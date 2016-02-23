Босоногая старушка

Босоногая старушкаВера прошла в автобус и присела на свободное место возле окна. Дверь с грохотом закрылась. Полупустой автобус загудел и тронулся с места, раскачиваясь из стороны в сторону. Вера уставилась в окно: осенний дождь стучал по стеклам и металлическому корпусу.
Был вечер, уже стемнело. Мысли плясали в голове девушки в такт мелькавшим в окне домам и огням большого города. «Меня как будто нет. Никто не замечает моего присутствия на работе, а ведь работаю уже три года… Простая секретарша, принеси-подай… Татьяна Петровна со своим: «Верочка – кофе, пожалуйста, зачем так много сахара положила?». Одно и то же каждый день. Да еще Марина Александровна работу дала. Придется разгребать клиентскую базу, как будто мне дома заняться нечем. А Василий Афанасьевич, какой идиот, сам же попросил меня отчет за него сделать, а теперь я еще и виновата, что Татьяна Петровна ошибку в работе нашла. Ужасно все».
Автобус постепенно наполнялся людьми, и вот уже все сидячие места были заняты. Напротив Веры присела старушка в бордовом платочке с розочками и сером пальто. На вид обыкновенная такая бабулька, каких много, но… взгляд Веры упал на ее ноги. Они были совершенно босые! Можно было бы и не обращать внимание на этот факт, если бы было лето, но на дворе ноябрь месяц. Старуха уставилась на девушку пристальным взглядом. Вера немного поерзала на сиденье, в голове мелькнуло: «Сумасшедшая». Она отвернулась к окну, наблюдая за игривой рекламой. Бабулька продолжала навязчиво смотреть на Веру. Девушка это чувствовала, но решила сделать вид, что не замечает ее.
— Тебя Вера зовут?
От неожиданности девушка вздрогнула. Голос старухи на мгновение показался ей знакомым.
— Да, откуда вы знаете?
Вера с недоумением посмотрела на старуху. Та не ответила, лишь покачала головой из стороны в сторону.
— Тебе все надоело? Работа тебя не устраивает? Чего же ты хочешь от жизни? - старуха прищурила один глаз, и Вера почувствовала себя документом, который беспомощно лежит на стеклянной поверхности сканера.
— Откуда вы все знаете? – Вера недоумевала.
— Детка, я знаю все про тебя. И знаю, как тебе помочь.
В голове девушки стали появляться вопросы, на которые она судорожно пыталась найти ответы: «Что это? Может, она работала у нас? Возможно, уборщицей… нет. Лицо мне ее совсем не знакомо, но голос… откуда я его знаю? Где-то слышала, но где? А может… это мошенница какая-то? Сейчас скажет, мол, дай я тебе погадаю, а потом деньги начнет выманивать».
— Вы кто? Что вы от меня хотите? – задала вопрос девушка.
Старуха рассмеялась. Вера посмотрела на людей в автобусе, пытаясь найти хоть какую-нибудь поддержку со стороны. Но люди ехали молча, словно статуи, зомбированные мыслями о своем. Лишь изредка пружинили из стороны в сторону из-за автобусного движения.
Верой завладело любопытство: «Ладно, давай поиграем в твою игру, бабулька».
— Я хочу, чтобы меня наконец-то повысили на работе, чтобы меня замечали и считались со мной. Я хочу чего-то добиться в жизни…
Автобус остановился, дверь со скрежетом отворилась, и старуха указала на выход, приглашая последовать за ней. Вера сомневалась, но, посмотрев в окно, поняла, что это ее остановка. Какой ужас! Она ее чуть не проехала. И все из-за этой бабульки. Та словно застыла в странной позе, показывая рукой на открытую дверь и пропуская вперед Веру. Девушка соскочила со своего места и запрыгала по железным ступеням. Вдруг ее нога соскользнула, и она полетела куда-то вниз, вскрикнув от неожиданности, лишь каким-то чудом успела ухватиться за нижнюю часть дверцы автобуса. Удивительно, но ее ноги висели в воздухе. Вера медленно посмотрела вниз, все еще не понимая, что произошло, и... о, ужас! Она увидела под собой пропасть!
— Помогите! – крик вырвался из груди девушки.
Она понимала, что еще совсем немного, и ее ждет смерть. Никто из людей даже не пытался ей помочь. Все стояли как вкопанные.
— Помогите… — Вера молящим взглядом посмотрела на лица людей, и то, что она увидела, лишило ее дара речи.
На нее равнодушно смотрели Татьяна Петровна, Марина Александровна и Василий Афанасьевич.
— Помогите… — прошептала Вера.
Силы уже покидали ее, пальцы потихоньку соскальзывали. «Куда делась старуха? Может быть, она мне поможет?» — думала Вера, вглядываясь в толпу. Вдруг толпа заревела в один голос, чеканя каждое слово:
— Помоги себе сама! Помоги себе сама! Помоги себе сама!
Вера собрала все свои силы и попыталась подтянуться.
— Держись, — услышала она голос бабульки и увидела перед собой костлявую, в трещинах и грязи, ногу.
Деваться было некуда, и девушка ухватилась за нее обеими руками. Немного усилий и вот – она уже на ступенях автобуса. Сердце буквально выскакивало из груди Веры, она тяжело дышала и боялась пошевелиться, а вдруг опять упадет туда - за край, в бездну.
Толпа расступилась. Перед Верой стояла босоногая старуха и улыбалась. «Ну и шуточки у нее, вот ведьма», — подумала девушка, но вслух этого сказать не решилась.
— Если делаешь кому-нибудь доброе дело – делай от чистого сердца или откажись. Не суди людей в сердце своем, тебе никто ничем не обязан. И если желаешь чего-то добиться, не надейся ни на кого, а помоги себе сама, тогда и помощники найдутся. Ну а если помощники найдутся – будь всегда благодарна, – промолвила старуха, продолжая улыбаться и постепенно превращаясь в облако.
— Девушка, а девушка, очнитесь, конечная остановка, — кто-то хлопал Веру по плечу.
Она несколько раз моргнула и увидела перед собой женщину-кондуктора. Кроме них, в автобусе никого не было.
— Блин, я проехала свою остановку, – с досадой протянула Вера, но в то же время так обрадовалась тому, что все, что с ней произошло, – ей всего лишь приснилось.
Поблагодарив кондуктора, Вера вышла на улицу. А когда спускалась по ступенькам автобуса, вспомнила сон и улыбнулась.
На следующий день Вера в обычном режиме отправилась на работу и уже подходила к офису, как вдруг услышала знакомый до боли голос:
— Девушка, пожалуйста, помоги, чем сможешь.
Вера обернулась и увидела… босоногую старуху из вчерашнего сна. Она стояла, опираясь на палочку, на ее ноги было больно смотреть. Старушка часто просила милостыню в этом месте, но Вера пробегала мимо, не обращая на нее никакого внимания. Вот почему в автобусе голос ей показался знакомым. В этот раз девушка подошла к ней.
— Бабушка, возьмите это и купите себе сапоги, зима впереди, – Вера протянула ей две тысячи рублей.
Бабулька заплакала от счастья и с благодарностью обняла девушку. Как мало человеку надо.
Через месяц – Вере добавили зарплату и повысили. Она стала уважаемым человеком в коллективе. А босоногую старушку она больше не видела, но сон запомнила на всю жизнь.
Автор - Сазонова Ирина.
Начало истории.
Окончание истории.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 77Комментарии: 3
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