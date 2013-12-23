Пока часы двенадцать бьют...

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

demchenko1997 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:02 by

Ох уж эта предновогодняя суета! В эту по-настоящему изумительную пору аморфный, измотанный, выдохшийся народ словно получает какой-то необъяснимый заряд хорошего настроения и неслыханной бодрости: ещё вчера валившиеся с ног от усталости банкиры и офисные работники радостно штурмуют полки магазинов, как сумасшедшие, скупая подарки для своих непоседливых чад, жён и многочисленных родственников. Пик, пик, пик, пик – только и слышится бесконечный хоровод банковских транзакций, опустошающих скрупулезно накопленные сбережения.Представительницы прекрасного пола днями и ночами сидят на кухне и с помощью роботов очередями заготавливают различные яства для толпы гостей и родственников. Ломится стол от обилия блюд и тарелок, сверкают уж свечи на широких столах. Дети весело резвятся на улицах посадов и городов, играясь в снежки и катаясь на антигравитационных скутерах. Смех. Гогот. Весёлые крики. Даже самые примерные дети из аристократических семей сбрасывают с себя оковы манер и пускаются в бешеный хоровод праздника. Улицы зажигаются красками тысяч гирлянд, словно лианы, тянущиеся по деревьям-небоскрёбам; сквозь густые хлопья снега взметаются ввысь причудливые голограммы сотен форм и цветов: вот летит орёл меж дубов-небоскребов, вот рыцарь к принцессе на помощь спешит, вот советский солдат свою мать обнимает, вот рейнджер вернувшийся к дому бежит. На домах мерцают новогодние плакаты, на улицах ёлки огнями горят. Неужели даже спустя девятьсот девяносто девять тысяч лет простая встреча нового года не утратила своего уникального шарма? Напротив – Новый год стал ещё более тёплым и уютным семейным праздником, объединявшим народы, семьи, друзей и коллег.Также, как и многие города Империи Солнечной системы, Новый Год встречали в других государствах Млечного Пути: от губернии к губернии, от посада к посаду, от уезда к уезду, от консорции к консорции, от нома к ному, от полиса к полису – вся галактика встречала новую эру в истории Союза Галактических империй. Не оставался в стороне и главный символ порядка и гармонии всего Млечного Пути, без которого этот праздник не приобрёл бы галактического размаха, – наш доблестный Хранитель Добра. Выйдя из переполненного магазина с несколькими увесистыми сумками в лапах, дракон вздохнул полной грудью, посмотрел на переливающиеся красочным сиянием аллеи и зашагал в сторону своего дома. Топать было не очень далеко – чуть меньше двух перекрёстков. Элитный жилой комплекс рядом с небоскрёбом «Килеиль Юнитис» возвышался над менее крупными многоэтажками, окна которых проливали свет на оживлённые улицы. Его некогда сверкавшие на свете солнца окна были припорошены тонким слоем снега, от чего создавалось впечатление, что посреди Нового Эльдораса вырос айсберг.Дождавшись сигнала светофора и перейдя дорогу вместе с толпой пешеходов, попутно ответив на все пожелания и слова благодарности, Хранитель Добра добрался-таки до своего уютного гнёздышка. Обычно дракону нужно было всего лишь сделать пару взмахов крыльями, чтобы оказаться в своём пентхаузе на сто двадцатом этаже, но в этот раз он побоялся добираться до своего жилища своим ходом: Хранитель Добра очень не хотел, чтобы выпавшая бутылка отправила какого-нибудь зеваку встречать новый год в больницу. Поэтому ему пришлось использовать общепризнанный способ. Отряхнув задние лапы от снега, наш герой не спеша зашёл в просторный вестибюль, в центре которого стояла высокая ёлка, обвешанная всевозможными гирляндами и причудливыми игрушками; по колючим ветвям скакали голограммы северных оленей; подножье дерева было завалено подарками в разноцветных обёртках, перевязанными бархатными ленточками.Притронувшись к одной из колючих лап новогоднего дерева, дракон поприветствовал сидевшую на алом бархатном диване семью и подошёл к лобби. За стойкой стоял портье и что-то усердно печатал на компьютере. Осторожно подойдя к стойке, наш герой оскалил зубастую пасть в добродушной улыбке и сказал:– Добрый вечер, господин Альмеор. Как поживаете?Мужчина встрепенулся и на мгновение оторвался от экрана. Увидев перед собой Хранителя Добра, он улыбнулся и ответил:– Здравствуйте, ваше благодетельство! Я как-то не ожидал вас здесь увидеть… Вы же обычно через окно залетаете.– Да не знаю, как-то сегодня лапками пройтись хочу, – объяснил дракон, поставив пакеты с продуктами на пол. – А если бутылка кому-нибудь на голову упадёт? Это же караул будет!– Согласен – не самый приятный опыт, – кивнул Альмеор. – Я могу вам чем-нибудь помочь? Что-то случилось?– Да нет, Альмеор, всё в порядке, – успокоил портье наш герой и полез в сумку. – Я хотел вас с праздником поздравить, а то как-то неправильно получается – все с семьями, дома встречают, а вы тут стоите один-одинёшенек. Неправильно это! – с этими словами дракон достал из сумки бутылку шампанского «Меркурийские водопады» и часы «Элбер» и протянул их изумленному портье.– Пресвятые предки! – изумленно прошептал Альмеор. – Ваше добродетельство, право, не стоило.– Что вы, что вы! – засмеялся дракон. – «Дарёному коню в зубы не смотрят». Берите, не стесняйтесь. Праздник же, в конце концов.– Ой, ваше благодетельство, не знаю, как вас отблагодарить! – замялся портье. – Так неожиданно…– На самом деле, вы можете меня отблагодарить, – улыбнулся дракон. – Просто насладитесь праздником.Портье улыбнулся и бережно положил подарок на стойку.– Большое спасибо, ваше добродетельство! – крикнул он уходящему в сторону лифта дракону. – С наступающим вас!– Взаимно, Альмеор, – ответил дракон и вошёл в лифт. Двери захлопнулись, и кабина устремилась вверх. Пока лифт нёс нашего чешуйчатого героя наверх, в его голове проносились воспоминания давно минувших дней: почему-то сразу же ему вспомнился Новый Год в далёком тысяча девятьсот сорок втором году. Что же с этим Женей приключилось? Кем он стал? А брат его? Боря… Такой славный мальчуган был, забавный. Наверное, этот Новый Год был одним из самых запоминающихся в его жизни. Память сменила кадр. Вот он в Грозном, пустые глазницы домов, грохот пушек БМП, стрекотня пулемётов. Вместо фейерверков – вспышки взрывов, вместо петард – хлопки гранат. И он, один, внутри горящей БМП, на руках вытаскивает мехвода. Маму зовёт мехвод, страх в глазах мальчишки… А на часах – без пятнадцати двенадцать, без пятнадцати двенадцать, без пятнадцати двенадцать…– Сто двадцатый этаж, – монотонный голос вывел дракона из ступора. Двери распахнулись, и взору нашего героя открылся просторный коридор, на стенах которого висели картины с пейзажами лучших мест девяти губерний. На часах уже было девять вечера. За толстыми стенами квартир слышались весёлые разговоры соседей – они уже вовсю провожали старый год и смотрели новогодние фильмы: дракон чётко слышал реплики из фильмов «Операция «Ы» и «В Валеморском посаде – снегопады».«Надо бы поторопиться, чтобы всё успеть накрыть на стол», – подумал дракон, добравшись до своей квартиры. Взяв сумку с продуктами в зубы, наш герой прислонил лапу к сканеру и, услышав привычное: «Добро пожаловать, ваше добродетельство!» – зашёл в просторную квартиру. Из прихожей сразу повеяло ароматом хвои. И неспроста: неделю назад Хранителю Добра пришёл неожиданный подарок от владельца компании «Гирперион» – Лиромира Тельма. Каково же было удивление нашего героя, когда в понедельник ему в дверь постучался представитель компании и передал огромную посылку с письмом благодарности:«С наступающим праздником, Ваше Благодетельство! Моего скудного канцелярита не хватит, чтобы выразить искреннюю благодарность за спасение моей жизни в тот день на склоне Нептуна. Кто знает, чем бы всё закончилось, если бы не Вы. Позвольте мне поздравить Вас с Новым годом и преподнести этот скромный подарок! Я знаю, что Вы ни в чём не нуждаетесь, но, тем не менее, надеюсь, что смог Вам угодить.С уважением,Лиромир Тельм,генеральный директор ООО «Гирперион»Посмотрев на украшенную многочисленными гирляндами ёлку, дракон улыбнулся, неспешно подошёл к накрытому праздничной скатертью столу и принялся выкладывать продукты.– Лия, привет, как настроение? – обратился наш герой к искусственному интеллекту. Тут же незамедлительно последовал приятный женский голос, поприветствовавший защитника Млечного Пути:– Здравствуйте, ваше благодететльство! Всё хорошо. С наступающим вас праздником.– Спасибо, дорогая, – улыбнулся дракон, открыв упаковку с ветчиной и захватив с журнального столика приготовленную миску для салата. – Мне кто-нибудь звонил? Писал?– Разумеется, ваше добродетельство! – ответил голос ИИ. – Вы – самая популярная личность галактики. Ваш почтовый ящик буквально разрывается от писем. Желаете, чтобы я их прочитала?– Да, конечно, – сказал Хранитель Добра, наконец разложив все необходимые продукты и напитки. Дракон взял кухонный нож, разделочную доску и начал нарезать салаты.– Письмо от Мианы, – начала Лия. – «Здравствуйте, Ваше Благодетельство! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Моя мама говорит, что благодаря Вам мы слышим на улице только хлопки фейерверков, а не взрывы бомб. Я не могу поверить, что люди когда-то убивали друг друга. Это страшно. Как они могли быть такими глупыми? Папа мне рассказывал о Ваших подвигах. Он говорит, что Вы очень хороший и добрый. Желаю Вам встретить Новый год в тёплом другу семьи. Миана, 6 лет».Письмо маленькой девочки вызвало у дракона чувство умиления. Он оскалил пасть в зубастой улыбке и продолжил готовить. Шло время, Лия читала письма, стол потихоньку заполнялся различными блюдами: салаты, мясные тарелки, напитки – стол вскоре стал буквально ломиться от яств. И хотя дракон прекрасно понимал, что за одну ночь он столько не съест, привычка, оставшаяся с семидесятых годов двадцатого века, давала о себе знать. Когда на часах было уже десять часов, дракон, наконец, облегчённо выдохнул – праздничный стол был готов.– Ну… Вот и всё, пожалуй! – гордо сказал Хранитель Добра и, приосанившись, с чувством выполненного долга окинул калейдоскоп из блюд. Лия в этот момент заканчивала читать письмо от губернатора Нептунской губернии.–…За сим, Ваше Добродетельство, откланиваюсь. Приглашаю Вас на наш горнолыжный курорт, зная, как Вы любите зимние виды спорта. С наилучшими пожеланиями, губернатор Альтерсиор Миронский, – закончила читать Лия. – Как продвигаются дела с приготовлением праздничного стола, ваше добродетельство?– Всё готово, Лия, – дракон радостно потёр лапы и налил себе апельсиновый сок.– Сегодня что-то покрепче, ваше благодетельство? – съязвил ИИ.– Очень смешно, дорогуша, – прыснул дракон, усевшись на стул. Он взял стакан с соком и собирался было его пригубить, как Лия продолжила:– Последнее письмо от «старого знакомого».Дракон насторожился. Поставив стакан на стол, он задумался. «Старый знакомый? – дракон начал мысленно перебирать всех своих друзей и приятелей. На его памяти ни один из них не имел привычки писать анонимно. Тем более поздравления с таким праздником.– Здравствуй, мой чешуйчатый друг! – начала Лия. – Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Мы так давно не виделись – в последний раз мы отметили Новый год аж в далёком 200567 году. Ты не против, если я навещу тебя… сегодня?– Он не указал имени? – настороженно спросил дракон. Пока что все его опасения подтверждались: стиль письма мог принадлежать только одному человеку.– Нет, ваше добродетельство, – ответила Лия.Внезапно раздался настойчивый звонок в дверь. Дракон вздрогнул от неожиданности. Щебетание птиц резануло слух. «Нет… Этого не может быть», – ужаснулся Хранитель Добра. Хвост заёрзал из стороны в сторону. Лапы сжались от напряжения. Сердце забилось чаще. Глаз слегка задёргался.– Желаете, чтобы я открыла? – голос Лии разрушил гнетущее пространство вакуума в голове дракона.– Нет, Лия, я сам, – сухо, почти шёпотом ответил дракон. Несколько шагов до двери показались вечностью. Наш герой чувствовал себя сапёром, продвигающимся по минному полю. Каждый шаг давался всё труднее, с каждым шагом ему хотелось всё меньше и меньше открывать дверь. Вот и порог. Лапа застыла у сканера. Взгляд метнулся в сторону монитора. Сомнений не осталось – у двери стоял Тейнорус: этот тёмно-красный балахон, эта коричневая конусовидная шляпа, густая тёмная борода, кислотные глаза и… ухмылка. Эту ухмылку не спутаешь ни с одной другой: безумная и в то же время холодная, словно скованные льдом океаны Нептуна. Пересилив себя, дракон прокашлялся и спросил:– Что тебе нужно, Тейнорус?– О-о-о! А я уж думал не дождусь ответа! – ответил маг, расплывшись в широкой улыбке. – Привет. Я решил навестить тебя. Посмотреть, как ты поживаешь. Да и с праздничком поздравить.– В последний раз, когда ты пришёл меня поздравить с «праздничком», Тейнорус, ты взорвал мою квартиру на улице Кораблестроителей, – холодно ответил дракон. – Чего ты хочешь?– Говорю же – поздравить с праздником, – продолжил маг. – Брось. Опять будем встречать Новый год по-одиночке? Ты здесь, я – на какой-нибудь безлюдной планетке. Наедине со своими мыслями. Это же жутко скучно. Я так соскучился по нашим беседам! Мне хочется хоть иногда поговорить с умным существом.– С тобой говорить, что уксус пить, – съязвил дракон.– Как грубо! – возмутился Тейнорус. – Где твои манеры? Ты же сам не хочешь встречать Новый год один. Я обещаю, что не стану тебя травить. Праздник всё-таки.Дракон замялся. С одной стороны, ему очень хотелось послать мага куда подальше. Но с другой… Может Тейнорус за душевной беседой проболтается и раскроет свой следующий план? Вдруг прокатит? Да и всё-таки, какая никакая, а компания. Может и правда пустить его? «Ох, дружище, ты об этом пожалеешь», – подумал дракон и приложил лапу к сканеру. Дверь мгновенно убралась в сторону, и перед драконом появился его заклятый враг.– Батюшки мои, сколько лет, сколько зим! – Тейнорус неожиданно вскинул руки вверх и хотел было кинуться дракону на шею, как лапа Хранителя Добра тут же остановила его правую руку.– Серьёзно? – вздохнул дракон, отобрав у мага кинжал. – Мог бы что-нибудь пооригинальнее придумать. В прошлый раз хоть граната была.– Ты же сам был недоволен, что я чуть дом не взорвал! – возмутился Тейнорус. – К тому же, я пообещал тебя не травить, а фейерверков сегодня и так хватает, – на мгновение наступило молчание. Дракон с подозрением покосился на мага.– Что ж… Проходи. Будь как дома, – дракон пожал плечами, бросил кинжал в угол и пригласил мага войти.– Благодарю, – кивнул Тейнорус и медленно направился по коридору прихожей в гостиную, стуча посохом по полу.– Может хоть шляпу снимешь? – предложил дракон. – Так удобнее будет.– Ах, ну конечно! – воскликнул маг. – Конечно… нет!Дракон вздохнул.– Как знаешь… Прошу, – наш герой пригласил Тейноруса пройти в гостиную. – У меня как раз накрыт стол!– Прекрасно! – воскликнул Тейнорус и последовал за хозяином дома. – Дашь мне попробовать твои закуски? Я знаю – ты стряпчий знатный.– Если только отравиться не боишься, – съязвил дракон.– А ты смешной… – прыснул маг. – Да-а-а… Обустроился ты тут знатно, конечно! Да что и говорить – при такой-то должности…– Что скрывать – работка не пыльная, – засмеялся дракон. – Пока что всё относительно… спокойно. Надеюсь, это надолго.– Как знать, как знать… – усмехнулся волшебник, присев за праздничный стол.– Добрый вечер, господин Тейнорус, – Лия вежливо поприветствовала нежданного гостя. – С наступающим вас Новым Годом. Вы с дороги?– Ага, – ответил маг. – Дальняя дорога была… Тяжёлая. По планетам попрыгать пришлось.– Знаете, его благодетельство очень много рассказывал о вас, – продолжила разговор Лия.– Да ты что? – удивился маг. – И какая же молва обо мне ходит?– Лия, это не вежливо, – строго возразил дракон. – Он же наш гость…– Да погоди ты, – отмахнулся Тейнорус. – Дай с человеком побеседовать. Вражда враждой, а перебивать девушку – ни-ни.Дракон вздохнул.– Хранитель Добра говорил, что вы ненасытный вестник хаоса, который рушит человеческие судьбы ради забавы, – ответил ИИ.– А вот это не правда! – возразил маг. – Какая тут к чёрту забава? Ой, темнота. Вот умный же чел… Ой, прости – дракон, конечно же, – в этот момент дракон закатил глаза. – И такое ляпнуть? Ай-яй-яй… А ведь вроде речи толкает такие, что аж дух захватывает! Не будь мы врагами, я бы за тобой пошёл!– Мы оба умеем убеждать, – подметил Хранитель Добра. – Тебе воды или сока налить?– Тормозная жидкость есть? – усмехнулся Тейнорус. – Впрочем, какая к чёрту разница – я всё равно вкуса не чувствую.– Тогда я налью тебе воды – идёт? – предложил дракон.– Угу, – кивнул волшебник. Посмотрев на обилие яств, Тейнорус облизнулся. – Ох, прямо глаза разбегаются. С чего бы начать?– Попробуй салатик, – предложил дракон. – Потом – жаркое из баранины. Угощайся, не стесняйся.– Какой же ты добрый и учтивый… – поморщился волшебник. – Аж блевать тянет. Фу! Мерзость! А ведь иногда ты превращался в истинного зверя! Вот это было представление! М-м-м… Ляпота!Дракон промолчал.– Одному – хрясь! – и руки нет. Другому – бам! – кишки на ружу. Будь я девчонкой, я бы даже на скакалке попрыгал. Да-а-а… Прямо-таки добро во плоти! С кулаками, верно?– Угу… – промычал в ответ дракон и поставил магу стакан воды. На его душу свалилось гнетущее чувство вины.– То-то же, – подметил Тейнорус, достав из балахона бутылку вина. – Сколько я зарезал, сколько перерезал… Смотри что притащил! Попробуешь?– Ты же знаешь, что я не могу… – сказал дракон, наконец, присев за стол.– Знаю, потому и предлагаю. Нельзя же вот так всю жизнь – не пить! Это расслабляет… Хотя бы перед смертью попробуешь, что это такое. Это как говорится: «Одна капля никотина убивает лошадь, а капля вина – дракона!» Хороший анекдот. Мне очень нравится, – Тейнорус схватил бутылку, протолкнул внутрь пробку и выпил из горла. – Ах… «Неплохо!» Сказал бы я, если бы чувствовал вкус.– Слушай, я как-то без подарка… Не ожидал гостей принимать сегодня, – дракон почесал затылок. – Неудобно как-то получилось.– Ничего! Зато у меня есть! Погоди… – волшебник порылся в балахоне и достал электронный сертификат. – Вот! Прямо твоя мечта: «Погружение на двадцать метров вглубь океана! Подарите своему другу незабываемый опыт!» Держи! – Тейнорус протянул дракону сертификат. – Я же знаю, как ты воду любишь! Плаваешь покруче акулы!Дракон поморщился и сглотнул.– Э-э-э! То-то же! Только самый заклятый враг может знать такие вещи!– А знаешь, у меня всё-таки есть для тебя подарок, – вспомнил дракон. – Я сейчас.С этими словами он встал из-за стола и подошёл к шкафу. Немного порывшись в вещах, дракон достал из ящика фотографию и кусок своей чешуйки. Вручив их Тейнорусу, наш герой сказал:– Это фотография с подписания Кульмьинских соглашений. Видишь – вот тут Император стоит с Конституцией, вон там, чуть поодаль – будущие губернаторы, наследники членов стран «Большой девятки». А за ними – представители посадов. Через несколько дней они будут заседать в первой Думе. А я… А – вот же я! – дракон показал на улыбающегося себя позади всех высокопоставленных лиц Империи Солнечной системы. Улыбка испарилась с лица Тейноруса. Его правый глаз зедёргался от гнева. – Держи.– Красивая фотография… – проскрипел маг сквозь зубы, приняв подарок. – Спасибо. Буду её хранить, как зеницу ока.– Я рад, что подарок тебе понравился, – улыбнулся Хранитель Добра, присев за стол напротив Тейноруса. Часы показывали без пятнадцати двенадцать. – Скоро Император говорить начнёт. Хочешь послушать?– А нужно? – поморщился Тейнорус. – Можно я пока отойду?– Конечно, – улыбнулся дракон. – Только приходи побыстрее, хорошо? А то не успеем выступление императора посмотреть. Я пока бокалы приготовлю. Ты шампанское будешь?– Что? Да, да, – один бокальчик, – ответил Тейнорус, подойдя к двери. Возле неё лежал выброшенный драконом кинжал. Маг осторожно оглянулся назад. Удостоверившись, что его чешуйчатый оппонент наливает шампанское и воду в бокалы и не обращает на него внимания, волшебник аккуратно поднял кинжал и крепко зажал его в холодной руке. Шаг… Лицо искривилось в маниакальной улыбке. Ещё шаг… Зелёные глаза вспыхнули ненавистью. Как же подло! Как же коварно! Но как приятно убить врага в столь светлый момент! Ещё два шага… И пусть все посчитают его последним ублюдком – после того, как клинок пробьёт крепкую чешую, и алая кровь зальёт пол квартиры, всё это не будет иметь смысла. Ничто не помешает ему заставить мир страдать. Как когда-то мир заставил его. Вот уже рядом спина ничего не подозревающего врага. Губы коснулись лезвия кинжала. Тихий, еле различимый шёпот: «Так умри же, как умерли все, кто был тебе дорог! Как предал меня твой отец, так предам и я тебя». В это же мгновение по кинжалу понеслись зеленоватые ручейки, переплетаясь в причудливые узоры и орнаменты. Тейнорус был уверен – лезвие точно пробьёт чешую. Если уж поддалась вековая скала, то какая-то чешуя – и подавно. Кинжал – над головой. Эйфория пробежала по телу мага. Руки задрожали от нетерпения. Дракон сидел прямо перед ним с бокалом воды в лапе и смотрел на развевающийся над дворцом императора флаг Империи Солнечной системы. Вот он – шанс! Он уже представил, как лезвие войдёт в шею, как острый наконечник пробьёт горло, как на пол выльется алая кровь, и как надежда всего мира падёт на его глазах, задыхаясь в предсмертной агонии. «Ну же – один удар! И всё! Всё кончено! Давай же, чёрт тебя побери!»Но не мог он завершить начатое. Какая-то неизвестная сила остановила его длань в нескольких сантиметрах от шеи дракона. Тейнорус стиснул зубы и закрыл глаза, сопротивляясь доселе незнакомому чувству.– Дорогие граждане Империи Солнечной системы! – в кадре появился император Циальфор MMMMMMMCMXCIV. Он стоял напротив своего дворца, на главном шпиле которого развевался флаг Империи Солнечной системы. Тейорнус на мгновение остановился. – Через несколько минут наступит новый год. Наступает пора проводить старый. 1000033 год был удачным как для нашей страны, так и для стран Союза Галактических империй. Я хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения в самых разных областях: медицине, науке, образовании, высоких технологий, обороне и праве; за понимание и доверие. Когда-то давно нас разделяла вражда, войны, бедность, мы грызлись между собой из-за пустых мелочей. Но благодаря нашим общим усилиям и усилиям Хранителя Добра мы пришли к эре великого процветания! Сегодня не все находятся в теплом кругу семьи: многие наши граждане трудятся в больницах, на предприятиях, в жандармерии, обеспечивают безопасность наших губерний, посадов и уездов. Я от всего сердца поздравляю их с наступающим годом. В эту ночь я призываю вас забыть все прежние ссоры, забыть обиды и отпустить затаённую злобу…В этот момент Тейнорус почувствовал чьё-то присутствие. Будто кто-то медленно опускал его руку с кинжалом. В ушах раздался чей-то нежный шёпот. Прислушавшись к нему, маг обомлел. Он узнал этот мягкий женский голос. Как же давно он его не слышал, он, казалось, был эхом давно минувшего прошлого – давно забытого, давно умершего прошлого, затерянного в безднах рассудка. «Не сейчас, мальчик мой. Я знаю – ты зол и обуян жаждой мести, но прошу тебя: не рушь этот светлый праздник. Не надо крови в эту ночь. Не лишай людей надежды. Пусть хотя бы сегодня ты встретишь новый год в компании тёплой и доброй души. Я люблю тебя, Тейнорус! Мой маленький волшебник, мой маленький сынок…»Тейнорус сжал губы. По щеке заструился тонкий ручеёк оставшихся в чёрствой душе чувств. Чувство мести постепенно угасло. «Спасибо, мама… – ответил маленький мальчик, спавший глубоко в задворках чёрной души. Он снова оказался в комнате. Перед ним – снова Хранитель Добра. Слушает речь Циальфора.–…Будьте достойны своих великих предков! Пусть в наступающем году сбудутся все ваши мечты. Мира и процветания вам, дорогие граждане Империи Солнечной системы! С новым 1000034 годом! – император закончил речь, и на экране появилось изображение часов на ратуше Имперского Дворца. Бу-ум… В пентхаусе слева раздалось дружное: «Один!» Бу-ум… «Два!» – Тейнорус убрал кинжал и отодвинул стул. Бу-у-м… «Три!» – маг присел рядом с драконом. «Четыре!» – дракон и Тейнорус посмотрели друг на друга.– Загадал желание? – спроcил дракон под дружный: «Пять!»– А как же! – усмехнулся Тейнорус, услышав: «Шесть!»– Надеюсь, это желание стоит того? – усмехнулся дракон в момент, когда за стеной раздалось: «Семь!»– Может быть, может быть… – покачал головой маг, слегка поморщившись от оглушительного: «Восемь!»– Я тоже загадал. Хорошо посидели, а? – спросил дракон. Тут же раздался хор: «Девять!»– Ага. Лучше, чем на какой-нибудь мёртвой планете, – усмехнулся Тейнорус под дружное: «Десять!».– Спасибо, что составил мне компанию, – поблагодарил дракон своего заклятого врага, как только дом разразился громким: «Одиннадцать!»– Стряпня твоя, конечно, просто ужас, – засмеялся маг под дружный хор: «Двенадцать!» В ту секунду, казалось, весь дом затрясся от дружного радостного возгласа, возгласа счастья и ликования. Послышался звон бокалов, а на небе засверкали яркие вспышки салютов, затмивших холодное ночное небо. Тейнорус и дракон не сказали ни слова. Они лишь молчали. Молчали и смотрели, как ночное небо оживает красками волшебной новогодней поры, которая смогла на мгновение примирить две величайшие силы вселенной. И лишь на мгновение забыли они свою вражду. Забыли на время все ссоры и обиды. Время, пока часы двенадцать бьют.

Ключевые слова: Творческая история новый год фэнтези фантастика авторская история

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