они с женой пошли на работу.
— Анатолий, уходить будешь, дом на замок не закрывай, в нашей деревне воровать некому.
Я позавтракал, повалялся еще на кровати, посмотрел на часы — пора. Согласно плану, отыскал еле заметную тропинку и пошел сосновым бором на север. За мной увязалась вислоухая соседская дворняга. Как ни старался я прогнать ее, бесполезно, собака бежала за мной.
— Вдвоем веселее будет, — решил я. — И, чего греха таить, не так страшно.
Красотища неописуемая, вокруг величавые сосны, легкий ветерок приятно щекочет лицо, в траве стрекочут кузнечики, солнышко сквозь ветви деревьев шарит своими лучиками по тропинке. Ну какой тут к черту туман-злодей в таком райском уголке земли?! Я и не заметил, как добрался до речки, действительно, речушка махонькая, а берега красивые, высокие, крутые. Хорошее место для отдыха! Пошутил Николай, что ли? Откуда здесь такому страшному явлению взяться. И только я про это подумал — а над водой уже клубится и поднимается кверху серовато-зеленый пар.
Туман! Вот ты какой, оказывается, красоты в тебе действительно маловато, но неужели так опасен? А он уже набирал силы; увеличивался в размерах и расползался по берегу. Он распространялся не так, как обыкновенный туман, равномерно, а как будто имел конечности наподобие щупальцев осьминога. Собака залаяла, подбежала к краю одного из «щупалец». Туман затянул бедную дворнягу в свое бездонное нутро. Со мной происходили непонятные вещи. Я стоял окаменевший, словно под гипнозом, и не мог пошевелить даже пальцем. Зловещий туман медленно, но уверенно подбирался ко мне. Мне показалось, что в каком-то кошмарном сне я уже это видел. А что-то ужасное приближалось все ближе и ближе. Тогда я усилием воли выдавил из себя пронзительный крик.
Сразу же вернулись силы бороться с опасностью. Я собрал волю в кулак, закрыл глаза и закричал. Туман на крик ускорил движение. Ну и я уже бежал так, как не бегал никогда в жизни. Только когда увидел крыши деревенских домов, я обессиленно упал в траву. Муравей пробежал по моей щеке и вернул меня к действительности. Так же светило летнее солнышко, пели птицы в кронах деревьев, из деревни раздавались голоса людей. Я перекрестился. Слава Богу — жив! В тот же день, не дождавшись Николая с работы, я оставил ему записку, в которой благодарил за гостеприимство, и уехал на машине домой.
Жизнь шла своим чередом: работа, семья, бытовые заботы притупляли воспоминания о происшедшем. Но вот одно обстоятельство вновь вернуло меня к этому событию. Два года назад я вынужден был занять деньги у знакомого предпринимателя, бывшего одноклассника. Заболел братишка нешуточно: в областной больнице долго лежал, обследовался, врачи признавали проблемы с желудком. Три месяца провалялся — выписали на легкий труд. А Ваське все хуже и хуже, бледный как простыня ходит в чем душа держится, — какой тут легкий труд?
Мама наша с Васькой, старушка-пенсионерка, все глаза выплакала. Говорит: «Чует мое сердце, что-то серьезное у Васеньки, у сыночка моего. Ты, Толя, как старший брат должен ему помочь. От меня-то уж какой прок, сама одной ногой в могиле». И как в воду глядела: полгода не прошло — померла. Похоронили маму, от этого брату еще хуже стало. На очередном обследовании обнаружили рак — нужна срочная операция платная, тянуть больше некуда. Что делать? С деньгами у меня напряженка. Прошелся по родне — помочь никто не может.
Вот тогда я и вспомнил про Кольку Шевцова. В одной школе учились, в одном классе, да еще за одной партой сидели года три. Шевцов еще тогда с гнильцой парнишка был. Гадливый, пакостный. Учителям нас «закладывал», за что частенько с фингалом под левым глазом ходил. Да видно не впрок ему наша наука была. Вырос — таким и остался подлым. А тут времена резко сменились, зашатало страну нашу. Кто в бедность окунулся с головой, а кто наоборот — разбогател. Николай Шевцов попал во вторую половину. Ничего святого у человека, только деньги, только их любил Колька больше всего на свете.
Обстоятельства так прижали меня к стенке, что пришлось обратиться за помощью к нему.
Шевцов не отказал, у него свой «прицел» был на это дело. Сумма немалая, заставил написать расписку, что верну через год с процентами. Я согласился, думал: какой-никакой, а все свой, знакомый человек. Если что не срастется у меня с отдачей, поди-ка подождет — одноклассник все же. А Колянчик в это время думал по-другому. Знал, что не смогу отдать, вот и попаду к нему в кабалу пожизненную. Не забыл, видать, годы наши школьные.
Так и получилось — год пролетел быстро, деньги я не смог отдать. Зато с Васькой, слава Богу, все хорошо! Я дом продал родительский, свой гараж, сумма небольшая получилась — только на часть долга. А раз вернуть все денежки вовремя не смог — меня и поставили на «счетчик». Его «гоблины» начали меня прессовать, да так, что прохода мне и семье не давали. Каждый день сумма долга увеличивается, эта веревка на моей шее затягивается все туже и туже. Тут от отчаяния у меня появилась мысль. А не пригласить ли моего одноклассника прогуляться по берегу речки с высокими берегами? А что? Сказать, что в речушке золотые самородки местные жители находят.
Думаю — клюнет, только нужно выбрать день, после ночи с полной луной. Николай если почует, что где-то большими деньгами запахло — горы свернет. Поверил он-таки про золотые самородки на речке Баклушинке. Пришлось, конечно, тот еще спектакль разыграть. Все прошло как по маслу. Заблестели глаза у моего мучителя.
— Веди на речку. Золото найду — спишу тебе половину долга.
В эту ночь я долго не спал, полная луна заглядывала окно, как бы говоря: «Не волнуйся, пусть совесть тебя не мучит. Один такой человек сгинет — тысяче дышать легче будет». И я, наконец, заснул.
Утром Шевцов с двумя помощниками — теми самыми «гоблинами» — подъехали на крутом внедорожнике к моему подъезду.
— Ну что, Толян, по коням! — Николай был навеселе, от него попахивало коньяком.
Я сел к ним в машину, стараясь ни о чем не думать. Всю дорогу компания горланила песни, предвкушая сорвать крупный куш. Мы добрались до места.
— Давай, показывай, где тут мои сокровища, и где их собирать.
Я показал на речушку, а краем глаза заметил — туман уже зловеще стелился по траве.
— С крутого берега спускайтесь к воде, да смотрите повнимательней: как блеснет что-нибудь на дне — значит, золото. А я машину постерегу.
— Постереги, постереги, — хохотнул Николай. — Себе-то уже, поди, нахапал золотишка, а долг своему однокласснику отдавать не собираешься. Ну и дурак же ты, Толян! Я бы на твоем месте помалкивал про самородки, а меня бы "заказал”, да и дело в шляпе. В школе учился хорошо, а думать так и не научился.
Я спокойно смотрел, как три ненавистных мне человека уходили в туман, чтобы никогда не вернуться назад. Сердце билось ровно, никакой жалости, ни угрызений совести. «Из жизни ушли самые худшие представители человечества», — убеждал я себя. И пришла мысль: может быть, этот туман для того и существует, чтобы в нем исчезло все зло на земле? Хотя… Разве та дворняга успела кому-то насолить?
Автор - Анатолий.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:42
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 182Комментарии: 4
Ключевые слова: Деревня туман исчезновения творческая история