The Colosseum

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:30

MilesTheCurucain Просмотров: 87 Комментарии: 5 +3 Вчера, 14:30 by

Если тебе когда-нибудь придется путешествовать по пустынным, извилистым дорогам юго-востока Миссури на машине, то рано или поздно ты наткнешься на пустое футбольное поле. Сразу выходи из машины и направляйся к нему. В центре, весь покрытый вмятинами и следами от ботинок, будет лежать футбольный мяч. Возьми его и начинай с ним играть. Не волнуйся о том, как глупо можешь выглядеть со стороны, всё равно тебя никто не увидит.Через какое-то время мяч должен начать излучать свет и становиться всё ярче и ярче. Тут же зажмурься так сильно, как можешь, ты же не хочешь ослепнуть. Ещё мяч начнёт теплеть, но не настолько, чтобы к нему было больно прикасаться. Как только он перестанет нагреваться, открывай глаза. Ты попал в Колизей.Каждый описывает его по-разному: кто-то как заброшенное и гниющее бейсбольное поле, кто-то как что-то похожее на Римский Колизей. Но не вглядывайся в окружение, оно не так важно. Теперь, если ты хочешь уйти без последствий, то у тебя будет минута. Тогда ты проснёшься в своей машине у руля.Однако, если захочешь остаться, то не двигайся. Но это не значит, что я тебя не предупреждал. По истечении минуты на поле спустится красивая женщина и направится к тебе. Не обманывайся её внешностью, это всё ловушка, чтобы ослабить твою бдительность и убить. Если хочешь выжить, спроси у неё, любит ли она игры. Она не сможет сказать: “Нет”. Беги назад сразу, как в глазах потемнеет. Когда зрение вернётся, то ты увидишь материальное воплощение своих страхов; задание, невыполнимое на вид или то, что травмирует твою психику.Стоит тебе только решиться пройти задание, женщина начнёт принимать свою истинную форму. Она будет искажать шансы в свою пользу, пытаясь усложнить твою чудовищную задачу. Но несмотря на весь происходящий вокруг хаос, не показывай ей, что напуган. Она хочет ослабить тебя, ведь не сопротивляющуюся жертву проще сожрать. Когда же она поймёт, что ты не собираешься сдаваться, то начнёт разрушать пространство вокруг; но не стоит волноваться, это не тронет тебя, пока ты не бросишь задание.Если же ты не справишься или смиришься, как женщина тут же схватит тебя и разорвёт на части. Её настоящая форма, а затем пустота… вот и всё, что ты увидишь перед смертью. Но она её покажет даже если ты пройдёшь задание: на вид это ужасное насекомое, чем-то схожее со сверчком. Но ты должен продолжать, даже если будешь напуган или шокирован её формой. Как только всё закончится, ты проснёшься у руля своей машины с мячом, лежащем на соседнем месте.Если ты заберёшь его с собой, то твоя жизнь кардинально изменится. Все суды будут решаться в твою пользу. Любое казино, в котором ты начнёшь играть, обанкротится. Отношения с противоположным полом никогда тебя не разочаруют. У этого, однако, будут свои недостатки. До конца своих дней ты будешь видеть один и тот же сон, где выполняешь задание в Колизее; также, ты никогда не сможешь отказаться от азартной игры. И хоть тебе будет всегда везти, есть одна игра, где твои силы не помогут:Русская рулетка.

Ключевые слова: Поле мяч женщина образ авторский перевод

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