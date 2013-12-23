Весеннее Равноденствие

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:14

Estellan Просмотров: 38 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 17:14 by

Мало кто помнит неописанные времена. В те времена боги чаще общались с людьми, а некоторые и жили среди них. Человеческая память коротка, и в ней не сохранились многие истории тех веков. Но сегодня я поведаю вам одну из них.Самым страшным днем года тогда был день весеннего равноденствия. В этот день все люди старались запереть своих детей в домах и сутки не выпускать их на улицу. Даже подросткам было запрещено покидать крепкие стены. Да и взрослые старались без лишней необходимости не высовывать нос на улицы, чтобы не попасть в лапы кровожадных злых духов, которые в случае неудачной охоты не брезговали и стариками, но всем блюдам предпочитали детскую плоть.Не обошел этот запрет и юного сына Бога Ветра и человеческой женщины. Долгий день юноша коротал у окна, рассматривая пустую улицу родной деревни и мечущиеся от дома к дому бестелесные тени. Родители оставили его одного, отлучившись по какому-то важному (раз они покинули дом в такой день) делу, и заняться в четырех стенах ему было абсолютно нечем.День клонился к закату, когда он увидел своего друга. Парис, не смотря на запрет, покинул свой дом, и сейчас перебегал дорогу, направляясь к дому старого друга, когда что-то заставило его остановиться, развернуться, и направиться по дороге за пределы деревни. Лишь юный полубог видел, что вели его тени, и он не мог сопротивляться этому зову. Не было никого, кто мог бы остановить его. Словно никто из взрослых не видел одинокого, бредущего как во сне, юношу. Полубог не мог бросить друга в беде, и, нарушив запрет, покинул дом, побежав за ним.Юноша догнал друга лишь за пределами деревни, тот остановился у каменой двери, ведущей, казалось, куда-то внутрь холма. Полубог пытался встряхнуть Париса, привести того в сознание, но он не реагировал, пошевелившись лишь тогда, когда дверь сама собой открылась. Человек сделал шаг вперед, намереваясь войти, но сын Бога Ветра оттолкнул его, не позволяя этого сделать, и сам угодил в ловушку.Каменная дверь захлопнулась, и на несколько мгновений воцарилась абсолютная темнота. А потом совсем рядом вспыхнул факел. За ним второй, третий, четвертый, Факелы зажигались один за другим. Обернувшись, юный полубог понял, что стоит то ли внутри полукруглого каменного зала, то ли полого холма. Большую часть пространства занимал огромный стол. За столом сидели ужасные существа. Часть из них была похожа на зверей, часть, на людей. Но никто из них не был похож ни на что из того, что ему приходилось видеть раньше.Чудовища обрадовались, решив, что к ним на пир пожаловало новое блюдо, но довольно быстро поняли, что стоящий перед ними - не человек.- Что делает светлое божество на нашем пиру? Мы не звали тебя. Но раз ты пришел, придется тебе подносить нам пищу и питье, потому что не будем мы открывать двери, чтобы ты не привел сюда остальных. Да и за один стол с нами такого как ты не посадим.Не хотел юноша признаваться, что он не божество, так как видел, что именно едят чудовища. Не свинина или оленина были на их тарелках, а человечина, не вино наполняло их кубки, а кровь.Одно из чудовищ отвело полубога к дальней стене. Там стояла бочка, полная крови, там же, на столе рядом, горкой высились куски человеческого мяса.Не имея другого выхода, пришлось юноше носить им куски мяса, пришлось, зачерпывая из бочки кувшином, наполнять их кубки кровью. Он не знал, как долго это продолжалось, но постепенно пир подходил к концу.- Близится полночь. Наше время кончается. Скоро дверь откроется.Одно из чудовищ схватило юношу за руку, заставив остановиться.– Знаешь, что отличает нас от тебя? Мы их едим. Но ты не лучше. Мы не можем съесть тебя, но можем убить. Пей, или мы разорвем тебя на множество клочков, и ни один из вас не сможет вернуть тебя к жизни.С этими словами чудовище вручило полубогу тяжелый, скользкий кубок, наполненный кровью. Остальные чудовища затихли, наблюдая за ним, вперившись в хрупкую фигуру сотней пар неподвижных глаз.- Пей! - прозвучал разномастный хор голосов.Все, что оставалось ему, это попробовать обмануть злых богов. Все, что он мог сделать, это сделать вид, что пьет, позволяя холодной крови скатываться тягучими каплями по подбородку.Ужасный удар, казалось, сотряс холм от основания до самой верхушки. Каменная дверь открылась, а на ее пороге стоял разъяренный Бог Ветра. И он не был намерен им прощать то, что они пытались сделать с его сыном.Многие века прошли с тех пор. Многие боги рождались и умирали в памяти людей. Но именно с тех пор никто не запирает детей в день весеннего равноденствия. Никто не помнит, как кровожадные духи оказались заперты на границе миров, не в силах пересечь ее. Лишь их бесплотные тени раз в год скользят по просыпающейся от долгого сна земле, не в силах причинить никому вред.

Ключевые слова: Весеннее равноденствие запрет полубог сын бога Ветра холм духи авторская история

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