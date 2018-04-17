Катя

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:38 by

Андрей приехал в родной город, чтобы уладить вопросы с родительской квартирой, которая досталась в наследство. Муторное, бумажное занятие, да и ехать было далеко – несколько часов от областного центра в тихий сонный городок – районный центр. Но было в этом и что-то хорошее – увидятся с братом, с друзьями, ведь все времени приехать нет! С этими мыслями молодой человек взял дни за свой счет на работе, отправился в путь. Выехал он под вечер, до места добрался часов в семь вечера. Осенью темнеет рано, и в это время сумерки уже окутывали поселок, и на улицах зажглись фонари. Погода в тот вечер была ненастной и холодной, и Андрей думал о том, чтобы поскорее оказаться у брата дома и выпить горячего чая. Он порядком уже устал - почти без остановки несколько часов за рулем, хотелось есть, перекусил ведь только перед выездом. И верная «коняшка» уже притомилась – печка плохо греть стала, по радио одни помехи пошли.- Андрей! - Из темноты переулка шагнула какая-то женская фигура, которая в свете уличного фонаря стала Катькой. С Катькой он учился в одном классе, они какое-то время даже встречались. Ничего серьезного, так, сбегали с уроков, бродили по дорожкам парка, взявшись за руки, или ходили в местный кинотеатр, где целовались в темноте зала на последнем ряду. Потом Андрей поступил в институт, уехал в большой город. Катьке с ее тройками в аттестате нечего было и думать о том, чтобы поступить в институт, и она направила свои стопы в местный техникум, который теперь величали колледжем. У Андрея образовалась веселая студенческая компания, с Катей они стали видеться реже, и как-то само собой школьный роман затух. По окончанию вуза Андрей нашел себе работу в городе, остался там. Зарабатывал хорошо, но с женитьбой пока не спешил.Изредка до него долетали слухи о его первой любви – вроде вышла замуж, затем развелась, подробностями он не интересовался. За прошедших несколько лет одноклассницу он видел всего пару раз, в основном мельком, но остановил машину, поздоровался, Катя подошла ближе, завязался разговор, в ходе которого Катя пригласила зайти к ней в гости. Андрей согласился, и открыл дверцу авто. Ему на миг показалось, когда девушка села в автомобиль, что в нем стало холоднее, и радио совсем перестало работать, но он не придал этому значения. Глядя на оживленно болтающую Катерину, он решил, что, зазывая его на чай, она рассчитывает на возобновление отношений. Ему этого не надо – слишком они уж разные теперь, чтобы не обижать бывшую одноклассницу и подружку, решил зайти в гости, да и чаю горячего хотелось, а потом, сославшись на то, что его ждут, откланяться. Катька по-прежнему жила в том самом доме и той же квартире, что и прежде. Да и обстановка не изменилась. Странным было лишь то, что почему-то пахло гарью.-Кать, а что у тебя горелым несет? - Решил спросить он, отбросив всякое воспитание.-Да тебе кажется! - Катя как-то нервно улыбнулась и перевела разговор на другую тему.Вырваться из гостей Андрею удалось лишь через полчаса, Катя все никак не хотела его отпускать, под разными предлогами уговаривала посидеть еще немного. Это ж надо так хотеть вернуть парня! Только вот странно, что никаких попыток к сближению девушка не предпринимала – глазки не строила, ненароком не прижималась к гостю, сидя рядом на диване. А когда коснулась случайно рукой его руки, он невольно вздрогнул – руки у хозяйки были холодными, как лед. Когда он вышел из подъезда, клятвенно заверив Катю, что завтра «заскочит», то услышал, как в кармане запищал телефон. Странно, куча пропущенных звонков от брата, смс. Странно, что он не слышал раньше, сидя у Кати, а звонок на мобильном у него громкий.- Где тебя черт носит?!— Обозлился Петька, старший брат, когда Андрей перезвонил ему. - Я уже хотел в милицию звонить, о пропаже заявление подавать!- Ты чего? Ну на полчаса позже приеду, что теперь, на уши все службы ставить? - Недоумевал Андрей. Странно, Петька никогда не был подвержен приступам паники.- Каких полчаса?! Глянь на часы – половина одиннадцатого вечера, я уже с семи тебе звоню, а телефон выключен. Где тебя носит-то?- Да я Катьку встретил, чай с ней попил, посидели с полчаса. — Растерянно протянул Андрей. Наручные часы тоже показывали 22.30. Странно, неужели он настолько выпал из времени, что просидел в гостях у Катьки несколько часов, не заметив этого.- У какой Катьки?- Ну, Катька, помнишь, я с ней еще в школе встречался, встретились случайно, она меня в гости стала зазывать, пристала, как банный лист, и…- Андрюх, ты знаешь, с таким не шутят. — Голос брата звучал очень серьезно.- С каким? Ты о чем вообще?- Приезжай – расскажу. — Коротко произнес брат. И отсоединился. Петька встретил его без тени улыбки, был очень серьезен.- Ну, чего там за тайны? Сам не знаю, как не почуял, что просидел там пару часов, вроде всего-то полчаса… - Начал Андрей, но брат его перебил.- Андрюх, Катька умерла.- Как, когда?! Я же с ней сегодня чай пил, ты шутишь, что ли?! Сам говорил – не смешно.- Какие тут шутки, на прошлой неделе у них пожар был в доме, вроде проводку замкнуло, менты еще разбираются, что да к чему. Человек пять погибло, среди них и Катька, задохнулась в дыму. Девять дней сегодня. Так что никак ты с ней толковать не мог. Если не веришь – сходи завтра погляди на пепелище.- Тогда что это было, по-твоему?! — Окончательно растерялся Андрей. Он не верил в призраков, считал все это чушью. Но если бывшая подружка погибла и явилась в виде привидения, то объяснимо, почему ее руки были такими холодными, отчего радио плохо работало, и почему в квартире пахло гарью…- Не знаю. Если ты и правда там был с ней, то может, она тебе показалась, чтобы попрощаться с тобой. Бабка наша как-то говорила, что еще сорок дней душа на земле, и за это время с близкими ей людьми прощается.Автор - Ольга Демиденко.

Ключевые слова: Андрей родительская квартира наследство Катя пепелище

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