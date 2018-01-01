Чудовище зазеркалья

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр_Ромьер Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:01 by

Несчастный молодой человек. Он пытался разгадать тайну, однако истина ускользнула от него, и отныне она покоится в могиле, вместе с его отцом. С кем только не приходилось ему пересекаться на своем тернистом пути, чтобы выведать различного рода секреты мистики, но, к сожалению, мир полон шарлатанов, которые попусту тратили его время.За месяцы поисков правды он словно покинул реальность и удалился в неизведанный мир, наполненный страданиями, лишением, недопониманием, т.е. в свое прошлое. Но всему приходит конец и молодой человек смело возвращается в свой 1925 год, в Париж.Покинув свою квартиру, он увидел, что жизнь перед ним продолжала следовать своему течению: по-прежнему гнали забавные небольшие автомобили, которые постоянно сигналили невнимательным прохожим; несколько парижан громко спорили о политике или просто мололи языком, а милые дамы в маленьких шляпках освещали улицы своими улыбками и радовали душу тонкими и певчими голосами прохожих, словно канарейки.И наш главный герой кокетничал им в ответ и чувствовал себя уже намного лучше, но чтобы закрепить хорошее настроение он переступил порог знаменитого ресторана «Огюстен». Внутри помещения сохранялось спокойствие, сопровождаемое пением обаятельных дам, жадно пожираемыми глазами посетителей. Наш герой удалился в тихий уголок, откуда наблюдал за обворожительной стройной певицей и утопал в сладострастных мечтах.Отхлебнув из бокала вино, он отстегнул верхнюю пуговицу рубашки и медленно погружался в думы, желая очистить свой разум от черных мыслей, накопленные за томительные и монотонные месяцы. Но в этот момент очутился в ресторане старый знакомый - бывший князь, который остался нищим после эмиграции из России и стал посмешищем в своем родном кругу. Помятый костюм, нечесаные седые волосы говорили о неряшливости этого человека, когда-то имевшего богатство и влияние.Заметив своего соотечественника, князь решил к нему присоединиться. Своим упитанным телом он неуклюже, беспокоя посетителей, уселся перед молодым человеком, который не заметил его.- Доброе утро! – прокряхтел князь. – Как я по вам скучал! Как вы посмели бросить своих друзей. И милая Ольга не дождалась вас и ускакала с другим лягушонком.Наш герой поднял голову и посмотрел пустым взглядом на собеседника.- Ну же, Миша, не молчи, - напугался князь, - неужели ты узнал, что случилось тогда с твоим отцом?- Я надеюсь ты никому не проговорился? – наконец-то ответил Михаил.- Вот делать мне было нечего. Миша, выпей и расскажи, что тебя так беспокоит о твоем отце. Конечно, это был великий человек…Не стал князь договаривать и принялся допивать бокал.Отец Михаила – известный писатель, чьи романы покоряли не одно сердце человека и возбуждали интерес к истории человечества. Его строки отражали те самые далекие славные и темные времена, когда нравы, люди и сама жизнь были иными. Читая его книги, любой видел персонажа, будто он настоящий и сразу не скажешь, что это выдумка. Даже историки аплодировали гениальности писателя и поражались такой памяти и работоспособности.- Я тебе все расскажу, мой друг, - решился Михаил, осушив свой бокал. – Тогда, в 1916 году, мой отец заканчивал свой последний роман…Таинственное событие произошло осенью 1916 года. На улицах Твери царили проблемы с продовольствием, уныние, у некоторой части населения появилась апатия к происходящему. Иной раз только и видишь мрачные лица рабочих, бродяг, яркий контраст с гимнастерками новобранцев. Да, это самые печальные годы для людей.Ещё гимназистом семнадцатилетний Михаил Сперанский рвался на фронт, где дела шли с переменным успехом, и чувство патриотизма не обернулось разочарованием. Но увы, слабое здоровье преградило путь к армии навсегда. Расстроенный юнец вернулся домой, встретив молчание и недопонимание: отец давно не общался с сыном, а мать Вероника не сошлась с характером Миши. Особенно с отцом, Семеном Александровичем Сперанским.Семен Александрович Сперанский уже прославился как автор исторических романов и продолжал работать за письменным столом, несмотря ни на войну, ни на гнетущую атмосферу. Его оружие – перо и терпение. Сутулый и худощавый писатель с добрыми глазами находился в расцвете сил, ему ещё только сорок лет, а уже стал похож на пожилого ученого. В уютно обставленном кабинете, где писателя окружали книжные шкафы, портрет Вальтера Скотта и любой ценой старался остаться в своем мире, забыв даже о собственном сыне.Отец, услышав новость от своей жены, решил поддержать и восстановить добрые отношения с Мишей. Семен Александрович подошел к нему, погладил его по черной макушке и вместо слов дал ему перо.- Что ты хочешь этим сказать? – спросил сын.- Тебе станет легче, если всю боль выложишь на бумаге, - ответил отец, протягивая свой рабочий инструмент.Мальчик взял перо и с жаром принялся марать листы. Сам писатель сел за ним на кушетку и с улыбкой наблюдал за единственным птенцом в родном гнезде. Так и просидел до вечера, после, на этой же кушетке, вместе разбирали рукопись сына.Пока Семен Александрович вчитывался в содержание рассказа, Миша осматривал комнату. Он с интересом осматривал его библиотеку, портреты исторических личностей, стопки исписанной рукописи. Вдруг он остановился перед покрытой белой простыней высокой мебелью.- Я и не заметил этого, что это? – спросил Миша.- Зеркало, решил поддержать у себя, пока не найду ему место.Так и простояло оно вплоть до декабря. Миша вновь спросил про него, однако отец лишь невнятно отвечал. В тот декабрьский холодный вечер он просидел допоздна, как и его жена, Вероника, которая сидела отрешенной в гостиной. Миша стал допытываться до нее с этим зеркалом. Но строгий нрав матери не проникся в интерес сына и она ничего толком не объяснила, чем и еще сильнее влекла его в эту историю.На следующую ночь отец, по-прежнему, сидел до ночи, дверь в кабинете оказалась приоткрытой, и сын решил воспользоваться этим моментом и проследить за работой отца. Когда он шел по коридору, то ощущал чье-то присутствие. Кроме скрипа и вьюги слышались непонятные выражения, прерываемые хохотом.Прежде чем сконцентрировать внимание на работу своего папы Миша обратил внимание, как внезапно изменилась атмосфера в его кабинете. Единственное, что светилось в комнате - это свеча. Все остальное словно поглотила тьма. Юноша разглядел здесь только сутулую осанку папы и то самое зеркало, с которого так и не сняли простыню. Но тот не вставал с места около часа, и усталый юнец решил отправиться спасть, как донессся скрип из кабинета – отец все же покинул место.Теперь его глаза начали следить, как отец подошел к зеркалу. Он постоял несколько секунд и чего-то ждал, словно перед ним стояла дверь в неизведанный мир. Его пальцы нервно теребили нижнюю полу халата, а дыхание стало усиливаться. Отец взял за край простыни и тихо потянул её вниз.Но вместо отражения отца по ту сторону зеркала стоял незнакомец в красном халате. Он был уродлив: лицо изрыто оспой, рассеченная губа, большой нос, глаза хищника уставились на отца. Миша с трудом сдержал крик страха. Однако, пересилив себя, он смотрел на незнакомца.Отец продолжал стоять неподвижно, только странное отражение посмотрело на отца презрительным взглядом и шепотом произнесло:- Нелегко тебе, мой друг! Не думай, что ты избавишься от нас. Ты наш пленник и ещё должник.- Нет, стоит мне только поднять что-нибудь тяжелое, как вы станете покладистее, - спокойно ответил Семен Александрович.- Ты замучил жену своими наклонностями, никто меня не видит. Ты отрываешься от своей семьи, создаёшь вокруг себя пустоту.Этот человек пытался говорить шепотом, но природный бас только выдавало его присутствие. Бедный писатель ходил по комнате, заложив руки за спину. Он о чем-то размышлял. А тот продолжал смотреть с насмешкой на него и сказал по-французски:- Ты будешь с нами до гроба.- Однако в том мире сидишь ты, - ответил писатель на иностранном языке.- Откуда наши руки дотягиваются до тебя, - разразился смехом незнакомец.Семен Александрович держал себя в руках. И спросил своего «друга»:- Когда я закончу, от тебя не останется и следа. Даже не боюсь представить, через что тебе придется пройти.- Я прошел через гильотину, чего мне ещё ждать? – хихикнул урод и продолжил. – За мной стоит очередь. Ты хотел погружения персонажей, так и получи это!Отец не выдержал и схватился за голову. Это проклятие никак не давало ему спокойной семейной жизни. Только работа. Только общение с потусторонним миром, который нашел связь с обратной стороны зеркала.- Ты наш пленник, - тихо добавил урод.Сердце юноши не выдержало такой сцены. Он вошел в комнату и обнял отца.- Не отпущу, он наш! – закричал Миша.Человек в зеркале пригляделся и разразился неприятным смехом. Он хлопнул себе по колену и обратился к молодому человеку.- Вас не учили стучаться и не вмешиваться, когда взрослые люди ведут серьезные разговоры? – спросил бугай.Юноша промолчал и посмотрел на отца. Тот пояснил, что это чудовище в образе Дантона – французского революционера, гильотинированного во время якобинского террора.- Узнал меня, мой мальчик? – спросил Дантон и снял свою голову. – Так, наверно, меня больше узнают.Вновь раздался противный хохот.- Не слушай его, Миша, - перебил отец. – Это не Дантон, это оборотень. Всю жизнь я боролся с ними, когда писал романы. Я не знаю, как тебе все это объяснить, ибо не осознаю всего происходящего. Я пытался уберечь вас от этих страшилищ, но твоя мама решила остаться со мной и беречь меня. Теперь обо всем знаешь и ты.- Ты лучше расскажи, как ты вживался в роль. Ну и актёр! – закричал Дантон.Отец вздохнул и решил все рассказать.- Видишь ли, все мои романы более правдивые, чем другие. Я погружался в героя, брал его черты и манеры поведения. В моей голове появлялись их воспоминания и мысли. Единственная возможность избавиться от них – это выложить все на бумагу. Так я и боролся с ними. Но когда подошел к зеркалу, то вместо своего отражения я видел их, своих героев, но в ином, темном обличии.На крики и споры вбежала мать и злобно посмотрела на Дантона. Тот ухмыльнулся и поприветствовал её.- Мадмуазель, а вы по-прежнему морщите свое носище! Почту за честь развеселить вас.- Замолчи! Что ты же от нас хочешь? Ответь наконец! – не выдержала мать.- Мне? – удивился Дантон. – Не моя одержимость повлекла такие страшные последствия, дорогуша. Посмотри на своего «великого» мужа, разве не его одержимость породила нас?- Я всего лишь хочу писать, - тихо прошептал Семен Александрович, опустив голову.- Это не моей власти, Семен, - тихо ответил Дантон, словно обрек человеческий облик.В последующие дни Семен Александрович продолжал работать ночами. В темное время суток никто из членов семьи не спал. Все вслушивались в хохот оборотня, который надевал лица известных личностей истории и приходил к ним, представляя собой ночной кошмар. Миша пытался заткнуть уши, но его голос клином пробивался в мысли юноши и продолжал отчетливо говорить: «Как бы и тебе не пришлось страдать как твой папаша!».В дальнейшем ситуация только ухудшилась. Отец Миши почувствовал себя плохо и не старался любой ценой оставаться стойким за письменным столом и перед тем оборотнем. Страшно было смотреть на бледное лицо и усталый взгляд Семена Александровича. Его бедная жена не держала в себя в руках и пролила немало слез в надежде на добрый конец все страшной истории.Миша постоянно следил через дверную щель за отцом. Головы уже не видно, только горб да локти. Скрип пера и тяжелое дыхание отца – вся музыка в этой комнате.Когда Миша в очередной раз пытался уснуть, то услышал звон бьющегося стекла. Он побежал на звук и увидел в комнате писателя осколки зеркала. На этом Семен Александрович не остановился и следовал и комнаты в комнату в поисках остальных зеркал. А когда находил, то с ненавистью поднимал над своей головой и с силой бросал на пол.Жена плелась за ним следом, но боялась дотронуться и только горько ревела над несчастьем, постигший их семью.Вскоре наступила тишина. За пятнадцать минут резни полы покрылись осколками. Это не волшебное царство, это царство боли и страдания.Семен Александрович вернулся в кабинет и потерял сознание. Мать и сын с трудом уложили тяжелое тело отца в постель. Матушка отправилась за доктором и велела следить за батюшкой, оставив дверь открытой. Холод пробрался в дом. Миша трясся, но не от сильного ветра, что проник в дом.Вновь наступило затишье, прерываемое хрипом отца и ветром. Миша взял его руку и на коленях стоял у смертного одра еле живого писателя.Тот открыл глаза и в последний раз взглянул на сына. Не осталось у умирающего сил сказать что-нибудь ему напоследок, он только с грустью улыбнулся. Миша смотрел со слезами и понимал, что теряет родного человека. И в этот момент по всему дому раздался омерзительный смех. В каждом осколке сидел свой оборотень, отчего смех становился только громче.Сын не выдержал и в порыве гнева стал топать осколки. Все горе он выместил в этом бою. Но разве одолеешь те силы, которые породила тьма?А когда Миша остыл, то отец уже покинул земной мир. Только пустые очи писателя смотрели в потолок.Князь слушал с жадным интересом, так он не погружался даже в истории о похождениях своих друзей.- Мать не выдержала и через неделю также наложила на себя руки, и через месяц мой дядя привез меня сюда, ну а дальше объяснять не нужно, сами прошли этот урок - закончил Михаил Семенович.- А что с оставшимися рукописями? – поинтересовался слушатель. – Получается, он написал куда больше произведений?- Гораздо больше, чем вы представляете. Я не знаю, что с ними стало, надеюсь, что от них и не останется и следа. Отец был бы этому только рад. Столько бед от них.- Так что же ты пытался выяснить? Ты знал, как он работал, ты знал, от чего он скончался.- Да, но мне неизвестно происхождение подобного. Какая ещё одержимость породила такого страшного зверя, до которого руки не дотягиваются.- Не чудилось тебе больше?- Нет, для меня он не в зеркале, - внезапно замолчал Михаил и указал пальцем на свою голову. – Он у меня там. Но не мешает мне жить, к счастью. Привык.- Поразительно! – удивился князь.- Я решил закончить свои поиски, пусть все останется между нами, - попросил Миша. – Чем меньше будем это упоминать, тем легче будет для нас.Князь кивнул и предложил выпить.- Знаешь, Миша, тебе не стоит даже пытаться что-то понять. Нас, смертных, это не касается. Скажи спасибо, что живым остался.

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