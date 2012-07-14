Мост между мирами...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:23

Причина: Изменен раздел.

I Love Creepypasta Просмотров: 69 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 14:30 by

Дело было в небольшом поселке на речке. Там у меня был дом отцовский, который мне по наследству достался. Я решил какое-то время там пожить, учитывая отпуск от работы, а потом собрать все вещи, которые от батьки достались и продать дом.Да, небрежно отношусь к домику, а что мне с ним делать? Летом я там не бывал, дом у меня уже есть - большая квартира в центре города, так что, кроме как продажи дома, на ум ничего не приходило. Зато смогу немного денег наскрести.Приехал я к небольшой роще возле шоссе. Встретил меня там папин друг - дядя Петя. Типичный сельский житель - лет Пете было за 50-60, был достаточно упитанным, но и очень сильным, а также любил всякие сказки рассказывать из своей жизни.Встретил меня дядя Петька на автобусной остановке, принялся меня обнимать. Я его в детстве редко видел, так что сначала даже не понял, что это за мужик меня лапает.Когда мы с ним поздоровались и обменялись любезностями, он повел меня к поселку.Поселок от шоссе был не слишком далеко, но и не слишком близко. Идем, он мне рассказывает про поселок свой, как живется, кто живет. Про местную живность мне поведал и дошли мы до реки, которая отделяет эту рощу и поселок друг от друга.Дядя Петя остановился у моста, взял сигаретку и пробубнил:- Ты особо ночью по мостам не ходи, а то беду навлечешь!- Дядь Петь, с чего это я беду навлеку-то? - спросил я.- Мосты-то эти нечистые, здесь поговаривают духи утопленных баб ходят! - пробормотал дядя Петя, зажигая сигарету.- Ну елы-палы, дядя Петя. Я думал что-то серьезное, а вы опять свои сказки дурацкие болтаете!- Да отвечаю тебе! Правда все это, не выдумка. Пошли к тебе на новую хату, там все расскажу… - сказал старик, закуривая сигарету.Зашли мы в отцовский дом. Сразу неприятные воспоминания о батьке хлынули. Он здесь родился, жил да умер. Жутко было видеть этот дом без его настоящего хозяина - без папки моего.Дядя Петя уселся на стул и говорит:- Слышь, что расскажу про мост этот. Была история одна: у меня бабушка еще молодой померла, а с ней история эта связана, поэтому расскажу, что было до этого. Как-то раз в хату моего деда с бабкой воры пробрались, а бабуля моя пошла в это время в сарай. А воры ее схватили и увели на берег той речки. На бережке они бабку мою отодрали, связали и в воду бросили. Нашли ее труп, похоронили, а как-то вечером дед мой с мелким батькой моим пошли ее навещать. Вот идут они через этот мост и видят - бабушка-то живая, стоит себе и смотрит в воду. Дед сначала озадачился, но бабка моя возьмет да в реку спрыгнет! Дед мой за ней прыгнул, так и не выплыл...Я был не удивлен данной историей. Уж слишком много мне пришлось услыхать подобных баек в командировках и т.д.Я значит говорю дяде Пете вот что:- Я, конечно, сильно сожалею утратам, но случаем не льстишь ли ты мне, дядь Петя?- Да что, пацан?! Не вру я тебе! Я же еще историй знаю похожих, здешних причем... - воскликнул дядя Петя и начал новую историю.Рассказал он мне, что девичьи духи пробираются через мосты эти в мир живых. Приходят они на мост, стоят, думают. Скажешь им что-то, ноль внимания. А ежели тронешь, то вместе с тобой спрыгнут в воду да потопят. Можно их не трогать, тогда они встанут на перила моста и сами спрыгнут. Если за ними пойдешь в воду - потопят, но если пока они на перилах стоят схватишь, то они из мира иного обратно в мир живых попадут.В подобные сказки я не верил, но этой почему-то заинтересовался. Наверное, из-за того , что, по словам дяди Пети, девицы после спасенья твоими на век становились. Естественно, я гонялся за дамами сердца, но ничего не выходило, а тут такой вот шанс выпал - просто нужно вовремя взять девку за талию и с перил снять - делов-то, что раз плюнуть.- А знаешь, дядь Петь, поторопился я со своими словами. Заинтересовал меня ты сказкой своей, чтобы и не попробовать мне даму себе раздобыть... - говорю я дяде Пете.- Эй, эй, эй, пацан! Я же говорю, рискованно! Нельзя так делать по морали, ты же покой бедных девок рушишь! - начал меня отговаривать дядя Петя.- Ну, дядь Петь! Ты же знал, что я же заинтересуюсь. Зачем же мне рассказал?- Я думал ты из робких десятков, чтобы ты тут не шастал и не лез на погибель! Эх, старый я дурак... - схватился за голову дядя Петя.Вечером я вышел к реке. Стою и жду. Сегодня решил просто посмотреть, а вдруг неправда. Стою и жду. Вдруг из рощи девушка выходит. Подходит к перилам, облокачивается на них локтями и стоит. Вид у нее задумчивый. Сама по себе дама привлекательная. Не знаю, с чем связана такая красота, но такой девушке никто из городских не подходит.Я хотел было ее тронуть кончиками пальцев, но вспомнил, что может произойти. Поэтому я встал поближе и продолжал ждать.Наконец, девушка, убрав локти с перил, стала залезать на перила. Вот он - мой шанс...Я приготовился взять девушку и, когда она напряглась для прыжка, схватил её и снял с перил...Как только она коснулась пола, то громко закричала. Она рвалась к перилам, держа при этом и меня. Она хотела сама спрыгнуть и меня потопить. Я держал ее, чтобы та не подошла как можно ближе к перилам, чтобы меня не сбросила.Я был испуган и поражен - как такая хрупкая и на вид безобидная девушка могла быть настолько сильной и выносливой?! Она подбиралась все ближе и ближе к перилам, царапая их ногтями и злобно фырча. Я схватил ее за живот и бросил на пол.Вместе с ней рухнул и я. Она толкнула меня к перилам и начала совать свою голову между балками.- Что?! Что происходит?! Так не должно быть! - закричал я.- Наивный! - прошипела тонким голоском девушка, - Ничто не обходится без жертв!Что? Как это? То есть дядя Петя был все-таки прав, что не стоило было идти на этот обряд. Я схватил девушку за горло и скинул с себя.Мне удалось схватить ее за руки и потащить к берегу. Она брыкалась и выворачивалась, громко вереща.Я оттащил девушку от реки на несколько метров уже к жилым домам, она прекратила обороняться.- Я не умру, возвращая твою жизнь! - сказал я ей.- Ты не заслуживаешь жизни! Ты преследовал не цель спасти меня, а цель превратить меня в своего раба, чтобы я еще потратила несколько десятков лет на заточение... - сказала она.Она встала с земли и посмотрела на меня своими голубыми глазами.- Хорошо, ты выжил и спас меня... Теперь я твоя... - прошептала она, взяв меня своими холодными руками.Я взглянул на девушку еще раз. Взяв ее за руку, я отвел к отцовскому дому.- Оставайся жить тут... А мне уже пора... - сказал я ей.- Ты потратил на меня свое время и силы, чтобы просто бросить меня?! - удивлено спросила девушка.- Дом мне этот все равно не нужен, я даже вещи брать не стану... Живи себе на здоровье... - сказал я и ушел.Девушку мне стало жалко, но зато дом отдал, пускай и даром. Подхожу я к мосту, чтобы перейти через него в рощу, как сзади слышу:- Стой!Девушка, которую я спас, подбежала ко мне на мосту, обняла и горячо поцеловала. Неужели я все же получил то, за чем шел?- Хм... Наивный! - сказала она, будто прочитав мои мысли.Я почувствовал удар в грудь. Попятившись назад, я стукнулся спиной об деревяшку. Руки мои стянула веревка. Я посмотрел на девушку. Она, злобно улыбаясь, надевала мне мешок на голову...Еще один толчок и я оказался в воде... Похоже, у этой сказки не будет хорошего конца...

Ключевые слова: Мост девушка вода авторская история

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