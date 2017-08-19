Банька

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:54

Причина: Изменен раздел

Balzac Просмотров: 54 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:54 by

Была я в ту пору студенткой, доброй, веселой, активной. Каждое лето ездили мы всем потоком по близлежащим деревням, дабы помочь по хозяйству старикам. Где забор починить, где грядки прополоть, где травы накосить. В общем, летом в деревне работы полно, а пожилым людям и подавно самим не справиться.В ту деревню, в которую направлялись, мы уже приезжали на первом курсе. Уже знали, кто и где остановится, а кто-то вез подарки и гостинцы теперь уже не чужим людям. Мы с Людой тоже везли Анастасии Тимофеевне пару теплых и красивых платков и нами же расшитую скатерть.Добросовестно отработав на вверенных нам участках жарких пять дней, на шестой мы решили отдохнуть. Выспались, сходили за ягодами, потом на речку, а вечером решено было посидеть всем вместе у костра.За ужином Анастасия Тимофеевна порадовала нас тем, что собиралась истопить баню, только очень просила нас долго не загуливать, дескать, ночами в бане банник парится, потом чертей пускает. Мол, не стоит хозяина огорчать. Мы про себя даже немного умилились таким бабушкиным суевериям, но вслух лишь поблагодарили и обещали не задерживаться.Но куда там торопиться в теплый летний вечер? Костер, гитара, друзья. Затихающая вблизи деревушка, небо с россыпью звезд, совсем не до сна. Несколько парочек отделились от нашей группы, среди них были и Люда с Сашкой, она очень просила меня дождаться ее в баню. Опомнилась я глубокой ночью, и, несмотря на то, что Люда так и не пришла, а ребята еще не собирались уходить, я все же распрощалась и по тихой пустынной улице направилась к дому Анастасии Тимофеевны.Войдя во двор, я обнаружила, что свет в бане горит, слышно было даже плеск воды. Ох, я тогда выругалась про себя о подруге. Забежала в дом, стараясь не шуметь и не разбудить старушку, нашла полотенце и поторопилась в баню.Люда сидела на верхней полке и, похоже, еще только грелась. Раскрасневшаяся, с заплетенной косой, она улыбнулась мне и заболтала ногами. И тут меня как прорвало, я забыла, что сердилась на нее, и принялась рассказывать, о том, что происходило после ее ухода: как было весело, какие были шутки и песни. А Люда все молчит, смотрит то на меня, то на печь, да улыбается. И только когда поток моих впечатлений понемногу иссяк, в голову начала закрадываться неприятная и холодящая мысль, что с моей подругой что-то не то. Тут же поскорей захотелось искупаться и сбежать домой. Я попыталась пристать к ней с расспросами, а в ответ все та же улыбка, и опять она ногами болтает.Что-то не только в ее поведении, но и в ней самой было не так, но я была настолько возбуждена, а теперь и напугана, что не могла никак понять, что именно.В очередной раз улучив момент, когда Люда перевела свой взгляд на печь, я внимательно оглядела подругу и едва не выронила ковш из рук. На стене, у тени моей подруги, отчетливо виднелись небольшие, с указательный палец, два рога, торчащие из вспотевшей головы. Как я не пыталась в тот момент, но так и не смогла себя убедить в том, что мне это кажется. Два кривоватых отростка двигались в унисон с ее головой.Плохо помня себя от паники, я выскочила из бани голой и сырой, едва вспомнив захватить платье. Еле натянула его на ходу и выбежала отчего-то за двор, а не в дом. Всего на мгновение в моей голове промелькнула мысль: "А что, если и в доме не бабуля вовсе?!".Вдалеке еще слышались голоса ребят, и я, не раздумывая ни секунды, босая бросилась к ним. Но на полпути встала как вкопанная и чуть не закричала. На встречу мне шагала развеселая Люда, размахивая пышным и свежим венком. Увидев меня, начала в шутку браниться, что я, такая-растакая, не дождалась ее, и, лишь присмотревшись, она заметила мой растрепанный и испуганный вид.Я не уверена, что Люда мне тогда поверила, но она убедила меня в том, что все это время провела с Сашкой, а потом искала меня у костра. Пройти в дом мимо той бани меня уговорили с огромным трудом.Больше я в ту деревню не ездила под любым предлогом. И в баню в жизни не зайду, ни днем, ни ночью. До сих пор не знаю, что это было. Ведь то, что это в самом деле черти в бане мылись, совершенно нереально, и я уверена, что мне не показалось, как и то, что это совсем не было чьей-то шуткой.

Ключевые слова: Баня деревня банник черт подруга испуг страх

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