Пропавшие в тумане

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:42

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Сделано_в_СССР Просмотров: 182 Комментарии: 4 +8 Вчера, 20:42 by

С утра лил дождь. А потом солнышко решило взять власть в свои руки. Вот в такое время мне всегда везет. Этот денек не оказался исключением. Только я вышел из подъезда — навстречу Серега, знакомый, с каким-то мужиком.— Григорич, привет! Знакомься — Николаем зовут, — похлопал он по плечу своего товарища. — Родственник мой, я даже и не знаю, кем ты мне приходишься? — засмеялся Серега, глядя на незнакомого мне мужчину.— А, так, седьмая вода на киселе, — ответил тот.— Ну и ладно, вода так вода, дело не в этом. Ты же, Анатолий, собираешь истории, как их… мистические вроде, правильно?— Есть такое дело, — ответил я.— Ну вот Никола такую историю тебе расскажет — пальчики оближешь! Я тогда вас оставляю, меня Валька в магазин послала за продуктами. Если задержусь — она мне такую историю устроит — мама не горюй! Бывайте, я полетел.Николай оказался человеком общительным, и через полчаса я уже знал о нем почти все. Родился Коля в деревеньке с интересным названием — Баклуши. Почему Баклуши? Ни один краевед ответить не сможет. Ну ладно, бес с ним, с этим названием. Дела творятся в той местности, прямо скажем, диковинные — одним словом, просто жуть! Деревня затерялась в лесном краю: как дожди пройдут — добраться до нее дело сложное. А народ как живет — скотину держит, охотой промышляет, ягоды-грибы.Так вот, я про жуть: километрах в пяти от селения речка протекает Баклушинка, крохотная, а берега высокие, крутые, как у полноводной реки. Живности в речке никакой. Мертвая вода — иначе не скажешь. И самое главное: как только ночью на небе полная луна, днем зарождается странный, грязного цвета туман. Выходит из своей домовины, набирается сил и начинает расползаться по округе. Чудно то, что туманы обычно появляются ранним утром или вечером, когда температура понижается — закон физики, против него не попрешь. А этот — днем: солнце в зените, теплынь, а на тебе — туман. Да еще какой! Попадись на его пути живая душа, все — была и нету — проглотит туманище и не поперхнется.Деревенские сами боятся туда ходить и живность в той стороне не пасут. Много людей сгинуло в тумане, не сосчитать. Николай рассказал, как по делу о пропаже человека приехала из города группа из органов. Местное население давай расспрашивать, по деревне бегать, следственные варианты выдвигать. Не верят, что в тумане люди пропадают. Не бывает такого! Что за байки? Поехали в то место, а обратно не вернулись. Прибыли другие — неделю жили, обшарили всю местность на десять километров в округе — ни следочка от их коллег, как в воду канули.О зловещем тумане упоминать в отчете не стали — так и работой поплатиться можно за непрофессионализм. Скорее всего, народ гибнет от серного газа, что исходит от болот. Зачем людям лезть в болота летом, когда ягодная пора начинается осенью, полковник полиции объяснить не мог.— Интересно, очень интересно! Спасибо, Николай, такую историю ты мне подарил, прямо руки чешутся, так хочется её записать!— Запиши, Анатолий, история стоящая, а еще лучше приезжай ко мне в гости. Буду рад видеть тебя в моем доме, а желание будет — сам туман увидишь.Всю неделю не выходил у меня из головы рассказ деревенского мужика. Решил все-таки я воспользоваться его приглашением, узнать правду об этом тумане. Взял на работе недельку за свой счет и на своей «Ниве» поехал в Баклуши. Добрался к вечеру — хозяин встретил радушно: обнялись, как близкие люди.— А я знал, что ты приедешь, туман манит, правильно я говорю? — Николай заглянул мне в глаза.— Таиться не буду, хочется хоть одним глазком на этого страшного убийцу взглянуть.— Приехал ты вовремя, этой ночкой луна полной силой нальется. Завтра днем, часиков в одиннадцать, выйдет туман на охоту. Не боишься, Толя? Дело серьезное — жизнью поплатиться за любопытство можешь.— Да особо поджилки не трясутся, но инстинкт самосохранения заставляет сердечко биться учащенно.— Ничего, Анатолий, это опасно только для дураков, которым руками своими все пощупать нужно. А ты мужчина с головой, знаешь, что красную линию переступать нельзя. Я тебя понимаю, пока своими глазами не увидишь — не успокоишься. По себе знаю, как будто черт в спину толкает — так охота встретиться с монстром этим. Не оговорился я, точно это монстр. У всех, кто с ним встречался, сложилось мнение, что туман — это живое, зловещее, умеющее мыслить существо. Как объяснить, для чего оно существует? И почему убивает? Какова природа eго и откуда оно берется?— Хватит тебе человека запугивать! — супруга Николая оборвала речь мужа. — Садитесь за стол, Анатолий, я картошечки отварила, отведайте с молочком. А насчет тумана я бы вам не советовала так рисковать — опасно это очень.Была ли эта ночь полнолунной, сказать не смогу, потому что спал как убитый — чистый деревенский воздух лучше всякого снотворного. Утром Николай на тетрадном листке нарисовал план, как добраться до интересующей меня местности. А они с женой пошли на работу.— Анатолий, уходить будешь, дом на замок не закрывай, в нашей деревне воровать некому.Я позавтракал, повалялся еще на кровати, посмотрел на часы — пора. Согласно плану, отыскал еле заметную тропинку и пошел сосновым бором на север. За мной увязалась вислоухая соседская дворняга. Как ни старался я прогнать ее, бесполезно, собака бежала за мной.— Вдвоем веселее будет, — решил я. — И, чего греха таить, не так страшно.Красотища неописуемая, вокруг величавые сосны, легкий ветерок приятно щекочет лицо, в траве стрекочут кузнечики, солнышко сквозь ветви деревьев шарит своими лучиками по тропинке. Ну какой тут к черту туман-злодей в таком райском уголке земли?! Я и не заметил, как добрался до речки, действительно, речушка махонькая, а берега красивые, высокие, крутые. Хорошее место для отдыха! Пошутил Николай, что ли? Откуда здесь такому страшному явлению взяться. И только я про это подумал — а над водой уже клубится и поднимается кверху серовато-зеленый пар.Туман! Вот ты какой, оказывается, красоты в тебе действительно маловато, но неужели так опасен? А он уже набирал силы; увеличивался в размерах и расползался по берегу. Он распространялся не так, как обыкновенный туман, равномерно, а как будто имел конечности наподобие щупальцев осьминога. Собака залаяла, подбежала к краю одного из «щупалец». Туман затянул бедную дворнягу в свое бездонное нутро. Со мной происходили непонятные вещи. Я стоял окаменевший, словно под гипнозом, и не мог пошевелить даже пальцем. Зловещий туман медленно, но уверенно подбирался ко мне. Мне показалось, что в каком-то кошмарном сне я уже это видел. А что-то ужасное приближалось все ближе и ближе. Тогда я усилием воли выдавил из себя пронзительный крик.Сразу же вернулись силы бороться с опасностью. Я собрал волю в кулак, закрыл глаза и закричал. Туман на крик ускорил движение. Ну и я уже бежал так, как не бегал никогда в жизни. Только когда увидел крыши деревенских домов, я обессиленно упал в траву. Муравей пробежал по моей щеке и вернул меня к действительности. Так же светило летнее солнышко, пели птицы в кронах деревьев, из деревни раздавались голоса людей. Я перекрестился. Слава Богу — жив! В тот же день, не дождавшись Николая с работы, я оставил ему записку, в которой благодарил за гостеприимство, и уехал на машине домой.Жизнь шла своим чередом: работа, семья, бытовые заботы притупляли воспоминания о происшедшем. Но вот одно обстоятельство вновь вернуло меня к этому событию. Два года назад я вынужден был занять деньги у знакомого предпринимателя, бывшего одноклассника. Заболел братишка нешуточно: в областной больнице долго лежал, обследовался, врачи признавали проблемы с желудком. Три месяца провалялся — выписали на легкий труд. А Ваське все хуже и хуже, бледный как простыня ходит в чем душа держится, — какой тут легкий труд?Мама наша с Васькой, старушка-пенсионерка, все глаза выплакала. Говорит: «Чует мое сердце, что-то серьезное у Васеньки, у сыночка моего. Ты, Толя, как старший брат должен ему помочь. От меня-то уж какой прок, сама одной ногой в могиле». И как в воду глядела: полгода не прошло — померла. Похоронили маму, от этого брату еще хуже стало. На очередном обследовании обнаружили рак — нужна срочная операция платная, тянуть больше некуда. Что делать? С деньгами у меня напряженка. Прошелся по родне — помочь никто не может.Вот тогда я и вспомнил про Кольку Шевцова. В одной школе учились, в одном классе, да еще за одной партой сидели года три. Шевцов еще тогда с гнильцой парнишка был. Гадливый, пакостный. Учителям нас «закладывал», за что частенько с фингалом под левым глазом ходил. Да видно не впрок ему наша наука была. Вырос — таким и остался подлым. А тут времена резко сменились, зашатало страну нашу. Кто в бедность окунулся с головой, а кто наоборот — разбогател. Николай Шевцов попал во вторую половину. Ничего святого у человека, только деньги, только их любил Колька больше всего на свете.Обстоятельства так прижали меня к стенке, что пришлось обратиться за помощью к нему.Шевцов не отказал, у него свой «прицел» был на это дело. Сумма немалая, заставил написать расписку, что верну через год с процентами. Я согласился, думал: какой-никакой, а все свой, знакомый человек. Если что не срастется у меня с отдачей, поди-ка подождет — одноклассник все же. А Колянчик в это время думал по-другому. Знал, что не смогу отдать, вот и попаду к нему в кабалу пожизненную. Не забыл, видать, годы наши школьные.Так и получилось — год пролетел быстро, деньги я не смог отдать. Зато с Васькой, слава Богу, все хорошо! Я дом продал родительский, свой гараж, сумма небольшая получилась — только на часть долга. А раз вернуть все денежки вовремя не смог — меня и поставили на «счетчик». Его «гоблины» начали меня прессовать, да так, что прохода мне и семье не давали. Каждый день сумма долга увеличивается, эта веревка на моей шее затягивается все туже и туже. Тут от отчаяния у меня появилась мысль. А не пригласить ли моего одноклассника прогуляться по берегу речки с высокими берегами? А что? Сказать, что в речушке золотые самородки местные жители находят.Думаю — клюнет, только нужно выбрать день, после ночи с полной луной. Николай если почует, что где-то большими деньгами запахло — горы свернет. Поверил он-таки про золотые самородки на речке Баклушинке. Пришлось, конечно, тот еще спектакль разыграть. Все прошло как по маслу. Заблестели глаза у моего мучителя.— Веди на речку. Золото найду — спишу тебе половину долга.В эту ночь я долго не спал, полная луна заглядывала окно, как бы говоря: «Не волнуйся, пусть совесть тебя не мучит. Один такой человек сгинет — тысяче дышать легче будет». И я, наконец, заснул.Утром Шевцов с двумя помощниками — теми самыми «гоблинами» — подъехали на крутом внедорожнике к моему подъезду.— Ну что, Толян, по коням! — Николай был навеселе, от него попахивало коньяком.Я сел к ним в машину, стараясь ни о чем не думать. Всю дорогу компания горланила песни, предвкушая сорвать крупный куш. Мы добрались до места.— Давай, показывай, где тут мои сокровища, и где их собирать.Я показал на речушку, а краем глаза заметил — туман уже зловеще стелился по траве.— С крутого берега спускайтесь к воде, да смотрите повнимательней: как блеснет что-нибудь на дне — значит, золото. А я машину постерегу.— Постереги, постереги, — хохотнул Николай. — Себе-то уже, поди, нахапал золотишка, а долг своему однокласснику отдавать не собираешься. Ну и дурак же ты, Толян! Я бы на твоем месте помалкивал про самородки, а меня бы "заказал”, да и дело в шляпе. В школе учился хорошо, а думать так и не научился.Я спокойно смотрел, как три ненавистных мне человека уходили в туман, чтобы никогда не вернуться назад. Сердце билось ровно, никакой жалости, ни угрызений совести. «Из жизни ушли самые худшие представители человечества», — убеждал я себя. И пришла мысль: может быть, этот туман для того и существует, чтобы в нем исчезло все зло на земле? Хотя… Разве та дворняга успела кому-то насолить?Автор - Анатолий.

Ключевые слова: Деревня туман исчезновения творческая история

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