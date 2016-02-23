Подарок

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 77 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 14:07 by

Удивил бы вас утром 1 января подарок под ветками ёлки, стоящих на столе в комнате? А живу я один, друзей у меня немного и последний раз они приходили почти месяц назад, когда и веток, которые я купил для запаха - не было в помине. Маленькая коробочка ярко-красного цвета, перевязанная белой ленточкой с бантиком. Откуда она вдруг появилась?Ну, не сказать, что я не верю в Деда Мороза, в чудеса под Новый год, но, если честно, я никогда в жизни не слышал о каком-то чуде, случившемся в новогоднюю ночь. Поэтому версия о том, что этот подарок появился именно от Деда Мороза, была мною сразу отметена, как нечто абстрактное и нереальное. Кто бы мог её подбросить, а главное, как? Окна и форточки закрыты, печки в доме нет, остаётся одно место - входная дверь.Я подошел и внимательно рассмотрел свою вроде надёжную металлическую дверь чёрного цвета: замки закрыты, никаких следов взлома. К тому же... на двери цепочка с моей стороны, что сразу же позволяет сделать вывод, что нечто, подбросившее мне подарок через дверь, войти не могла, даже имея дубликат ключей, так как цепочка бы не дала открыть дверь с той стороны, если её не обрезать, а она цела и невредима. Отсюда вывод, что подарок могли подбросить только будучи в квартире. Но никто ко мне не заходил с того момента, как я купил веточки ёлки в дом. Это глупо, конечно, - одному ставить ёлку дома, но с детства люблю запах хвои и не мог удержаться от простых веток в своей квартире. Но этот подарок? Откуда он?Вчера я один встретил Новый год, под бой курантов выпил бокал шампанского, посмотрел телевизор до двух ночи, после чего лёг спать. Я помню, что никаких подарков не было. Откуда же он там теперь? Проделки домового? Да ну... это ещё похлеще Деда Мороза.В общем, ответ я решил найти, открыв подарок. Возможно, там я найду ответ. Записка, ассоциации с подарком и прочее. Гадания насчет того, кто принес, завели в тупик.Я аккуратно срезал белую ленту и открыл крышку маленькой квадратной коробочки. Внутри не было записок, никаких предметов, которые бы могли мне хоть что-то мало-мальски объяснить. В ней, одиноко сверкая медно-золотистым отливом, лежал ключ. Обыкновенный ключ, а с ним и новый вопрос: от чего этот ключ?Утро первого января началось очень хорошо - с метода ломания мозга. Вопросы, вопросы, порождающие новые вопросы.Я налил себе кофе и уселся с этим ключом на кухне. Приятный аромат напитка окутал меня и согрел после бодрящего утреннего душа. Рассматривая ключ, я гадал, откуда он может быть. Может, от машины? Но это явно не ключ от машины. Круглое кольцо, от него шел гвоздик, на конце которого две зазубрены. Типичный ключ от дверей, вот осталось только понять, от каких. Явно не от моей входной двери и не от шкафа.Я стал вспоминать, не видел ли я в этой квартире каких-то тайников на оставленном мне предыдущими хозяевами комоде, письменном столе, антресоли? Нет, ничего. От чего именно этот ключ? Уже даже не столько интересовало, кто мне его подарил, сколько - от чего...До самого обеда я проходил с мыслями об этом. Не найдя никаких рациональных решений, я решил прогуляться до магазина за углом. Сегодня он должен открыться до трех дня. На часах почти час, самое время навестить его и купить немного продуктов. Я оделся и вышел из дома. Подарок лежал в кармане брюк. Не знаю, зачем я его взял с собой, видимо, просто так. Не мешает же.По пустынной безлюдной дороге в магазин я вспомнил, что с торца дома у нас есть лавка ключника. Изготовление ключей, ремонт обуви и часов. Три в одном. Возможно, там бы мне подсказали, что это может быть за ключ. Но тут же я подумал: "А много ли тех, кому понадобится изготовление ключа или ремонт первого января? Вряд ли открыта данная лавка". Каково же было моё удивление, когда я вдруг увидел очередь у этой лавки. Что происходит? Люди суетились возле лавки ключника, что-то бурно обсуждали, что-то показывали друг другу, смеялись, целовались, обнимались. Мужчины, женщины ранним утром возле закрытой лавки ключника вели себя, как толпа не совсем здоровых людей. Как приятели и в тоже время абсолютно незнакомые люди.Я остановился. Вдруг стало страшно подходить к этой безумной толпе. Около тридцати человек разного пола и возраста суетились возле лавки, то перешептываясь, то бурно что-то обсуждая. Справа от меня я заметил девушку, остановившуюся рядом. Она тоже с удивлением рассматривала эту толпу.- Сбор тут? - спросила она меня.- Без понятия...О каком сборе шла речь? Девушка с русыми волосами, в красивой шубке и с приятными чертами лица улыбнулась мне, и вместе мы подошли ближе. Многие из толпы обернулись в нашу сторону и с интересом изучали нас, пристально рассматривая и словно оценивая. И тут я заметил в руках у людей предметы. У кого такие же ключи, как и у меня, а у кого маленькие замочки.- У вас ключ или замок? - поинтересовалась дама за сорок в лёгком осеннем пальто, буравившая меня своими темными глазами.- Ключ, - ответил я, машинально ныряя в карман брюк, достав подарок.- Попробуете? - она протянула мне маленький желтый замок.- Что? - удивился я, сначала не поняв, что надо от меня.Но потом сообразил, что женщина хочет, чтобы я попробовал открыть её замок. Я вставил ключ и попытался прокрутить его, но не смог.- Не я, - грустно констатировала женщина.- Что происходит? Вы можете мне объяснить?- А что непонятно?- Что тут за сбор такой?- Тут те, кто сегодня утром нашли у себя дома ключи и замки. Все мы одинокие и все мы загадали желание - найти свою половинку в этом году. Вот теперь осталось дождаться, пока она здесь появится.- Кто появится?- Половинка твоя, дурень! - покрутила пальцем у виска женщина.Тут к толпе, в которой был я, подошел ещё мужчина в чёрном пальто и с ключом в руке, и женщина побежала к нему, просовывая свой замок для очередных проб. Я стоял в полном оцепенении и пытался понять эту абсурдную ситуацию с ключами и замками.- Нашли! - вдруг чей-то радостный крик прервал мои думы.Я оглянулся на шум из толпы, из нее выходила та самая симпатичная девушка в шубе и русыми волосами. Ее за руку выводил жгучий брюнет в пуховике, в другой руке он держал открытый замок с вставленным в него ключом.- Ну что? - спросил он девушку. - Ко мне или к тебе?- Мне все равно, - улыбнулась она.- Тогда ко мне! - поцеловав её руку, закончил мужчина.Она взял её под ручку, пожелала всем удачи, и они браво покинули толпу.- Это какая? - крикнул кто-то.- Седьмая. Осталось 24!- Народ, давайте активнее? Я предлагаю разделиться на две кучки. Замки и ключи. А то уже путаться начинаем, кто-то по третьему заходу делает. Так мы замерзнем, пока найдём свою половину! - выступал мужик в смешной вязанной шапке в виде шлема летчика.Народ стал активно разбиваться на две толпы. Я посмотрел, у кого в руках ключи, и отправился к ним. Ключи были как у мужчин, так и у женщин, поэтому поделиться по половому признаку было нельзя, только по подарку. Рядом со мной стоял мужик из соседнего подъезда. Я поздоровался с ним, было видно, что он тоже узнал меня.- Слушай, можешь объяснить, что тут происходит?- А ты как сюда попал, если не в курсе?- Пошёл в магазин, вот и заметил...- Да? Нормально так, - улыбнулся сосед. - Тут в основном из группы все. Есть группа в Интернете. Обычно оттуда приходят сюда. Находишь у себя дома 1 января незнакомый подарок, кто ключ, а кто замок. Забиваешь в поисковике в Интернете, что нашёл ключ 1 января, сразу в группу попадаешь. Каждый год в одном из городов страны на Новый год Дед Мороз раздаёт 31 ключ и 31 замок одиноким людям, которые в новогоднюю ночь загадывают желание найти свою половинку. Вот в этом году нам счастье привалило. Там же, в Интернете, все, кто нашёл у себя такие подарочки, выбрали и это место встречи - им оказалась эта лавка ключника, - он указал на закрытую дверь.- Похоже на бред сумасшедшего, - не поверил я. - То есть, Дед Мороз решает, кто твоя половинка? Как он узнает?- Сами все в шоке, но никто не расстался ещё до сих пор! Живут душа в душу. Вот самому хочется проверить.- М-дя... Сказки, да и только...- Ну, никто ж не обязывает. Нравится, живи один. Есть такие, которые не стали обязывать себя женитьбой. Мне так надоело одному и надо использовать такой шанс, чтобы устроить жизнь, раз уж в жизни не везет. Мне вон та черненькая нравится, - подмигнул он девушке напротив. - Пойду к ней сразу. Ведь все ровно ж симпатия должна быть для совместного проживания.Сосед отправился к ней и уже через минуту радостный кричал, что нашёл свою половинку. По лицу девушки было тоже видно, что он ей понравился. Неужели и правда волшебство?Я стал оглядывать противоположную сторону на предмет симпатичности. Из всех мне больше остальных понравилась молодая курносая девушка в зелёной куртке. Голубые глаза, загадочная улыбка. Удивительно, как у такой красавицы до сих пор нет жениха. Я давно её приметил, вот только подойти не решался. Я видел, что к ней подходило много мужчин, вот только все ключи были не от её замка. Я постоял ещё мгновение и шагнул к ней.- Здравствуйте, - поздоровался я.- Здравствуйте, - улыбнулась она мне в ответ.Никогда не думал, что, даже зная, зачем тут все собрались, будет так трудно предложить девушке попробовать провернуть свой ключ в ее замке. О, Господи. Это даже звучит пошло. Я показал ей свой ключ, рука моя задрожала. Вся эта ситуация одновременно пугала и возбуждала. Словно бы мы встретились, чтобы соединить нечто большее, чем ключ и замок.- Вы позволите? - прошептал я, словно просил у неё нечто совершенно другое.Я и не думал, что это так сложно. Видимо, все в меру своей испорченности? Я аж вспотел, хотя на улице было минус 10. Я вытянул свой ключ, девушка, чуть смущаясь и поедая меня своими огромными глазами, в белых пуховых перчатках протянула замок, держа его так, словно открывала мне все свое сокровенное и закрытое от чужих глаз. В щель замка я вставил ключ. Я чувствовал каждую вибрацию стенок моего ключа, каждый миллиметр, который он проходил, каждая клеточка пальцев дрожала от этих прикосновений. Наконец я уперся им в стенку. Необходимо было сделать поворот. Господи, как же страшно. Страшно вдруг осознать, что ошибся. Она не та.- Ну? - она проникновенно посмотрела на меня. - Чего вы медлите?Это звучало, как призыв. Как руководство к действию. Как нечто более высокое. Я чувствовал, что она так же напряжена, как и я, словно бы мы оба чувствовали эту связь. Черт возьми, мы тут для одной цели - найти свою половинку!Я начал делать оборот, но тут же понял, что ничего у меня не получится. Противные щелчки металла были мне ответом в моем желании провернуть ключ. Я вспотел ещё больше. Тогда я вырвал замок у девушки из рук и попытался его открыть. Я едва не сломал ключ в замочной скважине, но все было напрасно.- Вы сейчас ключ сломаете…ну видно же, что не подходит! – сказал мне стоявший рядом мужчина.Я остановился, отдал девушке замок и вернулся обратно в свою кучку.- А другие замки попробовать не хотите? – улыбнулась мне дама, стоявшая рядом с девушкой в зеленой куртке.- Пусть другие пробуют, - с досадой ответил я.Потом были долгие полчаса сверки ключей и замков. Я стоял, глядя, как расходятся счастливые пары. Девушка в зеленой куртке все время переговаривалась с молодым мужчиной в обтягивающих брюках – мне даже показалось, что он накрашен. Или же это не мужчина? Женщина? Если да, тогда странная какая-то. Они так мило ворковали, что мне показалось, что они влюбленная пара, вот только у обоих их были маленькие замки в руках.Наконец остались только мы. Я и какой-то молодой парень с моей стороны, и эта девушка, и этот «обтягивающий» на другой. Парень, стоявший со мной рядом, подошел и провернул замок у девушки в зеленой куртке.- Привет, - произнес он. – Я Дима.- Привет, - ответила она. – Даша.В ее глазах читалось разочарование? Нет. Она улыбалась ему. Конечно, так. Да – этот парень был красив, не то что я. Ей будет лучше с ним, наверное.- Тридцать, - улыбнулся «обтягивающий» напротив меня и подошел ко мне. – Я Анутан! – представился он.Это бы мужик? Его бас в этом не давал усомниться.- Что? – я прямо почувствовал, как меня захлестывает изнутри.Откуда-то из глубины, с самых ног к голове, поступает жар. Дикий жар, я прямо-таки наливался этим кипятком, рискуя ошпарить в любой момент. Ничего не говоря, он взял из моих рук ключ и вставил в свой замок, и я услышал щелчок открывающегося механизма. Я не верил всему, что происходило со мной. Мои глаза округлились от шока. Мужеложство? Я?! Да я скорее умру! Я практически взрывался на месте. Что за бред? Что за розыгрыш? Что это, черт возьми? Последней каплей стало то, что этот педик взял меня за руку своей намазюканной кремами рукой и погладил ее своей ладонью. Удар в челюсть сбил его с ног.- Антон?! – подбежала к нему девушка в зеленой куртке.В это время ее избранник налетел на меня. Завязалась драка. Злость охватила меня. Со стороны я сам себе казался десантником на день ВДВ. Нетрадиционно-ориентированный мальчик с разбитой губой поднял голову и удивленно посмотрел на нас. Мы со спутником курносой красавицы стояли в позе борцов и пытались друг друга уронить на снег, а кто сверху – тот и победитель. Наконец мне это удалось, и мы оба рухнули на землю. Антуан улыбнулся, а потом засмеялся.- Что с тобой, Антоша? – удивилась курносая.- Мы с тобой, сестренка, похоже, замки перепутали сегодня!Все остановились и посмотрели друг на друга, а потом рассмеялись. Мимо ходили люди и вертели возле виска пальцами, глядя, как четыре взрослых человека сидели на снегу и смеялись над случившейся с ними в первый день нового года забавной историей.С тех пор уже прошло восемь лет. С Дашей мы поженились и у нас две замечательные девчонки. Я безумно ее люблю, как и она меня. Так что, если вы когда-то сразу после Нового года найдете у себя под елкой подарок, в котором будет ключ или замок – знайте, что где-то вас ждет ваша вторая половинка…

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