Босоногая старушка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 13:13 by

Вера прошла в автобус и присела на свободное место возле окна. Дверь с грохотом закрылась. Полупустой автобус загудел и тронулся с места, раскачиваясь из стороны в сторону. Вера уставилась в окно: осенний дождь стучал по стеклам и металлическому корпусу.Был вечер, уже стемнело. Мысли плясали в голове девушки в такт мелькавшим в окне домам и огням большого города. «Меня как будто нет. Никто не замечает моего присутствия на работе, а ведь работаю уже три года… Простая секретарша, принеси-подай… Татьяна Петровна со своим: «Верочка – кофе, пожалуйста, зачем так много сахара положила?». Одно и то же каждый день. Да еще Марина Александровна работу дала. Придется разгребать клиентскую базу, как будто мне дома заняться нечем. А Василий Афанасьевич, какой идиот, сам же попросил меня отчет за него сделать, а теперь я еще и виновата, что Татьяна Петровна ошибку в работе нашла. Ужасно все».Автобус постепенно наполнялся людьми, и вот уже все сидячие места были заняты. Напротив Веры присела старушка в бордовом платочке с розочками и сером пальто. На вид обыкновенная такая бабулька, каких много, но… взгляд Веры упал на ее ноги. Они были совершенно босые! Можно было бы и не обращать внимание на этот факт, если бы было лето, но на дворе ноябрь месяц. Старуха уставилась на девушку пристальным взглядом. Вера немного поерзала на сиденье, в голове мелькнуло: «Сумасшедшая». Она отвернулась к окну, наблюдая за игривой рекламой. Бабулька продолжала навязчиво смотреть на Веру. Девушка это чувствовала, но решила сделать вид, что не замечает ее.— Тебя Вера зовут?От неожиданности девушка вздрогнула. Голос старухи на мгновение показался ей знакомым.— Да, откуда вы знаете?Вера с недоумением посмотрела на старуху. Та не ответила, лишь покачала головой из стороны в сторону.— Тебе все надоело? Работа тебя не устраивает? Чего же ты хочешь от жизни? - старуха прищурила один глаз, и Вера почувствовала себя документом, который беспомощно лежит на стеклянной поверхности сканера.— Откуда вы все знаете? – Вера недоумевала.— Детка, я знаю все про тебя. И знаю, как тебе помочь.В голове девушки стали появляться вопросы, на которые она судорожно пыталась найти ответы: «Что это? Может, она работала у нас? Возможно, уборщицей… нет. Лицо мне ее совсем не знакомо, но голос… откуда я его знаю? Где-то слышала, но где? А может… это мошенница какая-то? Сейчас скажет, мол, дай я тебе погадаю, а потом деньги начнет выманивать».— Вы кто? Что вы от меня хотите? – задала вопрос девушка.Старуха рассмеялась. Вера посмотрела на людей в автобусе, пытаясь найти хоть какую-нибудь поддержку со стороны. Но люди ехали молча, словно статуи, зомбированные мыслями о своем. Лишь изредка пружинили из стороны в сторону из-за автобусного движения.Верой завладело любопытство: «Ладно, давай поиграем в твою игру, бабулька».— Я хочу, чтобы меня наконец-то повысили на работе, чтобы меня замечали и считались со мной. Я хочу чего-то добиться в жизни…Автобус остановился, дверь со скрежетом отворилась, и старуха указала на выход, приглашая последовать за ней. Вера сомневалась, но, посмотрев в окно, поняла, что это ее остановка. Какой ужас! Она ее чуть не проехала. И все из-за этой бабульки. Та словно застыла в странной позе, показывая рукой на открытую дверь и пропуская вперед Веру. Девушка соскочила со своего места и запрыгала по железным ступеням. Вдруг ее нога соскользнула, и она полетела куда-то вниз, вскрикнув от неожиданности, лишь каким-то чудом успела ухватиться за нижнюю часть дверцы автобуса. Удивительно, но ее ноги висели в воздухе. Вера медленно посмотрела вниз, все еще не понимая, что произошло, и... о, ужас! Она увидела под собой пропасть!— Помогите! – крик вырвался из груди девушки.Она понимала, что еще совсем немного, и ее ждет смерть. Никто из людей даже не пытался ей помочь. Все стояли как вкопанные.— Помогите… — Вера молящим взглядом посмотрела на лица людей, и то, что она увидела, лишило ее дара речи.На нее равнодушно смотрели Татьяна Петровна, Марина Александровна и Василий Афанасьевич.— Помогите… — прошептала Вера.Силы уже покидали ее, пальцы потихоньку соскальзывали. «Куда делась старуха? Может быть, она мне поможет?» — думала Вера, вглядываясь в толпу. Вдруг толпа заревела в один голос, чеканя каждое слово:— Помоги себе сама! Помоги себе сама! Помоги себе сама!Вера собрала все свои силы и попыталась подтянуться.— Держись, — услышала она голос бабульки и увидела перед собой костлявую, в трещинах и грязи, ногу.Деваться было некуда, и девушка ухватилась за нее обеими руками. Немного усилий и вот – она уже на ступенях автобуса. Сердце буквально выскакивало из груди Веры, она тяжело дышала и боялась пошевелиться, а вдруг опять упадет туда - за край, в бездну.Толпа расступилась. Перед Верой стояла босоногая старуха и улыбалась. «Ну и шуточки у нее, вот ведьма», — подумала девушка, но вслух этого сказать не решилась.— Если делаешь кому-нибудь доброе дело – делай от чистого сердца или откажись. Не суди людей в сердце своем, тебе никто ничем не обязан. И если желаешь чего-то добиться, не надейся ни на кого, а помоги себе сама, тогда и помощники найдутся. Ну а если помощники найдутся – будь всегда благодарна, – промолвила старуха, продолжая улыбаться и постепенно превращаясь в облако.— Девушка, а девушка, очнитесь, конечная остановка, — кто-то хлопал Веру по плечу.Она несколько раз моргнула и увидела перед собой женщину-кондуктора. Кроме них, в автобусе никого не было.— Блин, я проехала свою остановку, – с досадой протянула Вера, но в то же время так обрадовалась тому, что все, что с ней произошло, – ей всего лишь приснилось.Поблагодарив кондуктора, Вера вышла на улицу. А когда спускалась по ступенькам автобуса, вспомнила сон и улыбнулась.На следующий день Вера в обычном режиме отправилась на работу и уже подходила к офису, как вдруг услышала знакомый до боли голос:— Девушка, пожалуйста, помоги, чем сможешь.Вера обернулась и увидела… босоногую старуху из вчерашнего сна. Она стояла, опираясь на палочку, на ее ноги было больно смотреть. Старушка часто просила милостыню в этом месте, но Вера пробегала мимо, не обращая на нее никакого внимания. Вот почему в автобусе голос ей показался знакомым. В этот раз девушка подошла к ней.— Бабушка, возьмите это и купите себе сапоги, зима впереди, – Вера протянула ей две тысячи рублей.Бабулька заплакала от счастья и с благодарностью обняла девушку. Как мало человеку надо.Через месяц – Вере добавили зарплату и повысили. Она стала уважаемым человеком в коллективе. А босоногую старушку она больше не видела, но сон запомнила на всю жизнь.Автор - Сазонова Ирина.

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