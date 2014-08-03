Желание. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 57 Комментарии: 1 +3 Вчера, 15:34 by

Двадцать пять лет. Почти вся моя сознательная жизнь ради одной ночи, ради одного момента. Все, чем я жил, чем дышал, что занимало мои мысли, сегодня наконец свершится.Помню, еще лет в семь я понял, что отличаюсь от других детей: мне куда интереснее было проводить время с книгами, чем с ровесниками, я мог днями и ночами сидеть за новым томом, пока не изучу его от корки до корки. Родителей поначалу такое поведение сильно насторожило (матери даже приходилось силком вытаскивать меня на улицу), но постепенно они успокоились. Ведь не хулиганом же растет, - решил отец. – Пусть лучше читает, чем с рогаткой бегает. А с возрастом и это пройдет.Но он оказался неправ. Я рос таким же тихим, замкнутым в себе, за что и получил от одноклассников кличку «Овощ», на которую, впрочем, не обращал никакого внимания. И пусть учеба давалась очень легко, школа не приносила ничего, кроме скуки. Меня все так же люди интересовали меньше, чем книги.И вот мне исполнилось пятнадцать: настала пора первой любви и настоящей дружбы, время настоящих страстей и безумных подвигов. Но все это прошло мимо меня; к этому времени я точно усвоил, чего хочу в этой жизни. Я начал изучать магию. Не ту, о которой пишут в газетах различные шарлатаны в пятом поколении, обещающие вернуть в семью всех, вплоть до собаки, а настоящую. Магию, дающую подлинную силу и власть над ними, существами, незримо существующими среди людей.В шестнадцать я совершил свой первый ритуал. Даже сейчас я хорошо помню, как заколыхался огонь свечи, когда последние слова заклинания были произнесены, как нестерпимо запахло серой, а жертвенная кровь в мгновение исчезла со стола. Больше это существо никак не проявило себя, но я отчетливо знал, что оно здесь, что у меня получилось. В тот момент последние сомнения испарили, как кровь со стола, – у меня есть Сила, я намного больше, чем обычный человек.С той поры прошло много лет, я стал в десятки раз сильнее, чем кто-либо другой из местных магов, но одно не давало мне покоя – хоть мой дух и был силен, но тело понемногу гасло из-за болезней, которые не поддавались магии. Мысль о том, что я всего лишь жалкий смертный, способный лишь заглянуть за завесу тайны, но настоящая Сила, власть над собственной смертью, была от меня так же далеко, как от любого человека, сводила меня с ума. И в этом оказался бессилен не только я: другие маги лишь пожимали плечами, а демоны смеялись мне прямо в лицо.Я метался, пытаясь найти ответ, хоть какую-нибудь ниточку, ведущую к вечной жизни, но все было тщетно. В приступе отчаяния я даже пошел на крайний шаг, пытаясь сделать мою душу недоступной для Рая и оскверненной даже для Ада. Я долго колебался, прежде чем решиться на самый страшный грех, который невозможно искупить даже сотней лет молитв – отцеубийство. На этот раз магия не подвела меня – мокрая дорога, пьяный водитель – все вышло именно так, как мне хотелось. Сейчас я понимаю, какую страшную ошибку сотворил, но в тот момент для меня это было последней надеждой, соломинкой, которая оказалась бесполезной…Не знаю, было ли все спланировано с самого начала или это было простым совпадением, но именно на похоронах родителе я нашел ответ, точнее, почувствовал его. Проходя мимо старинного склепа, я ощутил новую для себя Силу. Силу существ, с которыми я никогда не сталкивался, существ более древних, чем многие из демонов. Когда я понял, с кем имею дело, то едва не рассмеялся посреди кладбища – кто же мог знать, что старые сказки, прочитанные мною в детстве, окажутся полезнее, чем все магическое знание поколений магов.Оказалось, бессмертие было перед моими глазами, и все, что мне оставалось, – прийти и взять его. И вот я стою перед тем самым склепом и через несколько секунд, ровно в полночь, наконец получу желаемое.До моего слуха донесся бой курантов – время пришло. Но почему-то ничего не произошло, я даже с ужасом понял, что совершенно не чувствую ничьего присутствия на кладбище. Я простоял до самого рассвета, а когда на горизонте появились первые лучи солнца, мне пришлось уйти ни с чем. Едва попав домой, я вновь засел за книги, выуживая из них крупицы знаний о существах, к которым стремился. И на следующую ночь я вернулся с твердой уверенностью, что мое желание исполнится, – они сами искали кое-что. То самое, что я сам предлагаю им.Но и в эту ночь, и в следующую снова ничего не произошло, они вновь не захотели прийти на мой зов. Но я не хотел сдаваться, чувствуя, как с каждым днем смерть все ближе и ближе подступает ко мне. Днем я спал, а ночи проводил у старого склепа, не отходя ни на миг. Я знал, что рано или поздно они сдадутся.Не знаю, сколько времени так прошло, но я решил, что приду на кладбище в последний раз, решат они показаться или нет. Времени у меня почти не осталось, в своем фанатичном рвении я совсем перестал за ним следить, перестал чувствовать шаги смерти….И вновь ночь не принесла мне утешения. До рассвета оставалось меньше часа, и я уже собрался уйти, как вдруг почувствовал его. После стольких ночей ожидания, стольких лет поиска мое желание сбудется.- Кто ты? – казалось, его голос раздается прямо у меня в голове. – Что ты ищешь здесь, где нет места живым?Я хотел обернуться, но не смог, парализованный ледяным холодом, что исходил от него.- Я искал встречи с тобой, - слова давались мне с большим трудом; я чувствовал страх, как во время своего первого ритуала, тем более, что в этот раз у меня не было никакой власти над этим существом. – Я хочу стать одним из вас – «не мертвым».- Что? – я почувствовал, как мой собеседник придвинулся ко мне практически вплотную.- Я хочу стать вампиром! – я едва не перешел на крик. – Я желаю то, что есть только у вас, - вечная жизнь!В моей голове раздался странный звук, до меня не сразу дошло, что стоящий за моей спиной просто расхохотался.- Вечная жизнь? Ты называешь это жизнью? – спросил меня вампир.В ответ я кивнул и, зажмурившись, немного вытянул шею, ожидая, как в нее вопьются острые клыки, я приготовился к боли, этой прелюдии к вечному блаженству, но ничего не произошло. Набравшись смелости, я, наконец, заставил себя развернуться, чтобы принять перерождение лицом к лицу, и едва не завыл от отчаяния – как и прежде, я был совершенно один на этом кладбище …Продолжение следует...Автор - Kotofei.

Ключевые слова: Сознательная жизнь родители возраст шарлатаны ритуал вечная жизнь

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